В декабря 2020 года уже не подходится говорить, что не имеешь понятия, как подключиться к Zoom-паре или как сделать демонстрацию экрана. Еще год назад о Zoom знали далеко не все, а на парах основном пользовались старыми добрыми бумагой и ручкой. Сегодня обучение онлайн стало настолько привычным, насколько это позволяет Интернет-связь, а о возвращении к привычному формату нет пока и речи.

Называть ли это дистанционным обучением, или самообразованием с использованием онлайн-технологий зависит от каждого отдельного учебного заведения. Кто-то присылает скопированные рефераты или задачи в Viber, а кто-то полноценно усваивает материал в Zoom-сессиях или Google classroom.

В распоряжении высших учебных заведений есть большой перечень программ, приложений и расширений, с помощью которых можно качественно проводить пары: MS Teams, Zoom, Google Meet, Skype и другие. Насколько качественно – мнения разделяются, но новые времена требуют новых решений.







Вскоре студенты будут сдавать уже вторую сессию в дистанционном формате. За это время они успели привыкнуть к пробуждению за 5 минут до пары, возможности перекусить прямо во время лекции, выключив (или и нет) перед тем камеру, и использованию вспомогательных материалов при ответах на семинарах.

(Не) свободное время

С одной стороны, дистанционное обучение позволило не тратить лишних два-три часа в день, чтобы добраться в университет. Это уникальная возможность подстроить темп обучения под себя как для студентов, так и для преподавателей. Теперь наиболее организованные могут успевать в разы больше, ведь сэкономленное время и энергию можно эффективно использовать и изучить больше, пройти кучу дополнительных онлайн-курсов и спокойно работать, одним ухом слушая лекцию. Так думали все. Возможно, кому-то это действительно удается, но много курсов, книг и фильмов остаются среди десятков открытых вкладок на компьютере. По состоянию, когда каждый следующий день фактически свободный, невольно начинаешь все откладывать, ведь оно и так успеется. Такой однообразный день сурка не всегда настраивает на эффективность.





С другой стороны, свободное время не всегда остается свободным: больше задач, больше письменных работ, переработки на работе. Когда нет четкого начала и завершения учебного и рабочего дня, а рабочее место соединено со спальным, сложно соблюдать work-life balance. Об этом говорят и студенты, и преподаватели:

“Могу отметить, что нагрузка значительно возросла. Проверка индивидуальных и групповых работ студентов стали определенным испытанием для глаз. Плюс курсовые и выпускные работы, которые обычно прошу приносить в распечатанном виде, в новых условиях также направляются на почту. Хорошо, что хотя бы тесты теперь проверяются автоматически, что облегчает дело и экономит время“, – рассказывает преподаватель кафедры Финансов Киево-Могилянской академии Елена Примерова.

“Вообще не понимаю, зачем мы раньше ходили на лекции”

С введением дистанционки и новых форматов обучения научное сообщество сделало свои выводы. Многие заметили, как можно эффективнее и быстрее организовать свою и чужую работу. “Однозначно положительным моментом стали онлайн совещания. Минус 2 часа на дорогу – это подарок. Надеюсь, мы адаптируем этот опыт и будем развиваться в сторону увеличения эффективности организации нашей работы. Карантин показал нам возможные варианты для лучшей организации обучения, применение новых методов, переход к новым формам оценивания. И этим нужно пользоваться и в послекарантинный период. Проблемой была техническая составляющая, ведь не у всех был компьютер и быстрый Интернет, но, возможно, карантин станет толчком всем еще больше диджитализироваться”, – отмечает Елена Примерова.

Студентка 4 курса юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко Яна поделилась с Буквами своим отношением к дистанционному обучению: “Для меня лично онлайн-лекции – это гениально. Вообще не понимаю, зачем мы раньше на них ходили, если гораздо выгоднее в плане времени прослушать информацию онлайн. А еще теперь нам сбрасывают конспекты лекций, и это очень удобно. По поводу семинаров однозначно скажу, что лучше их проводить аудиторно, потому что во время пары нет порядка: кто-то начинает говорить, его перебивает другой, происходит какофония. Раньше мы как-то ориентировались, кто что и когда собирается сказать. В результате не получается адекватной дискуссии, а нам на юридическом это критично.

Вообще дистанционка – рай для интровертов. Написал, посидел на паре, что-то ответил, сбросил задачи и не паришься. Но я все равно скучаю по университету, по атмосфере, людям“.

Лекции лекциями, потому что их же можно прослушать в записи или онлайн, если собраться с мыслями. А вот как быть специальностям, которые требуют не только обсуждений, а специфических практических занятий?

Для студентов естественных наук ситуация выглядит несколько по-другому из-за необходимости проводить опыты с определенными материалами и инструментами в лабораториях: “Обучение в моем университете, – рассказывает студентка кафедры биофизики и молекулярной физиологии Киевского академического университета Светлана, – предполагает 50% времени на занятия в аудиториях (лекции, семинары) и 50% на учебно-исследовательскую работу непосредственно в лаборатории. Дистанционное обучение позволяет мне работать, потому что всегда могу подключиться на лекцию с работы. В сентябре я много ездила между работой и учебой, и это отнимало слишком много времени, из-за чего я теряла производительность. В общем мне комфортно, я могу находить баланс между парами, научно-исследовательской работой и работой за деньги, хотя иногда трудно оставаться включенным в третью-четвертую пару в день. Но если бы карантин случился на втором или третьем курсе бакалаврата, не представляю как бы я справлялась, когда лабораторные работы еще и общие для всей группы, и основную информацию о работе исследователя ты берешь из них “.

Студенты-журналисты тоже изучают прикладные предметы, в том числе монтаж, видеосъемку, теленовости. Ранее такие пары проходили в студиях звукозаписи в университете, где есть и профессиональные камеры, и “мохнатые” микрофоны, и знаменитый зеленый экран.

“Мы и близко не представляли, каким будет обучение в формате онлайн, учитывая, что на нас ожидал курс видеосъемки и видеомонтажа, – рассказывает студентка Могилянской школы журналистики София, – преподаватель, как он потом признался, тоже слабо представлял качество такого дистанционного формата. Но, как оказалось, мы смогли научиться монтировать, смотря на демонстрацию экрана преподавателя и повторяя за ним пошагово. Конечно, временами могла теряться концентрация, но в целом мы сумели овладеть материалом. Единственная проблема, что иногда у кого-то мог глючить компьютер, ведь программы, в которых мы монтируем, очень перегружают стандартные ноутбуки. Например, у моей одногруппницы полетела видеокарта, и видео всегда имело зеленые пятна. В результате мы достаточно успешно закончили курс. По словам преподавателя, точно не хуже, чем студенты предыдущих лет. В чем-то даже и лучше, ведь все зависит от желания самого студента или студентки“.







Во время пары можно успеть все и даже больше

Во время пар концентрация значительно уменьшается, когда вокруг появляются много факторов, отвлекающих. Под боком мяукает кот, на кухне вкусно пахнет, а параллельно хочется и статьи почитать, и друзьям в телеграмме отписать, и досмотреть последнюю серию 4 сезона нового сериала на Нетфликсе. Так и получается, что половина пары проходит мимо ушей.

“Я преподаю первый год, – говорит Кирилл, магистр Программной инженерии НаУКМА, который сейчас преподает практику по искусственному интеллекту для бакалавров – еще весной сам был студентом. Сложно с отдачей и тем, что во время пар большинство студентов занимаются своими делами/работой, а не парой. Это очень демотивирует преподавателя, хотя и сам так делал, когда был студентом, иначе ничего не успевал бы. Поэтому от этого грустно, но я стараюсь всех понять(себя тоже). Легче только в том, что каждый из нас находится в комфортных условиях своего дома, и, возможно, так растет производительность и усвоения информации. Конечно, это не очень легко, потому что в аудитории ты ожидаешь моментальную отдачу от студентов, их взгляды, энергию, которую они тратят на ответы и обсуждения материала. На дистанционке все иначе, существует понимание того, что лишь немногие тебя слушают и работать приходится только с ними. Иногда и для них необходимы по несколько секунд, пока они нажмут alt + tab в Team s, размутять микрофон и озвучат ответ, а ты все это время сидишь и думаешь, услышали, интересно ли им, и правильно ли я все делаю. Это единственный вызов, который был и остается.

Для тех, кто слушает пару фоном, могу сказать на своем примере, что если адаптироваться, можно воспринимать гораздо больше информации на бэкграунд, чем внимательно сосредоточившись на пару в университете. Кому нужно – всегда найдет нужную информацию, где бы она ни была. А, тем более, когда ее преподносят на тарелке, еще и онлайн. ”

Преподавательница филологического факультета Львовский университета имени Ивана Франко Лариса рассказывает: “Честно говоря, онлайн формат, неэффективен. Мне не импонирует, когда студенты во время пары лежат едят или открыто выполняют какие-то вовсе не касающиеся пары вещи. Я понимаю, что мы все дома, возможно, до сих пор в пижамных штанах и в расслабленно состоянии, но думаю, что именно эти причины должны стать стимулом успевать и охватывать больше материала. И если мы все-таки продолжаем обучение, то нужно это делать качественно и действительно стараться воссоздать атмосферу университета, а не выключить камеру и симулировать присутствие на паре. И еще не хватает зрительного контакта“.

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Технические сложности

С чем столкнулись многие преподаватели и студенты, так это с технической безграмотностью. Для многих освоения специальных программ оказалось непосильной задачей.

Профессор Катарина Сальмела из Хельсинского университета, которая занимается образованием и его улучшением, считает, что именно в школах должны учить базовым диджитал навыкам. Тогда и не будут возникать такие проблемы, когда большая часть общества не умеет подстроиться под онлайн-мир. Также она отмечает, что социо-эмоциональные навыки увеличиваются в диджитал формате, а не уменьшаются, как многие считают. Любопытство, интерактивность и кооперативные навыки – неотъемлемые спутники онлайн-обучения.



Фото: Освіторія.





Время технические возможности действительно впечатляют, ведь можно придумать много интерактивных задач и форматов. Кирилл рассказывает о новом формате зачета: “Например, для зачета по предмету “Основы искусственного интеллекта ” мы придумали формат онлайн турнира по шашкам. Студенты весь курс изучали базовые алгоритмы машинного обучения, алгоритмы поиска различных сложностей, и алгоритмы для теории игр и проектирования ботов для этих игр. Именно такого бота по шашкам им необходимо было создать на зачет. В рамках турнирной таблицы они играли против других команд, ожесточенная борьба продолжалась почти 3 часа и сыграли около 30 матчей. Все это они могли наблюдать в тимз в режиме онлайн. Студенты сами кайфовали от такого формата зачета“.

Все же многие преподаватели сталкиваются с проблемой освоения технологических средств. Такая технократия подходит не всем, однако никому точно не помешает научиться базовым вещам на компьютере.

Antisocial social club

Отсутствие университетской атмосферы – вот за чем в основном скучают студенты. Общение друг с другом, выпитая вместе чашка кофе на перерыве и совместный проект, выполненный в публичной библиотеке, – вот что такое университет для молодежи. Хотя может казаться, что студентам только бы пары прогулять, ничего не делать и получить “зачет” в зачетке, но этот стереотип уже давно выжил себя. Студенты хотят учиться и хотят это делать качественно и интересно. И конечно они хотят учиться вживую. Только вот новые условия ставят новые вызовы, а порой еще и подсказывают новые, более качественные форматы обучения.

Елена Примерова заключает: “Вернуться к стандартным условиям точно хочу. Прежде всего, для живого общения. Наши ежегодные конференции, конкурсы, гостевые лекции, открытые семинары – все это очень важно для профессионального развития студентов, поскольку дает возможность познакомиться с разными людьми, расширить свой кругозор, построить человеческие отношения. Как по мне, никакие онлайн курсы (которые я сама люблю и там действительно есть что изучить) не заменят такого общения. Плюс, я люблю студентов! Хочу видеть их глаза и улыбки. Zoom или Teams хотя и прекрасно выполняют свои технические задачи, но не передают той энергии, которая идет от преподавателя к студентам, и в обратном направлении. Поэтому надеюсь снова увидеть их в сентябре 2021“.