Больше месяца под стенами парламента протестовали люди, которые требовали отмены фискализации физлиц-предпринимателей. Их поддерживала оппозиция, а вот глава  налогового комитета Даниил Гетманцев настаивал на необходимости такого шага для борьбы с теневой экономикой. Однако президент решил пойти на попятную. Вчера Верховная Рада приняла закон, которым отложила фискализацию на год. В чате фракции “Слуг” это назвали “полной капитуляцией”. 

После голосования #Буквы пообщались с  Данилом Гетманцевым и спросили, почему он считает голосование за закон неправильным, принесет ли он пользу ФЛП, чего ждать от нового локдауна и когда будет принят бюджет. А также, что будет, если МВФ не даст денег.

– Судя по сегодняшнему голосованию, противостояние с ФОПами проиграно. Как можете в целом прокомментировать принятие закона?

– Я не оценивал бы то, что происходит под стенами Верховной рады как противостояние с ФЛП. Я бы характеризовал этот процесс как конфликт, вызванный нечистоплотными внепарламентскими  политиками, которые  хотят исключительно в своих целях использовать страхи предпринимателей перед введением цивилизованных правил работы. Обманывая их, подговаривая к неповиновению, к акциям протестов,  а на самом деле – преследуя цели защиты интересов контрабандистов и крупного теневого бизнеса.

Вот как я характеризую то, что сейчас происходит под стенами ВРУ. Есть определенная группа лиц, которая устраивает такие акции исключительно в интересах теневиков, которые реализуют контрабандный товар или же просто уклоняются от налогообложения. Это очень крупный теневой бизнес. Они распространяют среди обычных ФЛП мифы и легенды, которые абсолютно не соответствуют действительности.

Почему  тогда отступила фракция и президент?

– Ну я бы не хотел критиковать ни фракцию, ни президента. Я считаю, что они просто пошли на компромисс с улицей. Им показалось, что компромисс является оптимальным в сегодняшней ситуации. Я бы ничего бы не менял, оставил бы те правила, которые мы ввели более года назад. Мы дали бизнесу достаточно времени, чтобы адаптироваться. Однако, принято другое решение. Я его принимаю.

– Был ли другой вариант компромисса?

– Другой вариант компромиссного законопроекта, который бы учитывал недостатки принятого нами более года назад закона – был, был потенциал для смягчения. К примеру, те же самые штрафы или отчетность. Комитетом были наработаны соответствующие предложения, однако Верховная рада их не поддержала.

Я считаю, что если мы цивилизованное государство, то мы должны принимать решения в интересах народа, а не в интересах улицы. В противном случае, если мы не обеспечим конституционный порядок, то решение в этой стране будет принимать 1000 человек – 3000 человек, а не 40 млн, как это должно быть. Это как раз та охлократия, о которой говорили древние греки, как о власти толпы. Я считаю, что это неприемлемо в 21 веке.

Но вы не голосовали за закон?

–  Я не голосовал за этот закон потому, что я считаю, что те правила, которые должны были вступить с 1-го января – абсолютно лояльные и проевропейские. Более жесткие нормы действую не только в Европе, но и в Азии (Беларуси, Казахстане, РФ).

Убежден, что наша первоочередная задача после мира в стране – детенизация. Я считаю, что выведение экономики Украины из тени, в которой она сейчас пребывает – залог не просто экономического развития, нашего благосостояния – это залог сохранения страны и залог нашего развития как нации, имеющей государственность. Всё это лежит в плоскости детенизации и равных правил игры для всех: когда все работают по равным и прозрачным правилам.

То, что мы приняли год назад, было и направлено на то, чтобы ввести эти правила для всех с апреля. А для так называемых “рисковых групп” – с 1-го января. К рисковым группам мы относили: торговлю в Интернете, секонд-хенд, автозапчасти, текстиль, “ювелирку”, электронику и лекарства. На данный момент, остались только три группы: электроника, лекарства и ювелирные изделия. Все остальные перенесены из рисковых группы в общее число тех, которые будут фискализироваться через год.

– Почему под фискализацией оставили только эти три группы товаров?

Если говорить об электронике, то это было введено три года назад, а лекарства два года назад. Их просто оставили. Нет логики отменять их фискализацию. Если же говорить о “ювелирке”, то эта отрасль находится полностью в тени. Смысл ее фискализировать есть.  Нет логики только вычеркивать из перечня фискализируемых отраслей текстиль, автозапчасти и другое. Например,  я считаю, неправильно откладывать, фискализацию интернет-торговли, которая в карантин увеличивается в своих объемах и зарабатывает больше.

–  Объясните, пожалуйста,  для людей, ФЛП, которые продают, условно, одежду на рынке, не обязаны выдавать людям чеки?

–  Не обязаны. Фактически, если вы хотите поменять товар или если вам некачественный товар продали, удовлетворение ваших требований зависит от доброй воли предпринимателя.

– Какие плюсы от этого закона получат ЧП?

– Никаких не получат, кроме отсрочки. Вообще, я считаю, что фискализация это в пользу самих ФЛП. Потому что если ФЛП работает в тени, его бизнес не защищен никак. Он работает со своим поставщиком, за частую контрабандистом, по понятиям, а не по закону. Он товар получает по каким-то договоренностям, он свой бизнес не может продать. Это все регулируется какими-то человеческими договоренностями, а не законом. Если же мы с вами выводим ЧП-шников в “белую”, мы даем им возможность хотя бы тот же кредит получить.

По программе “5-7-9” мы столкнулись с тем, что коммерческие банки не выдают ФЛП кредиты, потому что ФЛП не могут подтвердить свой оборот.

Накануне, депутат от СН Галина Третьякова сказала, что хочет увидеть ФЛП, который платит 8000 грн налога в год. После этого ваших коллег обвинили в оторванности от жизни. Согласны ли вы с этим?

– Я не слышал цитату Галины Третьяковой, но я согласен с тем, что государство должно помогать только белому бизнесу. То есть только тому бизнесу, который реально существует в юридической плоскости, а не просто в черную продает какой-то товар и изготавливает какую-то продукцию.

– Сколько сегодня теряет экономика Украины из-за отсрочки введения кассовых аппаратов для ФЛП?

– Сложно посчитать эти цифры конкретно, но мы говорим, что только фискализация рисковых видов деятельности принесла бы в бюджет, по самым минимальным оценкам налоговой, от 5 млдр гривен в год. И это мы не говорим о контрабанде. У нас целый комплекс проблем. Но самое главное, что мы не создаем нормальные условия для того, чтобы белый бизнес развивался. У нас для того, чтобы зайти на рынок,надо уклоняться обязательно. Потому что иначе ты потеряешь прибыльность. Это просто страшно. У такого рынка нет будущего.

– Год отсрочки достаточно для того, чтобы ФЛП были готовы к введению кассовых аппаратов?

– Нет, конечно – они никогда не будут готовы. Я считаю, что есть вещи, и налогообложение относиться к таким вещам, которые необходимо производить принудительно, хотим мы этого или не хотим. Иначе нет смысла задавать вопросы о медиках, об их содержании, о дорогах, об образовании – о всем, чем занимается государство.

Как будет решаться вопрос с бизнесом, когда снова возобновятся массовые митинги по всей стране? Как будут решать вопрос в 2022 году, когда срок отсрочки истечет?

Понятия не имею. Возможно, нас тогда уже не будет. Может быть придет новая Рада, а может и мы будем.

– Как вы думаете, почему парламент в целом уделяет столько внимания ФЛП, но не создает предохранителей для реально крупных схем. Например, на рынке электроэнергии, где существуют схемы по получению дешевой энергии от “Энергоатома”?

– Я не большой специалист в энергетике.  Комментировать “Энергоатом” не могу. Но я могу сказать, что наша экономика на 50% находится в тени на сегодняшний день. Это колоссальная проблема, которую мы решаем, но, к сожалению, делаем такие небольшие шаги назад.

– А нет ощущения, что, возможно не на то, направлено внимание? Если в целом говорить о необходимости помешать крупным схемам?

У меня такого ощущения нет. Потому что внимание нашего финансового комитета направлено на всё. В первую очередь на устранения практик уклонения крупного бизнеса. Мы в финансовом комитете приняли более 30-ти законов, которые и направлены на детенизацию разных сфер.  Мы проделали титаническую работу на уровне законотворчества. К сожалению, по некоторым направлениям, например, как таможня, исполнительная власть не смогла воспользоваться теми инструментами, которые мы предоставили. Я думаю,  должна быть политическая воля от Минфина для того, чтобы таможня заработала.

Есть еще одна группа, которая активно требует снижения налогов – это табачники, точнее производилей ТВЭН (IQOS и glo)? Есть у них шансы?

– Не знаю. Не готов комментировать это вообще. Решение принимает комитет и Верховная рада.

–  Вы заявили в одном из интервью, что аграрное лобби хочет вас уволить с главы комитета. Можете назвать, кто именно за этим стоит?

– Я не хотел бы называть, кто за этим стоит. Я знаю, кто. И, возможно, когда-нибудь назову. Но вы видите, что определенные постановления даже зарегистрированы в Верховной раде. И я это связываю с моей деятельностью по детенизации экономики Украины в целом. В том числе, и в аграрном секторе. Я не уверен в точности цитаты, аграрное лобби меня не может уволить. Уволить меня может только Верховная рада. Но приложить к этому усилия, наверное – да.

– Будет ли бюджет проголосован через неделю? Какие риски, что закон не примут до 20 декабря?

– Есть риск, конечно. Я не отрицаю. Но мы когда получили проект бюджета, чуда не произошло. 20 декабря это последняя пленарная неделя, я не знаю, когда на самом деле будет принят бюджет. Но я уверен в том, что мы сделаем всё возможное, чтобы принять его на следующей неделе.

–  Вы называли проект бюджета плохим…

–  Ну что значит плохим? Бюджет будет реальным. Он будет без иллюзий. Он будет приземлённым. В нем не будут учтены большинство пожеланий народных депутатов. Но это нормально, в принципе для любого бюджета. Мы получили с вами ко второму чтению бюджет, в котором мало что изменилось. В нём есть положительные моменты, например, уменьшение дефицита, перенос увеличения минимальной зарплаты с 6-ти до 6, 5 тысяч грн с 1 июля на 1-е декабря. Например, уменьшение, каких-то затрат на содержание таможни, на содержание Бюро экономической безопасности. Но понятно, что там нет того, чего бы нам всем хотелось. Например, мне бы хотелось бы, чтобы в бюджете было заложено повышение денег при рождаемости. Я считаю, что мы должны это сделать до уровня, которым был хотя бы в 2013-м году. Но это не реально сейчас, поэтому я считаю, что мы должны это сделать в 2022-м году.

– В целом ваша негативная оценка бюджета связана с конфликтом с министром финансов?     

По поводу чего? У меня нет конфликта с министром финансов.

– Вы не считаете, что Минфин виноват в том, что бюджет до сих пор не принят?

– Сложный вопрос. Но я думаю, что в этом виноваты все, но в первую очередь виноват Минфин. Если бы бюджет был качественнее подан к первому чтению, то вероятнее всего мы бы не рассматривали его столько в Верховной раде. Здесь комплексная вина. Верховная рада тоже не должна снимать с себя ответственность.

–  Отсрочка повышения минимальной зарплаты до декабря 2021 года – правильный шаг?

– Да. Потому что это снизит давление на инфляцию, снизит давление на бизнес в виде повышенных налогов.

– До финального голосования могут пересмотреть еще какие-то статьи бюджета?

– Да, но не существенно. Если говорить о том, где можно уменьшить. Да, можно уменьшить на содержание государственного аппарата. Но это будет не существенное уменьшение в объемах всего бюджета.

– Обсуждают ли депутаты вопрос сокращения расходов на Офис президента?

– Да, причём очень горячо. Я не могу прогнозировать. По финансированию ОП, надо отметить, что это не какой-то существенный объём средств, который смог бы решить  какую-либо из системных проблем нашего бюджетного финансирования. Например, медицину или социалку. Нет, это небольшие деньги в общем бюджете. Но это знаковая вещь: мы обещали людям не повышать затраты на содержание госорганов. Поэтому, да, это обсуждается и я не исключаю, что это может быть уменьшено.

– Какие еще статьи в бюджете имеют завышенные расходы? Например, повысили расходы на прокуратуру…

– Ну смотрите, мы или проводим реформу прокуратуры или не проводим. Если мы говорим о том, что мы проводим реформу прокуратуры, то работники прокуратуры должны зарабатывать на уровне других правоохранительных органов. Не может прокурор зарабатывать в несколько раз меньше, чем следователь ГБР.

В бюджете заложены средства от МВФ. Что будет если мы их не дополучим, какие у нас могут быть проблемы к концу года?

– Нам будет сложнее, нам понадобится привлекать средства из других источников. Это, в принципе, нормально. Это то же, что мы делаем в этом году. В этом году мы тоже недополучили деньги из МВФ. Соответственно, необходимо было привлечь их из других источников, что не было сделано Минфином. Поэтому мы имеем некоторые проблемы с выполнением расходной части бюджета сейчас.

–  Но если не получим деньги от МВФ будет большая дыра в бюджете?

–  Возможно, у нас вообще никакой дыры в бюджете не будет. Потому что мы привлечем большие средства. Бюджет это не данность это план, который в ходе исполнения может меняться. Я убежден, что у нас должно быть финансирование МФВ. Но в случае если мы его не получим, мы привлечем деньги из других источников: мы разместим ОБГЗ, например. Всё равно дефицит будет профинансирован, но, возможно, дороже и сложнее.

– Когда принимался бюджет в прошлом созыве, бюджет-2019 зависел от изменений в Налоговый кодекс. Тогда принимали средства с растаможки “евроблях” и закон по акцизам. Есть ли в этом году подобные проекты для привлечения дополнительных средств, как подушка для такой возможной дыры в госбюжете?

– В этом году у нас есть закон под бюджет. Это так называемый “ресурсный законопроект”. Дополнительные ресурсы получатся вследствие индексации ставок акцизного и экологического налога. Мы во-первых, не повышаем ставки с Нового года, мы повышаем ставки с 1 июля. Во-вторых, там не идет речь о каких-либо новых налогах. Абсолютно. Но это не какие-то серьезные ресурсы, о которых стоило бы говорить в контексте бюджета. Это 1-2 миллиарда по году, не больше.

– Согласны ли вы, что доллар будет дороже 30 грн?

– Есть такое понятие как “валютные ожидания”. Сам по себе комментарий должностного лица имеющего отношение к финансам может оказать влияние на курс валюты. Я не хочу оказывать такого влияния. Но я не вижу пока что ни одного основания для того, чтобы курс гривны скакал. Никакого не вижу основания для этого.

– Ваш прогноз в том, что курс будет стабилен?

– Ну, по крайней мере, на ближайшую перспективу.

– Как вы оцениваете урон для экономики, к которому может привести полный локдаун?

– От половины до 0,7% падения ВВП.  Такое будет падение, если мы на 3 недели закроем торговлю и развлечения, если будет такой же локдаун, как был этой весной. Это мы считали.

– Как скоро после локдауна украинская экономика сможет оправится?  

– Почему вы считаете 3 недели, считайте весь год. Если по прогнозу Нацбанка, к концу 2020-го года падение будет около 6%, то нужно 2-3 года, чтобы выйти на уровень 2019-го года.

 – Обсуждают ли этот вопрос депутаты? Когда локдаун может быть введен? Каким образом локдаун могут смягчить? Что будут закрывать? Возможно, есть дискуссия закрывать что-то не полностью?

– Это вопрос не к Верховной раде, а к Кабмину. Я считаю, что его надо вводить срочно. Я считаю, что мы не должны исходить из интересов тех или иных социальных групп, когда мы принимаем решение о локдауне. Мы должны жизни спасать, решение должны принимать эпидемиологи, а не соцсети. Я не знаю, будут ли что-то смягчать. Но я хочу обратить внимание, что никто не знает правильного решения. Локдаун выходного дня или полный локдаун. Никто не знает, как правильно.  В мире отсутствует алгоритм. Поэтому мы должны принять решение нашего правительства и поддержать тех, кто несет за него политическую ответственность.