Disclaimer: «Буквы» не оспаривают и не дискутируют целесообразность блокирования государством сделки по покупке акций крупнейшего производителя авиадвигателей ПАО «Мотор Сич» китайскими инвесторами – компанией Skyrizon. Однако формат и момент, в которые эта блокировка была проведена требуют анализа в части возможных последствий этого решения для целых отраслей украинской экономики.

Специальные экономические санкции против Skyrizon и причастных к ней должностных лиц (Ду Тао, президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment и Чен Хойшень, глава ООО «Скайрайзон Украина») были введены в Украине 28 января – спустя полторы недели после аналогичного решения, принятого Министерством торговли США.

Несмотря на то, что китайское поглощение украинского авиагиганта проходило в течении нескольких лет и было публичным, воспротивится этому украинские госорганы все равно были вынуждены в авральном режиме, так как на 31 января в Запорожье было запланировано внеочередное общее собрание ПАО «Мотор Сич», на котором планировалось сменить набсовет и открыть возможность к фактическому контролю китайских инвесторов над предприятием. Собрание было сорвано, а подсанционный статус инвесторов нивелировал достигнутые договоренности. Skyrizon оспаривает это решение в судах – сумму претензий к государству Украина они оценили в 3,6 млрд долл.

1 февраля МИД Китая направил ноту по ситуации вокруг предприятия «Мотор Сич». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поспешил заявить, что этот кейс никак не скажется на инвестиционном климате в Украине.

Таковы внешние вводные.

Какими могут быть их последствия?

Китай – один из ключевых торговых партеров Украины. Товарооборот с КНР в четыре раза выше, чем с США. Особенно активно прогрессировало сотрудничество в аграрной сфере: по данным Института аграрной экономики, начиная с 2018 года, КНР увеличила объемы закупок зерна из Украины более чем в 3 раза. По итогам 2020 года Китай и вовсе вышел на первое место в рейтинге крупнейших покупателей украинского зерна, прервав почти десятилетнее лидерство Египта.

«Доля Китая в стоимостных объемах отечественного экспорта зерновых увеличилась с 8,9% 2019 до 19,7% в прошлом году», – говорит заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Николай Пугачев. В 2020 году объем украинского зернового экспорта составил 9,4 млрд долл – пятую часть или 1,9 млрд долл генерировали закупки из КНР.

Такой объем, приходящийся на одного покупателя, несмотря на в целом диверсифицированную географическую структуру украинского аграрного экспорта, уже является угрожающим, особенно в случае резкого одномоментного введения ограничений. Отметим, что информация некоторых СМИ о том, что КНР ввел или готовится ввести эмбарго на поставки украинской продукции металлурги и АПК, и что якобы об этом уведомляла переданная украинскому МИДу нота, не находит официальных подтверждений.

Относительно возможности таких ответных санкций мнения расходятся.

Сторонники версии, что «все обойдется» – в основном это госчиновники – указывают на то, что в случае с «Мотор Сич» Китай не потерял лицо, так как государство не было стороной по этой сделке, в отличии, например, от кредита Государственной продовольственной корпорации Украины, где деньги выделялись через государственный Эксимбанк Китая.

Аналогичное изменений правил игры в отношении частных инвесторов в Украине уже происходило и к видимым последствиям не привело. Так, китайская CNBM InternationalCorporation купила в 2015-2016 гг ряд солнечных электростанций, построенных Activ Solar, которую связывали с экс-главой СНБО Украины Андреем Клюевым. Китайских инвесторов привлек украинский “зеленый тариф”, который на момент покупки являлся одним из самых высоких в мире. Позднее Украина в одностороннем порядке снизила тариф, поставив китайский инвестпроект на грань убыточности. CNBM пыталась апеллировать к «нарушению прав китайских инвесторов», но насколько известно – безрезультатно, так как речь шла о рисках, которые бизнес понимает по умолчанию.

При этом даже в этом сохраняющем спокойствие лагере признают, что формат «рубим санкции с плеча» был наименее удачным из возможных. «Китаю было бы гораздо понятней, если бы Украина пошла по пути национализации. То, что государство захотело сохранить в своей собственности стратегический объект им абсолютно логично и ясно», – говорит бывший дипломат, работавший в посольстве Украины в Китае.

Также вызывает вопросы персона бенефициара Skyrizon – бизнесмена Ван Цзина, чьи демонстрируемые напоказ атрибуты богатства (передвижение на Rolls Royce, самый дорогой офис в городе, многочисленная охрана), идут вразрез с подчеркнуто скромным поведением сверхбогатых граждан КНР, связанных с государством и КПК. «Вполне возможно, что это такой китайский «Курченко» и государство не будет вписываться за его проблемы», – предполагает экс-дипломат.

Альтернативное мнение, которое чаще высказывают представители силовых ведомств, сводится к тому, что за «Мотор Сич» «прилетит обязательно», вопрос только как и когда. При этом введение резких ограничений на какую-либо товарную категорию даже в этом лагере считают маловероятным, поскольку такое одномоментное эмбарго ударило бы по самому Китаю и в целом не соответствует дипломатии этой страны.

«Китай тем и отличается, что он не любит бить громко кулаком по столу и угрожать, но их дипломатия достаточно эффективна, и мне кажется, она у нас недооценивается, – написал Виктор Суслов, экс-министр экономики.

Ситуацию усугубляет смерть чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышева, который обладал глубокой экспертизой в украино-китайских отношениях и мог внести свою лепту в урегулирование этой ситуации. Он занимал свой пост дважды – с 2004 по 2009 год и в 2019 – 2021 годах, и как отмечают политологи был знаком практически со всей китайской элитой.

При этом, даже если до ограничений экспорта из Украины не дойдет, то осадок от истории с «Мотор Сичью» останется и неизбежно будет сказываться на дальнейших взаимоотношениях сторон. Наиболее уязвимой в этом отношении является Государственная продовольственно зерновая корпорация, которая является получателем кредита китайского Эксимбанка под украинские госгарантии и выполнение обязательств по которому находится по вопросом. Как сообщали Буквы, согласно расчетам бывшего руководства ГПЗКУ, деньги закончатся уже к концу текущего года. План выплат на 2021 год предполагает 108 млн долл, в том числе 33 млн дол процентов в первом полугодии, а во втором – деньги заканчиваются. Корпорации не хватает 5 млн долларов, чтобы погасить 105 млн долл (75 млн +30 млн процентов). Спасение для ГПЗКУ только одно – реструктуризация китайского кредита, но маловероятно, что такие сложные переговоры удастся провести ко дню Х – насколько известно, даже на заседании украино-китайской комиссии в конце прошлого года этот вопрос не поднимался.

Но даже если предположить, что такие попытки договориться были предприняты, то маловероятно, что теперь китайская сторона будет настроена идти навстречу. Так что наиболее вероятным вариантом развития событий видится распечатывание Украиной государственной гарантии и выплаты задолженности.

Рейтинг стран -покупателей украинского зерна в 2020 году

Импортер Сумма импорта, млн долл Доля в общем объеме Китай 1855 19,7% Египет 1120 11,9% Индонезия 547 5,8 % Испания 543 5,8% Нидерланды 519 5,5% Турция 473 5,0% Тунис 347 3,7% Бангладеш 317 3,4% Корея 282 3,0% Ливия 265 2,8%

Данные: Институт аграрной экономики