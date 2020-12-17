После того, как партия президента «Слуга народа» фактически проиграла местные выборы, поскольку ее кандидаты не смогли выиграть пост мэра в одном областном центре, на Банковой поставили цель - все таки поставить своих глав облсоветов в максимальном количестве областей. Поэтому в некоторых случаях пошли на откровенные злоупотребления, которые спровоцировали скандалы

Буквы уже писали о Киевщине, где для избрания главой облсовета представителя «Слуги народа» в бюллетень не внесли других кандидатов, а депутатов лишили тайны голосования. После этого кандидат от «За майбутнє» Ярослав Москаленко заявил, что обжалует действия президиума совета в суде. В результате «За майбутнє» не дали никакой комиссии в облсовете. Зато по слухам «Батькивщине» пообещали должность в министерстве для ее представительницы Стариковой.

Через месяц после Киевской области такая же история произошла в Запорожском облсовете.

Здесь по результатам выборов сформировался такой расклад: ОПЗЖ получило 23 мандата; Слуга народа – 19 мандатов; Европейская солидарность – 10 мандатов; партия Владимира Буряка «Єднання» (Владимир Буряк – мэр Запорожья) – 9 мандатов; Оппозиционный блок – 8 мандатов; «Батьківщина» – 7 мандатов; «За майбутнє» – 7 мандатов. Еще один депутат остался беспартийным.

11 декабря в облсовете начались выборы главы. Заседание длилось 10 часов, до двух ночи, но счетная комиссия так и не определилась с формой бюллетеня. В конце концов внесли двух кандидатов – Виталия Боговина от СН и Геннадия Шевченко от «Єднання». ОПЗЖ и ЕС отказались выдвигать своих кандидатов.

Председатель фракции ЕС заявил, что депутатов заставили ставить в бюллетенях не галочки, а номера, чтобы можно было контролировать, кто как проголосовал. Это, кстати, очень напоминает ситуацию несколько недель назад на Киевщине.

Также депутаты ОПЗЖ заявляли, что часть бюллетеней вынесли за пределы облсовета. В результате комиссия не смогла установить результаты, заявив о давлении на себя.

Заседание завершилось дракой депутатов ОПЗЖ и «Батькивщины», а депутат последней заявил, что они пытались противодействовать альянсу ОПЗЖ и ЕС, и не давали людям Медведчука прийти к власти.

15 декабря заседание вновь началось со скандала. Теперь депутаты от «слуг» жаловались, что не могут попасть в зал. Туда подтянулись люди, которые представились участниками АТО и Нацкорупуса. Опять началась драка.

“Мы не можем попасть на сессию. Сессию ведет ОПЗЖ. Мы дождемся того, что здесь будет “Запорожская народная республика”, – прокомментировал события Виталий Боговин.

Боговин на тот момент был не только новоизбранным депутатом облсовета, но и председателем ОГА. Эту должность он получил в мае, когда заменил ставленника экс-зама главы ОП Сергея Трофимова Виталия Туринка. Причиной увольнения предыдущего главы ОГА Туринка был постоянный конфликт с группой руководителя Мотор-Сичи Вячеслава Богуслаева.

15 декабря на сессии председательствовал Алексей Холод от ОПЗЖ. Тогда как другие фракции настаивали, что должна быть ротация и теперь должна руководить Елена Жук от «слуг».

Холод заявил, что предварительное заседании не завершилось, поэтому он еще может председательствовать, и призвал депутатов регистрироваться. Те отказались. Тогда Холод предложил собраться 18 декабря.

Зато, как сообщает Суспільне депутаты из четырех фракций (СН, Батьківщина, Оппоблока и Єднання) облсовета закрылись в кабинете №300, который охранял плотный кордон полиции. Туда подтянулись спортивные ребята, принимавшие участие в схватках.

Представители ОПЗЖ в эту комнату зайти не смогли. Они пробовали заставить полицию открыть дверь, заявляя, что депутатов там удерживают силой.

“По прибытии следственно-оперативной группы вход в зал огородили лентой и полиция никого не пропускала к входу. Впоследствии депутатов, находившихся среди 300 в зале ОГА, по одиночке выпускали через закрытую дверь через запасной вход зал со стороны областного совета”, – описал события корреспондент Радио Свобода.

В результате за закрытыми дверями Боговин избрали главой облсовета. За него проголосовали 43 депутата. Утром он сложил полномочия председателя запорожской ОГА, которую возглавлял несколько месяцев.

ЕС и ОПЗЖ такое избрание главы облсовета не признали.

В среду противостояние из кулуаров облсовета перешло в зал парламента.

Утром Нестор Шуфрич заявил, что требует отчета в Раде глав ОГА о том, что происходит.

«Выбежали из сессионного зала ради того, чтобы некого Виталия Боговин назначить председателем облсовета. Если у вас голоса, если есть законные основания, почему не работаете в сессионном зале облсовета? Убежали, в какой-то комнате совещаний, под прикрытием всех на свете непонятных лиц, закрывшись от своих коллег-депутатов местного совета, избрали якобы председателя облсовета», – заявил нардеп.

«Мы будем требовать привлечения всех причастных к этому действу к уголовной ответственности по 109-й и 341-й, 351 статьям Уголовного кодекса Украины. Если вы за народовластие, то работайте прозрачно, а не по туалетам прячьтесь», – добавил он.

В ответ нардеп от «Батькивщины» Сергей Соболев заявил: «То, что касается Запорожского областного совета. Не срывайте работу совета, представитель “Оппозиционного платформы – За жизнь”, накануне принятия бюджета Запорожья. Проиграли выборы, большинство выбрало законного голову, дайте возможность работать. Не получится делать то, что вы делали в январе 14-го года, когда в областном совете сидели “титушки”, а затем разгоняли митинги на улице. Мы вам этого не дадим. Проиграли, сидите на месте и голосуйте!»

Учитывая то, что перепалка происходила в промежутках между рассмотрением других вопросов повестки дня Верховной Рады, то следующей реплики Шуфрича пришлось полчаса подождать, но он ответил.

«Хочу напомнить уважаемому коллеге, что” Оппозиционная платформа – За жизнь “выиграла в Одесской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. В Одесской и Запорожской, я повторяю, в 3 областях мы заняли 2 место, а в Киеве наш кандидат занял 2 место. Ну, и “вишенка на тортик” – это наша победа в Кривом Роге », – заявил депутат ОПЗЖ.

После чего обвинил «Батькивщину» в том, что она сотрудничает с властью.

«И что вы сейчас делаете? Подтанцовываете власти, в регионах и в этом зале, голосуя за позорный бюджет, голосуя за антинародный бюджет. Так скажите, пожалуйста, за сколько вы продали ваше сердце – 33 или больше? Поэтому лучше иногда жевать, чем говорить», – заявил Шуфрич.

Соболев использовал следующее выступление в обсуждении законопроекта, чтобы ответить оппоненту.

«Победа – это когда победили, когда большинство. А поскольку вы не смогли создать большинство ни с вашими заядлых союзниками, ни с вашими заядлыми оппонентами, вы проиграли. Запорожцы выразили поддержку тем, кто получил большинство и это большинство вчера избрало председателя», – пояснил соратник Тимошенко Шуфричу.

Почему перепалка была именно между «Батькивщиной» и ОПЗЖ стало понятно вечером, когда Кабмин согласовал на должность председателя Запорожской облгосадминистрации Александра Старуха.

Он уже возглавлял область с сентября 2008-го по март 2010 года.

Последние пять лет Александр Старух был депутатом Запорожского областного совета, возглавлял фракцию ВО “Батькивщина”. До этого с 2005-го по 2010-й год работал в секретариате президента – в службе региональной политики.

Теоретически у новоизбранного председателя облсовета Боговин есть большинство из фракций, которые его поддержали в 43 голоса.

Но сегодня на заседании собралось лишь 35 из 84-х избранных.

Новый председатель облсовета объяснил, что избранники массово заболели COVID-19. “К большому сожалению, несколько депутатов заболели COVID-19. В связи с чем в зале отсутствует большинство депутатского корпуса”, – сообщил Боговин.