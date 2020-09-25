Психологическим топливом таких флешмобов является, в основном, потрясающая самонадеянность. Во-первых, людям приятнее думать, что их посты мало кто читает и «лайкает» не потому, что они скучные, а потому что алгоритмы Фейсбука специально прячут эти жемчужины мысли от других пользователей

То, что соцсети далеко не так безобидны, как казалось лет десять назад, знают все. Но разные люди по-разному обходятся с этим знанием. Некоторые решают вопрос радикально, предпочитая держаться от Фейсбука как можно дальше.

А те, кто остался, ведут свою борьбу так сказать изнутри. Например, пользователи Фейсбука периодически участвуют в оборонительных флешмобах против фейсбучных алгоритмов , размещая однотипные сообщения вроде такого, из последнего: «Друзья, отзовитесь! Действительно, у меня почти 5000 ФБ-друзей, а в новостях вижу где-то 20-30. Советую обновлять систему, чтобы ваши посты видели… Держите палец на этом тексте и нажмите «копировать». Зайдите на свою страничку, которая спрашивает «Что у вас нового?». Потом нажмите «вставить». Поздравляю вас всех! Обновимся! Кто видит этот пост, ставьте, пожалуйста, «+»!».

Несмотря на некоторое дурновкусие и алогичность этого и других ему подобных воззваний, многие люди охотно под ними подписываются. Порой это делают даже весьма известные, уважаемые и, казалось бы, искушенные в информационных технологиях люди.

Психологическим топливом таких флешмобов является, в основном, потрясающая самонадеянность. Во-первых, людям приятнее думать, что их посты мало кто читает и «лайкает» не потому, что они скучные, а потому что алгоритмы Фейсбука специально прячут эти жемчужины мысли от других пользователей. А во-вторых, эти флешмобы подкупают своей простотой: просто нажми пальцем на экран и лучшие умы Силиконовой долины, которые тысячи часов своей жизни тратят на разработку алгоритмов и программ, управляющих предъявлением контента, будут посрамлены! Согласитесь, чтобы всерьез поверить в такое, нужна самонадеянность просто недюжинной силы. Соблазн настолько силен, что перед ним не могут устоять даже те пользователи, которые прекрасно отдают себе отчет в смехотворности подобных притязаний. Понимают, но все равно «жмут пальцем на экран». Рациональность и вера в магию проходят по разным ведомствам мозга, а потому могут особо не пересекаться.

Присутствует в Фейсбуке и более продвинутый способ сопротивления диктату коварных алгоритмов – их разоблачение. Поводом к написанию этого текста, например, стал не столько очередной флешмоб, сколько критическая реакция на него. Оксана Мороз, инициатор фактчекинговой инициативы «Как не стать овощем», одна из первых обратила внимание на то, что на «письма счастья» в этот раз клюнули даже опытные, практически матерые пользователи сети. А ведь они лучше других должны знать, что за этим стоит на самом деле! А на самом деле за этим стоит цель «собрать базу доверчивых людей», чтобы потом им втюхивать всякую конспирологию и магические таблетки.

И в этом предостережении – не размещайте у себя всякую ерунду, не участвуйте в тестах «какой ты цветочек», не требуйте соблюдения авторских прав на фотографии, которые сами же выставляете на всеобщее обозрение – наверное был бы смысл, будь оно размещено где-нибудь вне социальной сети. Но в Фейсбуке такие сообщения выглядят тоже довольно комично. Ведь данные пользователей и так совершенно прозрачны и без всяких дурацких тестов и дисклеймеров. Что толку избегать попадания в «базу доверчивых людей», если для того, кто имеет доступ к большим данным, любой пользователь – открытая книга? И на недоверчивых тоже найдется нужный контент и нужная кнопка.

И только самые продвинутые обитатели сетевых пространств знают, что сопротивление алгоритмам – это задача из задач, практически mission impossible. Во-первых, потому, что они построены на очень глубоком понимании человеческой природы – нашей зависимости от социальных поглаживаний, потребности во впечатлениях, неустойчивости внимания и так далее. Одно из самых сильных откровений, представленных героями нового и уже нашумевшего фильма от Нетфликс «Социальная дилемма», заключается в том, что разработчики тех самых алгоритмов управления вниманием, которые лежат в основе бизнес-моделей Фейсбук, Гугл, Твиттер и других гигантов, сами с большим трудом могли сопротивляться этим алгоритмам. Подобно миллиардам простых пользователей во всем мире, они тоже тащили телефоны в кровать и туалет, залипали в лентах новостей, кидались к своим дивайсам по первому писку мессенджера. Проблема не в том, что, пользуясь соцсетями, мы превращаемся в овощей. Проблема, наоборот, в том, что в соцсетях мы слишком люди.

Во-вторых, созданные человеком, алгоритмы быстро приобрели сверхчеловеческое могущество. Никто уже толком не знает, как это остановить и куда это приведет, но большинству уже очевидно, что человечество опасно зависит от соцсетей, поскольку они ощутимо и неотвратимо влияют на наше поведение, мысли, чувства, всю нашу жизнь. И простого решения у этой дилеммы нет. Отказываться от технологий глупо, в конце концов они незаменимы и очень полезны во многих хороших и важных вещах. Но и обмануть их по легкому не выйдет – слишком глубоко они укоренены в нашей социальности, психологии, нейробиологии.

Конечно, Фейсбук в этом смысле не единственная сила в нашей жизни, которая мощно влияет на каждого, но которую до конца не понимает и не знает никто. Поэтому сегодня стали так популярны самонадеянные лидеры и простые решения. И в обозримой перспективе они никуда не денутся.

Главное, чтобы никуда не делись те, кто в нужный момент сумеет сказать: да, черт возьми, я – часть проблемы. Но я же – и часть ее решения!