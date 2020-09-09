В Украине уже год происходит перекройка таможенных потоков, что легко проследить по смене руководителей таможен. И в этом контексте совсем не случайными выглядят совместные фото Саакашвили и Богдана и слухи об отставке министра Марченко, которого называют человеком Ермака.

В воскресенье экс-глава Офиса президента Андрей Богдан выложил общее фото с Михеилом Саакашвили с интригующим подписью «есть интересный расклад на киевские выборы». Его игру поддержали Саакашвили и присутствующая на фото депутат Лиза Ясько.

Если бы присутствующие на фото Богдана действительно обсуждали выборы, то четвертым из подсолнухов там должен вынырнуть Андрей Вавриш, который бы дал на это деньги, а единственным хоть как-то значимым кандидатом был бы Саакашвили, а не Ясько.

Поэтому фото делали не засветить избирательные инициативы, а, скорее, огорчить Офис президента.

27 августа Саакашвили вдруг заявил, что возвращается в родную Грузию. А перед этим выразил свое фэ, когда на Одесскую таможню назначили некоего Дениса Пудрика – зятя советника председателя консультативного совета при президенте Сергея Куницына.

7 сентября грузинское оппозиционное объединение “Сила в единстве” назвало Саакашвили кандидатом в премьер-министры. Все это прекрасно, но по июльской социологией Edison Research, партию власти «Грузинская мечта» поддерживают 39%. А «Единое национальное движение» – 16%. Личный рейтинг Саакашвили – 26%. Поэтому его номинирования в премьеры отнюдь не приближает его возвращения в Грузию. Зато, скорее, он выступает тягачом для своих политических сателлитов, помогая им набрать более высокий процент.

Следовательно, с большой вероятностью Саакашвили так и останется в Украине, но кем?

В апреле команда власти готова была продвигать Саакашвили в вице-премьеры в обмен на то, что он станет рупором президента и его инициатив.

Саакашвили в свою очередь рассчитывал на назначение своих людей на одесскую таможню и реализацию своего видения реформы там же. Вместо этого туда назначили Пудрика.

“Назначение этого типа на таможню – это типичный старый феодальный институт кормления, ничего общего не имеющий с государственными интересами. Сколько можно ходить по кругу, предлагая одних и тем же “профессионалов”, углубляя круг коррупции. Сколько можно жрать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением?”, – написал экс-президент Грузии.

Саакашвили имеет 2 приговора в Грузии и уже однажды оставался без паспорта Украины. Поэтому еще в момент его возвращения в Киев журналисты заметили, что он стал значительно спокойнее. Единственным, кого он атаковал с момента возвращения был Геннадий Кернес, да и то недолго. Поэтому неудивительно, что он уверяет Зеленского в своей верности. Впрочем, и прикрывать молча чужие битвы за потоки он не будет. Поэтому заявлениями по Пудрику он легко подыграть войне против Ермака, которую ведет Богдан и его окружение.

Война за таможню

Назначение Пудрика состоялось в рамках более широкой ротации. 19 августа Кабмин по представлению министра финансов Сергея Марченко уволил и.о. председателя ГТС Игоря Муратова и назначил на его место Андрея Павловского. Также после этого были уволены руководители 15 таможен.

Муратова в СМИ связывают с Вадимом Слюсаревым, бывшим налоговиком, помощником Артема Пшонки, которого называют спонсором «Слуги народа» и куратором Харьковщины. И намекают, что до увольнению мог быть как-то причастен другой серый кардинал партии Илья Павлюк.

Источники #Букв так описали эту ситуацию. «На момент назначения Муратов был ничейным. Имеет на него влияние Слюсарев? Скорее, это можно было бы описать, как низкое сопротивление. Через него и заместителя министра Юрия Драганчука проводились определенные кандидатуры (на руководителей региональных таможен)», – говорит собеседник среди депутатов.

Он утверждает, что Муратов не хотел назначать Пудрика на Одесскую таможню и именно за это его и уволили.

За последний год на Одесской таможне несколько раз меняли руководство. В то время, когда президент Владимир Зеленский через фейсбук объявлял охоту на «короля контрабанды» Вадима Альперина, у руководителей одесской таможни с периодичностью раз в неделю горели автомобили. Поэтому вся история в комплексе выглядела как попытка установить контроль над очень лакомым куском контрабанды и серых денег.

При этом других «королей контрабанды» не вспоминали.

Сейчас народные депутаты признают, что определенные таможенные кланы имеют под своим контролем различные таможни.

Муратова министр Марченко сменил на Андрея Павловского. Того за глаза называют человеком, который ничего не понимает в таможне, потому что он налоговик и что на самом деле он будет ширмой для другого, теневого руководителя – Геннадия Романенко, который руководил киевской таможней во времена Януковича. Именно Романенко, как говорят источники Букв среди депутатов «Слуги народа», поставлена ​​задача «навести порядок» на таможне.

Между тем, с возвращением депутатов с каникул угроза увольнения нависла уже над самим министром финансов Марченко. О его увольнении намекнули руководители фракции СН Давид Арахамия и Александр Корниенко. А председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев через телеграмм канал вызвал министра «на чай» и попросил быть готовым ответить «по занижению индикативных показателей по доходам в госбюджете-2020, отсутствию результатов реформы таможни, состоянию переговоров с МВФ, кадровым решениям в Госналоговой и Гостаможне, задолженности по оплате труда медикам, а также на ряд других вопросов».

В июле Гетманцев обвинил главу Минфина Сергея Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы. Это произошло аккурат после того, как трое работников одесской таможни были пойманы на взятке за растаможку автомобилей. И хотя взятка была от 400 до 1000 долларов скандал получился очень громкий.

После появления информации о своем увольнении Марченко дал интервью Цензору, в котором заявил, что атаки на него начались после смены руководителя таможни.

«Устранение Муратова с поста руководителя Гостаможни активировало против меня информационную агрессию», – заявил министр финансов, добавив, что со стороны Офиса президента и руководителя правительства к нему вопросов нет.

После того как пошли слухи об увольнении Марченко, в СМИ тут же выбросили информацию о том, что министра увольняют, потому что он вроде бы не назначил некоторых людей на таможню, в том числе тех, кого вроде бы предлагал Давид Арахамия. Руководитель фракции «Слуг» в комментарии #Буквам такие инициативы со своей стороны отрицал и сказал, что рабочие отношения только с руководителем Черноморской таможни Щуцким, но и на его назначение он не влиял, поскольку познакомился позже.

Между тем, 4 сентября пресс-служба таможни распространила сообщение об угрозах физической расправой руководству таможни.

«В последние дни руководство Государственной таможенной службы получает многочисленные сообщения с угрозами физической расправы. Все зафиксированные факты будут переданы в правоохранительные органы. Мы будем требовать наказания для тех, кто ставит под угрозу безопасность наших коллег и хочет обойти Закон Украины в интересах собственного кармана.

Руководство ГТС делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, которую пытаются расшатать создатели «серых схем», – сказано в тексте.

Руководитель таможни Павловский также дал интервью сайту ведомства, где пообещал назвать тех, кто на него давит.

Так уволят Марченко или кого-то другого?

Как только появилось заявление Арахамия о возможных изменениях в правительстве, #Буквы поинтересовались у депутатов «Слуги народа», что им известно об этой ротацию. Ответ был одинаков: «Претензии есть, но вряд ли его уволят».

«Марченко брали на работу как технократа, чтобы заменить Маркарову (предыдущего министра финансов). За него как независимого парня даже поручился Ярослав Железняк из «Голоса». Но уже через неделю Железняк и Марченко побили горшки из-за увольнения Нефедова, хотя вы же понимаете, что снимал Нефедова не министр, а Офис президента. Затем он поругался с Гетманцевым и теперь против него весь комитет. Но Марченко нашел защиту у Ермака», – рассказывает один из депутатов «Слуги».

«Действительно, если бы на это была воля только профильного комитета, то его бы уже уволили. Не только за таможню, но и из-за провала переговоров с МВФ. Думаю, этот вопрос возникнет после презентации изменений в бюджет», – говорит собеседник #Букв в комитете.

Собеседники #Букв в монобольшинстве все же сомневаются, что Марченко уволят, особенно, перед рассмотрением вопроса бюджета.

«Там не только вопросы по таможне и почему он занизил уровень доходов, там еще вопрос провала переговоров с МВФ. Он просто избегает переговоров, ссылаясь на какие-то совещания », – говорит высокопоставленный собеседник #Букв.

«Поэтому, скорее, мы уволим не Марченко, а министра экономики Петрашко. Хотя его и защищает Шмыгаль, с которым он учился, но там нет никакого результата и слишком много проталкивания Бахматюка», – добавляет он.

Учитывая то, какие потоки стоят по обоим министерствами, борьба за них обещает быть интересной. И в прессу выльют многое из того, о чем первый год власти Зеленского еще пытались молчать.

И поэтому совершенно неудивительным выглядит подобные фото Богдана и Саакашвили, потому что шантаж – это же основа политики, как и война компроматов.