Разрешившаяся ситуация с захватом заложников в Луцке, несмотря на ее благополучный исход, поставила перед нами много вопросов. А происходящее сегодня в Полтаве их только усугубляет.

Политически нелогичное поведение Зеленского, который пошел на условия террориста и записал по его требованию видео, и сам вопрос о том, может ли глава государства поддаваться на подобный шантаж, самоустранение СБУ и полный оперативный контроль МВД и сама кинематографичность произошедшего заставила многих усомниться в том, что же произошло в Луцке на самом деле. Стоит признать, что с точки зрения пиара, а вовсе не с точки зрения интересов государства, президент вышел из этого кризиса победителем. И это только добавило скепсиса наблюдателям.

Активная дискуссия в соцсетях протекает в русле того¸ кому из внутренних игроков и для каких целей был выгоден это теракт и какие задачи тех или иных групп влияния он помог решить.

Учитывая, что дестабилизация происходит накануне местных выборов и на фоне слухов о роспуске Рады – в этом есть логика.

Но сама линия этой дискуссии неполна по той причине, что выводит за рамки дискуссии единственную сторону, которая является безоговорочным бенефициаром любого расшатывания Украины изнутри – Россию.

И здесь я не имею ввиду саму невозможность инициирования подобных событий изнутри государства. Мир политики жесток и циничен. Особенно цинично может вестись борьба между силовыми вертикалями.

Однако тут следует отметить, что любой подобный процесс будет иметь негативные последствия для власти в целом. Так как обычные граждане не дифференцируют власть на отдельно стоящие группы и вертикали, а скорее воспринимают ее в целом, интегрально.

Еще интересней ситуация становится, если вписывать ее в контекст. Помимо захвата заложников мы наблюдаем теракты в Харькове и Киеве. Активизацию боевых действий на фронтах российско-украинской войны, широкомасштабными учениями российских вооруженных сил на границе с Украиной и передислокации Россией значительных сил на территорию оккупированного Крыма.

Даже в луцкой ситуации прослеживается определенный российский след. По крайней мере в раскрутке произошедшего и в синхронных действиях пророссийского пула телеграмм-каналов, политиков и экспертов. Начавших попрекать президента тем, что он не в состоянии пойти навстречу условному “народу Донбасса” и пойти на разговор с “той стороной” так же, как он пошел на разговор с луцким террористом.

Управление через страх и запугивание – отработанный инструмент, которым пользуются мировые спецслужбы. Но именно Россия в последние десятилетия смогла отточить этот инструмент до остроты булатной стали.

Начиная с 2014 года основным и самым ходовым экспортным товаром российского государства на международной арене является не нефть – но страх, хаос и дестабилизация миропорядка. С этой и только в этой точки зрения надо оценивать все действия Кремля в Украине, Ливии, Сирии, в Европе и на Балканах. После аннексии Крыма кремлевский режим прекрасно понял, что раз России заказан путь в цивилизованную семью народов на основе соответствия общим принципам и ценностям – значит основным способом взаимодействия с окружающим миром может стать только разрушение устоев. Величие России в понимании руководства этого государства состоит в старом дворовом определении “Боятся – значит уважают” и в старой сталинской максиме “Сколько дивизий у Папы Римского”? Потом что любовь – скоротечна, а страх перед государством-террористом со всей его отбитостью и непредсказуемостью – вечен.

Перед тем, как начать экспортировать хаос в общемировом масштабе Кремль изрядно поработал над этой технологией внутри самой России. Именно взрывы домов и взрывы в метро, запугивание собственного населения помогли окончательно сформировать облик путинской России. Атаки против своих и иностранных граждан стал своеобразным торговым знаком ФСБ, которое, я в этом уверен, с самого начала контролировала так называемый чеченский терроризм с его полевыми командирами.

Несмотря на общепризнанный украинский консенсус относительно того, что именно Россия может быть главным бенефициаром любой внутриукраинской дестабилизации, мы наблюдаем дискуссию о том, кто является реципиентом российских спецопераций в нашей стране. Многие комментаторы уверены, что главным объектом российских спецопераций является президент Украины Владимир Зеленский. Появилась даже теория о том, что агрессивным бряцанием оружия, обострением на фронте, так же как и последним заявлением Кадырова Москва расшатывает именно президентскую психику, вынуждая того пойти на какие-либо договоренности с Кремлем. Ходят слухи даже о неких тайных переговорах в акватории Азова.

Мне кажется, что подобные теории проистекают из непонимания целей и задач России в Украине не только частью общества и самим Зеленским, но и частью патриотического сообщества. Думаю, что никакие тайные переговоры на Азове невозможны не по причине нежелания самого украинского президента. А из-за того, что сам Кремль к ним особо не стремиться.

Учитывая давление общества, оппозиции и сторонником украинского суверенитета в рядах самой власти на сегодняшний момент очевидно – Зеленский не готов к полной капитуляции перед лицом агрессора. Какие бы обещания во время приватных консультаций не давал россиянам сам Зеленский и его конфидент Андрей Ермак, сама структура украинского общества и политики, а также характер международного права делает невозможной безоговорочную капитуляцию Украины на приемлемых для Кремля условиях.

Фигурально выражаясь – Зеленский был бы рад прийти к какому-то компромиссу, но он прекрасно понимает, что полное и безоговорочное подчинение российским условиям – не вариант. Президент Украины, кто бы им не был, структурно не способен поцеловать носок российского царя просто потому, что на следующий же день он перестанет быть президентом Украины. Так же как при всех возможных компромиссах по Донбассу, ни один президент Украины никогда не сможет де-юре признать Крым российским.

Раз ни один президент Украины не будет способен на такой шаг, следовательно задача Кремля – не завербовать Зеленского, а сделать так, чтобы пропал сам предмет разговора.

Следовательно, основным реципиентом устрашения и террора должно стать само украинское общество. И в этом смысле Кремль не изобретает ничего нового. Можно с уверенностью утверждать, что путинский режим не придумывает здесь ничего нового. В каком-то смысле он руководствуется старыми методичками КГБ и наработками теоретиков гибридной войны. Еще в 1960 автор концепции “мятежвойны”, белоэмигрант Евгений Месснер, чьи труды основательно изучили советские спецслужбы, сформулировал конечную цель любого террора. “Устрашение (террор) является излюбленной формой распространения своей воли на широкие круги населения в дни междоусобицы, но террор, осуществляемый даже достаточно многочисленной и достаточно кровожадной группой, – пишет Месснер, – не может быть средством конечной победы – не страх, а согласие населения дает конечную победу в гражданской войне”.

Страх – всего лишь способ манипулирования обществом, цель – подчинение, согласие общества на размывание тех границ, которые до того казались незыблемыми.

Теракты, дестабилизация, поляризация, военные поражения – все это должно вызвать полное разобщение разных общественных групп друг от друга и от власти, привести к ситуации хаоса и войны всех против всех. До такой степени, чтобы само общество приняло как должное все условия террористов. Только бы хаос прекратился.

Цена ошибок власти в такой обстановке многократно возрастает. Поскольку каждая слабая и несвоевременная реакция только накаляет котел народного гнева и недовольства. Ошибки Зеленского уже привели к тому, что именно на него, а не на страну-агрессора, общество возлагает ответственность за гибель нашего медика, который после засады российско-террористических войск четыре дня боролся за собственную жизнь, так и не дождавшись эвакуации.

Нарочитое молчание Зеленского, который предпочитает на называть вещи своими именами и делает вид, как будто не произошло ничего экстраординарного только подливает масла в огонь. Пройдет совсем немного времени и то же общество начнет ставить вопросы о том, способно ли государство, направившее весь свой аппарат насилия на погоню за волонтерами, ветеранами, оппозицией и одним детским хирургом, обеспечить физическую безопасность своим гражданам и жесткий ответ на агрессию на фронте.

По счетам ответят все – и сам Зеленский и окварталенные им спецслужбы и живущий в режиме соглашательства с первым лицом государства Генштаб и МВД. Переадресация народного гнева с внешнего агрессора на собственную власть и взрыв этого гнева – вот на что рассчитывают сейчас кремлевские стратеги.

Ведь у пророссийских сил тогда открываются отличные электоральные перспективы, и тогда и воевать уже необязательно будет. Ведь для таких как Олег Волошин у Украины суверенитета нет. И таким «голубям мира» тоже выгодна дестабилизация, чтобы приблизится к власти. Тем более, что телепространство они уже заполучили.