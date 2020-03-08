Когда Синтия Никсон выпустила ролик «Будь леди» многие сочли озвученную тему стереотипов о женщинах преувеличением, и даже захотели поговорить о сложностях жизни мужчин. Автор, оказавшись на тематическом семинаре, тоже сначала думала, что преувеличение, но пара лекций развеяли такое отношение.

Нас было 47 девушек из 47 стран. Спортивные журналисты, репортеры, комментаторы, ведущие программ, пресс-атташе.

Оши – комментатор, почти 10 лет играла на позиции защитника в сборной Израиля по футболу и в нескольких клубах. Анна, пресс-атташе федерации, итальянская легкоатлетка, дочь олимпийской чемпионки по легкой атлетике. Паулина (Филиппины) никогда не занималась спортом из-за астмы, но всегда была страстной болельщицей баскетбола – сегодня она спортивный журналист. Лаура из Мальты однажды подменила заболевшего мужа – пошла на соревнования вместо него и написала репортаж. Суреши – фанатка крикета, самого популярного спорта в Шри-Ланке, в итоге стала комментатором матчей… У каждой своя история, и все мы встретились в рамках программы International Visitors Leadership Program – Womens` Empowerment Through Sport Journalism. Впереди у нас три недели, пять городов, десятки встреч и часы разговоров о том, как важно иметь возможность заниматься любимым делом.

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Наша программа начинается в Вашингтоне, в офисе Международного центра «Меридиан». Одна из первых встреч – с Кристинн Бреннан, влиятельной спортивной журналисткой, колумнисткой The Washington Post. Более 30 лет назад она была одной из первых женщин, которая провела интервью «из раздевалки» (один из популярных жанров спортивного репортажа в США).

Я слушаю ее речь – о том, как важно, чтобы профессия была доступной для специалистов любого пола. Понимаю, что она говорит важные вещи, но они почему-то не откликаются во мне. Возможно, на самом деле проблема преувеличена, решаю я в тот момент.

Мы не сразу говорим о своем опыте в профессии, больше о самом спорте. Асма, комментаторка футбола из Алжира, поздравляет меня с победой нашей сборной над сборной Португалии, восхищаясь попутно Андреем Шевченко – надо же, из отличного игрока вроде и тренер неплохой получается. Те, кто следит за боксом, удивляются, узнав о мэрстве Виталия Кличко. С Шушаник, пресс-атташе Национального олимпийского комитета Армении, мы говорим о нашей сборной по борьбе и ее перспективах на олимпиаде. Тема трудностей в профессии возникает не сразу. Впервые нас прорывает на лекции, посвященной движению за равные права женщин в США.

Карен О`Коннор, заслуженный профессор политических наук Американского университета, начинает с суфражисток и, по мере приближения к нынешнему времени, перемежает исторические факты личными историями. Вот, например, начало 80-х: ее дочь заболела, но Карен не пускают в палату и не запрашивают ее согласие на манипуляции – его может дать только отец ребенка. А он сегодня в командировке, в соседнем штате… И так далее. Что Ричард Никсон, конечно, был противоречивый политик, но его вклад в расширение прав и возможностей женщин бесценен.

После лекции почти каждая из нас хочет обнять Карен и поблагодарить ее за ретроспективу – потому что каждая в ее речи нашла свое и очень личное.

Позже я услышу историю ведущей спортивного ток-шоу (в прошлом баскетболистки), которую в прямом эфире оскорбил один из приглашенных тренеров. О том, как женщину-комментатора «коллега» силой выбросил из комментаторской кабинки прямо во время матча. Или как одна журналистка на заре своей карьеры вкалывала за троих мужчин-редакторов по 60 часов в неделю, без доплаты за внеурочное время: «А когда наконец я решилась заговорить о повышении зарплаты, то услышала, что «девушка в твоем возрасте должна быть благодарна за возможность научиться новому, ха-ха-ха».

Эти истории неуютно слушать – не то что рассказывать. Наверное, поэтому каждая из участниц программы не спешит делиться своим опытом. Это из тех воспоминаний, которые тут же хочется забыть. Но мы с большим интересом слушаем американских коллег. Те, кто в профессии больше 15 лет, рассказывают о своем опыте спокойно, буднично: «Я очень люблю баскетбол. Мне кажется, я знаю о нем все. Я выбрала именно спортивную специализацию в школе журналистики. Но когда пришла на работу в отдел, мои будущие коллеги посмотрели на меня и захихикали. Первый год мне было трудно – не из-за количества работы, а из-за отношения. Но мне очень хотелось доказать свою компетентность и состоятельность. Потом мои коллеги стали менее насмешливыми и более дружелюбными. А потом к нам пришел новый сотрудник и спросил у них: «А что тут делает женщина? Как она может писать о баскетболе?» И они ему ответили: «Помалкивал бы ты, парень, это наш лучший обозреватель»».

Это собирательная история, из десятка похожих, и она, на мой взгляд, иллюстрирует один важный момент: в деле равных прав и возможностей обязательно нужна адвокация сильной стороны, в данном случае – коллег-мужчин. Но когда ты на позиции силы, то равенство воспринимается как потеря. И хорошо, когда сильной стороне не зазорно подвинуться – ведь места, на самом деле, хватит всем.

После этих историй мой фокус меняется: проблема есть, ее невозможно не замечать – везде, где женщина решает заняться любимым и интересным делом на «мужской» стороне. Стать спортивным комментатором. Или политологом. Или экспертом по кибербезопасности.

* * *

Через три недели в Нью-Йорке на саммите Association for Women in Sport Media (AWSM) я слушаю спикеров уже с совершенно другим настроением.

Звездой того саммита стала, конечно, Колетт Смит, тренер по американскому футболу – первая афроамериканка, которая стала тренером Национальной Футбольной Лиги (NFL), и третья женщина-тренер в истории Лиги. Ей 50 лет (играла она до 42-х), она неимоверно энергичная и веселая. То и дело сыплет шутками, и зал взрывается хохотом. Когда модератор спрашивает о ее пути в американском футболе, почти не меняясь в лице, говорит: «Футбол я любила с детства, мой брат играл, а мне дороги в него не было, сами понимаете. Потом у меня были трудные периоды в жизни – наркотическая зависимость, изнасилования, две попытки суицида (Колетт говорит о своем прошлом, не дрогнув голосом). Была бы, наверное, и третья, если бы я не начала заниматься футболом. И стала сначала отличным игроком, а потом и хорошим тренером».

Кроме тренерства, Колетт занимается общественной деятельностью и руководит фондом Believe N You, который поддерживает женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Вот это ее качество – говорить о своих проблемах, прошлых или настоящих, как о части жизни, а не о чем-то постыдном, – также восхитило и вдохновило меня.

* * *

В США перемены стали возможны, когда назрела их необходимость снизу. Когда сначала десятки, потом сотни журналисток заявили о своем желании и праве комментировать, анализировать спортивные соревнования – заявили не один раз, а на протяжении нескольких лет, – ситуация начала меняться. В конце 80-х была создана AWSM – сеть поддержки и защиты женщин, которые работают в спортивных СМИ. В нее входит более 1000 спортивных журналисток (и журналистов тоже!).

Сегодня в США поддержкой гендерного равенства в спорте занимаются десятки НГО. Например, Girls in the Game, созданная 15 лет назад. Ее миссия – вдохновлять школьниц заниматься спортом. Тем спортом, который им действительно нравится, а не «женским». Это не только об активном образе жизни, но и усилении самооценки и лидерских качеств, более здоровых отношениях с собой и окружающими.

Все, с кем мы встречались, – спортивные журналистки и пиарщицы, преподаватели и студенты, спортсмены и тренеры – говорили о своей работе, успехах и об изменениях, которые еще должны произойти. Что случаи харрасмента и унижения еще реальность. Что университетский спорт по-прежнему больше ориентирован на парней, чем на девушек. Что гонорар все еще зависит от пола. Что за каждой, даже незначительной подвижкой, стоят годы работы.

Многое из перечисленного актуально и для Украины. И не только в спортивной журналистике, но и в политической, например, тоже. Где журналист, проснувшись однажды и проанализировав свои опыт и знания, решает отныне называться политологом, журналистка, при одинаковых вводных, спотыкается – и о возможную внешнюю реакцию в том числе: «Ну какой она политолог (спортивный эксперт), смотри-ка на нее, что выдумала».

И если мы все хотим перемен, то лучший способ, как говорится во всех пособиях для начинающих, – просто начать. Искать единомышленниц и единомышленников и начинать действовать, готовиться к тому, что постоянный результат будет небыстрым и над его поддержкой нужно постоянно работать. Это, пожалуй, самый главный вывод из увиденного и услышанного в течении трех недель.

Наталия Вернигора, пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Украины 2014-2019 гг, участница International Visitors Leadership Program «Womens` Empowerment Through Sport Journalism», при поддержке U.S. Department of State’s и Посольства США в Украине.