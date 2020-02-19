21 февраля состоится четвертый Международный бизнес-форум "Level Up". О том, какие темы будут обсуждаться во время события, каких спикеров ожидают и как результаты Форума должны помочь украинскому бизнесу, #Буквы расспросили у соорганизатора мероприятия, президента Ассоциации налогоплательщиков Украины Григола Катамадзе.

Господин Григол, расскажите подробнее о бизнес-форуме? Что там будет происходить важного?

Мы начали организовывать форум LEVEL UP UKRAINE в 2016 году. Первый форум мы посвятили либеральному Налоговому кодексу, над которым мы работали ранее. Тогда дискуссия продемонстрировала, что он еще не готов для такого широкого общественного обсуждения. И в конце форума мы пообещали присутствующим – а было более 650 представителей бизнеса – что мы будем общаться по всей стране с украинским бизнесом, чтобы окончательно сделать такой проект, по которому готов работать украинский бизнес. И мы так и сделали. Почему я об этом вспоминаю? Потому что есть результат. Тогда после форума, который прошел 28 ноября, с 9 декабря по 17 апреля 2017 мы провели 19 круглых столов в 17 областях Украины, встречались с бизнесом, с учеными, местными элитами и окончательно получили продукт, который предложили Правительству и фракциям Парламента 8 созыва.

Вас услышали в Правительстве и Верховной Раде?

К сожалению, мы видим, что никаких изменений не произошло, поэтому продолжаем настаивать, что нужны системные изменения в налоговом направлении – как институциональные, так и законодательные. Я принадлежу к тем людям, которые считают, что Налоговый кодекс – это вторая Конституция страны, и действующий украинский ПК со всеми изменениями последних лет – устарел. Он абсолютно не соответствует современным требованиям. Мир вокруг Украины меняется, и нужно, чтобы налоговая система тоже была гибкой, но украинская налоговая система не такая. Поэтому считаю, что нужно принимать новый Налоговый кодекс. И принимать его таким, на котором настаивают предприниматели, по которому готов работать бизнес.

Расскажите, что будет на нынешнем форуме?

На сегодняшний день зарегистрировались около 850 участников – CEO бизнеса, главные бухгалтеры, компании – как члены ассоциаций, так и нет. Это представители Европейской ассоциации налогоплательщиков разных стран – в том числе, собственно, руководство ЕАПП. Это различные фонды, потенциальные инвесторы, которые едут на форум из Европы и Соединенных Штатов.

Главная идея нынешнего форума – принципы создания большего. У нас будет несколько панелей – первая, где мы собираем лидеров всех бизнес-сообществ Украины и надеемся, что там будет присутствовать Премьер-министр Алексей Гончарук. Я сегодня услышал в СМИ, что 21 февраля, время проведения форума решили на согласительном совете заслушать и Премьер-министра. Но надеюсь, что он найдет время и возможность выступить перед большой аудиторией со всей Украины и европейских стран, США. А это бизнес, это потенциальные инвесторы. Кроме того, Премьер пообещал, что будут изменения в налоговое законодательство, направленные на совершенствование администрирования налогов, а весной 2020 мы вернемся к фундаментальным изменениям налоговой системы. То мы хотели бы услышать главу Правительства. Кстати, мы пригласили и Президента страны, и надеюсь, что открытие состоится при участии Владимира Зеленского.

Также у нас будет инвестиционная панель, которую будет модерировать Генеральный секретарь Европейской ассоциации налогоплательщиков. Также планируется проведение инфраструктурной и земельной панелей, где нас ждет интересная и живая дискуссия.

Вы ожидаете, что после этого мероприятия начнутся реальные изменения?

Уже пора, когда от слов надо переходить к делу. 5 лет мы слышим об изменениях налоговой системы. Надо не говорить, а делать конкретные шаги. Первое – это институциональная реформа. Чтобы мы действительно увидели, что изменения вновь налоговой структуры (разъединение ГФС на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу – ред.) уже происходят. Надо начинать с малого. С конкурсов на замещение вакансий заместителей председателя, председателей территориальных и областных управлений и т.д. Также надо принимать так называемую “финансовую амнистию” – нулевое декларирование. Ну и не устану подчеркивать, что надо принимать новый Налоговый кодекс, разработанный представителями украинского бизнеса. Предприниматели уже не просто просят, а настаивают на том, что готовы по правилам игры, выписанными в этом кодексе, работать дальше.