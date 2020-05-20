Российское влияние на украинскую политику имеет ряд мощных составляющих. Порой даже странно, что усилия Кремля по "укрощению Украины" не увенчались успехом. Однако на это есть очевидная причина - сопротивление активной части украинских граждан. Которое не прекращается и сейчас.

Россия активно влияла на политические процессы в Украине минимум с 1994 года, когда ставка на президентских выборах на “красного директора” Леонида Кучму сыграла. К 2014 году российские деньги, медиа, технологи и лидеры общественного мнения активно экспортировались в Украину во время общенациональных избирательных кампаний. После прихода к власти Путина этот процесс приобрел системный характер, и Украина в конце концов ответила на него двумя Майданами – 2004-го и 2013 – 2014-го. Россия – захватом Крыма и агрессией на Донбассе, которая продолжается седьмой год.

Интересно, что даже отказ Украины от закупки напрямую российского газа не уменьшил стремление Кремля использовать энергетическое оружие в гибридном противостоянии. Падение цен на энергоносители вряд ли избавит руководство России от соблазна выставить официальному Киеву счет за поставленный в ОРДЛО газ, и требовать оплаты. Конечно, с возможным политическим дисконтом.

Несмотря на более чем 13 000 человеческих жизней, которые унесли боевые действия на Донбассе, выражать публично симпатии к России в Украине до сих пор не считается зазорным.

Более того – пророссийских политиков настолько много, что им сложно ужиться в рамках одного политического проекта. Они составляют несколько поколений российского влияния, и не намерены отступать.

Например, парламентская фракция “Оппозиционная платформа – За життя” насчитывает в своих рядах 44 нардепа, и является второй по величине в Верховной Раде девятого созыва. Адепты сближения с Россией работают в Москве с различными формальными и неформальными каналами влияния, объединяясь в случае необходимости. Последний пример – проваленное Верховной Радой постановление о причинах Второй мировой войны, где осуществлялась осторожная попытка вспомнить об ответственности СССР. Не удалось.

В кильватере кума

Виктора Медведчука можно назвать одним из ветеранов украинской политики, который начал свой путь в нее еще во второй половине 90-х годов. Тогда он вместе с бизнес-партнерами подобрал Леонида Кравчука, которому его тезка Кучма не сумел и не захотел дать соответствующие статусу первого президента почести, умело поиграл с социал-демократической идеологией, а в 2002 году возглавил президентскую администрацию. “Власть сильна как никогда”, – эта фраза Медведчука за несколько месяцев до Оранжевой революции может быть маркером для диалектики восприятия украинской политики.

Медведчук является кумом Владимира Путина, и часто щеголяет этим фактом. Помню, что однажды даже президент Янукович был вынужден ждать завершения посиделок двух кумовьев, чтобы встретиться с Путиным. Геополитический непотизм проявился в 2014 году, когда с подачи Ангелы Меркель Виктор Медведчук начал заниматься в Украине вопросами освобождения пленных. Несложно догадаться, кто отдал бундесканцлеру такой “результативный пас”. Ясно, что спекуляции на чувствительной теме добавляли Медведчуку возможностей влиять на украинскую политику.

В июне прошлого года Медведчук завершил монтаж телевизионного трельяжа, добавив к купленным в конце 2018 телеканалов NewsOne и “112.Украина” ZIK, который с выходом на всеукраинский уровень все равно оставался знаковым для аудитории западных регионов страны. Попутно стоит упомянуть и группу телеканалов “Интер”, которую контролируют Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин – последний после порой драматических эпизодов общения с соратниками Медведчука оказался со своими вчерашними обидчиками в рядах фракции “ОПЗЖ”. Кстати, “жизненные” во время парламентской кампании “съели” представителей “Оппозиционного блока” Ахметова, созданного на обломках Партии регионов.

“ОПЗЖ” находится в авангарде отстаивания российских интересов в Украине, не стесняясь это демонстрировать. В марте группа парламентариев из “ОПЗЖ” показательно посетила Москву, где побывала на заседание парламента, а Медведчук засветился в компании Путина. Публичной реакции украинских компетентных органов на этот вояж не было.

На грани фола

Если “ОПЗЖ” имеет формальный статус, то еще одна группа пророссийских политиков предпочитает использовать депутатские мандаты, а популярные мессенджеры и несовершенства правовой системы Украины.

Они охотно эпатируют общество, цепляя чувственные темы и щеголяя своей безнаказанностью, которая имеет различную этимологию. Кто-то как Александр Клименко находится за границей, поскольку даже после поражения Петра Порошенко возвращаться в Украину ему опасно, кто-то как Андрей Портнов сочетает очевидное влияние на судей (тема зависимости / независимости судебной власти – одна из крупнейших скандальных в современной Украине) с активной полемикой в соцсетях. К этой же группе можно отнести и Елену Лукаш и Анатолия Шария, который, сидя за рубежом, довольно успешно реализует в Украине собственный политический проект.

Их главные инструменты воздействия – Telegram и YouTube-каналы, которые позволяют доносить скандальные заявления к широкому кругу людей. Очевидно, что Портнов пытается “догнать” Порошенко с помощью ГБР. Не менее очевидно, что приоритетом их деятельности является не столько борьба за рейтинговые очки, сколько разрушения устоев государственности Украины.

Можно сказать, что это наиболее показательная группа агентов российского влияния в контексте гибридного противостояния.

Отдельно стоит обратить внимание на анонимные Telegram-каналы, которые активно участвуют в формировании информационной повестки дня в Украине. Козыряя десятками тысяч подписчиков, эти инструменты влияния пытаются компенсировать запрет использования российских соцсетей в Украине, который продлил Владимир Зеленский.

Те, что договариваются посередине

О стремлении Владимира Зеленского “договориться посередине” и стремлении к миру, которое он увидел в глазах Путина, сказано немало. Шестой президент назвал Россию агрессором только с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, хотя возможностей сделать это снова и снова у него было немало. Отсутствие четкого государственного нарратива “Россия – агрессор” отражается на позициях многочисленной армии украинских чиновников на местах, хотя стоит отметить, что позиция МИД и Минобороны в этом вопросе остается последовательной.

Показательной выглядит позиция близкого президентского окружения. Только один пример: подписи Андрея Ермака (сегодня – руководителя президентского офиса) и Дмитрия Козака (куратор украинского направления в администрации Путина) стоят и под протоколом о намерениях осуществлять транзит российского газа по территории Украины в течение 2020 – 2024, и под намерениями создать консультативный совет при ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Стоит напомнить и о артикулированном на Банковой стремление провести местные выборы в ОРДЛО в октябре этого года, и о неблагоприятном для Украины алгоритме обмена пленных. В течение года президентства Зеленского Украина не решилась выйти за пределы проложенного Кремлем пути в двусторонних отношениях, что повлекло заметную потерю внешнеполитической субъектности.

Это, собственно, логическое следствие отсутствия идеологического стержня у политической силы, которая имеет большинство в Верховной Раде, контролирует правительство и опирается на популярность президента. Локальные реверансы “слуг народа” в сторону России уже давно перестали удивлять. В последнее время заявления в духе ностальгии по СССР стал делать еще и спикер парламента Дмитрий Разумков. Даже декларации о создании “демократической платформы” внутри “Слуги народа” погоды не делают.

“Почем опиум для народа?”

Хотя церковь в Украине отделена от государства, отвергать религиозный фактор гибридного противостояния будет существенной ошибкой, ведь гибридность предусматривает борьбу за сознание и каналы влияния к ней. Отсюда становится понятным значение Томоса для Православной церкви Украины, причины активного воздействия на боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко. Позицию заместителя руководителя ОП Сергея Трофимова, который перестал скрывать симпатии к УПЦ (МП) и лично митрополиту Онуфрию, вряд ли можно назвать конструктивной. Впрочем, на Банковой, похоже, живут в иллюзии собственного всеобъемлющего влияния.

Однако есть серьезные предостережения, что местные выборы, которые должны пройти в Украине в последнее воскресенье октября 2020 года, могут поставить не только перед властью, но и перед всем государством серьезные вызовы из-за активизации пророссийских сил.