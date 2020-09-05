Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета начали рассматривать по существу. Правда, первое заседание длилось всего полтора часа, за которые суд успел отобрать присяжных. И после этого ушел на перерыв на три недели - до 28 сентября. Как происходило первое судебное заседание в одном из самых резонансных дел последних лет - видели Буквы.

Шевченковский районный суд Киева провел первое судебное заседание по сути по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Около 9 месяцев понадобилось прокуратуре и Национальной полиции, чтобы завершить расследование резонансного преступления. Официальными подозреваемыми стали музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, детский врач и волонтер Юлия Кузьменко и боевой медик Яна Дугарь.

По последней версии следствия, неизвестные использовали этих людей, чтобы по «личным мотивам» и для «создания резонансного события и провокации массовых протестов» убить Павла Шеремета. Дугарь, как утверждает следствие, занималась «разведкой» улиц вокруг места преступления, якобы фотографируя камеры наблюдения. Кузьменко и Антоненко, по словам полиции, закладывали взрывчатку под автомобиль журналиста.

Правда, в последние 9 месяцев к следствию возник ряд обоснованных вопросов: почему в основу обвинения легли противоречивые экспертизы, в том числе невербального поведения (более известная, как экспертиза походки) почему следствие игнорирует разницу в росте между официальными подозреваемыми и людьми, зафиксированными на записях камер наблюдения в 2016-м; где, наконец, англоязычный вариант уже упомянутой экспертизы походки, участие в которой принимал иностранный эксперт Иван Бирч?

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Ответы на эти вопросы должно дать рассмотрение дела по существу. Ведь именно во время этих судебных заседаний следствие должно продемонстрировать все доказательства, которые могут доказать вину официальных обвиняемых (или – нет). Наконец, о большой доказательной базе в декабре прошлого года говорил не только министр внутренних дел Арсен Аваков, но и президент Владимир Зеленский, и тогдашний генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Собственно, судебные заседания в Шевченковском райсуде уже начались, однако в первый рабочий день прокурор так и не зачитал обвинения. Суд ограничился лишь избранием присяжных.

Смена имиджа

11 утра, до начала рассмотрения дела Шеремета еще около часа. Перед воротами, ведущими на территорию суда, традиционно дежурит полиция: проверяет вещи людей, которые хотят попасть на заседание. У самого здания, на парковке, стоит четыре кунга с Нацгвардией. Здесь же – автобус «ПАЗ» с спецротой полиции в красных беретах. Рядом с входом в суд – шеренга нацгвардейцев, которые перекрывают проход к заднему двору и места для курения. В холле – десятка два бойцов судебной охраны (часть из них – с дубинками), которые тщательно проверяют вещи.

«Вы кто? Пресса? На какое заседания? Шеремет? А вы туда как кто, простите? Как журналист? Ждите, сейчас я позвоню пресс-секретарю суда. Как зачем? Чтобы она вас забрала. Вы пока проходите на досмотр вещей. Пока ждете – приседайте, зачем долго стоять», – вежливо пытается говорить к журналистам охранник.

Пока наши вещи осматривают, видно, как на улице проезжает автозак. Предположительно – с первым официальным обвиняемым, Андреем Антоненко. За несколько минут в холле появляется Юлия Кузьменко со своим мужем – Петром Кином, который держит жену за руку. В отличие от предыдущего раза, на ноге у Юлии уже нет браслета для отслеживания ее местонахождение – суд постановил его снять. Еще через десять минут приходят прокуроры. Вслед за ними в сопровождении адвокатов, Яна Дугарь. В холле суда начинает собираться толпа. С десяток бойцов судебной охраны перекрывают вход в зал заседаний. Напротив них в очередь становятся журналисты, перекрывая движение по коридору суда.

– Подвиньтесь, пожалуйста, здесь же люди ходят. Нужен проход, – говорят охранники, пытаясь отодвинуть телеоператоров.

– Некуда двигаться, вы же видите сколько народу. Сами же проблему создаете, двери в зал почему-то перекрыли. А если бы вы нас внутрь пустили – мы бы себе стали спокойно и не мешали бы, – устало говорят журналисты.

В таких слабых перепалках проходит минут 15. Появляется судебный распорядитель, двери в зал открываются. Внутрь заходят участники процесса: официальные обвиняемые, их адвокаты и близкие родственники. Все, как определяет процедура. Процесс несколько затягивается: охрана не может найти прокуроров. Наконец, на формальности машут рукой и прессу пропускают перед представителями государственного обвинения.

«Пропускай уже людей, чего они здесь в коридоре мучиться. Пусть расставляют технику », – говорит командир из судебной охраны. Бойцы расступаются и толпа журналистов заполняет зал. Перед рядами для свободных слушателей в два ряда выстраивается батарея из телекамер. Под ними, на полу, садятся фотографы. Объективы направлены на стеклянный «аквариум», в который вот-вот должны завести Антоненко. Он появляется за несколько минут. И удивляет не только медийщиков, но и адвокатов: вместо привычной милитари-одежды он одет в костюм, на лице очки. Чуб, который Антоненко носил последние 9 месяцев, сбрит.

«Вы кого привезли? Андрей вообще будет сегодня? » – шутит адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый.

Музыкант здоровается с присутствующими, с Яной и Юлией и идет к своей жене, которая ждет его с другой стороны «аквариума». В зал тем временем заходят кандидаты в присяжные: в основном, люди пенсионного возраста. Мужчины и женщины устраиваются на свободные места, сразу за телекамерами. На часах полдень. Впрочем старт заседания откладывается. Пользуясь случаем, адвокаты зовут руководителя полиции, пообщаться.

– Скажите, вы сможете обеспечить порядок и безопасность в зале? Мы просто к тому: хотим просить, чтобы во время заседания Антоненко сидел рядом с нами. Но в прошлом судебном заседании руководитель конвоя сказал, что это невозможно. Потому что якобы не сможет «обеспечить безопасность», – говорят адвокаты к полицейскому.

– Сейчас. Старшего позовите, кто там за охрану и конвой отвечает, – говорит мужчина.

Он о чем-то быстро говорит с судебной охраной. Кивает адвокатам головой. «Спасибо» – отвечают те. В зал заседаний входит судья.

Два Майдана и родственники из оккупированного Донбасса

Только начинается заседание, защита Антоненко просит выпустить своего подзащитного из «аквариума». Однако судья отказывает: поскольку коллегия судей не полная, то и решать ни одного вопроса, кроме мер, они не имеют права. Поэтому для начала надо выбрать суд присяжных.

– А у нас журналисты присяжных перекрыли, да? Защитники, вам видно присяжных ?, – говорит председательствующая Оксана Голуб.

– Но они будут выходить к трибуне, в этом нет проблемы, мы всех увидим, – отвечают адвокаты.

В центр зала выходит первый кандидат. Человек, на глаз – пенсионного или предпенсионного возраста. Юрий Федоренко. Коротко рассказывает о себе: имел опыт работы присяжным, занимается предпринимательской деятельностью. За последние фразу цепляется прокурор, который задает вопросы.

– Чем вы конкретно занимаетесь? – говорит представитель прокуратуры.

– Я ФЛП. Физическое лицо-предприниматель, – отвечает Федоренко.

– А конкретнее? Какой род деятельности, – продолжает прокурор.

– Предприниматель. Или вам назвать КВЭДы по номерам? Недвижимое имущество, юридические услуги.

– Скажите, вы участвовали в массовых акциях? – продолжает прокурор.

– Я сейчас в суде, здесь много людей, можно говорить, что я на массовой акции, – говорит Федоренко.

– А в других акциях? Поддержки политсил? – не отступает представитель государственного обвинения.

– Вы хотите услышать, был ли я на Майдане? Да, я был на обоих Майданах 2004-го и 2014-го. Такой ответ вас удовлетворит? – раздраженно говорит кандидат в присяжные.

Прокурора ответ удовлетворяет, он прекращает поток вопросов. Далее мужчину расспрашивает представитель Алены Притулы (которая, в отличие от подготовительного судебного заседания, не пришла) и адвокаты официальных подозреваемых. Интересуются, не имеет ли кандидат в присяжные родственников на оккупированных территориях. Интересовался ли самим делом Шеремета. И если да – то откуда информация.

«С подозреваемыми не знаком. На оккупированных территориях родственников нет. Информацию о деле знаю как и большинство – из СМИ. Но этого недостаточно, чтобы говорить о виновности или невиновности. Надо изучать материалы », – отвечает Федоренко.

Суд вызывает следующего кандидата в присяжные. К трибуне подходит мужчина средних лет. Григорий Фирсов. По специальности – арбитражный управляющий. С делом Шеремета знаком поверхностно – читал только интернет-сайты. Адвокаты спрашивают его о связи с оккупированными территориями.

«На Донбассе есть какие-то родственники. По линии отца, какие-то троюродные или четвероюродные. Но я с ними лично даже не знаком. Не знаю, кто они», – отвечает мужчина.

Вслед судья вызывает пенсионерку, Анну Чупина. Но как только она оказывается перед микрофоном – заявляет себе самоотвод, поскольку среди кандидатов в присяжные есть ее муж. А это уже конлфикт интересов. Судья лишь разводит руками и зовет следующего кандидата: Людмилу Яковенко. Женщина рассказывает, что когда-то работала в банковской сфере, однако в последние годы без работы. Адвокаты устраивают ей небольшой допрос.

– Скажите, так а какой ваш официальный источник дохода? – спрашивает один из защитников официальных обвиняемых.

– Да а какое отношение это имеет к делу? – отвечает Яковенко.

– Суд снимает вопрос, – вмешивается в разговор председательствующая Голуб.

– Я хочу объяснить: нас интересует финансовая независимость. Если выплата за работу присяжным является единственным источником дохода – человек может быть зависим … – не останавливается Виталий Коломиец.

– Суд объясняет, что присяжные получают зарплату примерно такую ​​же, как и судьи, – говорит Голуб.

В зале на несколько секунд застывает тишина. «Ага, точно», – слышится саркастический возглас из рядов кандидатов в присяжные. Зал взрывается смехом. Судьи пытаются успокоить присутствующих.

– Я же говорю: в банковской сфере работала. Пока работы не имею, но я работала. У меня какие-то деньги еще остались, если это вас так интересует, – завершает тему Яковенко.

Судья вызывает еще одного кандидата: Наталья Глобу. Пенсионерка, домохозяйка. Имеет опыт присяжной. О деле Шеремета знает из новостей, но считает, что в первую очередь надо исследовать материалы дела. Адвокаты официальных обвиняемых спрашивают ее о родственниках / имуществе на оккупированных территориях.

«Да, у меня мать живет там. И имущество тоже есть. Но я туда с 2014-го ни разу не ездила. Живу здесь. И муж мой тоже здесь. Дети … дочь живет в Лондоне, сын учится. Муж, да, муж ездил в прошлом году проверить, что там с имуществом», – говорит женщина.

У микрофона ее сменяет следующий кандидат: Инна Крамаренко. Также женщина пенсионного возраста. Работает старшей медсестрой. Не дожидаясь вопросов говорит: муж из Донецка. А свекровь пропала без вести в ОРДиЛО. Сама женщина неоднократно участвовала в выборах как член избирательных комиссий от разных партий. Также имеет опыт присяжной: привлечена по делу об убийстве Веремия. Суд спрашивает женщину, сформировала ли она для себя представление о деле Шеремета.

«Я … ну … как вам сказать. Единственное, что считаю, мне кажется, что медики не могут убивать, когда они спасают жизни. Я просто знаю, как это происходит, как медработники помогают людям, даже в ущерб себе », – искренне говорит Крамаренко.

За трибуной последний кандидат: Юрий Михайленко. Пенсионер, муж Анны Чупиной, которая объявила себя самоотвод. Имеет высшее техническое образование, работал инженером-конструктором. Сейчас без работы. Не имеет опыта присяжного. О деле Шеремета знает из телевидения, в частности телеканала 1 + 1, Интер, 24-й и тому подобное. Адвокаты официальных подозреваемых спрашивают, почему он не объявил себя отвод, как сделала жена.

«Что вам сказать. Я с ней не живу. Я ее сегодня впервые в суде увидел. В смысле, я не знал, что она здесь будет. Поэтому и заявлений никаких не готовил», – отвечает мужчина и занимает свое место.

Три недели перерыва

Судьи заслушивают отводы кандидатам в присяжные. Прокуратура, в частности, просит не допускать к заседанию Ирину Крамаренко. Поскольку та, якобы, была активно задействована в деятельности политических партий. Защита Антоненко просит отвести Наталью Глобу и Юрия Михайленко. Поскольку на первую могут оказывать давление сепаратисты, используя для этого родственников или имущество. «Все ясно. Как всегда у нас. Люди с Донбасса – враги всего», – едва сдерживаясь реагирует на ходатайство женщина. Мужчину же просят отвести, так как он не сообщил о конфликте интересов и не просил о самоотводе, когда узнал, что его жена также кандидат в присяжные.

Судьи совещаются долго. Наконец, выбирают коллегию из пяти присяжных. Ими становятся предприниматель Юрий Федоренко, арбитражный управляющий Григорий Фирсов, бывшая работница банковской сферы Людмила Яковенко, домохозяйка Наталья Глоба и бывший инженер-конструктор Юрий Михайленко. На этом заседание завершают и объявляют перерыв до 15:00 28 сентября.

«По нашему мнению, суд преждевременно отвел госпожу Крамаренко. Она выразила свое мнение, не связанное с делом. Доказательства никто пока не оценивал. А мнение присяжного формируется исключительно после знакомства с материалами дела, с доказательствами. В отношении Юрия Михайленко – он заявил, что получал информацию исключительно по телевидению. А мы помним, какое там формировалось мнение о деле Шеремета изначально, начиная с брифинга министра Авакова 12 декабря 2019-го », – комментирует «Буквам» заседание защитник Яны Дугарь Денис Ломанов.

Журналисты, между тем, стоят под «аквариумом», записывают комментарий Антоненко. В частности о смене имиджа. «Да я же обычный человек. Это просто пытались сформировать такой образ, что я какой-то грубый коммандос, могу жить в лесах неделями и питаться змеями. Делать взрывчатку из подручных средств», – говорит мужчина.

«У нас были определенные вопросы к госпоже Крамаренко. Она сама объяснила, что в ОРДиЛО живет ее мать. И ее муж туда ездит. Мы знаем, что на оккупированных территориях есть предвзятое отношение к украинским военным. И мы опасаемся, что люди с оккупированных территорий могут на госпожу Крамаренко влиять: через ее мужа, ее мать, ее имущество. Претензии были только в этом контексте. А не потому, что она из Донбасса. Ее ответ был … несколько эмоциональным», – объясняет «Буквам» адвокат Антоненко Дмитрий Круговой.

Он добавляет: в дальнейшем предстоит автораспределение, во время которого система определит трех основных и двух запасных присяжных. На это у суда есть три недели. «В теории такое распределение можно было сделать довольно быстро, за обеденный перерыв. Но мы говорим о надлежащей подготовке к делу. Поэтому все произошло довольно логично. В дальнейшем должны зачитать обвинительный акт и разобраться с порядком исследования доказательств, допросом свидетелей и тому подобное. Сейчас будет перерыв на 24 дня. Надеюсь, это время некоторые лица, которых мы не будем называть, не используйте для давления на присяжных. И, надеюсь, если такие факты будут – присяжные об этом сообщат. Их к этому обязывает закон», – добавляет Ломанов.

Зал заседаний пустеет. Судебная охрана подгоняет на выход нескольких журналистов, которые расспрашивают адвокатов. Юлия Кузьменко и Яна Дугар делают совместное фото с Антоненко и выходят на улицу. Фоном, из-под входа в суд раздается громкое скандирование десятков людей «Аваков – черт!». Конвой выводит Антоненко из зала суда и ведет в автозак. Мужчина улыбается.