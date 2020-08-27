В этом году фестиваль “Молодость” планировали провести со студенческим хабом, где молодежь могла бы учиться производству кино. Среди приглашенных были Лодзинская киношкола, пражане FAMU, Римская киношкола, ESCAC из Испании, Баден-Вюртембергская из Германии. А вот показ фильмов хотели провести не только в кинотеатре “Жовтень”, но и на летних площадках. Эпидемия коронавируса внесла в фестиваль свои коррективы, но фильмы зрители все же увидят.

“Молодость” предлагает невероятно увлекательную и разнообразную программу, главным признаком которой, в отличие от предыдущих лет, есть возможность бесплатного просмотра большого числа фильмов онлайн.

Для желающих посмотреть все фильмы есть опция оплаты, и цена вдвое ниже, чем абонемент на онлайн-просмотр аналогичного европейского кинофестиваля: например, итальянский фестиваль Il Cinema Ritrovato-2020 просит за это от 50 до 100 евро.

Вторым существенным преимуществом нынешней программы является ее всеохватность и энциклопедичность. Человек, который посмотрит значительную часть предложенных картин, может сказать, что он разбирается не только в экспериментах молодых кинематографистов, но и в передовом современном кино, а также и в редких, но от этого не менее значимых именах прошлого.

Одним из самых интересных фильмов “Молодости” является “Двадцатый век” канадского режиссера Мэтью Ренкина.

Действие картины происходит в Торонто в 1899 году. В фильме изображена вымышленная история прихода к власти бывшего премьер-министра Канады Уильяма Лайона Маккензи Кинга, и эта история могла бы быть абсолютно ничем не интересной украинскому зрителю, если бы не стиль подачи режиссера. Картина Ренкина, хотя и основана на дневниках Маккензи Кинга, но не имеет ничего общего с реальностью.

“Я хотел, чтобы все и всегда было искусственным в этом фильме, – говорит Рэнкин. – Идея фильма заключается в том, что вся Канада является иллюзией, которая существует исключительно в голове премьер-министра, а сам фильм не о реальной Канаде, а о содержании этой головы. Это похоже на непрерывный сюрреалистический кошмар”. В результате фильм сочетает некоторые элементы реальной истории с совершенно фантастическими и мультипликационными фрагментами в манере другого канадского сюрреалиста Гая Мэддина (особенно его картины “Клеймо на мозге”), а также в манере немецкого экспрессионизма, немой мелодрамы 1920-х годов и киножурналов военной пропаганды. Этот совершенно безумный коктейль уже успел получить 12 наград на различных кинофестивалях, одной из которых является премия FIPRESCI на Берлинском международном фестивале этого года.

Вторая стоящая картина – это короткий фильм бельгийского режиссера Дориана Есперса “Солнечный пес”.

В этой картине молодой слесарь из Мурманска переживает внезапный экзистенциальный кризис, когда видит свое существование с точки зрения трансцендентной сущности – в фильме для этого была использована съемка с дрона. Он видит свою жизнь в насквозь промерзшем и темном во время полярной ночи городе как ряд сказочных приключений, где можно встретиться не только с жителями квартир, куда его вызывают ремонтировать краны и канализацию, но и с живой рыбой, которая, тяжело дыша, умоляет о помощи , а в конце вдруг увидеть в небе или два, или сразу шесть солнц.

Эстетика этого короткого фильма напоминает работу российского режиссера Алексея Германа (особенно фильм “Хрусталев, машину!”), А также “Ассу” Сергея Соловьева.

Экспериментальный фильм “Уилкокс” еще одного известного и у нас канадца Дени Коте никак нельзя обойти вниманием, так как этот режиссер известен постоянной жаждой новых открытий и нестандартных подходов, и на фестивале “Молодость” его картины представляют не впервые.

Герой фильма Уилкокс – таинственный бродяга, дезертир и преступник, путешествует по Канаде, ища разнообразных приключений. В фильме есть диалоги, но режиссер намеренно записал их так, что зритель не слышит из них ни слова, только догадываясь об их содержании. По словам критика издания Le Devoir, это “не документальный фильм, не выдумка, не обычное кино, а понемногу из всех трех форм”. Критик Николас Эллиотт пишет, что мы уже все привыкли к сумасшедшим отшельникам, следующих по пустыне через апокалипсис (возьмем хотя бы того же “Безумного Макса”, который уже стал кино-штампом и общим местом, бесконечно тиражируемым в поп-культуре – А. Ш.), но Дени Коте применил другой свежий подход к фильму о отшельнике. Режиссер “смотрит удивительно нежным взглядом на человека, который стремится глубоко в дикую природу, работает с наслоениями приглушенного звука и едва ощутимыми изменениями света”.

И здесь сразу приходит в голову предшественник фильма Котэ – картина французского режиссера Аньес Варда “Без крыши, вне закона” о девушке-хиппи, которая бродит по сельской Франции без всякой цели, постепенно удаляясь от цивилизации и дичая. Фильмы о отшельниках всегда привлекают особое внимание, так как они основываются на христианской традиции отшельничества, которая когда-то было синонимичной приближению к Богу, а сегодня означает лишь разрыв с достижениями человеческой культуры, чтобы увидеть и оценить их издалека. Хорошо, когда вы ежедневно добираетесь на работу на автобусе, а когда этот автобус стоит заброшенный и всеми забытый, что он теперь значит?

Очень короткий мультипликационный фильм аргентинского компьютерного графика и режиссера Педро Касавеккья “Инстинкт” посвящен теме этимологии жестокости. Откуда появляется насилие? Психологи утверждают, что оно всегда является ответом на жестокость родителей к ребенку. Мысль эта не нова, новыми являются средства, с которыми работает режиссер. Касавеккья создал полностью эмулируемых на компьютере стилизованных (без ртов и носов) кукол, которые действуют в гиперреалистичних интерьерах. Эта эстетика шокирует и надолго остается в памяти.

Стоит также добавить, что Касавеккья работал в отделах освещения и дизайна в фильмах «Тор: Рагнарок» (2017), «Мстители. Война бесконечности» (2018), “Фантастические звери и места их обитания” (2016), «Мэри Поппинс возвращается »(2018) и« Мстители: Завершение »(2019). “Инстинкт” – его режиссерский дебют.

Среди классических картин стоит обратить внимание на фильм Ежи Менцеля “Жаворонки на нити” (1966), который является своеобразной беллетризованной автобиографией сценариста картины – чешского писателя сатирика и народного сюрреалиста (некоего чешского Леся Подервянского, если можно так выразиться) Богумила Грабала.

Собственно, картина является экранизацией рассказов Грабала и была снята еще в 1966 году, но ее сразу же запретили и впервые позволили для просмотра только в 1990 году. Действие фильма происходит в Чехословакии начале 1950-х годов. Бригада разнорабочих занимается сортировкой металлолома на большом металлургическом комбинате. Бывшие профессор философии, прокурор, предприниматель, парикмахер, саксофонист, молочник и повар ударным принудительным трудом искупают свое буржуазное происхождение. Именно этим и был вынужден заниматься Грабал в 1950-х годах, когда его уволили из университета. Философ и писатель не обозлился, не превратился в обиженного ворчуна, но превратил свои рассказы на жесткую и сюрреалистическую сатиру, где народные анекдоты часто имели неожиданное и абсурдное продолжение.

Кроме этих пяти картин, также стоит обратить внимание на такие фильмы:

Предчувствие. Режиссер Вячеслав Криштофович (Украина).

Мы есть. Мы рядом. Режиссер Роман Балаян (Украина).

Последние и первые люди. Режиссер Иоганн Йоганнссон (Исландия).

Экзамен. Режиссер Соня К. Хаддад (Иран).

Копатель. Режиссер Йоргис Григоракис (Греция).

Психозия. Режиссер Мари решетки Соренсен (Дания, Финляндия).

Ретроспектива феминистской режиссера Вали Экспорт.