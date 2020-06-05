Тенденциозная телекартинка американских протестов, начавшихся после убийства полицейскими афроамериканца Флойда Джорджа, которую показывают украинские телеканалы играет с украинским обществом злую шутку. Медиа-реальность, показывающая исключительно вырванные из контекста случаи мародерства и грабежей в США, не позволяет нашему обществу понять настоящую суть происходящего. Между тем, события в Америке можно охарактеризовать простым и понятным для каждого украинца словом “Майдан”.

Именно Майдан, если понимать под этим термином массовые протесты разных слоев общества против сложившихся в политике и обществе устоев и практик. Массовость происходящего с США несомненно беспрецедентна – акциями охвачены все 50 штатов. Социальная и расовая стратификация также гораздо более сложна чем картинка подаваемая нашими СМИ, изображающая происходящее только в качестве протеста афроамериканского населения против полицейского произвола. В поддержку протестующих, среди которых встречаются граждане всех возрастов, рас и социальных сословий высказываются не только традиционно тяготеющие к левой повестке звезды Голливуда. Против политики Трампа и в поддержку протестующих успели высказаться все ныне живущие экс-президенты США, включая помимо демократов Джимми Картера, Билла Клинтона и Барака Обамы и 44-го президента США от республиканцев Джорджа Буша-младшего, огромное число представителей интеллектуальной элиты, военно-политических кругов, духовенства и, что самое интересное – руководители полицейских сообществ в некоторых штатах.

С разгромной статьей против Трампа выступил экс-министр обороны США, легендарный генерал Джеймс Мэттис – человек настолько же далекий от левого движения, как Солнце от Альфа Центавры. В своем открытом письме, озаглавленном “В единстве – сила!”, бомбой прогремевшей в американском информпространстве, он напрямую обвиняет Трампа в подрыве конституционных устоев государства, резко критикуя заявление 45 президента США о готовности задействовать армию в подавлении протестов. Заголовок статьи является отсылкой к девизу американских войск перед высадкой в Нормандии в 1944 году, ставшего ответом на гитлеровский принцип “разделяй и властвуй”.

Генерал Мэттис фактически обвиняет Трампа в том, что он использует нацистскую тактику ненависти и разделения против собственного народа, призывая американцев сплотиться вокруг ценностей и объединиться “в уверенности, что мы лучше наших политиков”. И то, что позиция Мэттиса – не просто его частное высказывание, но позиция военной элиты США говорит хотя бы то, что его письмо перепечатывает главная военная газета Пентагона “Звезды и полосы” – на минуточку главный информационный орган Минобороны США.

Американские протесты объединяет с Майданом не просто массовость. И далеко не форма – ведь в США попросту нет единой точки концентрации протеста. Но скорее то, что движение начавшиеся как ответ на полицейский (милицейский) произвол начинает носить характер восстания против действующего президента. С Януковичем Трампа объединяет не только фигура Пола Манафорта (очевидно человека, несущего какую-то роковую печать проклятия для собственных нанимателей), но и очевидное нежелание и неумение отойти назад для деэскалации кризиса.

Будь на месте Трампа профессиональный политик – кризис был бы разрешен за пару-тройку дней политическими методами: обращением к нации, встречей с семьей погибшего, внесением в Конгресс закона об усилении контроля над деятельностью полиции. Вместо этого президент США со скоростью пулемета строчит твитты с угрозами протестующим, обещая спустить на них собак, армию и прочие небесные кары. Как и в случае Януковича виновным в происходящем у Трампа оказывается не собственная некомпетентность и три года подстегивающего расизм и экстремизм хейт-спича в твиттере, а мировая закулиса: только не американская, как у президента Украина в 2013, а глобальная – антифа с Соросом.

Более того, Трамп успел обзавестись и собственной “йолкой” – событиями на площади Лафайет в Вашингтоне. По приказу Трампа полиция и Нацгвардия жестокого разогнали мирных протестующих на площади граждан для того, чтобы Трамп мог пройти для своего рекламного ролика к Церкви Святого Иоанна. Ролик, записанный с Библией в руках около церкви должен был показать бесстрашность Трампа после вынужденной эвакуации в бункер накануне. По иронии судьбы в числе пострадавших от полицейского насилия на площади Лафайет оказались и служители церкви, которые были избиты оказывая помощь пострадавшим митингующих.

Между тем, эта “йолка” американского разлива может стать одним из гвоздей в гроб президентства Трампа. Ведь американские СМИ успели сообщить сенсационные подробности этого события. Во-первых, решение о разгоне демонстрантов Дональд Трамп принимал в кругу семьи – сама идея с роликом якобы принадлежала его дочери Иванне Трамп и ее мужу Джареду Кушнеру. Никаких консультаций с экспертами и советниками (кроме главы пиар-службы) не проводились. Для того, чтобы отчистить площадь от демонстрантов Трамп воспользовался телефонным правом – дал указание генеральному прокурору США Уильяму Барру! Барр выполнил неконституционный приказ Трампа отдав распоряжение Нацгвардии. Это окончательно взорвало американское общество, не привыкшее к антиконституционному телефонному правы и избиению мирных протестующих. Ничего не напоминает? Вот-вот!

Мы не знаем чем окончатся протесты в США. Мое личное предположение – ничем хорошим для Трампа. Но украинские реминисценции, вызванные событиями в США, касаются не только нашего прошлого, но и во многом нашего будущего. Происходящее в США – иллюстрация того, в какой хаос может погрузить государство мотивированный, решительный и некомпетентный популист.

У всех популистских режимов есть одна общая черта: популисты всегда тяготеют к авторитаризму и стараются подмять политические институты государства под себя для использования в личных целях. Как написано в одной из колонок газеты “Вашингтон пост” происходящее в Америке – это крах расчета республиканцев на то, что они будут управлять страной в то время как Трамп будет играть в гольф. Нет!

Лидер-популист всегда упивается собой во власти и постепенно захватывает политические институты, попутно разрушая их. В последний год президентства Дональд Трамп пребывает на Олимпе во всей своей пубертатной красе – так как все взрослые, которые могли сдержать его давно выгнаны им из правительства и Белого Дома. Американская пресса отмечает, что текущие критические ошибки Белого Дома стали возможны в том числе из-за того, что президент США на своем четвертом году оказался окруженным молчаливыми соглашателями, готовыми бегом выполнять его самое идиотское распоряжение.

Как пример приводится поведение действующего министра обороны США Марка Эспера, который активно поддакивал идеям Трампа задействовать армию в подавлении протестов во время совещания с губернаторами, попутно раздавая им рекомендации о том как с точки зрения военной науки захватывать “поле боя”, создавая у слушателей впечатление, что Белый Дом в прямом смысле ведет боевые действия против американских граждан.

Политические институты, которые функционируют в рамках закона и нерушимых демократических традиций – это своеобразная защита от политического дурака. Система, которая должна компенсировать перекосы политики сменяемого избираемого политического руководства и не давать тем, кто стоит у руля государства по недоумению заложить критический поворот способный отправить страну в занос. И несмотря на все это, мы воочию видим какой критический урон столетним институтам демократии может нанести один самоуверенный и алчный популист.

Причем тут Украина, спросите вы? Да, дети Владимира Зеленского пока что слишком малы для того, чтобы советовать что-то отцу. Зато начальник его офиса и конфидент ведет себя не как главклерк, а как как канцлер – второй человек в государстве, которого в международных визитах просто сопровождает челядь в составе вице-премьеров и министров. Наш президент не просто использует телефонное право, но не гнушается хвастаться этим, преподнося происходящее в качестве своего преимущества.

Он отдает распоряжение генеральному прокурору на пресс-конференциях, а невинные люди сидят в СИЗО только оттого, что САМ ЛИДЕР поучаствовал в пиар-акции посвященной якобы раскрытию резонансного убийства. Основным квалификационным критерием для отбора на должность является собачья преданность лично президенту. А ключевые решения вырабатываются не в зале парламента или кабинетах правительства, а на президентской кухне, в окружении преданных “сватов” и друзей по сценическому прошлому. Без учета экспертного мнения и с возложением известного прибора на само понятие права.

Мы уже прозевали критический поворот. Мы уже в заносе. Мы – захваченное государство! Взмахи дубинок – это не только наше прошлое, но уже и наше будущее.