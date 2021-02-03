Тридцать пять лет отделяют нас от события, которое раскололо пополам жизнь Украины, Европы, мира. За это время память о Чернобыле создала отдельные миры - в научных исследованиях, литературе, кино и т. д. Понимание необходимости серьезной перезагрузки видения места Чернобыля в современном мире подтолкнуло Министерство культуры и информационной политики Украины инициировать создание концепции памятования трагедии и развития этой территории.

Мне, как главе рабочей группы по вопросам номинирования Чернобыльской зоны в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, доверили формирование предложения относительно стратегии государственной работы с темой Чернобыля.

Для кого-то за пределами Украины Зона – это лицо Украины, место постапокалипсиса, где можно почувствовать тленность цивилизации, посмотреть на следы исчезнувшего мира – и вернуться домой в безопасный мир со всеми благами и с приятным чувством собственной готовности “смотреть в лицо смерти”.

Нравится ли нам такая “туристическая привлекательность”? Инструментализировать собственное несчастье, сделать из него пропуск в мир – неужели мы этого хотим?

Украина – не просто территория, где это произошло. Украина должна показать себя государством, которое с этим работает – работает с травмой, с памятью, с проблемами экологии, с защитой здоровья людей и тому подобное. Главное – Украина должна взять на себя ответственность за работу с этим местом. Что это значит?

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Государство должно взять на себя формирование принципов, по которым необходимо работать с темой, территорией, наследием. Это место, за которое Украина отвечает. Не только перед собой – перед миром.

Да, мы уже опоздали. Но начинать работать с последствиями собственной халатности никогда не поздно. Думаю, сейчас надо не исправлять ошибки, а создать с нуля новые принципы работы с феноменом Чернобыля, объединив усилия тех, для готов взять на себя ответственность за радикальные изменения.

Рабочая группа по созданию концепции памятования трагедии и развития Зоны отчуждения объединяет специалистов из разных областей знаний – это историки, экологи, юристы, специалисты по культурному наследию, литературоведы и др. Мы хотим проанализировать, как феномен Чернобыля существует в современном мире – как его представляют (в Украине, в Европе, в мире), какие проблемы существуют в зоне отчуждения, чего ожидают люди, которые хотят приехать в Зону, и что им необходимо объяснить.

Зона отчуждения должна войти в пространство мирового наследия ЮНЕСКО, как это уже произошло с американским ядерным полигоном Атоллом Бикини. Это тоже зона отчуждения, но она стала территорией, где тщательно изучается влияние радиации на природу.

Чернобыльская зона уже стала уникальным природным заповедником. Надо искать возможность создать здесь научный центр масштаба Бикини – если там изучают морскую фауну, здесь создается уникальная ситуация для изучения лесной зоны Европы. Обязанность Украины – предпринять необходимые шаги для развертывания полноценных международных научных программ. Быть не тем, кто просит денег, а тем, кто создает условия и является полноценным партнером.

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Коснувшись темы наследия, должны отметить многослойность объектов наследия – это и природные, и технологические объекты. Место техногенной катастрофы сочетается здесь с уникальным природным заповедником, а также дополняется наследием советского военного проекта. Сейчас ведется работа по внесению в реестр памятников культурного наследия Украины так называемой “Дуги” – загоризонтного радара воздушной обороны СССР. Сохранение этого объекта является важной частью работы с советским наследием в Украине.

Трагедия Чернобыля отсылает нас к сложному узлу вопросов, связанных с отношениями человека с Властью, Наукой, Цивилизацией. Специально пишу эти слова с большой буквы – ведь именно то, что произошло на ЧАЭС, во многом сделало очевидным преступность политических установок, в которых человеческая жизнь оказывается на втором месте после “чести мундира”. Мы все помним и о молчании об авариях, и о первомайской демонстрации… Слепо доверять власти, не действовать без указания, не иметь привычки взвешивать риски – преодолели ли мы это сегодня?

Рабочая группа работает не только с вопросами памяти и экологии – мы работаем с вопросами прав человека, развития гражданского общества, с поиском инструментов выведения из состояния беспомощности. Для этого мы планируем запустить хаб прав человека: тема Чернобыля актуализирует все уровни проблемы прав человека – от права на жизнь и защиту здоровья до права на получение правдивой информации, защиту природной среды, права на обращение с собой как с достойным разумным существом, которое умеет брать ответственность за свои действия.

Ответственность – главное слово для меня сейчас в работе с памятью Чернобыля. Поэтому для нас важно объединять усилия с теми, кто входит в тему “снизу”. Меня вдохновляет, что такие люди есть, именно они и являются тем, что мы называем гражданским обществом.

В нашей работе мы уже сотрудничаем с платформой культуры памяти Прошлое / Будущее / Искусство, исследовательским проектом “Чернобыльская историческая мастерская”, общественной организацией PRIPYAT.com. Делаем шаги к объединению с другими инициативами – культурными, художественными и тому подобное.

К 35 годовщине трагедии мы создадим концепцию проработки травмы Чернобыля и представим ее обществу. Тема эта слишком щекотливая – поэтому мы планируем не просто представить концепцию, но создать широкое поле ее общественного обсуждения. Для этого в апреле 2021 года будет проведен публичный форум “Зона (не)отчуждения”, где на круглых столах с участием специалистов из разных областей будут обсуждаться болезненные и спорные вопросы. Я очень надеюсь, что общество присоединится к дискуссиям с идеями, критикой, анализом наших предложений.

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Понимая, что работа с темой не может ограничиться созданием даже самого замечательного текста, мы тесно сотрудничаем со специалистами из Зоны отчуждения, чтобы разработать ответственную политику посещений, создать работающие законодательные инструменты, которые помогут человеку избежать опасности, найти способы защиты Зоны от вандальных практик.

Мы строим связи с международными научными центрами, которые имеют опыт работы с последствиями катастроф и собственные способы проработки прошлого. Эти связи формируют основу создания уже упомянутого хаба прав человека, который будет первой точкой знакомства с темой, образовательным, исследовательским, дискуссионным центром.

Когда человек перед тем, как поехать в Чернобыль, проверит лицензию туроператора и откажется выключить дозиметр в определенных точках маршрута – это будет первый шаг преодоления той типичной, к сожалению, для нашего соотечественника беспомощной беспечности, которая не раз становилась фоном и основой преступлений.

Мы надеемся, что наши наработки смогут стать практическим материалом для работы каждой из институций, которые имеют дело с памятью Чернобыля. И не только. Мы видим необходимость создать проект лицензирования тех, кто сопровождает посетителей Зоны, разработать учебные программы, которые позволят ученикам и студентам Украины получить больше знаний о Чернобыле.

Трагедия Чернобыля – не трагедия какого-то прошлого. Десять лет назад произошла авария на ядерной станции Фукусима – зараженная территория до сих пор заброшена людьми.

Можно, конечно, апокалиптически предсказывать завершение эпохи человечества на земле. А можно положить начало цивилизации ответственности, построить новые отношения между человеком и миром, природой, планетой. Ответственность здесь – главное слово. Ответственность государства – сверхважна, поскольку именно государство должно создать ту смысловую, правовую, экономическую рамку, в которой ценность Жизни (человеческой и нечеловеческой) будет альфой и омегой любого политического решения.