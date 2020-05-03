На украинском рынке есть множество глянцевых или приближенных к ним изданий разного качества, которые позиционируют себя как «женские». Также есть сайты, где, кроме моды и красоты, освещаются темы здоровья. Однако эти материалы очень часто некачественные. Буквы проверили несколько публикаций на сайтах на предмет соответствия современным принципам доказательности.

«Разделяй или сгниешь»

Недавно один из таких сайтов опубликовал текст о диете под названием «раздельное питание». Здесь описаны рекомендации популяризатора этой концепции, американского натуропата Герберта Шелтона, который развернул свою деятельность в начале 20 века.

«Шелтону было нелегко. Его идеи не вписывались в стандарты медицины. Через клиники Шелтона прошло более 40 тыс. человек. Видимо, этот успех очень мешал конкурентам, так как на доктора регулярно заводили уголовные дела с очень серьезными обвинениями. Вина Шелтона ни в одном из них не была доказана. Зато учение доктора, как о раздельном питании, так и о лечебном голодании, живет и по сей день. Берем за основу его книгу Superior Nutrition и учимся питаться правильно», – пишет журнал.

И рассказывает, как Шелтон рекомендует не смешивать белки с углеводами во время одного приема пищи, так как организм как бы «по-разному их переваривает», углеводная пища «оказывается в кишечнике непереваренной и начинает гнить». Кислые фрукты, пишет журнал, тоже нельзя есть с белками – мясом, яйцами, орехами: «когда в желудок одновременно поступают кислые фрукты и белковая пища, он отказывается производить дополнительное количество кислоты, и белки не перевариваются, они остаются гнить в желудке , что приводит к интоксикации организма ».

Но это еще не все. Белки, утверждает журнал, враждуют и с жирами, также «жир подавляет действие желудочных желез и тормозит выделение желудочного сока, необходимого для переваривания мяса, орехов, яиц и других белков». Нам снова угрожают застоем и брожением в желудке.

А теперь опровержение. Жаль, что такой почтенный журнал выдает за чистую монету рекомендации, которым почти сто лет, и даже не пытается проверить, не изменились ли они за столько времени, ведь наука серьезно продвинулась вперед. Обвинения Шелтона были связаны не с конкуренцией, а с тем, что он практиковал медицину без лицензии и даже без образования. А также пропагандировал лечение без лекарств.

Концепция раздельного питания давно считается псевдонаучной. Она серьезно недооценивает человеческую пищеварительную систему. В желудке невозможен процесс гниения, которым нас пугают натуропаты, ведь его вызывает активность грибков или бактерий. рН желудочного сока здорового человека составляет примерно 2,0 – он кислее уксуса и лимонного сока. Микроорганизмы просто не смогут там выжить. Единственное место, где происходит брожение – толстый кишечник, но это нужный процесс: бактерии производят жирные кислоты, которые помогают нам уменьшать воспаление, контролировать уровень сахара в крови и снижать риск рака толстой кишки, объясняет Национальный центр биотехнологической информации США.

К тому же, комбинация различной пищи не влияет на рН пищеварительной системы, потому что он постоянный и организм сам его регулирует. Поджелудочная железа одновременно вырабатывает ферменты для переваривания различных видов пищи независимо от того, что мы едим в конкретный момент. Опровержением мифов о комбинированном питании, в частности, занимается американская диетолог-практик Тамара Дюкер-Фройман, которая публикуется в СМИ с доказательными материалами о пищеварении.

И следует понимать, что продукты, которые люди едят каждый день, почти всегда состоят из сочетаний белков, жиров и углеводов, очень сложно найти пищу, которая содержит исключительно что-то одно.

В 2000 году были опубликованы результаты исследования на 54 пациентах с лишним весом. Половина из них шесть недель питалась, разделяя продукты (food combining), другая половина – сбалансировано. Участники обеих групп получали 1100 килокалорий в сутки. И похудели они одинаково, в крови снизилась концентрация глюкозы, инсулина, холестерина, нормализовалось давление. Хотя выборка в исследовании была небольшой, но оно показало, что «разделение» продуктов не дает преимуществ в похудении по сравнению с обычным сбалансированным питанием, сообщает Национальный центр биотехнологической информации США.

Как видим, ни похудеть, ни улучшить состояние здоровья раздельное питание не помогает, и науке об этом известно. Популярным журналам следовало бы проверять такую ​​информацию, прежде чем вводить читателей в заблуждение. По меньшей мере, на это должно натолкнуть амплуа Шелтона: натуропатия – псевдонаучная деятельность, не соответствующая принципам доказательной медицины.

Единственное правило, которое помогает похудеть: тратить больше энергии, чем принимать. К тому же, питание должно быть сбалансированным, с белками, жирами и углеводами. Стоит лишь исключить из рациона избыток соли, сахара, жареные продукты, трансжиры и алкоголь, ограничить потребление белого хлеба, ведь в нем совсем нет клетчатки – очень нужных человеческому организму волокон.

(Не) страшный глютен и другие «монстры»

Случаются в глянцевых изданиях и адекватные материалы, например, развенчание мифов о тотальной пользу безглютеновой диеты, которыми наполнен интернет.

Глютен, или клейковина – это белок, который содержится в злаках (пшеница, ячмень, рожь) и всем, что с ним делают. Он делает тесто клейким – отсюда и название. Глютен вполне безопасен для большинства людей, совсем не откладывается на стенках кишечника (там вообще ничего не откладывается, несмотря на страшилки инстаграм-диетологов), отказ от него не помогает в диетах или оздоровлении.

Действительно вредным глютен является приблизительно для 1% людей, которые имеют целиакию – аутоиммунную болезнь, при которой потребление клейковины приводит к повреждениям стенок кишечника и нарушению всасывания необходимых организму веществ. Только этим людям нужна безглютеновая диета. Остальные себе только навредят, отказавшись от клейковины, так как в злаках содержится множество нужных нам микроэлементов.

В этом же тексте авторы выдают совет для тех, кто хочет «правильно питаться и похудеть»: заменить овсянку и кускус на безглютеновые амарант, киноа, гречку, дикий рис, кукурузную крупу и пшено. Есть претензия к логике материала: зачем советовать исключить из рациона глютен, если в тексте говорится о его безвредности?

К тому же, овсянка сама по себе глютена не содержит, он может разве что попасть туда на производстве. Но можно поискать на полках магазинов очищенное зерно, на нем есть специальная отметка. И цельнозерновая овсяная каша – вполне здоровая пища, поскольку содержит много клетчатки, нет смысла заменять ее на киноа, амарант или другие модные и дорогие крупы. Почти все они одинаково полезны для организма, за исключением разве что белого риса и манки, полностью очищенных от клетчатки, главное – чередовать их и дополнять фруктами или овощами.

В этом же материале стоит ссылка на другой текст о видах безглютеновой муки. Среди них – цельнозерновая. Авторы совершенно правы в том, что это мука самая полезная из известных, поскольку содержит много клетчатки, витамины и полностью заменяет традиционную белую муку. Кроме одного момента: цельнозерновая мука содержит глютен! Ведь это те же злаки. Поэтому ее нельзя употреблять людям с целиакией.

Нет, молоку?

Удалось найти вполне полезный текст о том, что для детокса (еще одно модное слово) достаточно есть обычную растительную пищу. Полезный, кроме последнего пункта, он называет молоко и глютен безальтернативно вредными. С глютеном мы уже разобрались. Аналогично и с молоком – не стоит от него отказываться всем подряд.

Для его переваривания млекопитающим нужен фермент лактаза, чтобы переваривать молочный сахар – лактозу. В детстве организм человека вырабатывает этот фермент, но с возрастом способность переваривать молоко может снижаться, доля таких людей составляет примерно 75% взрослого населения. Это зависит от региона, скажем, в Северной Америке с перевариванием молока ситуация совсем плохая, среди жителей Европы – лучше.

Людям рекомендуется употреблять молочные продукты, содержащие кальций, например, йогурт и сыр. Дневное количество – примерно две-три чашки, для каждого человека это индивидуально, информирует американский правительственный Центр пищевой политики и продвижения. Поэтому тем, кто не имеет непереносимости, не стоит лишать себя этой части рациона.

Еще одна странная рекомендация – отказаться от ряда продуктов после 30 лет. Мол, они приближают старость. Сюда авторы отнесли кофеин, трансжиры, белую муку. Дело в том, что трансжиры и белая мука не полезны в любом возрасте и с наступлением тридцати ничего критически не меняется. Кофеин давно реабилитирован, кофе не вызывает онкологических или любых других болезней. Рекомендации по его употреблению индивидуальны, следует ориентироваться на самочувствие. Пока не возникает тревожности, усиленного сердцебиения – это безопасно. Конечно, если не сочетать чашку напитка с сигаретой, напоминает одна из лучших клиник мира американская Mayo Clinic.

Не менее странно выглядит рекомендация исключить из рациона сою.

Мол, соя может спровоцировать рак молочной железы и проблемы с памятью. Хотя дальше сами авторы говорят, что научных обоснований этого нет.

Так откуда заявления о раке молочной железы, если с научной точки зрения это не подтверждено? Советы по здоровому питанию сегодня могут базироваться только на доказательности. И науке известно, что соя – хороший источник растительного белка, она должна быть в рационе и, к тому же, не повышает, а снижает шансы заболеть раком, пишет Healthline.

Восемь стаканов воды и заворот кишок

Еще один популярный миф, который никак не исчезнет со страниц глянца и Инстраграм псевдонутрициологов – надо пить как можно больше воды, но не во время еды. Предостерегал от питья во время обеда упомянутый натуропат Шелтон – мол, «вода растворяет желудочный сок и ухудшает усвоение пищи».

«Звездная нутрициолог» Кимберли Снайдер утверждает, что при весе 63 кг человеку следует выпивать от 2 до 4 л воды в день, и она обязательно должна быть комнатной температуры, потому что «холодная заставляет тело тратить энергию, а это приводит к потере жидкости» . Более того, «холодная вода может привести к сужению сосудов в желудке, что препятствует процессу пищеварения и замедляет усвоение жидкости». Утро она предлагает начинать «со стакана горячей воды с лимоном», которая должна способствовать очищению организма. И повторяет мантру о «разрежении пищеварительных соков», если жидкость попадет в желудок во время еды.

«На протяжении веков люди из Юго-Восточной Азии и Тихоокеанских островов пили воду молодых кокосов, чтобы избежать обезвоживания, – объясняет Снайдер. – Кокос – один из лучших продуктов, чтобы заменить воду и электролиты, которые теряет организм в жарком климате. Поэтому после долгого дня на солнце (или утром, после долгой ночи на ногах), попробуйте пополнить водный баланс с помощью продукта, который активно используют жители жарких островов », – цитирует Снайдер одно из изданий.

Кто-то пошел еще дальше и говорит, что не стоит запивать пищу, мол, это может вызвать заворот кишок.

Что же говорит наука? Восемь стаканов воды в день, о которых слышали почти все – не более, чем миф. Не говоря уже о 16, которые нам предлагает нутрициолог Снайдер.

Единственная рекомендация – пить столько, сколько хочется. Даже натуропат Шелтон пропагандировал этот подход. Ведь мы получаем воду с едой, как влажной, так и сухой, чаем, кофе, другими напитками – вода в них остается водой, она везде состоит из молекул Н2О. Наша потребность в воде зависит от времени года, температуры в помещении, одежды и двигательной активности.

В то же время избыток воды может привести к гипонатриемии, когда почки не могут вывести лишнюю воду из организма, это состояние опасно для жизни, напоминает Mayo Clinic. Поэтому не стоит заставлять себя пить очередной стакана воды, если не хочется, наш организм – достаточно умная система, чтобы определить свою потребность в воде и сообщить о ней.

И нет, вода во время еды не разбавляет желудочный сок. Даже наоборот – помогает пищеварению и предотвращает запоры. Поэтому ее можно и нужно пить перед, после и прямо во время еды, особенно сухой. Организму все равно, едим мы жидкий овощной суп или запиваем салат водой – для него это тот же набор продуктов. К тому же, нет разницы, какой температуры вода , есть ли в ней лимон, это никак не влияет ни на пищеварение, ни на сосуды желудка. Тот, кто знает вкус подогретой воды с лимоном или без, должен обрадоваться – мучить себя не обязательно, пейте прохладную или даже со льдом, на ваш вкус. Напомним, что в процессе пищеварения всасывания жидкости происходит в толстом кишечнике, которому безразлично размер сосудов в желудке.

Заворот кишок – это нарушение проходимости кишечника из-за спазма мышц или других причин, которые приводят к его скручиванию, объясняет Medical News Today. И вода во время еды к таким причинам не принадлежит.

О кокосах: есть разные виды кокосовых напитков – вода и молоко. Кокосовая вода – это прозрачная жидкость внутри кокосового ореха, а кокосовое молоко – та же вода, но настоянная на свеженатертой кокосовой стружке. Дешевая версия – стружка, залитая простой водой. Островитяне вполне могли пить жидкость из кокосов вместо воды, особенно, если на острове мало источников пресной воды и много кокосовых пальм. В городах ситуация несколько иная.

Кокосовая вода действительно содержит электролиты – калий, натрий, марганец, ею действительно можно пополнять потери организма после физических нагрузок. Но не стоит злоупотреблять – натрия и так много в рационе среднестатистического человека из-за соленой пищи, его избыток может навредить. Несмотря на все плюсы и минусы, лучше выбрать обычную чистую воду, что дешевле и доступней для большинства людей, пишет Mayo Clinic.

Одно из изданий печатает рекомендации диетолога-эндокринолога Натальи Самойленко по щелочной диете. Щелочная, или алкалиновая, диета – это тип питания, во время которой надо поддерживать баланс между уровнем кислот и щелочей, ведь «все продукты во время пищеварения приводят либо к кислотной, либо к щелочной реакции».

«Щелочная диета имеет право на существование, хотя и не доказана научно», – сообщает сайт.

Как мы уже писали, научно доказано, что пищеварительная система имеет постоянную кислотность и изменить ее навсегда с помощью продуктов не получится. «Щелочная диета» может быть полезной, если призывает к употреблению фруктов, овощей, злаков, однако не стоит ожидать каких-то «щелочных» эффектов, информирует Healthline.

Некоторые издания советуют читателям пить «щелочную воду». Для этого в литр воды предлагают добавить лимон, разрезанный (почему-то) на восемь частей, и чайную ложку гималайской соли. Надо настаивать эту воду 12 часов и выпивать по три стакана перед завтраком.

Отметим, что чайная ложка содержит 7 – 10 граммов соли. А соль – это хлорид натрия, независимо от того, какая она – гималайская или артемовская. Один стакан (250 мл) щелочной воды по такому рецепту содержать от 1,75 до 2,5 граммов соли. Три стакана – от 5 до 7,5 граммов. При том, что взрослые могут употреблять не более 6 граммов соли в день, чтобы оставаться здоровыми – избыток натрия в организме может вызвать повышение давления, риск сердечных заболеваний и инсульта. Современные люди употребляют много соли с готовой едой, фастфудами, снеками и тому подобное. Дневная норма соли за один прием утром – не просто не нужная, а крайне вредная рекомендация.

Иммунитет и чудо-таблетки

Люди любят «волшебные таблетки» для решения многих проблем, в частности, для укрепления иммунитета. Поэтому всегда будут те, кто захочет им такие таблетки продать. Особенно во времена пандемии. Например, один из сайтов опубликовал материал о методах профилактики простуды и укрепления иммунитета. Сначала в нем перечисляются стандартные действенные советы: мыть руки, проветривать помещения, хорошо спать и сбалансировано питаться. Но в конце всплывает реклама витаминов – комплекс «успешно применяется для предотвращения вирусных и инфекционных болезней». Состоит он из витаминов А, С, Е и растительных добавок.

Еще один рекламный текст уверяет, что человек не может получить оптимальное количество витаминов с пищей, поэтому всем следует пить витамины и биодобавки.

В другом тексте рекламируют БАДы – биологически активные добавки. С акцентом на то, что препараты для кожи надо принимать внутрь, ведь внешне они не дают такого эффекта. Авторы приводят личные истории женщин, которые пьют добавки, как доказательство их эффективности. Сразу отметим, что ни один частный пример не может иметь высокой степени доказательности. Действенность различных веществ и препаратов должна быть доказана в рандомизированных исследованиях.

Хотя есть и здоровая точка зрения, например, Британской ассоциации диетологов, которая отмечает, что организм получает все необходимые вещества благодаря сбалансированной диете. Также авторы предостерегают от самоназначения БАДов без рецепта врача, за что можно только поблагодарить.

Как же быть с витаминами: во-первых, они не могут защитить от простудных болезней. Иммунитет против гриппа формируют прививки, от ОРВИ можно защититься разве что не посещая людные места в простудный сезон и регулярно моя руки. Чтобы организм успешно боролся с различными возбудителями, ему нужно полноценное питание, здоровый сон и регулярные физические нагрузки. У людей действительно могут возникать дефициты различных витаминов, но это может определить только анализ, и только врач должен назначить соответствующие препараты.

Во всех других случаях человек получает необходимые витамины и микроэлементы с пищей. Яблоки и помидоры остаются яблоками и помидорами независимо от того, где продаются – в «органическом» магазине или обычном супермаркете. Современные рекомендации утверждают, что принимать самостоятельно витамины или БАДы не нужно, а иногда и вредно.

В 2019 году в журнале Annals of Internal Medicine был опубликован обзор 277 клинических исследований, охвативших более 1 млн человек. Он показал, что нет никакой пользы от большинства популярных диет и биодобавок, витаминов, минералов, аминокислот, вытяжек из лекарственных растений. Их чрезмерное употребление может даже навредить: самоназначения кальция с витамином D повышает риск инсульта и камней в почках. Витамин А у беременных может помешать развитию плода. Витамин С незначительно сокращает течение простуды, однако его избыток опять же приводит к камням в почках.

Омега-3 в таблетках почти не влияет на снижение риска сердечно-сосудистых болезней, он полезен разве что в естественной форме – мясе морской рыбы. Однако, по прогнозам, рынок продажи БАДов 2025 достигнет почти $ 200 млрд. Не лучше ли потратить эти деньги на простые здоровые продукты, которые действительно приносят пользу здоровью? Все, что нужно – привести свой рацион в соответствии с «Тарелкой здорового питания», ее удобно распечатать и постоянно держать перед глазами.

В последнее время среди блогеров популярна рекомендация есть собственную плаценту после родов. И даже нашлась реклама клиники, которая «останавливает старение» экстрактом плаценты.

«Экстракт плаценты отлично работает с ослабленным иммунитетом (герпес, простуды, обострение хронических инфекций) снимает воспаления; улучшает функцию печени рекомендован при дисбалансе гормонов. Он также повышает уровень энергии, лишает синдрома хронической усталости, помогает быстрее восстановиться даже после онкологических болезней », – цитирует сайт главного врача рекламируемого заведения.

Не стоит этого делать ни в коем случае. Употребление в пищу плаценты в сырой, вареной, сушеной форме или в таблетках может повредить не только матери, но и ребенку. У новорожденного нашли стрептококк после того, как его мать начала принимать таблетки с плацентой, информирует Mayo Clinic. Нет доказательств, что плацента может принести здоровью какую-то пользу.

Опасный синий свет и беззащитные глаза

Некоторые статьи нас убеждают, что все мы должны защищать кожу от синего света, который излучают экраны гаджетов. Мол, современный ритм жизни стирает границы между днем ​​и ночью, появляются преждевременные морщины, цвет лица тускнеет, а кожа теряет влагу. Собственно, это реклама известного косметического бренда, который обещает защитить нас от синего света. Никаких исследований действенности такой косметики нам не показывают.

Некоторые сайты идут дальше и утверждают, что от синего света надо защищать и глаза, и это под силу определенным продуктам питания. Например, говорят авторы, если регулярно есть кукурузу, то можно снизить риск возникновения катаракты. А шпинат и другие листовые овощи помогут поглотить синий свет, который грозит сетчатке.

Начнем с глаз. Сейчас действительно продолжаются исследования о возможном вреде света синего спектра для человеческого зрения. Однако в них речь идет о «чрезмерном» и «интенсивном» свете, например, от диодных фонарей. Американская академия офтальмологии сообщает, что синий свет от цифровых устройств не вредит глазам, не приводит к болезням и даже не вызывает напряжения.

«Это правда, что чрезмерное облучение синим светом и ультрафиолетовыми лучами солнца может повысить риск заболеваний глаз, но небольшое количество синего света, поступающего с экранов компьютеров, вреда не наносит», – пишет Академия.

Неприятные ощущения вызваны синдромом сухого или компьютерного глаза, потому что мы реже моргаем, когда смотрим в экран. Но ни к каким негативным последствиям в перспективе это не приводит. Соответственно, не нужны людям и «компьютерные очки» для защиты от синего света экрана, несмотря на то, что они очень популярны. Их можно надеть разве что для уменьшения напряжения глаз, если вам так комфортнее. Например, в 2017 году сеть магазинов в Великобритании была оштрафована на 40 тыс. фунтов за ложную рекламу. Магазин заявил, что цифровой синий свет вызывает повреждения сетчатки, а их очки могут от этого защитить, рассказывает WebMD.

Настоящий вред синего света в том, что наши глаза воспринимают его как дневной. Если мы долго смотрим на экран перед сном, в организме не выделяется гормон сна мелатонин, и мы не можем уснуть. Отсюда усталый вид, дряблая кожа и круги под глазами. Похожее действие у светового загрязнения в городах, когда для уличного освещения используют холодные фонари. Чтобы улучшить сон, достаточно избегать такого света, ограничить время перед экраном или перевести устройство в ночной режим, когда экран светится теплым светом.

Не удалось найти доказательств того, что синий свет может серьезно навредить коже. Поэтому пока нельзя утверждать, что ее нужно защищать кремом и такая защита будет действительно эффективна. От чего действительно надо защищаться, так это он солнечного света, ведь ультрафиолет точно приводит к старению кожи и повышает риск новообразований.

Вернемся к зрению. Близорукость или дальнозоркость зависит от формы глазного яблока: вытянутое свидетельствует о первом, короткое – о втором. Человеческое зрение фиксируется в момент, когда глаз перестает расти, после этого можно сколько угодно смотреть в экран или читать в темноте – зрение не изменится. Хотя близорукость чаще встречается в развитых странах и городах – там, где дети проводят меньше времени на улице под солнцем. Из-за недостатка света глазные яблоки могут расти слишком долго, что приводит к близорукости. Поэтому теория о том, что развлечения перед экраном вызывают близорукость, работает только для детей и только тогда, когда гаджеты не дают им выйти поиграть на улицу, пишет Национальный центр биотехнологической информации США.

Катаракта – это помутнение хрусталика, которое приводит к потере зрения. Она развивается с возрастом, может иметь наследственные причины, или же ее вызывают операции на глазах, диабет или длительное употребление стероидов. Никакие исследования не выяснили, как можно предотвратить катаракту или замедлить ее прогрессирование. Помогают только регулярные обследования, отказ от курения, уменьшение употребления алкоголя, солнцезащитные очки и здоровое питание – одной лишь кукурузой здесь не обойтись.

Буквы уже писали, что мы склонны верить в те или иные теории в зависимости от наших представлений о мире. Впрочем, прочитав о какой-то модной диета даже в авторитетном для вас глянце, попробуйте найти о ней информацию в других источниках и проконсультируйтесь с врачом.