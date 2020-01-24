Для режиссера Антонио Лукича "Мысли мои" - также дебютный полнометражный фильм, как и «Преданная» для Кристины Сиволап, и уже с первых дней проката в Украине режиссера стали называть молодым Феллини. Не без основания.

Украинские зрители уже более или менее сошлись на том, что украинское кино можно больше не хвалить просто за то, что оно украинское. А иногда словосочетание «украинский фильм» даже для заядлых патриотов домашней продукции медленно перестает быть причиной немедленно покупать билет в кинотеатр. Тем удивительнее, когда сразу два украинских фильма с премьерой в один день выстреливают настолько громко, что будоражат многодневное обсуждение в соцсетях и провоцируют появление десятков рецензий даже на платформах, которые обзорами фильмов занимаются раз в никогда.

И даже, когда ажиотаж от того, насколько эти фильмы прекрасные, начинает утихать , масла в огонь подливает вторая волна отзывов и обзоров, на этот раз – от людей, которым они не понравились, или понравились, но далеко не во всем. Тем лучше, что эту реакцию вызвали две совершенно разные, но при этом чрезвычайно близкие во многих смыслах картины. Наконец мы можем анализировать украинское кино, не рискуя показаться недостаточно патриотичными.

«Преданная» стала более громким премьерой – из-за масштаба и литературного первоисточника и – как выяснилось – трейлера с нотками эротики. Оказалось, что все три фактора становились как плюсом, так и минусом картины – в зависимости от того, чего вы ждали.

Литературная основа фильма, роман Софии Андрухович «Феликс Австрия», играл преимущественно с психологической модерновой прозой периода рубежа веков, а именно – с драмой женской судьбы и феминистической проблематикой, которая тогда только выходила на сцену. Эта тематика весьма сложная для киноадаптации. Психологическая проза есть и всегда будет менее гибким материалом для экранизации, в основном потому, что словесно выраженный внутренний мир героев невозможно буквально передать на киноязыке.

Кинематограф пользуется принципиально иным набором инструментов, а качественная экранизация психологической прозы требует бережного анализа книги. Создателям такого фильма необходимо понять, как работают литературные приемы и средства киноязыка и где они могут давать похожий эффект. Это сложно, это требует огромных усилий, а самое главное – огромный опыт, которого наши киноделы в основном не имеют. Но команда, стоящая за «Преданной», честно попробовала.

История разворачивается в Прекрасную эпоху в Станиславе. Перед нами предстает сложный, почти любовный треугольник между докторшей Аделью Анґер (Алеся Романова), ее мужем Петром Сколиком (Роман Луцкий) и русинской девушкой Стефой (Марианна Янушевич). Стефу взял на воспитание доктор Анґер после трагической гибели ее родителей, и теперь, через два десятка лет, никто не знает, какое место в этом мире должна занимать девушка. Она выполняет работу служанки, но живет с ними на правах сестры или очень близкой подруги. Сама Стефа относится к Адели как к несамостоятельному ребенку, и все ее поведение, в том числе и гастрономический пыл (фильм предлагает просто неистовое фуд-порно), ее чрезмерная заботливость, жертвенность и постоянное чувство, будто ее не ценят, создает впечатление, что перед нами добрая и слегка маразматическая бабушка, заключенная в теле двадцатилетней девушки. Стефа не ищет своего места в этом мире – она ​​его умышленно не находит. Все ее отношения с другими персонажами настолько причудливы, что их сложно назвать правдоподобными. Но мы смотрим на мир именно глазами Стефы, и то что мы видим – ее понимание Станислава и широкого мира, в котором он живет. И примерно здесь у многих начались проблемы с фильмом.

Город, микрокосм героини, выглядит довольно-таки искусственно, явно видно, что это павильон, а не живая съемка, поэтому сам Станислав узнается только на общих планах, которые сделали документально точно. Но это не проблема создателей фильма – сегодня в Украине почти нет исторических локаций, где можно снимать такое кино. В конце концов, мы говорим о мире, который героиня создает в своей голове.

Поэтому и определенная сказочность декораций и даже ощущение искусственности среды, в которой она существует, может работать в пользу центральной идеи – здесь вопрос лишь в том, хотите ли вы рассматривать зримую искусственность декораций как минус фильма или как сюжетно важную условность (до уровня «Догвилль» в этом смысле «Преданный», конечно, далеко). Специалисты по этому периоду говорят, что с костюмами, прическами и бытом тоже не все в порядке, но фильм целится на то, чтобы создать эстетическое впечатление, а не отражение эпохи – и действительно выглядит как визуально целостный сказочный мир, похожий на картины Жан-Пьера Жене.

А сказочный мир, оказывается, серьезно насторожил. Говорящие портреты должны достаточно ярко намекнуть, что мы видим мир таким, каким его видит Стефа – а она говорит с портретами и, естественно, представляет, как те ей отвечают. Ее мир работает по ее правилам, поэтому таким вещам удивляться не приходится. Люди, которые читали роман, отмечают, что уровень психологизма в экранизации близко не равняется с книжным. Мол, говорящие портреты, летающие лини – и все.

Но фильм не стоит читать так, как читается книга. Основной инструмент, который был в руках создателей фильма – это монтаж. Построение и сочетание кадров. Переходы от одной локации к другой сделаны хрестоматийно – через панорамные отбивки. Но внутри самих сцен случаются переходы и склейки, которые очень четко отражают психику главной героини, то, как она отражает и искажает действительность, поэтому претензия к тому, что картина «фрагментарная», скорее неоправданна. А вот кто сетовал, что в фильме мало эротики – тот сам виноват. Фильм не эротический, не должен быть эротическим и никогда им не был. Все два эпизода ню демонстрируют скорее психологические нюансы взаимоотношений Стефы с Аделью и Петром, чем голую грудь заинтересованной аудитории.

Беда разве в том, что ярких склеек и монтажных переходов преступно мало. Их могло бы быть больше – тогда они и воспринимались бы несколько естественнее и лучше передавали бы то, что должны были передавать. Возможно, создатели боялись слишком погружаться в сюрреалистические приемы. Возможно, не было больше идей для таких переходов.

В любом случае, на финал этого запала несколько не хватило. Кульминационный эпизод существует скорее вопреки и делает абсолютный минимум – раскрывает финальный поворот. Но после нескольких откровений, в которых иллюзии Стефы начинают ломаться, кульминация куда-то исчезает. Есть избавление после точки предельного напряжения, только лаконичное кинопредложение «на самом деле все было так». И это обидно, потому что выглядит, будто создатели фильма, которые с таким трудом делали это сложное полотно целостным, споткнулись прямо на финишной прямой.

Поэтому второстепенные сюжетные линии, которые задают центральную интригу, начинают восприниматься чуть более пресно. Сюжет в основном существует в части внутреннего мира главной героини, его роль чисто инструментальная. Поэтому финал, хоть и отвечает на все вопросы, не вызывает ощущение того, что наконец все сошлось воедино. Скорее мысль, что «все произошло ради этого эпизода».

«Мои мысли тихие», которые ворвались в украинский кинематограф не слишком громко, как для фестивального кино, «Преданную» напоминают очень мало. И в то же время имеют подозрительно много общего.

Для режиссера Антонио Лукича это также дебютный полнометражный фильм, как и «Преданная» для Кристины Сиволап, и уже с первых дней проката в Украине режиссера стали называть молодым Феллини. Основания. Также при просмотре вспоминаются «Серьёзный человек» братьев Коэнов, «Все ясно» Льва Шрейбера, «Не горюй!» Георгия Даниелии, а еще, по правде говоря, каждый фильм в жанре роуд-муви с элементами комедии, который вам приходилось видеть. Возможно, дело в том, что все роуд-муви неизбежно объединены центральным элементом – дорогой.

Здесь в дорогу отправляется молодой звукач (Андрей Лидаговский), который должен собрать звуки животных Закарпатья. Конечно же, в конце пути его должна ждать цель – пение раховской кряквы. Неожиданным осложнением на пути оказывается мама (Ирма Витовская-Ванца), которая решает провезти своего сына по Закарпатью и помочь ему угнаться за мечтой – переехать в Канаду – дорогой навязывая собственные мечты о его жизни.

Как и большинство дорожных фильмов, «Мои мысли тихие» демонстрирует калейдоскопическую комедию ситуаций, наложенную на спокойный и меланхоличный сюжет.

Это история двух людей, которые в общем путешествии переосмысливают ценности, с которыми в него отправлялись, и по-другому начинают относиться к цели, которая заставила их решиться в путешествие.

Поэтому не стоит воспринимать эту картину как комедийную – тогда появляется соблазн видеть только отельные скетчи, смешные сами собой, но не связанные в сплошное полотно. Если ждать от ленты комедийного нарратива (движение от гипертрофированной проблемы к счастливому финалу), вы, безусловно, разочаруетесь.

«Мои мысли тихие» – о движении людей внутри собственных мелких проблем, которые никоим образом не влияют на мир вокруг. У этого мира свои проблемы и ему плевать на героев. Это история взаимной терапии двух людей, которые не могут повзрослеть. Поэтому и юмора в привычном смысле здесь нет, потому что почти нет шуток – есть только комедия ситуаций, порожденная личными микротрагедиямы. Только эти трагедии настолько камерные, настолько замкнутые в телах главных героев, что мы можем позволить себе над ними смеяться, и только в конце, когда все аккумулированные проблемы начинают вырываться, когда о них начинают неуклюже говорить, а не просто неуклюже переживать на экране – мы чувствуем дискомфорт и со своей стороны. Деликатные «шутки шутки» подводят нас куда ближе к проблемам сознания героев, чем нам того хотелось бы.

Но одной только истории для создания хорошего фильма в этом жанре недостаточно. Хлеб с маслом каждого «дорожного» фильма – это его ненавязчивость, умение работать не с патосом, а с аутентичностью. Герои должны переживать проблемы как собственные, а не как то, что должен вместе с ними переживать зритель в зале. Вот примерно здесь появляются сравнения с «Все ясно» или «Не горюй!»

Хотя картина, конечно, не отказывается от гипербол (да что там, рост главного героя сам гипербола), каждая из них выглядит скорее досадной неуместностью, чем поставленной сценой. Отбивки, которых здесь совсем немного, очень точные, они работают именно на атмосферу бытового присутствия в городе – фото на фоне сакур, бездомные, что роются на свалках, бомбилы, спокойно ждущие клиентов.

Такое впечатление, что в фильме нет декораций, а есть только два героя, которые попадают в течение жизни настоящих людей. Актерская игра также работает именно на это – никакой театральности. Герои позволяют себе бубнить под нос, ворчать, съедать звуки. Словом – звучать, как живые люди. И когда в кадре появляются закарпатские горцы, которые общаются на крайне непонятном диалекте – они действительно на нем общаются. Этот фильм не нуждается в ужимках или пластиковых венках, потому что так случилось, что жизненная рутина в умелых руках также бывает комедийным средством.

И несмотря на колоссальную фабульную разницу, «Мои мысли тихие» и «Преданная» оказываются поразительно схожими. Обе картины рассказывают о призраках прошлого, о страхе будущего, о присущих каждому внутренних демонах и о том, насколько сложно признать правду.

Оба фильма – о крахе иллюзий и о необходимости принимать взрослые решения. Очень украинская проблематика. А еще, конечно, оба фильма некоторые зрители ошибочно считали чем-то совершенно другим.

«Преданная», хотя и содержит эротические сцены, все же не эротика. «Мои мысли тихие», хотя и заставляет хохотать во весь голос, все же не комедия.

Единственное, что их действительно отличает – открытый и спокойный финал «Мыслей» гораздо больше напоминает реальную жизнь, чем смятая последняя точка в «Преданный». В целом метафорическая «Преданная» завершается крайне реалистичной точкой. В целом реалистичные «Мои мысли тихие» завершаются незатейливой, но очень меткой метафорой.

Если после просмотра обоих фильмов и напрашивается какой-то вывод, то он в том, что в реальной жизни гораздо больше метафоры, чем реальности.