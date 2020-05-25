Неделю назад на пресс-конференции Зеленский пожаловался на кадровый голод. Впрочем это заявление президента выглядит манипуляцией, учитывая то, что действующая власть несколько раз меняла закон о госслужбе, убирая необходимость конкурсов для определенных должностей, а некоторые конкурсы и просто завалила. При этом часто речь шла или о распределении миллиардных средств или о независимом следствие

Власть Зеленского, который так хочет быть иным, собрала по сути худший опыт предшественников в вопросе формирования государственного аппарата.

Буквы уже писали о назначении кварталовцев и друзей на высшие государственные должности. Но теперь обратим внимание на другие случаи неэффективного кадрового отбора.

Как распределить 72 миллиарда на медицину для своих?

На прошлой неделе министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что конкурс на голову Национальной службы здоровья, которая должна управлять 72 миллиардами расходов на финансирование больниц провалился.

Как пишут журналисты, министру просто не понравился никто из финалистов. И он объявил новый конкурс со сроком подачи документов 3 дня. Два из которых приходились на выходные.

Бывший глава НСЗУ Олег Петренко, который полгода назад оставил эту должность, очевидно, понимая, куда все идет, от злости решил податься на конкурс, чтобы показать абсурдность его условий.

«Готов к “собеседованию”- попробую объяснить очередному “эффективному менеджеру “что такое стратегические закупки медицинских услуг, тарифы и универсальное покрытие (КАЖДЫЙ получает необходимую ему медицинскую помощь ВОВРЕМЯ, НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА БЕЗ финансовых трудностей) и непростой долгий путь к нему, “страховой медицине” и ее отличие от солидарного медицинского страхования и многое другое по экономике здравоохранения, для тех, чья компетенция это только “буду спасать нашу медицину “.

Так выглядит ФАРС, но это было бы смешно, если бы не было так грустно и рискованно. Для нас всех, пациентов, учреждений здравоохранения, команды НСЗУ и ее партнеров», – написал Петренко в Facebook.

После огласки истории с конкурсом его продлили на два дня.

Но эта история не досадный случай, а уже печальная тенденция. Предыдущий конкурс в НСЗУ объявили в период рождественских праздников и на него подалось 8 кандидатов. Среди них был экс-регионал Андрей Шипко, которого в свое время журналисты поймали на переписке о содействии в выдаче лицензий на медицинскую практику.

С 1 апреля именно НСЗУ должно раздавать финансирования на больницы, частным врачам, почти 7,5 тысячам аптек по программе доступные лекарства.

Но получать финансирование по результатам работы, а не по дружбе, готовы не все. Особенно те, кто привыкли иначе. Перед принятием бюджета на 2020 год председатель профильного комитета Михаил Радуцкий получил сообщение от экс-министра Юрия Поляченко, директора Института травматологии, который просил дать ему 20-30 миллионов из бюджета на лифты.

Печальная история с конкурсом на голову НСЗУ, к сожалению, не единственная.

Конкурсы в своих

В декабре прошлого года Нацагентство по госслужбе завалило конкурс на должность председателя Госкино, на котором единственной финалисткой была Юлия Синькевич. Это решение вызвало осуждение деятелей кино, которые даже вышли с акциями протеста. Но свое решение власти не изменила.

Руководительница одесского кинофестиваля подала в суд, но на конкурс во второй раз не подавалась. Через несколько месяцев эту должность получила близкая к «Квартала 95» Марина Кедерчук, которая до сих пор работала в коммунальном учреждении «Киноконцертный зал имени А. Довженко» в Запорожье.

Хотя самая громкая история с назначением своего без конкурса – это должность и.о. председателя ГБР для Ирины Венедиктовой.

После того как первый и пока единственный председатель ГБР Роман Труба попал в водоворот сканадалов из-за обнародованных записей разговоров в его кабинете, президент его уволил.

Далее Рада должна назначить конкурс на голову ГБР. Комиссию, которая должна провести отбор, нужно было сформировать еще до 27 января. А новый глава ГБР должен был быть избран уже к концу февраля.

Вместо этого Ирина Венедиктова стала и.о. и под Новый год и за три дня провела конкурс на заместителей благодаря которому в ГБР теперь работает адвокат Януковича. Сама Венедиктова теперь генпрокурор, а вот ГБР снова без головы.

При оптимистическом сценарии ГБР получит своего директора во второй половине этого года. В худшем случае процесс отбора кандидатов может затянуться до следующей зимы.

Трижды переписанный закон о госслужбе

Развитие нормальной бюрократии команда Зеленского разрушила в первый месяц работы новой Рады, приняв изменения в закон о госслужбе, который позволял каждой новой власти получить 4 месяца на кадровые чистки чиновников категории А.

Необходимость принятия законопроекта подали под соусом быстрой перезагрузки власти и неэффективности работы предыдущего правительства.

Этого новой власти показалось мало и в декабре в парламент внесли законопроект 2260, которым разделил политические должности и госслужбу.

По сути всю власть правительства собрали в руки премьер-министра. Тогда как отдельные министерства потеряли право определять свою политику, свои планы и свои кадровые решения.

Например, в результате этих новаций получилось, что первого заместителя и заместителя председателя Антимонопольного комитета теперь назначают и освобождают Кабинетом министров Украины по представлению председателя Антимонопольного комитета. Хотя редакция законопроекта, принятая в первом чтении, предусматривала, что назначение и увольнение с этих должностей должен был осуществлять парламент по представлению премьер-министра согласно предложениям главы АМКУ.

Очередной удар по конкурсам на государственные должности нанес уже коронавирус. Рада внесла изменения в законы, которыми упростила правительству назначение на те или иные должности.

Именно эти изменения позволили безболезненно уволить с таможни и налоговой Максима Нефедова и Сергея Верланова и назначить в налоговую Алексея Любченко.

Под покровом карантина

В разгар карантина Рада не смогла назначить министром энергетику лояльную в холдингу Рината Ахметова Ольгу Буславец. Зато Денис Шмыгаль воспользовался любимой практикой своего предшественника Владимира Гройсмана и назначил Буславец исполняющей обязанности. А она уже через неделю переписала энергетический баланс страны в пользу Ахметова.

Со ссылкой на эпидемию, например, были отменены конкурсы на глав управлений речного и морского транспорта:

– начальника Черноморско-Азовского межрегионального управления;

– начальника Черноморского межрегионального управления;

– начальника Верхнеднепровского межрегионального управления;

– начальника Нижнеднепровского межрегионального управления.

Сообщение об отмене подписано и.о. председателя Звягинцевым. С октября 2019 это четвертый и.о. в данной должности. До этого были Дмитрий Петренко, Юлия Ворона, Николай Божко.

Угадайте, что было с конкурсом? Точнее конкурсами.

Проведенный в 2019 году первый открытый конкурс на должность председателя Морской администрации был признан несостоявшимся.

27 декабря 2019 Кабинет министров объявил повторный кадровый конкурс на должность председателя Морской администрации. Заявки от кандидатов принимались до 21 января 2020 года, к конкурсу были допущены 40 кандидатов.

По результатам собеседования, которое состоялось 18 февраля 2020, Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) определило пятерку финалистов, которые будут представлены на рассмотрение Министерства инфраструктуры. Согласно обнародованному списку, высший балл по результатам оценки получил Ярослав Белов – 11,4. Конкурс признали недействительным.

В марте объявили еще один конкурс. Карантин …

В мае закончится испытательный срок для председателя Укравтодора Александра Кубракова.

Последний считают ставленником председателя бюджетного комитета и бизнес-партнера президента Юрия Аристова.

В то же время на место Кубракова сейчас по информации СМИ претендует и председатель Национальной ассоциации дорожников Украины Тарас Сиротинский. Именно о нем «Наши гроши” отмечают, что Сиротинский активно выступает за сохранение ряда дискриминационных требований “Укравтодора”, которые помогают компаниям “дорожного картеля” получать дополнительную прибыль.

Для того, чтобы по новым правилам сменить Кубракова, теперь уже достаточно только решения Кабмина. А учитывая то, что Сиротинський – советник Шмыгаля СМИ и подозревают, что выбор мог быть в его пользу.

Источники Букв также рассказали, что 3 недели назад в офисе Зеленского прошло совещание с представителями дорожной отрасли. На ней Кубраков пожаловался, что его притесняют старые коррупционеры.

Президент, по словам участников встречи, не слишком хотел вникать в то, что происходит и накричал на Кубракова, что он не может дать кому-то несколько километров дороги под Кривым Рогом. А представители Офиса президента предложили Зеленскому поставить в Укравтодор своих заместителей.

На что гарант произнес, по словам участников рынка, примерно следующее: “Я что должен опуститься до назначения заместителей в ваш вонючий Укравтодор? Назначайте сами “.

И вот теперь заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов должен туда перевести экс-главу Запорожской ОГА Виталия Туринка.

А вы говорите, кадровый голод …