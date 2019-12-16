12 декабря Арсен Аваков написал пост, в котором сообщил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. Прошло уже несколько дней, тема все еще остается на повестке в социальных сетях, а силовые органы подвергаются критике, как никогда ранее.

#Буквы подготовили хронологию событий с “поля боя”, которое развернулось в социальных сетях.



“Эстафету” начал Арсен Аваков, сообщив, что через несколько часов пройдет брифинг, на котором все четко расскажут:



Потом появились посты, в которых украинские добровольцы и музыканты писали про обыски и просили помощи:

Для сравнения, комментарии под постами Авакова и Андрея Антоненко (Riffmaster):

(Комментарии под постом Авакова)

(Комментарии под постом Riffmaster)

Потом прошла пресс конференция, во время которой в убийстве журналиста Павла Шеремета обвинили военного, волонтера Андрея Антоненко (известный, как рок-музыкант Riffmaster), а также детского хирурга Юлию Кузьменко.



Главным доказательством послужило видео с камер наблюдения, на которых, неожиданно, ничего толком не видно:



Пользователей социальных сетей “доказательства” очень удивили, и они решили провести собственное расследования, опираясь на материалы следствия.

Круг подозреваемых стал намного шире:

Куда же без российских горе-шпионов:

Заподозрили и судью Волка, который позднее занимался этим делом в суде:





А потом был суд, во время которого выяснилось, что Андрей Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил убить Шеремета Павла”.

После такого “умозаключения” следствия, пользователи социальных сетей решили признаться, что они тоже неслабо так “увлеклись ультранационалистическими идеями”, под влиянием которых творили много странных вещей:

Намекали и на абсурдность формулировки:

Кому-то “величие арийской расы” пошло на пользу:

А кому-то во вред:

Благодаря новому флешмобу, мы узнали, зачем Олег Ляшко завел так много собак (“во славу арийской расы”, конечно же!):

Некоторых от “ультранационалистических идей” потянуло на вкусненькое (но это не точно):

Без мемов, как обычно, никуда:

Суд применил относительно Антоненко Андрея меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 8.02.2020 года, что будет дальше – неизвестно. Но известно одно – поддержка Riffmaster’a в социальных сетях не слабеет: пользователи ставят на аватарки специальные рамки, требуя освободить невиновных:



