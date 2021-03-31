237 депутатов Верховной Рады осудили митинги под Верховной Радой. Мы увидели хорошо отрежиссированный спектакль с розданными ролями, где глава СБУ сидел с заготовленные ответами на вопросы депутатов, а депутаты от «слуг» осуждали активистов, изобразивших свастику даже после того, как правоохранители признали, что ее дорисовали позже.

Мы чуть ли не впервые увидели на трибуне нардепа из Черкасс Любовь Шпак, которая распинала проклятых активистов, которые ничего в этой жизни не делают, только по митингам бродят и свастики рисуют.

Оказывается, трещина в государственности пошла от того, что кто-то случайно задымил герб, а не от того, что кто-то по сценарию государство с проституткой сравнил.

В принципе ничего другого не стоило ожидать от фракции, депутатов которой изначально назвали пустым местом, которое Зеленский на своей спине завез в Раду. Если ты понимаешь, что единственный твой билет в политику – это рейтинг президента, то конечно нельзя допускать, чтобы о нем писали, что он лох.

Да, вчера из-под дверей Рады потянуло страхом. Страхом, что тебя как занесли во власть, так могут и вынести. И от этого страха уже прямая дорожка тянется к решениям Госдумы о запрете митингов.

Там уже давно ограничено проведение митингов перед определенными админзданиями, законом запрещены митинги, если они создают угрозу чрезвычайной ситуации, их переносят под предлогом, что безопасность граждан не может быть обеспечена и установлены правила работы журналистов на митингах. Чтобы потом можно было оператора извлечь из чьей-то квартиры, за то, что он снимает картинку, которая доказывает массовость митинга.

В принципе у нас тоже такое было – 16 января 2014. Организаторы теперь живут под Москвой.

Это во всяких Парижах можно разрисовать национальный символ Триумфальную арку и обматерить власть, а в Киеве такое нельзя.

Виктория Сюмар метко сказала о том, что те двери, из-за которых собралась во вторник Рада – это не просто двери в Офис президента. Это двери, которые разделяют жизнь президента в теплой ванне и жизни народа, который ведет войну и борется с коронавирусом путем естественного отбора.

Надо было еще прошлогодние футболочки одеть «Имею право на ошибку». Потому что это «Слуги» имеют право на ошибку, а участники акции протеста такого права не имеют. Это у власти есть право на ошибку, чтобы посадить тебя в СИЗО на полтора года, потому что кому-то показалось, что у тебя куртка похожа, а у тебя – нет. Это у власти есть право на ошибку, когда она упустит все сроки переговоров по вакцинам и в стране будет рекордная смертность, а у тебя нет права психонуть и разбить стекло, купленное с твоих же налогов.

Это у них есть право воровать и жечь лес, а тебя нет права зажечь фаер, так теперь это, оказывается, оружие. Это они могут выстрелить в голову твоему ребенку, а ты о них ACAB не имеешь права написать. Потому что это разрушает их хрупкую психику.

Двери – и правда психологически тонкий символ. Они один из частых фигурантов наших снов. И очень часто мы огромными сверхусилиями пытаемся закрыть эти психологические двери перед тем, что нас пугает – отношениями, людьми, потребностями. Они символ нашей защиты и страха.

Теперь уже очевидно, что и политического тоже. Но, чтобы что-то изменить в человеческих отношениях и собственной динамике надо выйти из этих дверей. Эти двери – это была разгерметизация теплой ванны Зеленского, где он рискует свариться. Но то, что произошло дальше – это попытка закрыться хоть тоненькой фанеркой, лишь бы не слышать и не видеть.

Я понимаю, почему большинству украинцев не понравилась акция протеста и они осудили избиение двери. Никому особо не хочется разделять чувства вины за определенное действие. Еще труднее решаться на новый конфликт, когда твоя жизнь и так ежедневная война за выживание.

Но я бы не слишком радовалась на месте Офиса президента от этой социологии. По той простой причине, что как заметил Нассим Талеб, когда в популяции количество бескомпромиссно настроенного меньшинства достигает примерно 3%, именно оно меняет правила существования большинства.

Талеб в своей книге разбирает мирный пример, что несмотря на то, что только 0,3% населения США придерживаются кашрута, но почти все напитки в стране кошерные. Потому что вам безразлично, какой лимонад пить, но производителю экономически выгоднее сделать напиток кошерным, чтобы он точно подходил всем. Но у Талеба есть и революционный пример, что революцию 17 года сделало меньшинство, которое почему то себя назвало «большевиками».

На Майдане относительно всего населения Украины было не так много людей, но именно они изменили судьбу страны. В Украине много мужчин, но лишь немногие из них пошли добровольцами, чтобы ее защищать.

Цель любой власти – запереть таких слишком активных в гетто, территориальное или информационное, тюремное.

Но если вы не привлекаете на свою сторону активное меньшинство, то вы все равно ему проиграете.

Если, конечно, сама власть не станет тем активным меньшинством и не загонит страну за дверь тоталитаризма.

Впрочем, радует, что в Украине этот вариант исторически не работает.