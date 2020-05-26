Мы же понимаем, что все к этому шло? Новый пример полицейского беспредела, очередной всплеск возмущения, привычные до заунывности требования убрать, наконец, зацементированного в кресле министра внутренних дел. Все это повторяется уже бесконечное число раз, и беда в том, что нет никаких оснований надеяться, что продолжения не будет, чем бы ни закончилась для конкретных людей нынешняя, кагарлыкская история.

Рассказ про доброго дядю Степу – милиционера, выдуманный для советских детей папашей гимнов СССР, РФ и путинского барина-лизоблюда Никиты Михалкова, вещь куда более фантастическая, чем «Муха-цокотуха» Чуковского. Правоохранительные органы в концентрированном виде несут все те признаки, которые содержатся в охраняемом праве и порядке, и если система античеловечная и изуверская, то столкновение с ее наиболее характерными представителями обещает все положенные удовольствия. Нет, конечно, не каждый контакт оборачивается психической травмой или физическим увечьем, но не повезти может внезапно и практически каждому. Люди с не убитой эмпатией во внутренних органах случаются, но, как правило, либо они там не задерживаются, либо эмпатия не задерживается в них. Какой, к черту, дядя Степа, спросите у Кирилла Тлявова.

Прорыв врадиевского или кагарлыкского эпизодов в большое информационное пространство насколько закономерен, настолько и случаен. На рутинный конвейер по производству зла под видом защиты добра СМИ внимания не обращают. Общественность фокусирует внимание лишь на совсем уж из ряда вон выходящих случаях унижения человеческого достоинства, которые преступникам в погонах не удалось скрыть, но вырастают эти случаи из повседневной практики, знакомой, привычной и, кажется уже, единственно возможной. А тут – ну, пережали, увлеклись…

Ничто ярче не свидетельствует об отсутствии качественных перемен, чем сохранение этого мутного придонного слоя, в котором ничего не меняется десятилетиями, какие бы революционные ветры в столицах ни веяли, и менты так же вершат бесправие, как при Иосифе, Никите или каком-нибудь из Лёнь. Даром что ли граждане бегали посмотреть и посэлфиться с патрульной полицией, которая несколько месяцев была похожа на людей? Это же чудо невероятное! Не так много времени прошло, чтобы понять, что чуда не произошло, за витриной та же черная страшная пустота. Пока государство повернуто к людям задницей, те, кто защищает этот старый заведенный порядок, останутся такими же, и даже циничней, потому что на стене в отделении, где пытают и мучают, теперь запросто может висеть какой-нибудь официальный плакат про Революцию достоинства.

Уже просто анекдотичная незыблемость Арсена Авакова просто с головой выдает нежелание (боязнь, неготовность, импотенцию – нужное зачеркнуть) власти что-либо менять в этой стремной сфере. С постов слетела куча уже новых чиновников и министров, признанных не справившимися за считанные месяцы, а глава МВД продолжает числиться самым эффективным руководителем с начала 2014 года. Судя по хвалебному посту в фейсбуке Михаила Подоляка, который нынче дает ценные политические советы Андрею Ермаку, министру ничего не угрожает: «Система МВД-ешная в этот раз отреагировала именно так, как и должна реагировать в нормальной стране. Жестоко, безжалостно, быстро, профессионально». Андрей Владимиру передаст.

А нам останется ждать нового дикого случая в исполнении аваковских подчиненных. Он обязательно будет, сомневаться не приходится.