Пандемия коронавирусной болезни набирает силу, а страны выстраиваются в очередь за вакциной, которую большая фарма вот-вот выпустит на рынок. Украинцев изрядно всколыхнула новость о появлении собственной вакцины, которая якобы показывает успехи в исследованиях. «Буквы» разбирались, что происходит с разработкой украинского прототипа и скоро ли Украина возродит вакцинное производство.

Весной украинские ученые в волю посмеялись над обещания президента Владимира Зеленского заплатить миллион долларов за разработку вакцины от COVID-19. Ведь на этот процесс не хватит не только миллиона, но и миллиарда долларов, а в Украине даже нет инфраструктуры, чтобы довести потенциальную вакцину хотя бы до клинического этапа исследований. Тем более, что мировые фармацевтические гиганты давно включились в эту гонку и уже есть несколько кандидатов на вакцину, которые очень скоро выйдут на рынок.

И уже осенью появилась новость о разработке «Украинской вакцины от COVID-19». Офис президента и Министерство здравоохранения встретились с учеными, а потом отчитались украинцам, что якобы вакцина почти готова, надо только вложить в нее немного денег.

В частности, МОЗ сообщил, что доклиническая фаза исследований вакцины продолжалась полгода и уже завершена, поэтому «начинается клиническая фаза исследований при поддержке государства». Доклиническая фаза – это тестирование препаратов на клеточных культурах и животных, клиническая – непосредственно на людях. Разрабатывал вакцину, по сообщению Минздрава, консорциум компаний DiaPrep System Inc. совместно с Институтом микробиологии и вирусологии Национальной академии наук Украины.

«Разработка и изготовление вакцины будут профинансированы государством в полном объеме. На это планируется выделить около 100-150 млн грн », – говорится в сообщении министерства.

DiaPrep System Inc – американская компания, которую на встрече с президентом представлял ее владелец, доктор медицинских наук Михаил Фаворов. Он в свое время занимал должности в Центре контроля и профилактики болезней США (CDC) и Международном институте вакцин при ООН. Однако разработчик вакцины все-таки другой – это украинская компания «Диапроф-Мед». А Фаворов в этом проекте играет роль приглашенного специалиста.

Что это за вакцина?

Михаил Фаворов во время пресс-конференции объяснил, что разработка пока рано называть вакциной, потому что это «прототип прототипа». По его словам, ученые в лабораторных условиях создали белок, который позволяет получить антитела для нейтрализации вируса.

«Она (потенциальная вакцина, – ред.) не содержит вируса. Она содержит элементы, из которых построен вирус. С помощью рекомбинантного белка, который мы получили, можно получить антитела. После этого антитела берутся и вносятся туда, где вирус может расти. Если они не дают ему расти, это говорит об этом, что ваш белок – правильный. Вот это и было сделано», – говорит специалист.

По его словам, речь идет о рекомбинантной вакцине вроде той, которой в Украине проводят прививку против гепатита В. Наиболее оптимистичный сценарий обещает готовый продукт примерно через год. В то же время, Минздрав обещает не ждать и покупать для Украины иностранные вакцины, как только они появятся на рынке.

Кто же на самом деле разрабатывает прототип?

С публичной коммуникации не было окончательно ясно, какой именно из компаний принадлежит разработка – украинской или американской – и при чем здесь украинские ученые. Украинская «Диапроф-Мед» решила выйти на брифинг и рассказать о своей работе. Спикером был ее совладелец и доктор биологических наук, заведующий отделом в Институте микробиологии и вирусологии Николай Спивак.

Он рассказал, что его компания разработала белок, на основе которого пытаются создать вакцину. Однако с живой культурой вируса работали не здесь, ведь в Украине нет лабораторий с нужным уровнем биологической защиты, BSL-3 или BSL-4. Именно с этим помог Фаворов – от проводил опыты в США и Турции.

«Мы работаем с учеными многих стран, я поддерживаю связи с иностранными коллегами, которые исследуют вирусы, мы надеемся на тесное сотрудничество с другими странами», – отметил Спивак.

Оптимистичные отчеты Минздрава о том, что доклиническая фаза завершена и государство собирается за 150 млн получить готовую вакцину, далеки от реальности. По словам Спивака, этих денег хватит разве что на завершение доклинической фазы исследований, которая еще продолжается, а в лучшем случае – на начало клинического испытания на людях.

«Мы должны подписать меморандум с предприятиями, потому что не можем делать все сами. Мы только сделали первые шаги, получили белок, определили его иммуногенность, токсичность, поведение в организме на разных животных – мышах, кроликах, крысах. Но надо посмотреть, как меняется формула крови, как экспрессируются цитокины, многое», – говорит ученый.

По его словам, в Украине есть мощные фармпредприятия, способные производить вакцину: Лекхим, Индар, Фармак, Артериум. Однако для того, чтобы довести ее разработку до финала, несомненно понадобится сотрудничество с другими странами. Ведь речь идет о миллиардах долларов: даже развитые страны объединялись в этом процессе. Однако сейчас разработчики не имеют ни меморандума, ни денег. Неизвестно, какие страны согласятся поддержать инициативу, ведь проще потратить деньги на готовую вакцину от COVID-19, которая ожидается со дня на день, чем вкладываться в дальнюю перспективу.

Возникает логичный вопрос к правительству: на каком основании и на каких условиях оно собирается отдать 150 млн бюджетных гривен частной фирме? Раздача денег налогоплательщиков требует прозрачных процедур, тендеров, конкурентности. Упоминания об участии в процессе Института микробиологии и вирусологии НАН – не более, чем манипуляция. Институт не причастен к разработке этой вакцины, это «Буквам» подтвердили двое его сотрудников. А то, что совладелец «Диапроф-Мед» Николай Спивак также там работает, не делает Институт участником проекта.

Ни Минздрав, ни президент ответов не дают. А сам господин Спивак на вопрос журналистов о конфликте интересов призывает их «не считать деньги в чужом кармане». Хотя карман общий для всех украинцев. До сих пор, по словам Спивака, компания не получала государственных денег и работала только собственных.

Возрождение украинских вакцин: ожидания и реальность

Радостная риторика правительства, которую тушат осторожные объяснения ученых, наводят на мысль, что украинцам демонстрируют очередной пиар-проект. Пиарятся, конечно же, не ученые – они делают то, что должны и могут делать. В Украине есть и другие исследователи, которые так же находятся на очень ранних этапах работы над вакциной от COVID-19. Например, ученые Львовского национального медицинского университета получили грант Национального фонда исследований на эту работу. На встречу в Офис президента мог попасть любой с тем же результатом: к рутинной работе добавилась бы потребность растолковывать общественности, что вакцина не появится уже завтра.

Николай Спивак это понимает и не обещает быстрого успеха, однако надеется, что такое внимание президента и министерства – шаг к возрождению отрасли и вклад в национальную безопасность страны. Сам министр здравоохранения Максим Степанов уже не первый раз декларирует амбициозную цель возродить производство вакцин в Украине. Мол, у государства «есть все необходимые мощности и талантливые специалисты». Скептиков министр отправляет лечить свой комплекс неполноценности, потому что «верит в украинских ученых».

Что же, в Украине действительно талантливые ученые. Однако мощностей таки нет, даже у крупных фармацевтических фирм. Так, несколько десятков лет назад в Харькове, Днепре, Одессе изготавливались некоторые вакцины, однако из-за отсутствия государственной поддержки эти предприятия закрылись, отрасль пришла в упадок. Сейчас Украина покупает вакцины за рубежом.

«Такие большие биотехнологические предприятия должны поддерживаться со стороны государства, ведь их продукция нужна всем гражданам. Если поддержки не будет, то и отрасль не будет развиваться. В Украине есть биотехнологические производства, такие как Фармак, но производить вакцины немного сложнее, чем лекарства. Ведь производство должно иметь все этапы контроля, постоянные научно-исследовательские центры, которые будут следить за тенденциями, внедрять новые подходы к производству вакцины. Должно быть вложение денег, модернизация производства. Исследовательская часть – это очень большие затраты», – объясняет кандидат биологических наук, заведующая отделом репродукции вирусов в Институте микробиологии и вирусологии НАН Светлана Загородняя.

Она соглашается, что вакцинное производство надо возрождать, ведь Украина – большая страна и должна иметь возможность обеспечить себя вакцинами. Однако это очень длительный и дорогостоящий процесс. Госпожа Загородная предлагает начать со строительства лаборатории высокого уровня безопасности.

«Я разговаривала с некоторыми должностными лицами о том, что строительство BSL-3 – это большие, но не неподъемные деньги. Этим надо заняться, пока еще есть вирусологи-практики, которые умеют работать с вирусами и культурами клеток, животными. Сегодня SARS-Cov-2, завтра будет другая инфекция. Если в Украине будут условия работы, то при следующей вспышке можно будет перестроиться. Коллекции вирусов можно взять у международных центров, например, у CDC, и работать с ними, тестировать препараты, выпускаемые у нас. Даже крупным украинским предприятиям передать препарат на тестирование за границу – очень дорого», – говорит ученый.

По ее словам, государство должно собрать консорциум иммунологов, вирусологов, биотехнологов, практиков технологических процессов производства вакцин, пригласить специалистов из-за рубежа, обсудить с ними шаги, необходимые для возрождения отрасли. Можно обратиться в международные фонды, которые могут профинансировать процесс, а также создать при компетентной научном учреждении центр со специалистами, которые знают технологии производства, привлекать и обучать молодежь.

Это требует не одного года работы и далеко не один раз по 150 млн грн. Сегодня показательным первым шагом было бы решение существенно увеличить финансирование науки, до сих пор получает как бы остатки с бюджетного стола. Оно не даст такого вау-эффекта, как «Украинская вакцина от COVID-19», но только систематическое внимание к сфере сделает Украину конкурентной в научных разработках.