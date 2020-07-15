На фронтах российско-украинской войны начинается эскалация. Атакована группа медиков, которая по согласованию с СЦКК и ОБСЕ эвакуировала тело погибшего украинского воина. Один убитый. В зонах разведения не прекращаются обстрелы – за последние сутки на фронте ранения получили уже 7 бойцов.

Обострение на фронте и военные преступления России (а обстрел медиков – это военное преступление) видят все, кто хоть как-то интересуется происходящим на фронте. Традиционно – все, кроме президента и Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского.

Ровно сутки понадобилось Зеленскому для того, чтобы разродиться заявлениям о ситуации на фронте. “Мыглубоко расстроены сообщением о вчерашнем убийстве украинского военного медика вблизи Зайцево… Вместе с народом Украины осуждаем безостановочную жестокую агрессию возглавляемых Россией сил на Донбасе”, – такое заявление посольства США вышло намного раньше заявления украинского президента. Когда накал возмущения достиг уровня, при котором ситуацию попросту нельзя было игнорировать, президент Украины выпустил пространное заявление в котором он сказал, что держит ситуацию под контролем и добавил: “Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых криминальных анклавов. Украина всегда должна знать цену “обещаниям” той стороны”. Заявление удивительное хотя бы тем, что СЦКК – это орган в который входят военные представители Украины и России.

Трагикомизм первого года Зеленского в качестве президента достиг такого уровня, что впору было бы писать пародию на мировой бестселлер Джоан Ролинг про Гарри Поттера. Историю про мальчика, который неожиданно для себя выжил в предвыборной борьбе и сейчас постигает неуютную реальность взрослого мира. “Гарри Поттер и бесконечный кортеж”, “Гарри Поттер и золотая госдача”, “Гарри Поттер и бесконечная стройка”, “Гарри Поттер и эти глаза напротив”, “Гарри Поттер и та сторона”.

Жесткое сравнение, которое не красит автора статьи, скажите вы? Отвечу, что во-первых, вовсе не я конструирую наблюдаемую нами пародию на политику и госуправление. Во-вторых, Владимиру Зеленскому стоило бы прочесть эту детскую сказку хотя бы для того, чтобы понять – вне зависимости от того хочет ли он произносить “имя того, о ком нельзя говорить”, угроза от этого кого-то не только не уменьшается от молчания, но увеличивается.

Происходящее на фронте доказывает по меньше мере одно – никаким партнером Владимира Зеленского Кремль уже не считает. Зеленский для Кремля и российских спецслужб – прежде всего инструмент для реализации их политики по хаотизации и расчленению Украины.

Как уже приходилось писать, публичная позиция украинского президента продиктована двумя ключевыми погрешностями восприятия Владимиром Зеленским самого себя, страны в которой он живет и которой, так уж вышло, безраздельно правит, и мотивов Владимира Путина.

Во внутренней и внешней политике Зеленский исповедует принцип полного своего отличия от пятого президента Петра Порошенко. Зеленский воспринимает себя в качестве антипода Порошенко. А следовательно, старается говорить таким образом, чтобы не повторять заявления пятого президента. Инфантильное отрицание чужого опыта загоняет Зеленского в ловушку молчания. Ведь если мы хотим завершить войну, тогда как Порошенко этого якобы не смог, мы должны коммуницировать проблему войны и мира иными словами. Раз Порошенко во всех своих речах настаивал на российской ответственности за агрессию – значит мы должны максимально избегать этой риторики в надежде договориться. Вторая ошибка Зеленского состоит в тотальном непонимании мотивов Путина.

Стратегический план Кремля не является ни для кого секретом начиная с 2016 года. Если бы вместо бесконечного перерезания ленточек в зданиях со своими цитатами Владимир Зеленский занимался конституционными полномочиями с спайке со спецслужбами, он бы тоже его прекрасно понимал. В принципе, этот план не особо скрывает и сам Владимир Путин, высказывающийся о том, что в процессе развала СССР бывшие союзные республики “утащили с собой” изрядное количество исконных российских земель.

В процессе реализации этого плана российское военно-политическое руководство ориентируется на довольно узкое оперативное пространство для своих действий. Несмотря на осознаваемую нами неготовность условного Запада воевать за Украину на ее территории, Путин прекрасно понимает что сценарий военной оккупации нашей территории – будь то танковый клин до Киева со стороны Чернигова или пробивание пресловутого сухопутного коридора на Крым, повлечет за собой разрушительные последствия для российской экономики.

Санкции за широкомасштабную агрессию будут носить испепеляющий эффект. Кроме того, неготовность США и НАТО воевать с Россией на нашей территории вовсе не будет означать отсутствие военной помощи Украине. Джавелинами дело не ограничится. И это – не плод моих фантазий, а продукт знания основанного на многолетнем общении с военным руководством стран НАТО.

Владимир Путин, прекрасно помнящий о последствиях Афганской войны для СССР, не допустит ошибок прошлого. 20-50 тысяч гробов, приехавших в рефрижераторах из Украины обрушат его режим изнутри. При том, что угрозу военного вторжения надо прорабатывать, укрепляя нашу обороноспособность, мне кажется, что военный сценарий не является приоритетом Кремля.

Исходя из этих предпосылок, можно сделать вывод, что ключевая ставка Кремля состоит в стратегии сомализации Украины. Это – военно-политический сценарий, если хотите назовем его римейком “русской весны”. Ключевым элементом в этой стратегии выступает именно процесс разобщения и раскола украинского общества, новое деление Украины по географическому принципу которое может состоятся после местных выборов – в случае если большинство в местных советах Восточных регионов возьмет партия Медведчука и ее пророссийские сателлиты.

Но главный элемент этого плана – полное разобщение активной части украинского общества и украинской власти. Какие бы басни об угрозе радикалов для мирного процесса не рассказывал Козак Ермаку, именно ситуация при которой активная часть социума – основа всех Майданов и добровольческого движения – станет воспринимать власть в качестве врага является ключевой задачей Москвы.

В топку этого плана кладутся все пророссийские заявления представителей “Слуг народа”, – как то глупое обострение языковой темы и попытки отменить закон об украинском языке, которое педалируется депутатом Бужанским при полной поддержке спикера Разумкова. И отдаляющие нас от цивилизованных стран позорные политические репрессии. И подчеркнутое толерирование пророссийских партий.

Офис президента может сколь угодно злорадствовать над очередной порцией ФСБэшных “пленок Деркача”, странным образом не обращая внимание на то, какие записи действующего президента посредствам российской агентуры могут потечь уже через несколько месяцев – из кабинета главы государства либо с “оманского” отдыха.

Задача Кремля простая – доказать Западу, что украинцы неспособны договариваться между собой, неспособны выстроить государства, что страна расколота и только новая большая сделка с Западом может стабилизировать ситуацию на этих “проклятых землях”. Для этого надо к весне расшатать ситуацию таким образом, чтобы досрочные выборы в Верховную Раду и последующая (по крайней мере согласно планам Кремля) за ними коалиция Зеленского и пророссийских сил подорвала страну изнутри. При условии инфильтрации агентуры в местные советы остальное будет просто делом техники.

Закончить можно очередным призывом к Зеленскому. Для того, чтобы спокойно добыть свой срок в своем кресле, не войти в историю Украины в качестве президента, который своими усилиями уничтожил само государство, ему стоит понять кто его враг и его друг. Сам факт символического признания в Путине и России – врага снизит накал в обществе, убережет Зеленского от коалиции с пророссийскими политиками, создаст мост понимания между ним и проукраинской парламентской оппозицией и объединит власть и активное гражданское общество в деле противостояния агрессии. В противном случае последний роман в жизни президента может быть назван: “Владимир Зеленский и загубленное государство”.