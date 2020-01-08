Падение самолета МАУ под Тегераном – крупнейшая катастрофа в истории украинской авиации. При том, что украинцы слишком часто жалуются на обслуживание украинских авиакомпаний, авиакастрофы, к счастью, с ними случались не часто. Буквы вспоминают, что было.

1997 – катастрофа ЯК под Салониками

Рейс 241 компании Аэросвит выполнялся самолётом Boeing 737 по маршруту Киев — Одесса — Салоники. Но на промежуточной посадке в Одессе была обнаружена неисправность двигателя. Авиакомпания не смогла заменить неисправный Боинг на другой собственный, поэтому взяла в аренду самолет Львовских авиалиний. На его борту находились 8 членов экипажа и 62 пассажира, включая 5 детей.

Самолёт подходил к Салоникам ночью, при сильной облачности. Экипаж сильно уклонился от схемы захода, даже не заметив этого, и прошёл над аэропортом на большой высоте, о чём их предупредил диспетчер. Экипажу дали указание заходить на второй круг, но они его не выполнили. Ситуацию осложнило, что в аэропорту отсутствовал радиолокатор, и диспетчер не видел, что самолет направляется к горам. Як-42 врезался в гору Пенте-Пигадия. Все находившиеся на борту погибли.

2002- Сныловская трагедия

Самая большая авиакастрофа Украины случилась не в небе, а на земле. Не во время рейса, а на шоу. 27 июля 2002 года Су-27УБ борт 42 под управлением двух пилотов выполнял фигуру высшего пилотажа на авиашоу в Скнылове.

Самолёт вошёл в нисходящий вираж на малой высоте. Несмотря на попытку выйти из виража вверх истребитель слишком быстро терял высоту. Самолёт, задев дерево, ударился левым крылом о бетон и некоторое время скользил по земле через лётное поле, заполненное зрителями; пилоты катапультировались. А 77 человек, включая 28 детей погибли.

2002 – АН-140 разбился в Иране

24 декабря 2002 самолет Ан-140, принадлежавший авиакомпании “Аэромост-Харьков” разбился в Иране. Украинский самолет (бортовой номер UR14003) летел по маршруту Харьков-Трабзон (Турция) – Исфахан. Ан-140 разбился в 70 км западнее Исфахана около поселка Баграбад.

На борту находилось от 44 до 48 человек (включая 6 членов экипажа), граждан Украины и России, погибли все.

Большинство пассажаров украинского Ан-140 – авиаинженеры и ученые обеих стран. Они были приглашены для участия в церемонии первого официального полета Iran-140, построенного в рамках проекта совместного иранско-украинского пассажирского самолета.

2003 – крушение Як-42 в Турции

На северо-востоке Турции недалеко от города Трабзон 26 мая утром разбился украинский пассажирский самолет Як-42. На борту самолета, который совершал полет по маршруту Бишкек (Киргизия) – Сарагоса (Испания), находились 74 человека, среди которых были 62 испанских военнослужащих из состава миротворческих сил в Афганистане и 12 членов экипажа.

Катастрофа произошла 26 мая рано утром в 30 милях от турецкого порта на Черном море Трабзон, куда самолет должен был приземлиться для дозаправки.

Лайнер дважды заходил на посадку в аэропорту Трабзона для того, чтобы совершить дозаправку топливом и оба раза летчики не смогли посадить самолет, поскольку, как утверждается, не видели взлетно-посадочную полосу.

2007 – в Тбилиси задымился украинский самолет

18 апреля 2007 самолет “Украинских авиалиний”, выполнявший рейс Тбилиси-Киев, совершил аварийную посадку в аэропорту Тбилиси.

По свидетельству пассажиров самолета, приблизительно через полтора часа после вылета самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Тбилиси. В салоне самолета появился дым, и самолет возвратился в грузинскую столицу, где его встретили машины “скорой помощи” и пожарной службы. Обошлось без пострадавших.

2009 – 5 украинце погибли в Луксоре

20 февраля 2009 пятеро членов экипажа самолета Ан-12 погибли при падении самолета во время вылета из аэропорта египетского города Луксор.

Украинский грузовой самолет приземлился на дозаправку, после которой вырулил на взлетно-посадочную полосу и приготовился к взлету. В этот момент неожиданно загорелся один из двигателей лайнера, и огонь стремительно распространился по всему самолету.

Пожарные бригады выдвинулись к месту происшествия, однако к моменту их прибытия спасать было уже некого.

2013 – самолет раскололся в Донецке

Самолет Ан-24 компании «Южные авиалинии», выполнявший чартерный рейс “Одесса-Донецк”, 13 февраля вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы в Донецком международном аэропорту им. Прокофьева.

От удара воздушное судно перевернулось, его корпус раскололся, началось задымление.

На борту самолета находились 52 человека, в том числе 8 членов экипажа. B результате авиакатастрофы погибли 5 пассажиров, 26 человек были госпитализированы.

2014 – первый сбитый военный самолет на Донбассе

15 июня 2014 в районе аэропорта Луганска на востоке Украины был сбит Ил-76 ВВС Украины. Погибли 49 человек. Ответственность взяли на себя боевики самопровозглашенной ЛНР. В октябре 2017 года глава СБУ Василий Грицак обвинил в уничтожении самолёта частную военную компанию (ЧВК) Дмитрия Уткина, известного под позывным Вагнер.

В целом за время военных действий на Донбассе Украина потеряла около 2 десятков самолетов и вертолетов.

Малазийский боинг

17 июля в окрестностях города Торез (Донецкая область, Украина) был сбит Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH 17 (Амстердам–Куала-Лумпур).

На борту самолёта находилось 298 человек, никто не выжил. Вину на себя взяли боевики. Но расследование сейчас, по сути, заблокировано.

2014 – крушение военного самолета в Алжире

Грузовые самолеты разбивались чаще всего в истории Украины.

30 августа в результате крушения украинского самолета АН-12 в Алжире погибли все семь членов экипажа.

Грузовой самолет АН-12 компании “Украина-Аэроальянс” с украинским экипажем осуществлял перевозку нефтяного оборудования по маршруту Таманрассет (Алжир) – Малабо (Экваториальная Гвинея).

2017 – крушение на Сан-Томе

29 июля 2017 на острове Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air, члены экипажа получили травмы.

Причиной назвали попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета.

2019 – пожар в самолете SkyUp

9 ноября 2019 в египетском аэропорту города Шарм-эль-Шейх произошел пожар на одном из самолетов украинской авиакомпании SkyUp.

Как сообщалось, после приземления борта произошла утечка масла из гидравлической системы, в результате чего загорелась одна из шин шасси. После приземления пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы.

И президенты не взлетают

20 ноября 2019 у Владимира Зеленского сломался самолет, в связи с чем президент с опозданием прибыл в Очаков встречать освобожденные корабли Военно-морских сил Украины.