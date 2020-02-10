Три недели назад Еврокомиссия в одностороннем порядке ввела запрет на импорт украинского мяса птицы из-за выявленного в Винницкой области случая птичьего гриппа. Национальное эмбарго явно превышает необходимые меры защиты, определенные международными протоколами, и, помимо экономических, имеет и политические последствия, так как ставит вопрос о симметричности мер в рамках сотрудничества с ЕС. Минэкономики, сначала обещавшее быстрое разрешение проблемы, хранит красноречивое молчание, а появившийся на сайте ведомства пресс-релиз с заголовком "Украина усиливает торговлю с ЕС" представители отрасли трактуют как издевательство.

Извините, но у вас грипп

22 января украинские производители мяса птицы лишились доступа к рынку сбыта, который в прошлом году генерировал около 160 млн долларов валютной выручки. Европейская комиссия ввела запрет на поставки из Украины мяса птицы и термических необработанных продуктов из нее. Заградительные меры введены из-за вспышки птичьего гриппа H5N8, зафиксированной 18 января в Немировском районе Винницкой области на агропроизводстве “Хутир”, и затем в ходе ветеринарной проверки подтвержденной также на предприятии “Немиров-Подолье”.

Украинская сторона оперативно провела все мероприятия по локализации заболевания и уведомила о них Еврокомиссию, поэтому сочла введенное тотальное эмбарго на экспорт “чрезмерным”.

“Украинские меры по контролю и ликвидации гриппа птицы признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС. Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС шокирующе неожиданно для украинской стороны”, – прокомментировала Госпотребслужба.

Шок украинских чиновников понятен: практика последних десяти лет, на протяжении которых периодически фиксируются вспышки птичьего гриппа, как правило, сводится к куда более мягким ограничениям.

Импорт блокируется лишь из того региона, в котором непосредственно зафиксирован случай заболевания – в данном случае, запрет должен был бы коснуться лишь продукции из Винницкой области. Так, например, в 2016 году, когда в Украине в последний раз был зафиксирован птичий грипп, Гонконг ввел ограничения на импорт лишь в отношении товаров птицеводства, произведенных в Херсонской области, а ЕС, сначала введя ограничения на поставки, оперативно их отменил.

В отношении стран-членов Евросоюза, в которых периодически фиксируется птичий грипп, Еврокомиссия также лояльна и считает точечные ограничения более чем достаточной мерой защиты третьих стран.

К тому же сегодня Евросоюз нельзя назвать зоной, свободной от птичьего гриппа – в начале года были зафиксированы вспышки в Польше, Венгрии, Румынии, Словакии и Чешской Республике. Украина ограничилась лишь точеными ограничениями, и поэтому в украинском МЭРТ имели основания ожидать равноценных мер со стороны ЕС. В этом были настолько уверены, что замминистра экономики, торговый представитель Тарас Качка неосторожно прокомментировал возможность общего закрытия импорта из Украины как явно нереальную и подчеркнул “важность доверия в международной торговле”.

После введения европейского “бана” в МЭРТ не скрывали, что считают эмбарго несправедливым, но поначалу источали оптимизм. Тарас Качка совершил визит для переговоров в Брюссель, по итогам которого заявил, что есть надежда на оперативное решение вопроса – то есть замену национального эмбарго локализацией. “Провели встречу о признании зонирования по гриппу птицы. Очень конструктивный разговор. Надеемся на скорое решение”, – написал он.

Это было две недели назад. С тех пор никаких изменений в режиме экспорта в ЕС не произошло. Ведомство комментирует вопрос в духе «работа движется» Информация на эту тему на сайте Минэкономики отсутствует, зато там появился пресс-релиз с заголовком «Украина усиливает торговлю с ЕС», что в данных обстоятельствах выглядит не слишком адекватно.

Судя по тональности статей в европейской прессе на быстрое разрешение вопроса рассчитывать Украине не приходится. В них упор делается в основном на то, чем будет заменена украинская курятина и не отразится ли на европейских потребителях ее отсутствие.

В украинском правительстве прекрасно осознают, что ситуация с запретом импорта далека от нормативной. По данным «Букв», это признал на состоявшейся две недели назад офф-рекорд встрече с журналистами премьер-министр Алексей Гончарук, употребив словосочетание «в шоке». При этом ответственность за это недружественное решение в Кабмине полностью перекладывают на европейскую сторону, закрывая глаза на то, что сделало его в принципе возможным – слабость правительственной команды по части управления АПК и ликвидацию профильного министерства.

Птичья экономика

Основной удар ограничений экспорта в ЕС принял на себя один из крупнейших производителей мяса птицы – «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка. Доля холдинга в общем курином экспорте в Евросоюз из Украины достигает 90%.

«На сегодняшний день, 23 января 2020 года, предприятия птицеводческой группы MHP, сертифицированные в странах ЕС, прекратили экспорт в эти страны», – говорится в сообщении компании. При этом подчеркивается, что все производственные мощности МХП продолжают работать в обычном режиме и предпринимаются все необходимые шаги в соответствии со стратегией диверсификации экспортных продаж.

«Прекращение экспорта украинской птицы в ЕС повлияет на деятельность МХП (куда компания поставила 17% мяса птицы, произведенного в 2018 году). Но, на наш взгляд, эффект будет временным, поэтому не сильно повлияет на основные принципы компании, – говорит Андрей Передерей, аналитик ИК «Конкорд Капитал».

За 11 месяцев 2019 экспорт курятины из Украины в ЕС составил $ 159,6 мн долл. Это 31% всего экспорта мяса птицы из страны. Аналитики американского Министерства сельского хозяйства (USDА), считают, что учитывая, что ЕС был основным экспортным направлением для украинской продукции птицеводства, то Украина будет иметь довольно значительное избыточное предложение этой продукции в начале 2020 года.

Украинским производителям придется перенаправить значительное количество птицы на рынки Азии и Африки. «Реакция Саудовской Аравии и ОАЭ будет иметь решающее значение для торговых потоков в ближайшем будущем. Большинство украинских экспортных направлений очень чувствительны к проблемам здоровья животных и безопасности пищевых продуктов», – отмечают аналитики USDA

Птичья политика

Несмотря на многолетнюю верность евроинтеграционному курсу и декларируемой поддержке со стороны ЕС, мало у кого есть иллюзии, что Украина в этих отношениях – младший партнер. А в части торговли на первый план выходит европейский прагматизм. Так, согласно Соглашению о свободной торговле, на товарные категории, в которых Украина традиционно сильна – например, мед или мясо птицы, установлены минимальные квоты на беспошлинную поставку, сверх которых производители торгуют на общих основаниях. Торгуют зачастую довольно успешно, с легкостью выдерживая конкуренцию с европейскими производителями.

Украина входит в ТОП-5 мировых поставщиков мяса птицы и в ТОП-3 импортеров этого продукта в ЕС. Поставки мяса птицы в ЕС из Украины стабильно росли – только за прошлый год они выросли почти на четверть. Самые большие объемы покупают Нидерланды.

«Украинские продукты» воспринимаются как угроза в ряде европейских стран, поэтому перекрытие – причем абсолютно в рамках законности и процедуры – украинской курятины наверняка полностью соответствовало внутриевропейским настроениями или как минимум их части.

Чтобы противостоять европейскому аграрному лобби, которое работает слаженно и очень эффективно и не давать возможности воспользоваться малейшим предлогом по ограничению украинской экспансии, как это произошло сейчас, необходима постоянная кропотливая вовлеченность.

В Украине это делать некому.

В сентябре было ликвидировано Министерство аграрной политики и продовольствия, в структуре которого был заместитель министра по евроинтеграции, который профильно занимался вопросами торговли с ЕС. Восстановление Минагро, о котором в беседе с Алексеем Гончаруком в середине января упомянул Владимир Зеленский, по одной из версий, упирается в нежелание главы МЭРТ Тимофея Милованова утратить контроль над доставшимися ему аграрными госпредприятиями.