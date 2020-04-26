Конспирология – верная спутница всех резонансных событий. Если для объяснения того или иного события не хватает фактов или научных знаний на помощь придут теории заговора, которые добавят нехватающие пазлы.

За последние месяцы Covid-19 человеческий ум предложил множество версий и теорий, откуда взялся вирус – от традиционного, что во всем виноваты масоны и евреи до того, что вирус придумали американцы, которые пару лет назад убили всех птиц и заменили их на дроны, которым теперь нужно заменить батарейки.

Что на нью-йоркском лайнере, где сейчас лечат коронавирус, раньше держали детей из которых добывали клетки на уколы молодости для Хилари Клинтон, а теперь их спасут, до того, что коронавирус можно вылечить повторяя число 537354.

Версии заговора меняются взависимости от страны и представлений о источнике зла. Вот основные из них:

Соединенные Штаты хотели подорвать экономическую мощь Китая.

Поскольку Китай сейчас главный виновный в распространении коронавируса – ведь прими он вовремя меры не пострадал бы весь мир – то ему важно создать видимость, что вирус был искусственного происхождения, а еще лучше, что его занесли с США.

Итак, по одной из таких теорий вирус вырастили несколько лет назад в научно-исследовательском институте инфекционных заболеваний в Форт-Детрик, который по неясным причинам в августе 2019 закрыли по решению Пентагона.

В Китай этот вирус якобы могли завести американские военные, которые принимали участие в международных военно-спортивных играх в Пекине.

Целью США якобы было подорвать экономическую мощь Китая, который обошел Штаты в развитии.

2.Китайцы решили сократить свое же население.

В этой версии вирус был вырощен в одной из лабораторий Уханя с целью сокращения населения Китая, в частности пожилых людей, ведь именно они чаще других умирают от вируса.

Институт этот якобы находится в нескольких километрах от того самого злополучного рынка, где продавали мясо всевозможных летучих мышей.

А в лаборатории вирус якобы тестировали на этих животных и просчитались с системой защиты.

В других вариациях – вирусом заразился один из сотрудников в время контакта с кровью и разнес его среди населения.

За основу этой теории берется мнение французского биолога Люка Монтанье, что коронавирус SARS-CoV-2 является вирусом искусственно созданным в поисках вакцины против СПИДа, но случайно выпущенным из китайской лаборатории.

Это заявление профессор Люк Монтанье, лауреат Нобелевской премии по медицине в 2008 году за «открытие» ВИЧ, сделал 16 апреля в интервью на портале Pourquoi Docteur.

Монтанье ссылается на данные своей лаборатории и данные индийских ученых, которые провели анализ генома и показали, что в полном геноме этого коронавируса имелась последовательность иного вируса,– это была секвенция вируса иммунодефицита (СПИД).

Президент США Дональд Трамп заявил, что вокруг возникновения пандемии произошло “много странных вещей” и он собираются с этим разобраться. А вот за то, что глава ВОЗ пытается защитить Китай от ответственности за распространение вируса, Трам также пригрозил отказаться от финансирования ВОЗ.

3. Масоны, иллюминаты решили изничтожить мир.

Эта версия основывается на давней записи в ютуб британского конспиролога Билла Райена, создателя проектов Авалон и Камелот. Итак, к Райену якобы пару лет назад пришел человек и поведал о заговоре в лондонском Сити, произошедшем в 2005 году.

Якобы этот человек случайно попал на встречу масонов, где было много известных политиков и там обсуждался тайный план по сокращению населения мира. В начале должен был быть конфликт на Ближнем Востоке из-за которого люди должны были призвать правительства европейских стран закрыть границы, а потом Китай должен был простудиться. И потом эта болезнь уже должна была разойтись по всему миру.

Цель – сокращение на 50% населения земли. А потом Третья мировая война за перераспределение ресурсов.

К тому, что во всем виноваты масоны и семейство Ротшильдов приплели даже обложку The Economist о угрозах 2019. Якобы так Ротшильды через свой рупор намекали на проблему. На обложке изображен Витрувианский человек да Винчи, а вокруг вызовы года. Теперь любители теорий заговора обратили внимание на то, что на картинке была грустная панда и панголин, с которым связывают распространение вируса.

4. “Событие 201” – как Билл Гейтс чипирует весь мир.

Неделю назад среди любителей теорий заговоров стала очень популярна версия, что коронавирс придумал Билл Гейтс.



Причиной для ее развития стало то, что в прошлом году в Нью-Йорке Центр медицинской безопасности Джонса Хопкинса провел со своими партнерами, Международным экономическим форумом и Фондом Билла и Мелинды Гейтс, мероприятие под названием Event 201, где обсуждалась возможность угрожающей миру пандемии и необходимости поиска вакцины от вируса SARS.

Также в 2015 году на конференции TED Билл Гейтс выступил с речью, где заявил, что самым главным вызовом для жителей планеты является не ядерная война, а вирус, который может унести жизни десятков миллионов людей.

Это выступление дало повод антивакционистам считать, что Гейтс и создал вирус, чтобы потом через создание вакцины захватить власть в мире.

А поскольку он один из крупнейших доноров ВОЗ, то якобы он через организацию здоровья и прививки уже убивает детей и делает женщин бесплодными. Теперь же, мол, он заставил ВОЗ объявить пандемию, чтобы нажиться на вакцине. Бывший советник президента Трампа Роджер Стоун даже заявил в интервью, что Гейтс через вакцину «чипирует» людей.

5. Коронавируса нет, это все излучение вышек 5G.

Согласно этой теории, заболевшие Covid-19 на самом деле страдают от гипоксии — нехватки кислорода в организме, вызванной “5G-радиацией”.

“Подтверждение” этому конспирологи находят в том факте, что город Ухань в китайской провинции Хубэй, где началась эпидемия, был первым городом (на самом деле лишь одним из первых), где аккурат к осени 2019 года тестировали запуск 5G-сети.

В результате популярности той теории в Великобритании сожгли несколько вышек 5G.

Почему люди верят в теории заговора

На сегодня 30% американцев верят в искусственное происхождение коронавируса, а русские СМИ пишут, что это все происки ЦРУ.

Британские ученые считают, что если любому человеку рассказать разные теории заговора, то он поддержит минимум одну из них.

Дело в том, что любая теория заговора включает некий элемент реальности.

250 лет назад в Германии была создана тайная сеть ордена иллюминатов, бравшая за цель изменить мир «осветить понимание солнцем разума и развеять тучи предубеждений и суеверий». После 5 лет существования сети ее запретило баварское правительство, но до сих пор живет вера в таинственную сеть, управляющую миром.

В ложу 30 семей управляющих миром вносят дома Ротшильдов и Рокфеллеров, Бильдебергский клуб и Королевский институт международных отношений. К иллюминатам периодически причисляют президентов США, включая Барака Обаму.

В 2017 в Journal of Experimental Social Psychology вышло исследование Принстонского университета, что люди, которые пережили ссору с друзьями или чувствовали сильное отчуждение, намного чаще верили в теории заговора.

Так что неудивительно, что в эпоху коронавируса и изоляции возникло так много теорий о искусственном, а не случайном происхождении вируса.

Ученая из Йельского университета Анна-Кайсе Ньюхайзер считает, что теории заговора уменьшают у людей тревогу, проистекающую из отсутствия контроля над своим существованием. Кроме того, человек поверит в ту или иную теорию, если она соответствует его мировоззренческим установкам.

Грубо говоря, если человек до этого верил во вред излучения холодильника и микроволновки, то он и поверит, то станции 5G-сети провоцируют и рак, и коронавирус. А вот то, что представители России протестует против введение 5G на сессиях ОБСЕ такого человека вряд ли заинтересует.