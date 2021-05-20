Традиційно кожного третього четверга травня в Україні відзначають День вишиванки. Сьогодні про вишиванку знають не тільки в Україні, а й за океаном.

Як vyshyvanka стала модною і як цей національний елемент гардероба вписати в сучасний гардероб – в огляді #Букв.

Насправді українська вишиванка давно вийшла за межі модних трендів і стала позачасовим етно-шиком, який вітають модні дівчата по всьому світу.

Багато в чому слава вишиванки в світовому порядку належить київському дизайнеру Віті Кін.

Успіх до дизайнерки прийшов у 2013-му, коли Віта взяла за основу своїх колекцій українську сорочку-вишиванку, інтерпретувавши її на сучасний лад.

Вбрання настільки сподобалося дівчатам всіх національностей і мов, що тепер його однаково люблять і у Франції, і в ОАЕ. Крім традиційної української вишивки, Віта Кін також використовує техніки старовинних ремесел з інших країн – Білорусь, Марокко, проте дух української вишиванки присутній навіть там.

Вся вишивка на блузках, спідницях і сукнях як годиться виконується майстрами вручну і займає до декількох тижнів виготовлення. Колекції Vita Kin завжди наповнені фольклором, об’ємом і кольором.

Національні сукні-вишиванки отримали славу завдяки своїй універсальності. Вони однаково добре підходять і для міських буднів, і для далеких подорожей в східні країни.

Справжньою сенсацією українська вишиванка стала в 2015 році завдяки Інстаграму. Fashion-блогер Леандро Медін виклала фото, де вона позує в білій сукні-сорочці з червоною вишивкою – і в коментарях її тут же закидали питаннями про цю сукню. Потім в сукнях Vita Kin були помічені й інші світові модниці: Анна Делло Руссо, Ксенія Собчак, Джованна Батталья, Вівіана Вольпічелла.

Завдяки такому зоряному промо перша партія вишиванок, виставлених на продаж на сайті модного рітейлера Net-a-Porter, розлетілася всього за півгодини.

Сьогодні вишиванки Vita Kin носять голлівудські знаменитості Демі Мур, Діта фон Тіз, Алісія Вікандер – на обкладинці Vogue, співачка Флоренс Велш, монарші особи, такі як Королева Нідерландів Максима.

Тепер вишиванки авторства українського дизайнера доступні по всьому світу на сайтах MatchesFashion, Farfetch.

Традиційна українська техніка вишивки оцінюється досить високо. Футболка бренду Vita Kin коштує в середньому близько 48 тисяч гривень. Така ручна робота завжди цінувалася в світовій моді завдяки своїй ексклюзивності, а етнічні мотиви все ще правлять бал серед модних трендів сезону весна-літо 2021, хоч і перекочували на інший предмет гардероба – пальто. Свої творіння Віта Кін відшиває з українського льону, вважаючи його найякіснішим серед інших, а для самої вишивки використовує високоякісні нитки з Німеччини.

Сукні-вишиванки, вишиванки-сорочки, шорти в стилі вишиванки – все це позачасовий етно-шик.

Наша добірка луків показує, як і з чим носити українську вишиванку сьогодні:

Віта Кін носить вишиванку з укороченими кльош-штанами

Вишиванка ідеально вписується в піски пустелі ОАЕ

Вбрання для вечірньої прогулянки по одному з островів на Мальдівах

Чорно-біла вишиванка в парі з фетровим капелюхом-канотьє

Вишиванка з клогами – практичний ансамбль

Вишиванка для особливого випадку – прогулянки на яхті

Бодрум, вишиванка і в’єтнамки – лук для відпустки 2021 року

Носити вишиванку з мікро-шортами – останній писк етно-шику: об’ємний верх компенсує оголені ноги.

Вишиванка доречна в будь-якій країні, навіть у Сінгапурі

Вишиванка з кедами – міський кежуал

Етно-класика: вишиванка з джинсами або штанами

Добре вишиванка виглядає в парі зі спідницею – міді або міні