Нас было 47 девушек из 47 стран. Спортивные журналисты, репортеры, комментаторы, ведущие программ, пресс-атташе.

Оши – комментатор, почти 10 лет играла на позиции защитника в сборной Израиля по футболу и в нескольких клубах. Анна, пресс-атташе федерации, итальянская легкоатлетка, дочь олимпийской чемпионки по легкой атлетике. Паулина (Филиппины) никогда не занималась спортом из-за астмы, но всегда была страстной болельщицей баскетбола – сегодня она спортивный журналист. Лаура из Мальты однажды подменила заболевшего мужа – пошла на соревнования вместо него и написала репортаж. Суреши – фанатка крикета, самого популярного спорта в Шри-Ланке, в итоге стала комментатором матчей… У каждой своя история, и все мы встретились в рамках программы International Visitors Leadership Program – Womens` Empowerment Through Sport Journalism. Впереди у нас три недели, пять городов, десятки встреч и часы разговоров о том, как важно иметь возможность заниматься любимым делом.

* * *

Наша программа начинается в Вашингтоне, в офисе Международного центра «Меридиан». Одна из первых встреч – с Кристинн Бреннан, влиятельной спортивной журналисткой, колумнисткой The Washington Post. Более 30 лет назад она была одной из первых женщин, которая провела интервью «из раздевалки» (один из популярных жанров спортивного репортажа в США).

Я слушаю ее речь – о том, как важно, чтобы профессия была доступной для специалистов любого пола. Понимаю, что она говорит важные вещи, но они почему-то не откликаются во мне. Возможно, на самом деле проблема преувеличена, решаю я в тот момент.

Мы не сразу говорим о своем опыте в профессии, больше о самом спорте. Асма, комментаторка футбола из Алжира, поздравляет меня с победой нашей сборной над сборной Португалии, восхищаясь попутно Андреем Шевченко – надо же, из отличного игрока вроде и тренер неплохой получается. Те, кто следит за боксом, удивляются, узнав о мэрстве Виталия Кличко. С Шушаник, пресс-атташе Национального олимпийского комитета Армении, мы говорим о нашей сборной по борьбе и ее перспективах на олимпиаде. Тема трудностей в профессии возникает не сразу. Впервые нас прорывает на лекции, посвященной движению за равные права женщин в США.

Карен О`Коннор, заслуженный профессор политических наук Американского университета, начинает с суфражисток и, по мере приближения к нынешнему времени, перемежает исторические факты личными историями. Вот, например, начало 80-х: ее дочь заболела, но Карен не пускают в палату и не запрашивают ее согласие на манипуляции – его может дать только отец ребенка. А он сегодня в командировке, в соседнем штате… И так далее. Что Ричард Никсон, конечно, был противоречивый политик, но его вклад в расширение прав и возможностей женщин бесценен.

После лекции почти каждая из нас хочет обнять Карен и поблагодарить ее за ретроспективу – потому что каждая в ее речи нашла свое и очень личное.

Позже я услышу историю ведущей спортивного ток-шоу (в прошлом баскетболистки), которую в прямом эфире оскорбил один из приглашенных тренеров. О том, как женщину-комментатора «коллега» силой выбросил из комментаторской кабинки прямо во время матча. Или как одна журналистка на заре своей карьеры вкалывала за троих мужчин-редакторов по 60 часов в неделю, без доплаты за внеурочное время: «А когда наконец я решилась заговорить о повышении зарплаты, то услышала, что «девушка в твоем возрасте должна быть благодарна за возможность научиться новому, ха-ха-ха».

Эти истории неуютно слушать – не то что рассказывать. Наверное, поэтому каждая из участниц программы не спешит делиться своим опытом. Это из тех воспоминаний, которые тут же хочется забыть. Но мы с большим интересом слушаем американских коллег. Те, кто в профессии больше 15 лет, рассказывают о своем опыте спокойно, буднично: «Я очень люблю баскетбол. Мне кажется, я знаю о нем все. Я выбрала именно спортивную специализацию в школе журналистики. Но когда пришла на работу в отдел, мои будущие коллеги посмотрели на меня и захихикали. Первый год мне было трудно – не из-за количества работы, а из-за отношения. Но мне очень хотелось доказать свою компетентность и состоятельность. Потом мои коллеги стали менее насмешливыми и более дружелюбными. А потом к нам пришел новый сотрудник и спросил у них: «А что тут делает женщина? Как она может писать о баскетболе?» И они ему ответили: «Помалкивал бы ты, парень, это наш лучший обозреватель»».

Это собирательная история, из десятка похожих, и она, на мой взгляд, иллюстрирует один важный момент: в деле равных прав и возможностей обязательно нужна адвокация сильной стороны, в данном случае – коллег-мужчин. Но когда ты на позиции силы, то равенство воспринимается как потеря. И хорошо, когда сильной стороне не зазорно подвинуться – ведь места, на самом деле, хватит всем.

После этих историй мой фокус меняется: проблема есть, ее невозможно не замечать – везде, где женщина решает заняться любимым и интересным делом на «мужской» стороне. Стать спортивным комментатором. Или политологом. Или экспертом по кибербезопасности.

* * *

Через три недели в Нью-Йорке на саммите Association for Women in Sport Media (AWSM) я слушаю спикеров уже с совершенно другим настроением.

Звездой того саммита стала, конечно, Колетт Смит, тренер по американскому футболу – первая афроамериканка, которая стала тренером Национальной Футбольной Лиги (NFL), и третья женщина-тренер в истории Лиги. Ей 50 лет (играла она до 42-х), она неимоверно энергичная и веселая. То и дело сыплет шутками, и зал взрывается хохотом. Когда модератор спрашивает о ее пути в американском футболе, почти не меняясь в лице, говорит: «Футбол я любила с детства, мой брат играл, а мне дороги в него не было, сами понимаете. Потом у меня были трудные периоды в жизни – наркотическая зависимость, изнасилования, две попытки суицида (Колетт говорит о своем прошлом, не дрогнув голосом). Была бы, наверное, и третья, если бы я не начала заниматься футболом. И стала сначала отличным игроком, а потом и хорошим тренером».

Кроме тренерства, Колетт занимается общественной деятельностью и руководит фондом Believe N You, который поддерживает женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Вот это ее качество – говорить о своих проблемах, прошлых или настоящих, как о части жизни, а не о чем-то постыдном, – также восхитило и вдохновило меня.

* * *

В США перемены стали возможны, когда назрела их необходимость снизу. Когда сначала десятки, потом сотни журналисток заявили о своем желании и праве комментировать, анализировать спортивные соревнования – заявили не один раз, а на протяжении нескольких лет, – ситуация начала меняться. В конце 80-х была создана AWSM – сеть поддержки и защиты женщин, которые работают в спортивных СМИ. В нее входит более 1000 спортивных журналисток (и журналистов тоже!).

Сегодня в США поддержкой гендерного равенства в спорте занимаются десятки НГО. Например, Girls in the Game, созданная 15 лет назад. Ее миссия – вдохновлять школьниц заниматься спортом. Тем спортом, который им действительно нравится, а не «женским». Это не только об активном образе жизни, но и усилении самооценки и лидерских качеств, более здоровых отношениях с собой и окружающими.

Все, с кем мы встречались, – спортивные журналистки и пиарщицы, преподаватели и студенты, спортсмены и тренеры – говорили о своей работе, успехах и об изменениях, которые еще должны произойти. Что случаи харрасмента и унижения еще реальность. Что университетский спорт по-прежнему больше ориентирован на парней, чем на девушек. Что гонорар все еще зависит от пола. Что за каждой, даже незначительной подвижкой, стоят годы работы.

Многое из перечисленного актуально и для Украины. И не только в спортивной журналистике, но и в политической, например, тоже. Где журналист, проснувшись однажды и проанализировав свои опыт и знания, решает отныне называться политологом, журналистка, при одинаковых вводных, спотыкается – и о возможную внешнюю реакцию в том числе: «Ну какой она политолог (спортивный эксперт), смотри-ка на нее, что выдумала».

И если мы все хотим перемен, то лучший способ, как говорится во всех пособиях для начинающих, – просто начать. Искать единомышленниц и единомышленников и начинать действовать, готовиться к тому, что постоянный результат будет небыстрым и над его поддержкой нужно постоянно работать. Это, пожалуй, самый главный вывод из увиденного и услышанного в течении трех недель.

Наталия Вернигора, пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Украины 2014-2019 гг, участница International Visitors Leadership Program «Womens` Empowerment Through Sport Journalism», при поддержке U.S. Department of State’s и Посольства США в Украине.