Традиційно кожного третього четверга травня в Україні відзначають День вишиванки. Сьогодні про вишиванку знають не тільки в Україні, а й за океаном.

Як vyshyvanka стала модною і як цей національний елемент гардероба вписати в сучасний гардероб – в огляді #Букв.

Насправді українська вишиванка давно вийшла за межі модних трендів і стала позачасовим етно-шиком, який вітають модні дівчата у всьому світі.

Багато в чому світова слава вишиванки належить київській дизайнерці Віті Кін.

Успіх до дизайнерки прийшов у 2013-му, коли Віта взяла за основу своїх колекцій українську вишиванку, інтерпретувавши її на сучасний лад.

Вбрання настільки сподобалося дівчатам усіх національностей і мов, що тепер його однаково люблять і у Франції, і в ОАЕ. Крім традиційної української вишивки, Віта Кін також використовує техніки стародавніх ремесел з інших країн – Білорусь, Марокко, проте дух української вишиванки присутній навіть там.

Вся вишивка на блузках, спідницях і сукнях виконується майстрами вручну і займає до кількох тижнів виготовлення. Колекції Vita Kin завжди наповнені фольклором, об’ємом і кольором.

Національні сукні-вишиванки отримали славу завдяки своїй універсальності. Вони однаково добре підходять і для міських буднів, і для далеких подорожей у східні країни.

Справжньою сенсацією українська вишиванка стала у 2015 році завдяки Інстаграму. Fashion-блогерка Леандра Медін виклала фото, де вона позує в білій сукні-сорочці з червоною вишивкою – і в коментарях її одразу завалили запитаннями про цю сукню. Потім у сукнях Vita Kin з’являлися й інші світові модниці: Анна Делло Руссо, Ксенія Собчак, Джованна Батталья, Вівіана Вольпічелла.

Завдяки такому зірковому промо перша партія вишиванок, виставлених на продаж на сайті модного рітейлера Net-a-Porter, розлетілася всього за пів години.

Сьогодні вишиванки Vita Kin носять голлівудські знаменитості Демі Мур, Діта фон Тіз, Алісія Вікандер – на обкладинці Vogue, співачка Флоренс Велш, монарші особи, такі як королева Нідерландів Максима.

Тепер вишиванки авторства українського дизайнера доступні у всьому світі на сайтах MatchesFashion, Farfetch.

Традиційну українську техніку вишивки оцінюють досить високо. Футболка бренду Vita Kin коштує в середньому близько 48 тисяч гривень. Така ручна робота завжди цінувалася в світовій моді завдяки своїй ексклюзивності, а етнічні мотиви досі лишаються на висоті серед модних трендів сезону весна-літо 2021, хоч і перекочували на інший предмет гардероба – пальто. Свої творіння Віта Кін шиє з українського льону, вважаючи його найякіснішим серед інших, а для самої вишивки використовує високоякісні нитки з Німеччини.

Сукні-вишиванки, вишиванки-сорочки, шорти в стилі вишиванки – усе це позачасовий етно-шик.

Наша добірка луків показує, як і з чим носити українську вишиванку сьогодні:

Віта Кін носить вишиванку з укороченими кльош-штанами.

Вишиванка ідеально вписується в піски пустелі ОАЕ.

Вбрання для вечірньої прогулянки по одному з островів на Мальдівах.

Чорно-біла вишиванка у поєднанні з фетровим капелюхом-канотьє.

Вишиванка з клогами – практичний ансамбль.

Вишиванка для особливого випадку – прогулянки на яхті.

Бодрум, вишиванка і в’єтнамки – лук для відпустки 2021 року.

Носити вишиванку з мікрошортами – останній писк етно-шику: об’ємний верх компенсує оголені ноги.

Вишиванка доречна у будь-якій країні, навіть у Сингапурі.

Вишиванка з кедами – міський кежуал.

Етно-класика: вишиванка з джинсами або штанами.

Добре вишиванка виглядає в парі зі спідницею – міді або міні.