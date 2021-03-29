На 8-й год войны в Украине произошло то, чего, кажется, произойти уже не должно было. Но человек с гражданством России побеждает на довыборах в 50 округе. Мэр Доброполье Андрей Аксенов, который получил в 2014 паспорт России, а до того обвинялся в организации сепаратистских референдумов в Донецкой области, теперь будет депутатом Верховной Рады. Как такое произошло и кто такой новый депутат?

Кто такой Аксенов?

Первый вопрос, который возникает, когда слышишь фамилию кандидата, не родственник ли он того самого крымского гауляйтера Аксенова. Об этом ничего не известно, но Крым он любит точно и ездит туда уже после аннексии.

Андрей Аксенов начал политически карьеру в 2010, став главой Новодонецкого сельсовета от Партии регионов.

Как сообщил представительУкраины в ТКГ в Минске Денис Казанский, в 2014 Аксенов организовывал “референдум ДНР” в поселке Новодонецкое (окраина Доброполья), где тогда был поселковым головой. «На ютубе сих пор можно найти эпическое видео, где поклонники ДНР из соседних городков благодарят Аксенова за то, что он организовал “референдум”, и жалуются на своих городских голов, которые не стали заниматься сепаратизмом и “не дали им проголосовать», – пишет Казанский.

Кроме того, по информации движения Честно, Аксенов как мэр вступил в конфликт с организаторами автопробега с украинскими флагами.

В общении с участниками акции “За Единство Украины” он обозвал 400 человек «г * овнометами», которые не спросили у него разрешения ехать по городу и «могли за час здесь организовать революцию».

Там же он говорит, что если жители поселка скажут, что они хотят в Россию, то он их поддержит.

Как пишет Казанский, «никто не заставлял Аксенова проводить “референдум ДНР”. Боевиков в Доброполье и Новодонецком не было – город почти сразу взяли под контроль местные сторонники Украины, а затем подтянулись добробаты и военные. После начала войны Аксенов бежал в оккупированный Крым и получил там российский паспорт (что подтверждается информацией в базе данных Федеральной налоговой службы РФ».

Но уже в 2015 Аксенов вернулся и стал мэром Доброполье как самовыдвиженец.

В 2017 местный депутат Николай Стрепоченко завил, что мэр города не только ездит отдыхать в Крым, но и получил для этого российский паспорт.

По данным депутата, тогда как избиратели не могли неделями найти мэра, он 80 дней находился в Крыму.

Тогда же Стрепоченко спросил Аксенова на сессии, какого города он мэр: украинского или крымского, и услышал в ответ: «К сожалению».

В том же году народный депутат Дмитрий Лубинец сообщил журналистам Радио Свобода, что Андрей Аксенов обратился к оккупационной власти Крыма и получил российский паспорт.

При этом Лубинец показал копию якобы написанного Аксеновым заявления на выдачу паспорта: «И паспорт, и серия здесь уже указаны. Выдан 25.06.2014 года. Гражданин Российской Федерации, господин Аксенов сейчас является мэром города Доброполье Донецкой области, нашего государства Украины».

Против Аксенова даже возбудили дело. Но не за двойное гражданство, а за то, что подделал документы, и в то время как был в Крыму, числился на работе. Он даже был отстранен от должности городского головы с 31 января 2019 до 28 апреля 2019 года, но осенью 2020 снова переизбрался мэром Доброполье.

В 2019 Аксенов даже пробовал баллотироваться в ВР. Но тогда проиграл мэру Покровска Руслану Требушкину. Лишь несколько процентов.

Теперь же, когда Требушкин снова вернулся в кресло мэра после года работы в Раде, он поддержал выдвижение Аксенова.

Ставка Ахметова

Как писали «Новости Донбасса», Аксенов – это ставка компаний Рината Ахметова. Так же как в свое время Требушкин.

Для понимания, в 2014 году на 50-м округе с большим скандалом победил Евгений Геллер, близкий друг Ахметова.

Предыдущего депутата Рады Требушкина называли также близким к Геллер.

У олигарха в Доброполье и его окрестностях есть 6 шахт. В прошлом году Ахметов также купил крупнейшего производителя коксующегося угля шахтоуправление «Покровское».

Аксенова официально выдвигала партия «Порядок», которую возглавляет Муса Магомедов (тоже относится к группе влияния Ахметова), а сам кандидат получил доступ к эфирам местных телеканалов, где получал исключительно положительную оценку.

На уже упомянутом съезде Аксенова поддержали внефракционные народные депутаты и бывшие топ-менеджеры Ахметова Муса Магомедов и Виктория Гриб, городские головы Покровская Руслан Требушкин и Мирнограда Александр Брыкалов.

По данным экзит-полов Аксенов набрал 66% голосов, опередив и адвоката от партии Шария Виктора Рыбина, и Юлию Кузьменко от ЕС. Кстати, кандидат от ОПЗЖ, менеджер 112 канала Артем Марчевский снялся с выборов под предлогом болезни родителей.

Следует отметить, что и до Аксенова в Раде были депутаты-выходцы из России. Это тот же Вадим Новинский и бывший министр обороны Дмитрий Саламатин.

Но все это было до войны. В 2019 журналисты устроили ряд скандалов и, например, «выбили» из списка «Слуг народа» Михаила Соколова с российским гражданством. И вот теперь прецедент таки создан.

Избрание Аксенова стало еще одной засечкой на шкале искривленных ценностей украинского общества, где депутатом можно выбрать коррупционера, убийцу как Лозинского или вообще человека, который сдаст тебя с потрохами России.

Местные говорят, что в Донецкой области всегда выбирают донецких, но от того, что все знают поговорку «Техас могут грабить только техасцы» она не становится менее досадной.