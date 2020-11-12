Введение в Украине карантина выходного дня похоже на те же меры, которые принимают в мире, потому что вакцину ждать еще минимум год, коллективный иммунитет вообще под вопросом, а тесты не достаточно точны.

С этих выходных на три недели в Украине вводится карантин выходного дня. Он стал реакцией правительства на резкий рост заболеваний по стране, которые в последние дни балансируют уже в пределах 11 000.

К этому привели как всенародное нарушение карантинных мер, так и рост охвата населения тестированием и сезонное ухудшение эпидемиологической ситуации в мире.

Впрочем, Украина мало чем отличается от остального мира. Частичный локдаун, а где и полный, вводят и в других странах.

Несмотря на то, что топовой на этой неделе была новость о вакцине Pfizer и ее 90% эффективности, но ее придется ждать еще более года.

Поэтому еще год мир будет опираться на те ​​же средства борьбы с коронавирусом, которые являются по сути превентивными мерами. Включая маски и тесты.

ПЦР – панацея или нет?

Увеличение количества тестирований было одним из требований общества. Это позволило заблаговременно прогнозировать состояние эпидемической ситуации, и позволило бы изолировать группу риска, а не всех подряд.

С марта методом ПЦР (полимеразная цепная реакция) в Украине проведено более 3 миллионов тестов. При этом, средний показатель вырос до 45 000 тестов в день. К декабрю количество тестирований планируется увеличить до 75 000.

Хотя это, к сожалению, ПЦР-тесты – не панацея и не спасательный круг.

Дело в том, что чувствительность ПЦР-тестов в Covid 19 варьируется от 70 до 95%, а выявление РНК вируса (генетический материал вируса) прямо зависит от времени забора материала. Так, самый высокий титр РНК (то есть концентрация) регистрируется на 3-5 день, с постепенным уменьшением в течение следующих нескольких дней. Дополнительную проблему создают ложноположительные реакции, связанные с остаточными РНК в материале. Иными словами, человек выздоровел, вирус – отсутствует, но РНК оказывается (причиной может стать дефектное формирование вируса или разрушение вирионов в организме человека).

Еще одна причина ложноположительных тестов связана с загрязнением лабораторий и оборудования. Она возникает вследствие большой нагрузки на лабораторию, из-за нарушения стерильных условий или по неопытности персонала при работе с материалом.

Эту проблему можно было бы преодолеть через верификацию вторым тестом, однако это создает дополнительное давление на лабораторную систему и кошелек потенциального больного. А больницы уже отправляют домой больных без проведения повторного исследования.

Более объективные данные теста можно получить при комбинировании ПЦР с ИФА, выявляющий антитела к возбудителю (Ig A, M-от 5и суток до 3 недель и Ig G – от 2х недель).

Можно также сделать компьютерную томографию (КТ) с использованием системы оценки поражения легких CORADS для ускорения диагностики.

Однако реальный уровень инфицированности оценить практически невозможно. Кроме высокой степени бессимптомных (до 60%) и легком течении заболевания, существует значительная часть больных, которые не могут себе позволить те или иные тесты.

Коллективный иммунитет

Одним из вариантов борьбы с COVID-19 было формирование коллективного иммунитета. Собственно именно из этого исходили власти Великобритании и Швеции, когда весной долгое время отказывалась вводить локдаун.

Уже в июле ВОЗ предостерег, что неизвестно, сколько жителей земли должны переболеть, чтобы такой иммунитет сформировался. Некоторые из ученых говорили о 60-80%, но никто не мог прогнозировать, сколько времени это займет.

Здесь должны были бы пригодиться ИФА-тесты для подтверждения уже перенесенной инфекции. Но при Covid-антитела сохраняются непродолжительно 2-3 месяца.

В июле сеть лабораторий «Синэво» сообщила о достижении населением 7% коллективного иммунитета, однако учет предварительной информации, а также исследования немецких ученых, показало снижение уровня иммунитета со временем.

По оценкам ВОЗ степень планетарного коллективного иммунитета не превышает 10%, а переболев, можно инфицироваться повторно. Учитывая выше сказанное, идея коллективного иммунитета как способ преодоления COVID полностью разрушается.

В ноябре глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус публично предостерег от идеи о том, что коллективный иммунитет может быть действенной стратегией в борьбе с пандемией COVID-19.

Коллапс украинской медицинской системы

Еще месяц назад министр Степанов предупредил, что увеличение количества больных до 12 000 в день станет катастрофическим для медицинской системы.

Загруженность больниц – наиболее важный показатель в борьбе с инфекциями. Потому что это прямолинейно влияет на способность медицинской отрасли предоставить качественную медицинскую помощь тяжелобольным пациентам.

Сейчас правительство запретило плановые госпитализации и пытается расширить количество коек за счет непрофильных больниц.

Здесь надо было бы спросить, что делали полгода, о низких показателях освоения коронавирусного фонда именно в МОЗ, когда даже такие средства личной защиты как перчатки не были выделены, но это уже как плакать по пролитому молоку.

11 ноября правительство вернуло часть денег, выделенных на дороги, в коронавирусный фонд, и ввело карантин выходного дня.

«Если ничего не делать, уже 10-15 декабря медицинская система не будет иметь возможности принимать ни одного человека. В нынешней ситуации если ничего не делать, мест в больницах не будет даже в коридорах», – сказал Шмыгаль.

По данным Минздрава, 8 ноября уровень заполненности кроватей в Украине составил 62,4%. В Донецкой области это показатель равнялся 72%, в Сумской – 70,1%. Самый высокий уровень зафиксирован в Полтавской (92,5%) и Ровенской (82,9%).

Мы не одни такие

По числу подтвержденных случаев коронавируса 9 октября Украина заняла 10 место среди других стран мира. По состоянию на 12 ноября мы на 20 месте по количеству больных.

Впереди Индия, США, Бразилия, Франция, Россия, Испания, Аргентина, Италия.

В мире количество инфицированных превысило 52 млн. Сейчас болеют 14 млн, из них 95 тысяч в тяжелом состоянии. С середины сентября количество больных выросло в два раза – с 300 000 в день до 600.

В России, которая хвастается вакциной, не имеющей достаточного научной базы для практического использования, ежедневно регистрируют рекордное количество новых инфицированных за все время пандемии (с 7000 в сентябре до 19 000 в ноябре). Аналогичная ситуация и в соседней Польше, где за последнюю неделю фиксируют по 25 000 новых больных ежедневно.

По всей Европе ситуация плавно возвращается к мартовской, что указывает на то, что проблемы со сдерживанием распространения вируса есть во всем мире.

В Великобритании с 5 ноября введен повторный локдаун. Карантинные меры будут действовать как минимум до 2 декабря.

Британцы смогут покидать свои дома, чтобы купить продукты, добраться до работы, посетить врача, позаниматься спортом на свежем воздухе или волонтерской деятельностью. В стране закрыты все точки розничной торговли, не продают товары первой необходимости. Рестораны и бары могут продавать еду только на вынос. Школы и другие учебные заведения продолжат работать.

В Австрии повторный локдаун предусматривает комендантский час с 20.00 до 06.00, работу кафе и ресторанов только на доставку или продажу на вынос, а также дистанционное обучение для учащихся старших классов и студентов. Магазины и детские сады работают.

В Германии со 2 ноября закрыты клубы, рестораны, театры, кино, развлекательные парки, при этом работают магазины, открыты школы и детские сады.

Канцлер Ангела Меркель уже пообещала стране еще один тяжелый год, пока правительство сможет купить вакцину Pfizer. Украина же ожидает ничем не лучшие перспективы, а свет в конце тоннеля при положительных прогнозах увидим только в апреле.

Поэтому нам остается только: