Во времена стресса мозгу нужно отвлекаться. А хорошие социальные драмы и детективы - вещь в этом случае крайне подходящая. Благо мировая сериальная индустрия встретила карантин в полной боевой готовности.

О новых работах Николь Кидман и Кейт Бланшет Буквы уже писали, теперь пришла очередь рассказать о новых приключениях Вилланель Джоди Комер, футбольной истории от создателей «Аббатства Даунтон» и суперудачной работе Риз Уизерспун и Керри Вашингтон.

И всюду тлеют пожары / Little Fires Everywhere

После «Большой маленькой лжи» и «Утреннего шоу» Риз Уизерспун сделала очередную отличную работу о жизни женщин – «И всюду тлеют пожары». Сделала, потому что прочла в свое время роман Селесты Инг, сделала его популярным для 1,5 милиона подписчиков своего блога, а потом пошла к Керри Вашингтон (исполнительнице главной роли в сериале «Скандал») и предложила экранизировать книгу.

Первые сцены сериала начинаются с пожара в роскошном особняке Элены Ричардсон и вопроса, кто же устроил поджог.

И ответов на этот вопрос может быть много, ведь повсюду тлеют пожары. Главный из них, безусловно, между обеспеченной, правильной многодетной мамой и журналисткой Ричардсон и свободной художницей Мией Ворен, путешествующей из города в город с 15 летней дочкой.

Элена из сострадания сдает Мие дом и берет на работу. Но сострадание ли это? Или Элене просто нужен очень сильный антагонист, чтобы проверить на прочность все свои ценности, доставшиеся героине Риз Уизерспун от ее матери.

Отношения женщин развиваются на фоне обсуждения в книжном клубе пьесы «Монологи вагины», которая выбивает у Элены из-под ног главную иллюзию ее жизни – быть хорошей матерью. К тому же младшая дочка каждый день ставит под сомнение этот факт (тут сценаристы, кстати, ведут отдельную ниточку, как складывается отношения матери и нежеланного ребенка).

Сама главная героиня каждый раз бежит за помощью не к мужу, а к своему первому любовнику, как будто пытаясь вернуть убитую часть своей жизни. И попутно реализовывает желание быть хорошим журналистом, пытаясь докопаться, что же скрывает Мия Ворен.

Благодаря грамотно поставленным не только внешним, но и внутренним конфликтам, авторы сюжета хорошо «поджигают» наши стереотипные представления о мире, хотя очень часто они и кажутся банальными.

Фрейд / Freud

Зигмунду Фрейду было бы где разгуляться в проблемах героинь предыдушего сериала, но у создателей нового австрийского 8-серийника отец психоанализа вынужден работать детективом.

Ход не очень новый – в прошлом году по этому пути уже пошел BBC Two с «Венской кровью» – но вроде как обещающий сюжетную многоходовочку.

Вечером молодому доктору, который тренирует свою экономку сыграть роль пациентки с истерией на будущей лекции, приносят исколотое в районе гениталий тело девушки. Так Фрейд оказывается втянут в историю расследований череды преступлений с похищением ребенка, самоубийствами и планом венгров убить австрийского кайзера.

Никакой интриги нет – преступники известны сразу, и молодой доктор отрабатывает свои навыки работы с пациентами посредством гипноза в борьбе с венгерскими медиумами.

От реальной истории Фрейда здесь остались разве что его добрые отношения с доктором Брейером и неприятие австрийским медицинским светом еврейского парня. А от самой теории Фрейда лишь какие-то ключевые понятия, как «истерия», «травма», «желание», которые вынесены в название серий. Ну и, безусловно, желание мальчика обладать матерью и убить отца.

Во многом история выглядит как бульварный роман, но все же подходящий для того, чтобы развеяться. Может, поэтому «Фрейд» две недели возглавлял топ Netflix для Украины.

Английская игра / The English Game

Ни что так не успокаивает, как размеренная жизнь старой Англии, с играми в футбол по выходным. Иен Мортимер в своем «Столетии перемен» пишет, что в конце ХІХ столетия положение на английских фабриках настолько улучшилось, что рабочие получили возможность путешествовать по стране и устраивать соревнования по футболу.

Но ведь изначально это было состязание только для джентельменов. В 1863 году команды из престижных аристократических частных школ – Итона, Хэрроу, Чартерхаус – решили объединиться в Футбольную ассоциацию и создать единые правила.

Готовы ли они теперь отдать главный приз простым работягам?

Создатель «Аббатства Даунтон» Итон Феллоуз сделал очередную классную социальную драму, где героям приходится выбирать между собственными моральными ценностями и классовыми предрассудками, быть хорошим для себя или плохим для других, и наоборот.

После просмотра сериала ты ловишь себя на мысли, что там нет негативных персонажей, не считая эпизодического появления отца-забулдыги главного героя.

Но если нет хороших и плохих, то на чем же держится вся драматургия сюжета. Как ни странно – на правилах. Потому что именно вокруг создания этих правил в обществе и вертятся все конфликты сериала – душить ли силой бунты рабочих с урезанной зарплатой или кредитовать их мелкий бизнес, порицать мать-одиночку или дать ей работу, быть по-отцовски правильным бизнесменом или прислушаться к жене и главное: разве можно играть в футбол за деньги и почему бедняки готовы отдать футболистам последние копейки на дорогу на матч?

Феллоуз отлично рассказал, как выглядит гордость и предубеждение у кромки еще не размеченного футбольного поля.

Убивая Еву / Killing Eve

Любимый шпионский сериал последних двух лет возвращается на экраны 12 апреля. На две недели раньше, чем планировалось, чтобы принести хорошие новости почитателям в условиях карантина.

Удостоенный наград «Золотого гробуса», «Эмми» и BAFTA сериал возвращается со старыми героинями, но новым ведущим писателем (британский эквивалент шоураннера). На этот раз это будет Сюзанна Хиткот («Бойся ходячих мертвецов»).

Впрочем, создатели сериала по-прежнему обещают уникальное британское сочетание элегантности и черного юмора.

В первом сезоне агент Ми-6 Ева гонялась за молодой социопаткой Вилланель, во втором сезоне они обе охотились на маньяка-миллиардера. В третьем сезоне авторы сценария обещаются углубится в каждую из героинь и разобраться, что заставляет их действовать именно так.

“В третьем сезоне ведущая сценаристка Сюзанн Хиткот отправляет Еву, Вилланель и Каролин в места, более захватывающие, необычные и удивительные, чем когда-либо. Наши фанаты не будут разочарованы”, – поделилась сюжетом третьего сезона с New York Times президент AMC Networks Сара Барнетт.

Убийства Вальгаллы / The Valhalla Murders

Если вам больше по вкусу не английский юмор, а скандинавский нуар, то для вас на NetFlix есть сериал «Убийства Вальгаллы», спродюссированный для исландского гостелевидения.

Главная героиня Ката работает в отделе убийств уже 10 лет и справедливо рассчитывает на повышение, но ее начальник решает иначе. Женщина очень расстроена, и на этом фоне ей приходится распутывать череду загадочных убийств, где у всех жертв разрезаны глаза. След ее ведет в детский приют «Вальгалла», где 30 лет назад прокурор закрыл глаза на жалобыдетей о жестоком обращение.

Теперь Кате придется не только искать убийц, но и бороться с чиновниками, заметающими следы своих преступлений. В этом ей поможет Арнар, который через 30 лет возвращается из Осло на родину распутывать преступление.