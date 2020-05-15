Глютен или клейковина – это сложный растительный белок, который есть в составе злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса. Если у человека непереносимость глютена, то он вынужден перейти на безглютеновую диету. Отказаться придется и от привычного хлеба. Но что же делать любителям хлеба? Выход - безглютеновый хлеб. Ведь существуют множество рецептов хлеба не только без глютена, но и без дрожжей и сахара.

#Буквы публикуют несколько простых рецептов, как можно испечь безглютеновый хлеб.

При соблюдении безглютеновой диеты нужно очень внимательно выбирать продукты. Например, гречка не содержит глютен, но производители при обработке злаков часто используют одно и то же оборудование как для пшеницы так и для гречки, поэтому выбирайте продукты с маркировкой “без глютена”.

Обратите внимание, что в пищевой промышленности глютен используют как загуститель для соусов, кетчупов и готовых блюд.

Автор книги “Еда и мозг”, практикующий невролог Дэвид Перлмуттер убежден, что главные враги нашего мозга – углеводы и глютен, которыми богата выпечка, макароны и крупы. Они повреждают сосуды головного мозга, ослабляют память, не дают организму сжигать лишний жир и провоцируют преждевременное старение.

По словам доктора, избыток глютена и углеводов приводит к болезни Альцгеймера и другим формам слабоумия.

Потребность человека в углеводах, по мнению Перлмуттера, не высока – достаточно 50–80 г в день, то есть одной порции. Например, одно яблоко или тарелка риса.

Перлмуттер развенчивает распространенный миф о том, что мозг предпочитает питаться глюкозой. По его словам, мозгу нужен жир. “Мозг может прекрасно питаться жиром, более того, он считается супертопливом для мозга. Наш мозг на 70% состоит из жира”, – рассказывает доктор.

Стоит отметить, что избегать глютена врачи могут рекомендовать при ряде заболеваний. Даже если у человека не диагностирована цеаликия (аутоиммунное заболевание, от которого страдает около 1% мирового населения, когда потребление глютеносодержащих зерновых культур, таких как пшеница, рожь, спельта и ячмень, вызывает воспаление тонкого кишечника).

Если есть воспалительные процессы в ЖКТ, кожные заболевания, то специалисты могут назначать протоколы лечения, предполагающие отказ от глютена, как минимум на период лечения.

Рецепты

Хлеб из зеленой гречки и пшена

Автор gopigita_prasad

Ингредиенты:

Зелёная гречка 1 ст.

Пшено 1 ст.

Семена льна 1/4 ст.

Семена чиа 2 ст. л. (необязательно)

Масло 2 ст. л. (топленое или кокосовое)

Соль 1 ч. л. без горки

Тмин молотый 1/4 ч. л.

Кунжут или семечки по желанию

Вода 1 ст.

Приготовление:

Пшено и гречку замочить на ночь. Утром слить воду и перемолоть в блендере с 1 стаканом воды.

Лен перемолоть в кофемолке и добавить в смесь. Добавить масло, специи и соль. Все перемешать и выложить в смазанную маслом форму.

Накрыть и оставить на сутки для ферментации при комнатной температуре. Через сутки хлеб должен подняться на 1 см.

Поставить хлеб в духовку при 180 градусов, примерно на час. Проверять готовность зубочисткой.

У хлеба получается хрустящая корочка, мягкий и пористый мякиш.

Хлеб из зеленой гречки

Автор pro_zdorovie_online

Ингредиенты:

450 г зеленой гречки

2л + 250 мл воды

соль

семечки (кунжут, лен, подсолнечник)

Приготовление:

Замачиваем гречку в 2 л воды примерно на 12 часов (лучше оставить на ночь).

⠀

После следует слегка промыть, а далее взбить в блендере со стаканом воды. Смесь надо посолить, переложить в кастрюлю и оставить примерно на сутки при комнатной температуре для ферментации.

⠀

Тесто должно подняться в 1,5 раза.

⠀

Перед выпеканием необходимо смазать форму топленым маслом (масло авокадо), насыпать на дно и бока семечки (кунжут, лен, подсолнечник). Далее следует вылить гречневую массу и выпекать при 200 С 1-1,5 часа. Готовность проверять деревянной шпажкой.

Хлеб из киноа

Ингредиенты:

мука из киноа (можно сделать в кофемолке) – 200 г

размолотое льняное семя – 20 г

вода – 200-300 мл

оливковое масло – 2 столовые ложки

яйцо – 2 штуки

пищевая сода – 5 г

щепотка соли

Приготовление:

Все ингредиенты необходимо смешать до однородной массы. Готовое тесто следует положить в форму и оставить на 30-60 минут в теплом месте.

Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов 30 минут.

Готовый хлеб сбрызнуть немного водой и присыпать семенами кунжута.

Гречневые булочки

Автор chris_rzaeva/Instagram

Ингредиенты:

200 г зелёной гречки (предварительно замочить на несколько часов)

2 ст. л псиллиума – шелуха подорожника (без него НЕ получится воздушная структура!)

2 ст. л кокосового масла

1/4 ст. л соды

1/2 ч. л разрыхлителя

1/2 ч. л соли

1 ч.л яблочного уксуса или лимонного сока

100 мл воды

Приготовление:

Все ингредиенты необходимо смешать в блендере в однородную массу, а после оставить на полчаса, чтобы тесто стало плотнее.

Далее формируем булочки, сразу выкладывая на лист и в духовку.

Выпекать булочки следует 35-40 минут при 180 градусах.

Хлеб из пшена и гречки

Автор vegg_inspiration

Ингредиенты:

зеленая гречка – 1 ст.

пшено – 1 ст.

семена льна – 1/4 ст.

сода – 1 чл.

семечки – 1/4 ст.

тыквенные семечки – 1/4 ст.

тмин – 1 ч. л.

кориандр – 1 ч. л.

соль – по вкусу.

Приготовление:

Гречку и пшено необходимо промыть и замочить на 4 часа. Семена льна следует перемолоть и замочить в стакане воды на 20 минут.

Лишнюю воду от гречки и пшена слить, а крупы тщательно перемолоть в блендере. В полученную массу добавить лен вместе с водой, соду, семена тыквы и подсолнечника.

Приправы тмин и кориандр необходимо перемолоть и добавить в массу. После тесто следует слегка посолить.

Духовку разогреваем до 180 градусов. Тесто выливаем в смазанную маслом форму и выпекаем примерно час. Готовность можно проверить зубочисткой.

Такой хлеб следует хранить в полотенце.

Миндальный хлеб

Автор lizamoroz_greenmom

Ингредиенты:

2,5 ст./300 г очищенной миндальной муки (blanched almond flour), без шкурок

1/2 ст./60 г кокосовой муки

1/3 ст./40 г молотых льняных семечек

1/3 ст. /40 г и еще 2 ст. л. псиллиума (psyllium husk)

1 ст. л. разрыхлителя

2 ст. /480 мл теплой воды (около 40 С)

2 ст. л оливкового масла

1 ч. л. яблочного уксуса

соль по вкусу

Приготовление:

Смешать отдельно все сухие ингредиенты, отдельно мокрые. А потом все вместе – сначала ложкой, потом руками. После того, как получится однородная масса, необходимо сформировать хлеб. Если тесто прилипает к рукам, то добавить больше псиллиума, постепенно по 1/2 ч. л. Когда тесто перестанет прилипать к рукам, следует дать ему постоять около 10 минут. Переложить хлеб в форму для выпекания и отправить в духовку на 50-60 мин. Готовность проверять зубочисткой.

После дать остыть хлебу 2-3 часа, а лучше ночь.

Хлеб из сорго и миндальной муки

Автор milla_eats_food

Ингредиенты:

1 чашка муки сорго;

5/8 чашки миндальной муки;

3/8 чашки крахмала аррорута;

2 ч. л. разрыхлителя;

3 столовые ложки подсластителя (можно взять мед);

1/2 ч. л. соли;

1/4 ч. л. пищевой соды;

5/8 чашки пахты (продукт переработки молока);

1 ст. л. масла (например, авокадо);

2 ст. л. оливкового масла;

2 яйца.

Гречневый ферментированный хлеб

Автор jiva.blog

Ингредиенты:

2 стакана зелёной гречки или 1 – 1,5 стакана гречки + 1 – 0,5 стакана пшена или киноа;

1 ст. л. псиллиума;

200 мл. воды;

1/3 ст. любых семян;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. соды, гашёной лимонным соком.

Приготовление:

⠀

Крупу замочить (если берёте только гречку – то хватит 2-х часов, если пшено и киноа – лучше часов на 8-10), затем промыть, добавить воду и взбить в блендере до консистенции жидкой сметаны, но не совсем до однородности.

Поставить в теплое место на 10-12 часов для ферментации (например, на ночь)

Вмешать остальные ингредиенты и переложить тесто в форму, по желанию можно посыпать сверху любыми семечками.

Накрыть полотенцем и дать постоять 30 минут.

Далее выпекаем при 200 °C около часа.

Гречневый хлеб

Автор tsag_lifestyle

Ингредиенты:

зелёная гречка 0,5 кг;

вода 1 стакан;

соль 1/2 ст. л;

сироп топинамбура 1 ст. л.

Добавки могут быть любыми:

тыквенные семечки;

подсолнечные семечки;

сухофрукты;

орехи;

сушеный лук;

прованские травы.

Приготовление:

Гречку следует промыть и залить чистой водой, после оставить на 8-10 часов. После чего опять промыть гречку и перемолоть в блендере во стаканом воды. Должна получиться однородная масса, которую сразу следует перелить в миску и оставить в теплом месте на 10-12 часов. Важно не допустить образования темного налёта, масса должна оставаться светлой.

После следует добавить соль и сироп, а также добавки по вкусу.

В смазанную маслом форму вылить тесто и оставить “отдохнуть” на 30-60 минут.

Далее отправляем тесто в духовку на 180 градусов примерно на 1,5 часа. Время выпечки может зависеть от типа духовки.

Хлеб из зеленой гречки и пшена

Автор gubina_recipes

Ингредиенты:

1 стакан зеленой гречки;

1 стакан пшена (или киноа);

1 стакан воды;

2 ст. л. семян льна;

1 ст. л. семян чиа (можно заменить на лён);

1-2 ст. л. кокосового масла;

2-3 ст. л. муки (можно из зеленой гречки или кокосовую)

1,5 ч. л. соли;

специи (куркума, копченая паприка, розмарин, чёрный перец);

кунжут для присыпки;

1 ч. л. соды + лимонный сок.

Приготовление:

Пшено и зеленую гречку следует промыть и замочить на ночь в холодной воде. Утром ещё раз промыть. Семена чиа и льна также замочить в воде, но воду не сливать. Крупы и семена перемолоть в блендере и добавить другие ингредиенты. Готовое тесто переложить в форму для запекания и выпекаем хлеб 1 час 20-30 минут при 180 °С.

Гречневый хлеб на кокосовом молоке

Ингредиенты:

350 г или 2 стакана зеленой гречки;

60 г или 0,5 стакана семян чиа;

1 стакан кокосового молока или 1 стакан воды + 3-4 ложки оливкового/кокосового масла;

0,5 ч. л. разрыхлителя или 0,5 ч. л. соды, гашенной яблочным уксусом;

0,5 ч. л. соли;

специи и травы по вкусу: прованские травы, чеснок, кориандр, семечки.

Приготовление:

Предварительно замочить зеленую гречку на несколько часов (можно на ночь). Затем хорошо промыть, слить воду и откинуть на сито, чтобы вся вода хорошо стекла. Семена чиа залить молоком/водой на 30 минут, чтобы они впитали всю жидкость и разбухли. Все ингредиенты (гречка, чиа, разрыхлитель, соль, специи) аккуратно перемолоть в блендере, чтобы основная масса гречки осталась крупными частицами. Если взбить в однородную массу, то хлеб будет плотным и низким.

Далее следует добавить специи по вкусу. Полученную массу переложить в форму для выпекания, предварительно застелив бумагой. Тесто сверху посыпать любимыми семечками.

Тесто отправить в разогретую до 180 градусов духовку, выпекать 1 час. После выпекания хлебу обязательно дать отдохнуть минимум 30 минут.

И главное – не режьте хлеб горячим. Дайте остыть!