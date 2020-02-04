Перед своим уходом министр развития общин Алена Бабак назвала тех, кем была инспирирована ее дискредитация, которая привела к отставке. Буквы решили посмотреть, о каких застройщиках речь. И оказалось, что речь идет об Андрее Ваврише, Денисе Исаенко и Вадиме Столаре.

«Я также хочу сказать тем, кто начал борьбу со мной лично в прессе из-за аннулирования разрешения на Ольшанской, на Гоголевской, и эти люди скоро начнут строительство возле Дворца “Украина”, на Ивана Франко: друзья-киевляне не будут стоять», – заявила министр перед отставкой.

Кто же эти застройщики, о которых говорит уже бывшая министр.

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Застройка на Ольшанской

19 декабря Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины аннулировала разрешение на строительство жилого, офисно-торгового и спортивно-оздоровительного комплекса со встроенной инфраструктурой и подземным паркингом на ул. Ольшанская, 2-6 в Печерском районе Киева.

ГАСИ провела внеплановую проверку и обнаружила, что Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА выданы разрешения “вопреки имеющимся несоответствиям, а именно: намерения застройки земли не соответствуют положениям градостроительной документации на местном уровне, в том числе по высотности объекта строительства”.

Строиться на этом участке должна была компания, связанная с Андреем Вавришем, владельцем SAGA Development, другом главы офиса президента Андреем Богданом.

«Наши гроши» ранее писали, что арендатором участка площадью 1,69 га является ООО «Инновационная строительная компания», которое когда-то хотела построить там ЖК «Печерский бастион». ООО «ИСК» передала участок в субаренду ООО «МК 8», которое в сентябре этого года получило разрешение на строительство по ул. Ольшанская, 2-6 между домами ул. Ольшанской, 2-А и ул. Профессора Подвысоцкого, 16. Проект предусматривает возведение высоток на 24 этажа с офисами и торговыми центрами на оползнеопасном склоне.

Учредителями ООО «МК 8» является АО «Атлон», а руководителем с июля этого года является Сергей Софиев – это менеджер Андрея Вавриша. С 2017 по 2019 гг руководителем «МК 8» был Вадим Струневич, народный депутат от «Слуги народа», которого тоже связывают с Вавришем. Руководителем фонда «Атлон» является юрист Вавриша – Андрей Овсий.

Гоголевская 32в

Построить дом возле усадьбы Миллера хотели еще с 2004. Общине тогда удалось отстоять территорию, поскольку это памятник истории местного значения «Горка Обсерваторная, Х-ХХ вв.».

Владельцем территории еще с 1999 является авиакомпания «Вита». В 2014 Минкульт обнаружил, что компания самовольно расчистила территорию, установила там паркинг начала подготовительные строительные работы.

В свое время соучредителем компании «Вита» был экс-заместитель секретаря СНБО времен разгона и расстрела Майдана Владимир Сивкович.

Нынешним владельцем акций ОАО «Авиакомпания«ВИТА» является ООО «Мангус», созданное в 2016 году, основателем и руководителем которого является Александр Карпьяк из Макеевки. Он приходится мужем Анжеле Карпьяк, администратору из Центра предоставления админуслуг Дарницкого районного в городе Киеве государственной администрации, пишут «Наши гроши».

По данным декларации жены, Александр Карпьяк получает зарплату в фирмах «Мангус», «Дисбуд» и «Домиан». Карпьяк является руководителем «Дисбуда», конечным совладельцем которого выступает основатель и управляющий партнер девелоперской компании DIM Group Александр Насиковский. Его брат Андрей Насиковский основал ООО «Домиан», отмечает издание.

Следует напомнить, что Андрей Насиковский был одним из подозреваемых по делу об избиении Татьяны Черновол.

Разрешение настройку «ВИТА» получила 9 сентября, при руководителе ГАСИ Кузьмине, но со сменой его на и.о. председателя Строкача разрешение отменили.

21 ноября Госархстройинспекция осуществила документальную проверку правомерности выдачи градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка. В ходе проверки было установлено несоответствие намерений застройки земельного участка Генеральному плану города Киева.

Застройка возле дворца «Украина»

Речь идет о намерении построить две высотки на паркинге возле дворца «Украина» по адресу Большая Васильковская 107-109. Целевое назначение участков – для строительства гостинично-офисного комплекса. На самом деле здесь хотят поставить две жилые 20-этажные секции на 499 квартир.

Дома будут аккурат над куполом метро.

Подрядчиком строительства является ООО «Спецмехбуд 21», которое входит в группу компаний Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко.

Исаенко является бизнес-партнером Андрея Вавриша и собственно именно он и привел его работать замом руководителя Департамента градостроительства КГГА.

А владельцем участков является ООО «Укржилстрой» учредителями которого выступают венчурные фонды «Генезис» (30%) и «Мэдисон» (10%). Фонды в свою очередь находятся в управлении ООО «КУА «Гарантия», единственным владельцем которого с октября 2018 является Вадим Столар, нынешний нардеп от ОПЗЖ.

“Киевпроект” реконструированный

Резонансных застроек на Ивана Франко сейчас нет.

Скорее всего, экс-министр обмолвилась и перепутала улицу с Богдана Хмельницкого, где собираются реконструировать помещение «Киевпроекта» и возвести на его месте высотку на 33 этажа. Там построят две секции на 304 квартиры.

Подрядчиком строительства является ООО «Ника» LTD. Это предприятие входит в группу компаний Perfect Group, которую связывают с упомянутым Дмитрием Исаенко.

А руководитель «Киевпроекта» Роман Гладуняк начинал еще с Денисом Бассом и Денис Комарницкий в команде Черновецкого. Кстати, именно «Киевпроект» является проектыровщиком застройки на Васильковской.

Также следует отметить, что возможный вариант реконструкции здания “Киевпроекта” опубликовала компания SAGA Development Вавриша.

В августе прошлого года на свадьбе юриста Андрея Довбенко встретились председатель Офиса президента Андрей Богдан, смотрящий за ДАБИ Юрий Горовой и застройщик Андрей Ваврыш. И как видно, это была совсем не случайная встреча, которая теперь вылилась во вполне конкретное лоббирование интересов определенных застройщиков.

И голосования ОПЗЖ за изменения в Конституцию по сокращению депутатов до 300 и закрепление пропорционалки – вполне может быть платой за сегодняшние кадровые решения.