7 лет и 3 месяца тюрьмы и конфискация половины имущества для активиста Сергея Стерненко. Такой приговор вынес Приморский районный суд Одессы по делу о похищении депутата районного совета, к которому якобы причастен Стерненко.

-Говори, это Зеленский, его номер. Да.

-Господин Зеленский? Спасибо за приговор. Хм, бросил трубку. Спросил, чего я сюда звоню.

Сергей Стерненко в зале Приморского районного суда Одессы ожидает, пока полицейские наденут на него наручники и вместе с другим обвиняемым – Русланом Демчуком – повезут в следственный изолятор. Именно там в ближайшее время будет находиться одесский активист. Ведь суд признал его виновным в похищении человека, нападении и насилии, направленном на завладение имуществом и ношении огнестрельного оружия.

История от 2015 года

Приговор, объявленный Стерненко во вторник 23 февраля, связан с Сергеем Щербичем, бывшим членом пророссийской партии «Родина». Во времена Майдана этот человек якобы организовывал подвоз титушок на Андтимайдан в Киеве. Одесские активисты несколько раз пытались жаловаться на его деятельность правоохранителям, но безрезультатно. История, по которой Стерненко и Демчук попали за решетку, началась еще в апреле 2015 года. Тогда Щербич избрался в депутаты Коминтерновского районного совета. И за несколько дней до того, как он должен был получить мандат, мужчину якобы похитила группа неизвестных.

По первоочередной версии, которая звучала 6 лет назад от одесских правоохранителей, мужчине позвонили неизвестные и пригласили его на встречу. Щербич согласился. Его встретили пятеро мужчин на двух авто. Троих из них депутат райсовета Коминтернова якобы не знал. Он сел в машину, где от него якобы потребовали отказаться от депутатского мандата. Щербич, по словам правоохранителей, попытался выпрыгнуть из автомобиля на ходу, но его догнали, начали бить и несколько раз выстрелили в него из травматического оружия. Затем ему на голову надели мешок и увезли в Одессу, где продолжали истязания. Якобы плоскогубцами выкручивали пальцы, требуя сдать мандат. Впоследствии его отпустили, но пригрозили, что его ждет что-то «хуже», если он все-таки останется депутатом.

За этим похищением якобы стояли представители Правого сектора Одессы, в который в свое время входил Стерненко. Уже в 2021 пророссийские СМИ опубликовали обвинительный акт, написанный следователями и прокуратурой, в котором говорилось о том, что Щербич сел в автомобиль Демчука, одного из обвиняемых в похищении. Внутри его заблокировали два человека, одним из которых, как настаивает прокуратура, и был Стерненко. Именно он, отмечают следователи, стрелял в пострадавшего. Во время избиения у Щербича якобы забрали две сим-карты от мобильных телефонов, банковскую карту и 300 грн наличных.

Через пять месяцев после этих событий следователи называют фамилии Стерненко и Демчука. У Сергея дома проходит обыск, во время которого, как отмечают правоохранители, находят стартовый пистолет. Двух членов одесского Правого сектора арестовывают, но впоследствии они выходят из следственного изолятора под залог. Приморский райсуд Одессы начал рассматривать дело 2017 года. Впрочем, в реестре судебных решений удалось найти до десятка постановлений, большинство из которых касается допроса потерпевшего Щербича через видеосвязь. Еще одно постановление – о необходимости найти переводчика с русского, поскольку Щербич не владеет украинским. Последнее же постановление датировано февралем 2020-го. И в нем суд констатирует: Фемида не знает, куда делся пострадавший, поэтому прокуратура должна заняться его поисками.

Сами же судебные заседания проходили со значительными перерывами – в 1-2 месяца и больше. И Стерненко, и его адвокаты заявляли, что суды переносят из-за неявки потерпевшего. А сами обвинения называли надуманными, доказательства – недопустимыми. Скажем, обвинения в ношении огнестрельного оружия адвокаты отвергали, поскольку не существует соответствующего закона, есть только инструкция от полиции.

Кроме того, Стерненко заявлял, что добровольно отдал пистолет правоохранителям, а это является основанием для освобождения от уголовной ответственности. Что касается похищения, то адвокаты одесского активиста заявляли, что доказательства следствия основываются только на словах Щербича, а срок давности этого инкриминируемого преступления истек еще в 2020 году. Суд, к слову, по этой статье Стерненко не осудил.

Также адвокаты заявляли, что в деле могли фальсифицировать доказательства. Например, Щербич ездил на следственный эксперимент в тот момент, когда якобы лечился в стационаре. Также возникали претензии к судебно-медицинской экспертизе, которую составляли на русском языке, обыску, который проходил в 2015 без адвоката.

СМИ и местные активисты не слишком интересовались этим делом. До недавнего времени. Накануне годовщины расстрела на Институтской, 19 февраля, Стерненко должны были зачитать приговор. Однако заседание перенесли на 23 февраля.

Суд под взрывы

8:30 утра, Одесса, 23 февраля. У входа в здание Приморского райсуда стоит кофемашина, возле которой в длинную очередь выстроились сотрудники полиции. Из колонок играет «AC / DC». Во дворе здания – три микроавтобуса с полицией специального назначения. Рядом с ними курят бойцы в темно-синий и черной форме. В некоторых на рукавах можно разглядеть нашивки «ТОР» (тактическая полиция, – ред.). Внутрь здания пока никого не пропускают.

Около девяти появляются первые свободные слушатели, которые решили приехать на оглашение приговора Стерненко. Здесь и одесситы, и люди из других городов, в частности – из Киева. Они обходят забор вокруг суда, рассматривая полицейских, патрулирующих периметр. К десяти часам у входа в Приморский райсуд собирается более сотни людей. Все ждут Стерненко. Часть активистов пытается попасть в зал, возникают конфликты.

– Сначала должны зайти участники суда, потом СМИ, и только потом свободные слушатели, – кричит в толпу судебный распорядитель. Своего имени не называет.

-Пропустите. Вы создаете проблему на ровном месте. Мы ехали всю ночь из Киева, чтобы прийти на этот суд. Кто решил не пускать свободных слушателей? На каких основаниях? – кричат ​​из толпы.

Перед металлической рамкой, на небольшом пятачке два на два метра собралось более 20 человек: здесь и активисты, которые хотят попасть на суд, и несколько народных депутатов, и невольные заложники ситуации, у которых судебные заседания должны были начаться 15 минут назад. Охрана не пропускает внутрь ни первых, ни вторых, ни третьих.

Еще через 15 минут зал, где должны объявлять приговор Стерненко, открывают. Присутствующие заполняют свободные места. Среди свободных слушателей экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун и народный депутат Гео Лерос.

Где-то в очереди за дверью суда, остается представитель Голоса Ярослав Юрчишин. Внутрь заходят Стерненко и Демчук. Прокурор Ирина Коломийчук уже здесь. В зал заходит судья. Виктор Попревич. В целом известен тем, что в свое время тайно объявил об освобождении под залог директора лагеря «Виктория», на которого возлагали вину за пожар в здании в 2017 году. Он также закрывал судебное дело против коллеги из Окружного админсуда Одессы за «пьяное» вождение.

Оглашается постановление Приморского районного суда Одессы, – сказал Попревич. Присутствующие встали. У прокурора начали дрожать пальцы. Она то пыталась скрестить руки на груди, то опереться ими о стол. Впрочем, дрожь все равно была видна.

Судья начал говорить скороговоркой. На оглашение приговора у него ушло около часа. Если коротко, то все претензии адвокатов Стерненко(да и самого Стерненка) суд отверг. Так, по русскоязычной судебно-медицинской экспертизы Попревич заявил, что «эксперт не является заинтересованным лицом в уголовном производстве», поэтому может составлять свои выводы не на государственном языке. По обыску: по мнению суда, никаких прав Стерненко не нарушили, ведь обыск «происходил законно». О невозможности наказать человека за нарушение закона, которого нет (речь идет закон об обороте огнестрельного оружия, который за 29 лет так и не появился в Украине – ред.), судья заявил, что в данном случае Фемида учитывает подзаконные акты, в частности Министерства внутренних дел.

Не принял во внимание суд и тезис о добровольной выдаче оружия. Ведь, по мнению Попревича, Стерненко отдал пистолет во время обыска, поскольку «понимал, что не может его дальше хранить». Судья также отметил, что защита одесского активиста пыталась привлечь своего эксперта, в противовес следствию, однако его выводы во внимание не приняли, поскольку «эксперт следствия несет строгую ответственность за ложную информацию».

И хотя суд не уточнял, о каких именно экспертизах идет речь, можно предположить, что речь о якобы модификации стартового пистолета Стерненко, который позволял бы стрелять резиновыми патронами. Важно и то, что суд признал следственный эксперимент, во время которого пострадавший Щербич узнал пистолет, из которого в него якобы стреляли резиновыми пулями в автомобиле в 2015 году, по цвету и форме. Также он узнал на фото во время следственных экспериментов нападающих, среди которых якобы были Стерненко и Демчук. Наконец, судья объявил: вина Стерненко и Демчука полностью доказана по всем статьям. Однако поскольку в ст. 146 Уголовного кодекса (похищение) истек срок давности, то по этим обвинениям бывших членов «Правого сектора» освободили от ответственности. И назначили наказание по другим обвинениям 7 лет и 3 месяца тюрьмы и конфискация половины имущества.

«Позор!» – начал скандировать зал.

«Аваков – черт!» – слышалось с улицы под аккомпанемент петард.

Судья продолжал читать. О судебном сборе, возможности обжаловать приговор в одесской апелляции. Однако его никто не слушал. Стерненко начал перекрикивать судью.

«Я хочу заявить одну вещь: если вдруг со мной что-то произойдет – в этом будут виноваты генпрокурор Ирина Венедиктова, заместитель офиса президента Олег Татаров. И Портнов. Это политически мотивированное решение. Суд проигнорировал все наши доводы», – заявил Стерненко.

Ему дали якобы номер Зеленского, чтобы активист мог «поблагодарить» за приговор. Парень остался ждать в зале суда, пока на него наденут наручники.

На улице тем временем началась драка с полицией. Несколько сотен человек собрались под выездами с территории суда, чтобы заблокировать автозак, который должен вывозить одесского активиста. У некоторых даже «поломались» автомобили прямо посреди дороги – как раз на пути конвоя. Полиция попыталась оттеснить протестующих. Те ответили петардами и дымовыми шашками. Открылись ворота.

«Давай, с * ка, давай !!! Бей меня, давай! » – кричит мужчина, вырываясь из толпы. Он тычет силовикам средние пальцы и бросается на них. Несколько десятков человек в этот момент, сцепившись за руки, становятся полукругом перед выездом. Ворота быстро закрываются.

«Сюда! Бегом! Вторая группа! Вывозят» – кричат активисты и бросаются ко второму выезду из суда: там полицейские растолкали два десятка человек, чтобы проехал автозак. Активисты начинают бросаться на капот автомобиля, их оттуда силой снимают. Некоторые оказывается на асфальте, часть присутствующих валят на землю и задерживают. Среди толпы появляются лица в гражданском, которые начинают отталкивать людей от автозака. Его забрасывают дымовыми шашками и файерами. Автомобиль на высокой скорости уезжает.

«Вы меня должны защищать! А вы меня бьете! Ваш сотрудник схватил меня за горло и бросил на землю !!! Вы ох*ели !!! » – одновременно и плачет, и кричит активистка. Полицейский пытается ее успокоить. Не выходит. Более сотни людей сбивается в кучу и решает что делать дальше.

«Надо блокировать дороги. Мосты. Не знаю, надо привлекать внимание. Нет смысла оставаться в Одессе. Надо ехать на Киев», – слышалось из толпы. За час под судом почти никого не осталось. В 20:00 протестующие собираются прийти под Офис президента.