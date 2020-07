Уже две недели Белый дом является эпицентром нового скандала с участием России. Разведка США получила сведения о том, что российская разведка предлагала щедрое денежное вознаграждение талибам за убийство американских военных или солдат коалиции в Афганистане. Именно эту информацию в пятницу, 27 июня, опубликовала газета The New York Times со ссылкой на свои источники в разведывательных кругах. Также об этом сообщили The Washington Post и Wall Street Journal. Правительство США, вся страна и мир всколыхнулись от дерзкой провокации, однако, имеющихся у разведки и правительства США доказательства пока не обнародуют для общественности.

Чтобы понять настроение американцев верят они новости или нет и как изменилось их отношение к стране-фигуранту дела – России, в понедельник и вторник в США центр исследований IPSOS провел общенациональный опрос, результаты которого опубликовало издание Reuters.

Так, 60% респондентов считают новость о вознаграждения за убийства военных США «очень» или «вполне» правдоподобной, 21% сомневаются в достоверности информации, остальные не определились с ответом.

81% считают Путина угрозой для США, причем 24% из них – «неизбежной угрозой». 52% американцев не одобряют лояльного отношения Трампа в России, согласны с ним только 35%.

54% респондентов проголосовали «за» введение экономических санкций в отношении России в связи со скандалом, 9% считают этот случай причиной для нанесения военных ударов по российским базам, остальные 9% за то, чтобы переступить через эту ситуацию и пытаться улучшить отношения с РФ .

Как отреагировали у Трампа?

Сначала президент США утверждал, что это бред и фейк. Впоследствии, занял тактику незнания, убеждая, даже если информация правдивая, что еще не доказано, ею с главой Белого дома никто не делился.

По тем же источникам в New York Times, Дональд Трамп знал об этом еще с марта этого года. Издание AP со ссылкой на собственные источники, утверждает, что Белый дом знал о заговоре России с «Талибаном» еще в начале 2019 года.

На вопрос «знал ли Трамп о заговоре России с« Талибаном» до публикаций в СМИ», 39% респондентов убеждены, что таки знал, 26%, в противовес, считают, что президент не был проинформирован.

Ричард Хаас, американский дипломат, президент совета по международным отношениям, считает, что маловероятно, что Трампу никто ничего не говорил по этому поводу. Этим мнением он поделился с тележурналисткой Андреа Митчелл во время интервью на NBC News 7 июля.

По его убеждению, есть два варианта того, как все происходило. Первый, наиболее вероятный, что Трампу все было известно, информацию он просто умалчивал, чтобы скрыть бездействие. Вряд ли, по мнению дипломата, национальная разведка обладала бы такими серьезными данным но не поделилась ими с президентом.

Второй вариант, что президенту США действительно не сказали, и это, по мнению Гааса, является ужасным случаем того, что Трампу говорят только те вещи, которые он хочет слышать, а не какие ему слышать необходимо. И это неправильно как относительно главы Белого дома, так и непосредственно всей страны.

Слухи о том, что Дональд Трамп слышит лишь то, что он хочет слышать, игнорируя неприятные ему темы, раздаются не первый раз, причем, в случае Джона Болтона, экс-советника президента США по вопросам национальной безопасности, это было прямое обвинение. В своем интервью CNN Болтон заявил, что Трамп не хотел слушать негативной информации в отношении президента Российской Федерации Владимира Путина. К тому же, он всегда говорил о Путине, как о важном мировом лидере, с которым нужно искать общий язык, а не идти на конфронтацию. Как только о президенте РФ раздавался негатив, Трамп взрывался гневом.

Об игнорировании Трампом данных разведки в своем интервью говорил и бывший заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб в интервью CBS News, опубликованном 17 февраля 2019. Так, представители разведки пытались убедить Трампа, что Северная Корея может наносить удар по Америке баллистической ракетой, на что президент США говорил, что больше доверяет в этом вопросе Владимиру Путину, который его заверил, что в КНДР нет таких ракет.

Верить президенту России больше, чем собственной разведке? Это уже заявочка на успех.

Возможно, что вся ситуация вокруг провокаций в Афганистане сложилась так, потому что Дональд Трамп систематически закрывал глаза на преступления России и своим бездействием способствовал им? По информации CNN, сопротивление новости о России со стороны Трампа, недоверие и резкая реакция на предупреждение разведки, привели к тому, что на ежедневных брифингах по вопросам безопасности, факты, если они касались России, все чаще просто замалчивались. Болтон утверждает, что все в Белом доме понимают природу деятельности Российской Федерации, и только президент является исключением. Так, на самом деле он ворчал после введения российских санкций, хотя публично их поддерживал.

Реакция политиков

Конечно, этот случай, еще и в разгар избирательной кампании, не проигнорировал никто. Демократ Джо Байден, главный оппонент Трампа в предвыборной гонке, раскритиковал президента США за «невыполнение своих обязанностей».

Демократы в Конгрессе США во главе с председателем комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Адамом Шиффом, настаивают на немедленных санкциях в отношении России. Шифф вместе с коллегами заявил об этом после брифинга в Белом доме. Члены Демократической партии выступили с острой критикой президента Трампа за занятую им “страусиную позицию”.

В частности, они выдвинули следующее требование: президент США должен не приглашать Россию на саммит G7 и / или не восстанавливать G8. Также, конгрессмен подчеркнул: «Мы должны рассмотреть, какие санкции будут целесообразными, чтобы сдержать дальнейшую злонамеренную активность России».

Болтон 29 июня отказался комментировать, ознакомился ли Трамп лично с показаниям разведки в отношении Афганистана. Однако, впоследствии он предположил, что президент США отрицает свою осведомленность о деятельности российских спецслужб, чтобы оправдать отсутствие какого-либо ответа на них.

Госсекретарь Помпео утверждает, что для США российская деятельность на территории Афганистана не является чем-то новым, поскольку уже 10 лет Россия продает туда стрелковое оружие. С другой стороны, он резко критикует обвинения правительства США в бездействии, подчеркнув, что в этом вопросе нынешняя администрация сделала гораздо больше предыдущих: «Это и выделение $ 700 млрд для Минобороны, и выход из Договора РСМД, чем россияне остались недовольны, а также то , что мы сделали в Сирии в противостоянии с ними, в том числе против группы Вагнера», – убеждает Помпео.

Реакция России

Конечно же, в Кремле все отрицают. В российском МИДе сообщение о том, что российская военная разведка причастна к заказным убийствам американских военных в Афганистане, назвали «вбросом» и «чепухой».

«Вы знаете, может, это прозвучит немного грубо, но эта информация есть на 100% чушь собачья», – сказал прес-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью NBC News.

Франц Клинцевич, депутат Госдумы, бывший первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности РФ, называет эти обвинения “тупостью” и спрашивает в интервью: «Что мы из этого всего получим? Кто может объяснить? Какая нам польза от того, что «Талибан» убьет двух-трех американских солдат? Российские спецслужбы не имеют к этому ни политического, ни экономического, ни военного интереса».

Сам Франц Клинцевич внесен в украинский базу «Миротворец» за пособничество оккупантам и террористам в Украине. По информации центра, он принимал участие в планировании Крымской оккупации.

«Конечно, они будут отрицать. Они так часто кричали «Волк, волк!», что уже не понятно где им можно верить! », – убежден Марк Галеотти, старший научный сотрудник Королевского Объединенного института оборонных исследований. Эксперт считает, что тактика России – не более, чем игра «в дурачка».

То, что Россия предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийства военных США, в принципе логично ложится в канву более ранних обвинений в сотрудничестве страны Путина с этой организацией.

К тому же, вывод США своих военных из Афганистана существенно бы усилил бы позиции России в регионе.

Удар по Трампу

Выход материала The New York Times – очередной предвыборный удар по рейтингу Трампа. Ведь в феврале 2020 Штаты подписали соглашение о выводе войск из Афганистана.

В обмен на частичный вывод американских войск “Талибан” должен был предоставить гарантии того, что он будет бороться с исламистами и начнет мирные переговоры с афганским правительством в Кабуле. Если талибы будут выполнят свои обязательства, США анонсировали готовность вывести все свои войска в течение 14 месяцев и выпустить 5000 талибов.

Трамп обещал вывести войска из Афганистана в своей предвыборной программе. Теперь в случае обнародования доказательств, окажется, что для Трампа выполнить свое предвыборное обещание – вывести войска – важнее, чем реакция на действия России.

И поэтому слова Байдена здесь следует читать как анонс будущих действий в сторону своего оппонента.

Отравление Скрипачей, загадочная смерть олигарха Бориса Березовского в Лондоне, убийство бойца чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура Тимура Махаури (убитого в 2017 году в Киеве) и Зелимхана Хангошвили (убитого несколькими выстрелами в центре Берлина в прошлом году), президента Республики Ичкерия Джохара Дудаева и его заместителя, Зелимхана Яндарбиева с 13-летним сыном (убийство которого стоило России значительных дипломатических потерь и уступок Катара, в столице которого гостили Яндарбиев с сыном) – все это составляло определенный образ нынешней России у американцев. Но сейчас речь идет о покушение на своих граждан.

Так что этот удар по Трапу может оказаться куда сокрушительней чем давление на Зеленского о расследовании против Байденов.