Журналист из Дании Йоханнес Вамберг Андерсен стал звездой соцсетей после того, как не выдержал и начал отмывать вагон поезда, в котором должен был ехать, приобретенной для этого шваброй. Теперь украинцы возмущаются бездействием руководства "УЗ" и заявляют: "Вам должно быть стыдно".

#Буквы рассказывают, кто этот герой, взявшийся бороться с железнодорожной грязью, и чего он добился своим поступком.

Все началось в минувшее воскресенье, когда Йоханнес опубликовал в соцсетях пост, в котором можно увидеть, как он с моющим средством в кармане и шваброй в руках пытается отмыть окна одного из вагонов поезда “Измаил-Киев”.

Пост мужчина сопроводил подписью “С Пасхой! Убирать “УЗ” непросто, но это нужно сделать, да?”.

Фотография быстро разлетелась по соцсетями. Сегодня под оригинальным постом более 1000 лайков, сотни комментариев и репостов.

Свой поступок Андерсен, бывший журналист из Дании, живущий и работающий в Украине (здесь у него своя доставка еды Farø), объяснил простым человеческим желанием ездить в чистых поездах с комфортом.

Он рассказал, что ранее протирал окна салфетками. Но в тот день его терпение лопнуло и прямо перед поездом он приобрел швабру. Правда, грязь оказался настолько давней и устойчивой, что одной шваброй справиться не удалось.

На шутливый вопрос о том, не собирается ли он приобрести отмытый поезд, Йоханнес серьезно ответил:

“Абсурд заключается в том, что они (руководство “УЗ”— ред.) утверждают, что пассажирские железнодорожные услуги приносят убытки, но они все еще требуют слишком высокую цену за эту часть холдинга! Другими словами — нечего покупать. Пассажирские службы должны быть восстановлены с нуля”.

К тому же руководству “УЗ” кроме Андерсена имели вопрос еще немало пользователей.

В частности, массово требовали реакции от бывшего нардепа и члена наблюдательного совета “УЗ” Сергея Лещенко.

Пока одни требовали от Лещенко реакции, другие гадали, кого он назначит виновным.

“Укрзализныця” все же не оставила поступок Андерсена без внимания. Как он рассказал “BBC Украина”, руководство департамента пассажирских перевозок связалось с ним и пригласило в депо, чтобы показать, как моют поезда. Йоханнес согласился, но признался, что опасается, что его уверять, что все в порядке.

Вероятно, на решение “УЗ” ответить Ардерсену повлияло то, что мытье вагона — не первая попытка датчанина приложить усилия для реформирования железной дороги. “УЗ” становилась предметом его статей, к тому же предложения по модернизации перевозчика мужчина сконцентрировал в проекте “Центр железнодорожных инициатив”.

Вот только дождаться публичной реакции пользователям соцсетей ни от Сергея Лещенко, ни от других руководителей перевозчика за несколько дней так и не удалось.

Но они времени не теряли и наделали с Йоганнесом мемов о наболевшем.