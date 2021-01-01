Если вы верите в астрологию, то этот год малых групп, новых знаний и духовного развития, когда надо делать то, что вы любите и бросать то, что вас изматывает. А что нас ждет в глобальном мире, расскажут Буквы.

Байден приходит к власти

На 20 января 2021 запланирована инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена. Событие, которое обычно собирает до 200 000 гостей, на этот раз из-за карантинныхе мер пройдет в ограниченном кругу. Приглашение получили 117 конгрессменов и еще по одной персоне на человека.

Ранее американцев призвали воздержаться от поездок на инаугурацию, а тех, кто все-таки приедет, обязали носить маску и сохранять дистанцию.

Также продолжается дискуссия о необходимости тестов COVID-19 для всех, кто будет стоять на главной платформе возле избранного президента, которому 78 лет.

Победу Байдена эксперты считают возвращением к взрослой и взвешенной политике после побед на последних выборах популистов во многих странах мира.

Меркель покидает пост

Осенью 2021 должна покинуть свой пост канцлер Германии Ангела Меркель. Ее отход от дел явно произведет огромное влияние не только на немецкую, но и на мировую политику. Учитывая то, что ХДС / ХСС достаточно успешно боролась с коронавирусом в стране, у партии есть хорошие шансы получить на выборах большинство и своего канцлера. А вот международная политика потеряет очень сильного и взвешенного игрока.

Меркель четыре раза возглавляла правительство Германии, до нее это удавалось лишь Конраду Аденауэра и Гельмуту Колю. Скромная дочь пастора пришла в политику в 35 лет и быстро начала продвигаться по карьерной лестнице. В 1994 стала министром окружающей среды, а в 2000 возглавила партию – воспользовавшись скандалом вокруг незаконного финансирования партии Колем, она вышла на первые роли. А в 2005 после тяжелого коалиционного процесса впервые сформировала свое правительство.

В 2015 в ответ на невероятный приток беженцев Меркель сказала «Мы справимся!». И это был совсем не единственный случай, когда эта прагматическая женщина преодолевала невозможные для мужчин препятствия.

Выборы в Иране и Сирии

Две страны-источника мировой нестабильности проведут в 2021 выборы президентов. Гасан Рухани больше не будет претендовать на пост президента Ирана, но на нее претендует его предшественник Махмуд Ахмадинежад.Победу впрочем предсказывают консерваторам, но кто пойдет от них – неясно.

Башар Асад еще не заявил, будет ли он баллотироваться на выборах в Сирии, а вот США уже предупредили, что они не признают выборы, если страна не будет двигаться к демократическим переменам.

Глобальная вакцинация

Глобальный механизм COVAX планирует начать поставки вакцины от коронавируса странам, которые присоединились к его работе, уже в первом квартале 2021 года.

COVAX уже подписал контракты на более 2 млрд доз различных вакцин от коронавируса, чтобы получить их сразу после регистрации.

Первый транш вакцин все страны-участницы получат в первой половине 2021 года. После этого начнется дальнейшая поставка вакцин для всех участников механизма, которое планируется завершить к концу 2021 года. Речь идет о дозах вакцины для 20% населения.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что в рамках программы COVAX Украина получит 16 млн доз вакцины против коронавируса, а не 8, как сообщалось ранее.

Торговый Brexit

С 1 января вступает в силу торговое соглашение между странами ЕС и Великобританией по итогам ее выхода из Евросоюза. После нескольких лет переговоров стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере после выхода Британии из Европейского союза.

Подходит к концу договор о сокращении стратегического наступательного вооружения

5 февраля 2021 заканчивается срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Москвой и Вашингтоном, подписанный в 2022 году. Условия договора ограничивали количество ядерных боеголовок, стоящих на боевом дежурстве, до 1700-2200 для каждой из сторон. Ранее Дональд Трамп назвал эту сделку невыгодной для США и призвал ее пересмотреть с привлечением Китая.

Токио примет Олимпийские игры

Олимпийские игры должны были состояться летом прошлого года – с 24 июля по 9 августа 2020 – но были отложены из-за пандемии коронавируса.

Право проводить Олимпиаду Токио завоевало в борьбе с Мадридом и Стамбулом. Для города это будет вторая Олимпиада, первую там принимали 50 лет назад.

В ноябре Председатель Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил уверенность в том, что Токийские игры-2021 больше не будут переноситься и пройдут успешно, несмотря на коронавирус.

На встрече с новым премьер-министром Японии Йошихиде Суґою и губернатором Токио Юрико Койке глава МОК заявил, что они могут быть уверены, что вакцина от коронавируса будет доступна до лета следующего года.

На подготовку к Игр потратили более 6 млрд долларов. Но в ноябре 2020 Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заявил, что для проведения перенесенных игр потребуются дополнительные 200 млрд иен, или 1,92 млрд долларов.

На олимпиаде впервые дебютирует как олимпийский вид спорт брейк-данс. А лозунгом для события 2021 будет «Открой завтра».

Марсоход “Perseverance” НАСА сядет на Марс

В июле 2020 НАСА запустило беспилотный космический зонд “Марс 2020”, который отправился к Красной планете. Целью «Настойчивости» был поиск признаков жизни и сбора образцов для возврата на Землю. Миссия будет включать демонстрацию технологий для подготовки к предстоящим миссиям человека.

Зонд должен прибыть на Марс в феврале 2021 и попасть в кратер Джезеро, к северу от экватора. Считается, что этот кратер диаметром 49 км был озером в далеком прошлом, которое достигало глубины 250 метров. Здесь содержится месторождение, богатое глинами, а озеро было, когда на Марсе формировались долинные сети, что делает его геологически богатым местом.

Марсоход имеет семь научных приборов, включая систему кэширования образцов для сбора горных пород и пыли, емкостью до 30 образцов. Его 23 камеры обеспечивают широкий спектр видов и методов наблюдения, от экстремального анализа крупным планом до отдаленных панорам и возможностей масштабирования.

На Земле Марсоход ожидают в 2031 году.

Первые китайская и арабская миссия на Марс

Также в прошлом году вместе с американским марсоходом запустили свои Китай и ОАЭ. Миссия китайской Tianwen-1 амбициознее американской: она доставит на Марс не только ровер, но и орбитальный аппарат, который будет исследовать планету с помощью камер и радаров, двигаясь вокруг нее по орбите.

А вот арабская «Надежда» будет изучать только атмосферу планеты.

Летающий автомобиль

TF-X – первый полностью автономный летающий автомобиль, который разрабатывается в Бостоне Terrafugia, должен наконец поступить в продажу. TF-X вмещает четыре пассажира и использует двигатель в сочетании с двумя электродвигателями для движения.

Он может избегать других воздушных судов, непогоды и ограниченного воздушного пространства и двигаться к предварительно определенной зоне посадки. Также существуют ручные средства управления и замены в случае чрезвычайных ситуаций или неожиданных ситуаций.

Начальная цена автомобиля, выпущенного в 2021 году, составляет около 280 000 долларов. Предзаказ на него начали делать еще 2018.

На рынок выходят мужские противозачаточные таблетки

В начале этого десятилетия первые мужские противозачаточные таблетки станут доступны для массового потребления.

Методы химического контроля за рождаемостью мужчин существуют уже несколько десятилетий. Ранние усилия были сосредоточены на использовании тестостерона и синтетических гормонов для ограничения выработки спермы, подобно влиянию контроля рождаемости женщин на выработку яйцеклеток. Однако оказалось, что они имеют слишком много негативных побочных эффектов, и впоследствии от них отказались.

Были испытаны другие негормональные методы. Среди наиболее успешных оказалось соединение, известное как JQ1, разработанное американскими исследователями в 2012 году. Когда мышам давали BRDT-ингибирующую молекулу, они начинали производить меньше спермы, а та, которую они производили, не могла плавать должным образом.

Кроме того, употребление вещества не имело негативных последствий для уровня тестостерона и поведения животных. Молекула также не оставила явных побочных эффектов на будущее потомство самцов.

Успех этого нового соединения и сильное сходство между мышами и человеческими белками BRDT позволили JQ1 перейти к клиническим испытаниям, начиная с 2013 года.

И вот теперь таблетки выходят в продажу.

Последний Бонд с Дэниелом Крейгом

В апреле 2021 должна выйти лента «Не время умирать” (No Time To Die), которая станет 25-м фильмом бондианы. Роль британского спецагента в пятый раз и в последний раз исполнит Дэниэл Крэйг.

Премьеру картины о Джеймсе Бонде планировали на 12 ноября 2020, затем перенеси на 2 апреля 2021 года. Позже перенесли еще раз, поскольку эта дата была занята боевиком “F9: Fast and Furious”/”Форсаж 9”. Теперь запланировано, что Universal покажет фильм 28 мая 2021.

В октябре 2020 американская певица и автор песен Билли Айлиш выпустила видеоклип на композицию “No Time To Die” ( “Не время умирать”), которая является саундтреком к новому фильму о Джеймсе Бонде.

Матрица-4

Еще одна культовая премьера нас ждет уже весной – 21 мая выйдет Матрица-4. Над фильмом работают сестры Вачовски. К своих персонажам вернутся Киану Ривз, Джада Пинкетт Смит и Кэрри-Энн Мосс, а к ним присоединятся Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Яхья Абдул-Матин II («Аквамен”), Джонатан Грофф («Охотник за разумом») и Джессика Хенвик («Железный кулак»).

Гибридная рабочая неделя

Аналитики западных изданий сомневаются, что короновирус уничтожит офисную культуру, и наоборот обещают возвращение к совместной работе. Впрочем, это, скорее всего, будет 3 дня в неделю. А работодатели будут инвестировать, чтобы обеспечить работников хорошим софтом, а не квадратными метрами на кофе.

Workation

2021 обещает, что мы сможем хоть частично вернуться к тому формату путешествий, которые были в 2019.

Вакцинация населения позволит открыть перелеты, так же как и станет условием путешествия.

Особенности коронавируса заставили измениться тренды туризма. Теперь мы бронируем путешествия в последний момент,количество точек для путешествий ограничено, а популярными стали длительные поездки, где можно совмещать работу и отдых. Кому слишком скучно на собственном диване, те решили превратить в офисы гостиницы в доступных местах.