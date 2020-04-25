Уволенный руководитель налоговой Сергей Верланов назвал причиной своей отставки не низкую эффективность, а изменение государственного курса. Между тем журналистские источники говорят, что еще одного уволенного вчера руководителя таможни Макса Нефедова заменит старый проверенный кадр времен Януковича Василий Цушко.

В пятницу вечером Кабмин уволил руководителей руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланов. Причиной их увольнения фактически стало заявление уволенного министра финансов Игоря Уманского, что Украина ежемесячно недополучает в бюджет 5 млрд грн через скрутки.

Месяц назад Уманский об этом сказал премьер-министру, и министра финансов отправили в отставку. Верланов подал на него заявление в правоохранительные органы о ложном сообщение о преступлении.

Но когда заявление экс-главы Минфина о «скрутках» подняла на знамя Юлия Тимошенко, Андрей Ермак вдруг позвал Уманского к себе советником, а «Батькивщине» позволили создать ВСК в Раде по расследованию схем.

Как найти логику в том, чтобы сначала уволить министра, затем взять его в качестве советника и уволить тех, кого он просил, понять трудно.

Версия 1 – потушить коррупционный скандал.

Версия 2 – под шумок устроить передел и позволить вернуться тем, кто ранее держал на таможне все «на контроле».

Но особенно макабрично новость об увольнении Нефедова выглядит на фоне того, что на должность заместителя министра финансов подал заявку такой старый проверенный кадр, как Василий Цушко.

Если в Офисе президента не знают, кто этот человек, то журналисты могут напомнить.

Цушко в политике почти все время независимости. Сначала с СПУ Александра Мороза как депутат, потом как министр внутренних дел в правительстве Виктора Януковича, где он сменил строптивого Юрия Луценко.

24 мая 2007. Погода теплая и солнечная. Киевляне готовятся праздновать День Киева, а журналисты ждут едва ли введение в столицу войск и чрезвычайного положения.

Президент Виктор Ющенко и коалиция коммунистов, регионалов и социалистов сошлись в решающей битве. Президент инициирует досрочные выборы парламента, но его решение блокируются через Конституционный суд. Ющенко требует расследовать действия судей от Генпрокуратуры, но генпрокурор Святослав Пискун не спешит этим заниматься. Тогда Ющенко увольняет Пискуна и назначает и.о. Виктора Шемчука.

Служба госохраны приходит в ГПУ, чтобы освободить кабинет Пискуна для нового руководителя. Но на его защиту стает Василий Цушко с «Беркутом», который едва ли не выносит двери ГПУ.

“Тогда своими действиями я видимо внес свою лепту в то, чтобы Ющенко лишился второго срока президентства. Если бы тогда был незаконно заменен Генпрокурор, а я в Генпрокуратуру именно и пошел, чтобы не допустить этого, то они бы могли сделать очень просто – арестовали бы всю оппозицию. Был список тех, кто подлежал аресту. в первой десятке – Виктор Янукович, Александр Мороз, Николай Азаров, Андрей Клюев. Их должны быть обвинить в невыполнении указа президента по обеспечению выборов”, – заявил позже Цушко в интервью газете «Сегодня».

Янукович не забыл Цушко услугу в противостоянии с Ющенко, и когда стал президентом назначил его министром экономики в правительство Азарова.

На этом посту он запомнился не только тем, что имел наибольшее количество заместителей министров – девять, но и постоянными обвинениями в покрывательстве сомнительных «тендерных» схем Антона Яценко.

Публично министр и депутат от БЮТ Яценко были в контрах. Летом 2010 года Цушко даже разбил лицо народному депутату.

Но Татьяна Черновол однажды подловила Яценко на совместном походе с Цушко в гости к Петру Симоненко.

Источники в тогдашнем Кабмине рассказывали журналистам, что драка с Яценко требовалась Цушко, чтобы отмежеваться от депутата, которому светило тогда снятие неприкосновенности из-за уголовного дела в ГПУ за попытку вмешаться в работу печально известного концерна ЕДАПС. А на самом деле министр очень даже помогал депутату – брал на должности его людей и подписывал нужные инициативы.

Так, источник “Экономической правды” в правительстве рассказывал, что в 2005 году, когда была создана Тендерная палата (оплот тогдашней коррупции), Цушко стал соавтором внесения скандальных изменений в закон о закупках. Позже министр говорил, что Яценко подделал его подпись.

Через несколько месяцев Цушко потерял должность министра, но был переведен на менее жирную – главы Антимонопольного комитета.

Вот так выглядели ленты новостей того времени.

17 декабря 2010

Антимонопольный комитет разрешил компании “Столичный ЦУМ” (Донецк) купить целостный имущественный комплекс киевского Центрального универмага на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Крещатик.

18 декабря 2010

Антимонопольный комитет разрешил компании TRK Media Holding Ltd. покупку более 50% акций “Телевизионной службы Днепропетровска” ( “34” канал).

Как пишет газета “Дело”, эта кипрская компания является владельцем 99% ООО “Медиа группа” Украина “, которое входит в группу СКМ.

4 марта 2011

АМКУ разрешил “ДТЭК” купить более 25% акций “Западэнерго”.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

“Предоставлено разрешение ООО” Донбасская топливно-энергетическая компания “на приобретение акций” Западэнерго “, что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления эмитента”, – говорится в сообщении.

Именно тогда Ахметов получил под свой контроль большинство тепловой генерации. Неудивительно, что сейчас именно с Ахметовым связывают попытки возвращения Цушко в Кабмин.

На днях его декларация появилась на сайте НАПК, как соискателя на должность заместителя министра финансов.

Сам Цушко в комментарии журналистам назвал эту информацию провокацией, но ни на один уточняющий вопрос не ответил.

Впрочем собеседники Букв говорят, что Цушко рассматривался как кандидат на таможню.

«На фоне того, что происходит я уже не удивлюсь и такому», – сказал разочарованно один из депутатов из фракции «Слуги народа».

И комментарий министра финансов Сергея Марченко говорит о том, что подача декларации Цушко – это не шутка.

«По Цушко представление на любую должность еще нет. Это все, что я могу прокомментировать,

– пояснил министр финансов в комментарии 24 канала. А дальше добавил следующее:

“Одно скажу: Василий Цушко – порядочный человек, я с ним знаком. Работать или нет – решать не мне, есть правительство. Этот вопрос на этом этапе не рассматривается ни сегодня, ни завтра. Как будет актуально, тогда можно говорить. Сейчас – это не предмет для рассмотрения».

Возможно, новость о кандидатуре Цушко по кремлевским канонам специально слили СМИ, чтобы проверить реакцию – президент Зеленский ведь еще интересуется своим хорошим имиджем. И теперь на Банковой передумают.

А, возможно, кадровая политика в Офисе вечно уставшего президента уже вышла на тот уровень, нужно просто написать шахматку для олигархов в Кабмине, и тихо слушать «Лебединое озеро».