На психологическом уровне это можно объяснить следующим образом – человек, который не способен из-за ряда факторов критически оценить информацию под влиянием давления результатов социологии, попадает в состояние коллективной галлюцинации. Он теряет способность отличать объективную информацию от субъективной, а следовательно теряет возможность рационально мыслить и принимать взвешенные решения.

Для того, чтобы погрузить избирателя в это состояние, политтехнологи должны «нарисовать картинку», когда он увидит кандидата в образе «непобедимого героя». Избиратель должен поверить в победу своего кандидата, который не только способен активно противостоять злу, но и его преодолеть. Но для этого «политическому герою» нужна маленькая помощь в виде «бюллетеня в урне» от избирателя.

Существует три распространенных манипулятивных социологических приема для достижения этой цели. Разберем их на примере противостояния двух кандидатов на должность городских голов – действующего мэра Пупкина и кандидата на должность городского головы Попкина.

Формирующий опрос. Метод во время которого избирателям задают серию вопросов, логически связанных между собой, чтобы «подвести» человека к определенному выводу. Причем вопросы задаются в определенной последовательности. От проблемы к решению, в конце которой фамилия кандидата.

К примеру:

– Знаете ли вы что в вашем городе некачественные коммунальные услуги?

-Да.

– Знаете ли вы, что тарифы в вашем городе одни из крупнейших в Украине?

– Да.

– Знаете ли вы что действующий мэр Пупкин ничего для этого не делает и только ворует деньги на закупках?

– ДА !!!!!

– Знаете ли вы, что тарифы можно уменьшить только через модернизацию зданий и системы отопления?

– Да.

– Известно ли вам о программе Попкина, который предлагает реальные механизмы уменьшения тарифов в два раза?

– НЕТ!

– Хотите ли вы получить об этом информацию?

– ДА !!!!

И – вуаля. Таким нехитрым способом, мы с одной стороны, бросаем негатив на действующую власть, а с другой манипулятивно вкладываем в «уши» избирателей положительную информацию о нашем Попкине.

«Ставка на лидера» или «Мы почти догнали лидера». Суть этого метода, чтобы манипулируя результатами уровня поддержки того или иного кандидата, убедить избирателей или в безальтернативности победы нашего Пупкина, или в том, что согласно социологическим данным Попкин почти догнал Пупкина и очень скоро его победит. Выглядит это следующим образом. Утром вы открываете Фейсбук или СМИ и читаете, что по результатам опроса, проведенного социологической службой «Измерение ВСЕГО И ВСЕХ» рейтинг действующего мэра Пупкина составляет 65%, а его ближайшего преследователя Попкина 8%. Поскольку действующий мэр безальтернативно побеждает всех в первом туре, нужно просто его поддержать.

Конечно, в глазах избирателей «ставка на лидера» – это беспроигрышный вариант. Потому как говорили в одном прекрасном фильме: «Зачем голосовать за кого попало, когда есть наш рейтинговый кандидат?»

На второй день этот же избиратель видит статью, в которой социологическая фирма «Меряем ВСЕХ И ВСЕ» оценивает рейтинги Пупкина в 38%, а реальным конкурентом является Попкин, рейтинги которого 25%. Поэтому придите и проголосуйте.

Конечно, и первый, и второй опрос манипулятивный и обманчивый. Но результаты позволят сторонникам Попкина и Пупкина ссориться между собой, убеждая в победе своих фаворитов.

Кстати, большинство социологических фирм, которые заботятся о своей репутации, перестали публиковать рейтинги почти три недели назад.

Массовые опросы в день выборов. Будем объективными, технология опроса в день выборов – это не украинское ноу-хау. Ряд авторитарных и популистских лидеров использовали это на практике.

Озвученные вопросы от Зеленского четко продемонстрировали, что опрос необходим для того, чтобы повлиять на результаты голосования 25 октября, сагитировав в первую очередь тех, кто не определился.

Также это по факту косвенный подкуп избирателей, потому что есть большая вероятность что из более 60.000 волонтеров, которые получат по информации СМИ по 1200 грн, значительная часть проголосует за кандидатов от партии Слуга Народу.

Ну и в любом случае технологи Банковой достигают своих целей. Поскольку вместо обсуждения реальных локальных проблем сейчас “информационное пространство” заполнит ничего не значущее обсуждение 5 вопросов от Президента.

Кроме того, это игра Зеленского на перспективу. (Более подробно об этом в предыдущей статье на #Буквах)

К сожалению, этим опросом Зеленский создал опасный прецедент, которым могут воспользоваться новые местные советы Юга и Востока, где благодаря кремлевской пропагандистской машине большинство получат откровенно пророссийские силы. Есть риск, что через два-три месяца, следуя примеру президента, они начнут организовывать свои «народные» опросы и мы получим сценарий «русская весна 2014». Но это тема другой статьи.

Сейчас мы должны констатировать, что социология остается эффективным манипулятивным инструментом политтехнологов, которые действуют по классической схеме – утверждение – повторение – инфицирование.

Простое утверждение что наш Пупкин / Попкин впереди и только он способен решить проблему – не подкреплено никакими рациональными аргументами, но при этом позволяет этой импульсивной идеи проникнуть в души избирателей.

Это позволяет на короткое мгновение агитационной кампании «повести за своим кандидатом» электоральную массу (да простят меня читатели), и осуществить священный ритуал «бросания бюллетеня в урну».

Поэтому задумайтесь, достаточно ли факта, что кто-то лидер или догоняет лидера, чтобы вы выбирали его. И пусть деньги некоторых кандидатов потрачены на липовую социологию, будут потрачены впустую.

А вы сделаете выбор без внушений, чтобы не остаться с Пупкиным и Попкиним в полной …