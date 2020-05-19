На этой неделе все мы с нескрываемым изумлением обнаружили себя современниками украинского Рихарда Зорге. Бесстрашного разведчика-журналиста, который в поте лица, не щадя времени, усилий, репутации и здравого смысла собирает доказательства российской агрессии против Украины. По крайней мере именно современным Рихардом Зорге хотел предстать в наших глазах промоутер контактера с космосом Петра и его кота Дана и по совместительству интервьюер Дмитрий Гордон.

Обвинить недоброжелателей в непонимании его высоких мотивов Гордон был вынужден после позорного четырехчасового интервью с полковником ФСБ Игорем Гиркиным – человеком, по заданию Кремля залившим кровью украинцев оккупированный Донбасс.

Это интервью, по версии самого Гордона, было взято под неусыпным контролем украинских спецслужб для разоблачения российских преступлений на Донбассе. Впрочем, как и подозревали скептики, версию о том, что беседа с убийцей была записана по заданию СБУ опровергла сама спецслужба, которая на следующий день отрапортовала о том, все проводимые Дмитрием Ильичем беседы являются исключительно его собственными инициативами.

Произошедшее можно было бы списать на неразборчивость Дмитрия Ильича. В конце-концов, за многие годы медоточивые уста этого “журналиста” успели расцеловать и утопить в теплой ванной бесчисленное число разного рода негодяев. Версия о банальном желании похайповать на скандале могла бы пройти если бы не одно “но”: разговор с Гиркиным стал финалом целой серии интервью с изменниками Украины и приспешниками оккупантов.

За неделю до Гиркина Гордон записал интервью с “экс-прокурором аннексированного Крыма” и депутатом российской Госдумы Натальей Поклонской. А духовная сестра Дмитрия Ильича, работающая на близком к Медведчуку телеканале, Наталья Влащенко записала беседу с террористкой Дарьей Мастикашевой. В котором с животрепещущими подробностями были описаны ужасы “тюрьмы СБУ”, в которой томилась “политзаключенная” (а именно там величают эту особу российские СМИ) Мастикашева.

Для дальнейшего рассмотрения темы надо конечно упомянуть, что с точки зрения конвенционной журналистики ни одна из бесед не имела смысла. Так как все “герои” этих бесед, мягко говоря не жалуются на отсутствие публичности. Поклонская и Мастикашева обласканы российскими СМИ. А ощущающий вечную недооцененность Игорь Гиркин успел похвастаться тем, что именно он “спустил спусковой крючок война на Донбассе” не только всем российским СМИ, но кажется каждой дворовой собаке Москвы.

Впрочем, журналистика здесь конечно не при чем. Главным мотивом всего этого каскада национального позора стало как раз появление вышеназванных персонажей именно в украинском медиа-поле. И дискуссии относительно поведения Дмитрия Ильича могут идти только в ключе того, было ли его раздутое эго использовано российскими спецслужбами втемную, либо принять участие в информационной спецоперации врага его заставили некие более осмысленные и прозаические мотивы.

Начиная с 2014 года Россия последовательно расширяла рамки дозволенного в Украине. Все началось с того, что в политическом поле Украины оказались легализованы пророссийские партии и Медведчук. Скупка кумом Путина СМИ привела к ожидаемому результату: мы сами не заметили, как тезисы российской пропаганды о “гражданской войне на Донбассе” и “госперевороте на Майдане” стали считаться не вражеской пропагандой, а второй, допустимой, точкой зрения.

Далее посредствам разнообразных блогеров в информационное поле начали вводиться преступники режима Януковича. Интервью Азарова, интервью других предателей. И как итог – постепенное введение в легально допустимое поле Андрея Портнова. Его возвращению в Украину, напомню, предшествовала массированная медиа-кампания в исполнении тех же Гордона, Влащенко и близких к Медведчуку каналов. Настолько массированная, что появление в стране заведующего преследованием “Майдана” деятеля времен Януковича после победы Владимира Зеленского стало само собой разумеющимся фактом.

Сейчас мы наблюдаем просто следующий этап этой затянувшейся кремлевской спецоперации. Отмытые и обласканные СМИ коллаборанты при полном попустительстве власти Зеленского создали в воюющей стране нужный климат для того, чтобы мнение террористов, предателей и офицеров российских спецслужб начало легализовываться в нашем информационном пространстве. Смею предположить, что через какое-то время люди убивавшие украинцев на Донбассе и задействованные в аннексии Крыма могут появится в качестве комментаторов на тех же медведчуковских телеканалах.

И окно Овертона будет расширяться дальше. На нас обрушиться поток жизненных историй деятелей “ЛДНР”. Напичканные российской пропагандой украинцы вдруг поймут, что за понятием “враг” стоят вполне себе симпатичные и достойные офицеры. Которые не могли стоят в стороне, когда киевская хунта начала боевые действия против “народа Донбасса”. Их сконструированные психологами ФСБ мотивы станут понятны и близки многим украинцам. Ведь они просто защищали от геноцида жителей Донецкой и Луганских областей. Спасали женщин Донбасса от изнасилования “бандеровскими добробатами”. Не давали карателям грабить местное население.

И если вы полагаете, что этого не будет, то посмотрите последнее интервью экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, которое он дал жене Дмитрия Гордона. Не стесняясь ничего и никого этот крупный во всех смыслах миротворец Зеленского сообщил, что надо разобраться с тем, кто обстреливал мирных жителей! Вдруг окажется, что возможно убийства и пытки украинских солдат – это не так уж и плохо. По заслугам! Ведь армия Украины пришла на “донецкую землю” без спросу. А значит путинских убийц и головорезов надо выслушать, понять и простить. Ну если не простить, то точно начать с ними прямые переговоры. Хорошие ведь люди, такие же как мы, братья! А зачем же с братьями враждовать?

Собственно, пассивная реакция украинских спецслужб на поток вражеской пропаганды и то, что в защиту Гиркина и Гордона включились близкие к Банковой ЛОМы косвенно подтверждает что этот информационный пир во время войны преподносится Зеленскому и Ко либо полезными идиотами, либо агентами Путина в окружении президента в качестве работы по достижению устойчивого мира. Никакой диверсии, просто подготовка общественного мнения к имплементации гениальных мирных инициатив Зеленского-Ермака.

И сказать, что эта российская ложь ложиться на подготовленную почву – значит ничего не сказать. Не зря ведь президент во всех своих публичных коммуникациях подчеркнуто избегает слова “Россия”, говоря об аннексии Крыма, российской агрессии и даже сталинских репрессиях в обезличенной форме. Как будто преступления путинского и сталинских режимов – это какое-то стихийное бедствие, такой себе дождик в октябре.

Зеленского конечно же разводят. Россия разминает украинское общество как мягкое тесто. Конструирует в Украине “новую нормальность”, которая должна подавить нашу волю к сопротивлению, сбить все ориентиры и ценности и расширить промывкой мозгов количество антиукраински настроенных украинских граждан. Увеличивая при помощи этой медийной копрофагии количество людей, которые с радостью будут голосовать за пророссийские партии, а вовсе не за Зеленского. Информационное наступление Кремля служит еще одной цели – цели гальванизации патриотического сообщества, ветеранов российско-украинской войны.

Активная проукраинская часть должна укрепится в мнении о том, что посредствам власти Зеленского Россия оккупирует Украину политически. Активные украинцы должны, по замыслу кудесников с Лубянки, почувствовать себя отчужденными от украинского государства, перейти от мирных акций протеста к радикальным его формам. Конечная цель Кремля в этом сценарии – хаос, настоящий гражданский конфликт, дестабилизация и крушение украинской государственности. И что бы там о себе не думал Зеленский, в этом путинском плане он выступает в качестве жертвенного агнца. Человека, который как в свое время Янукович, должен стать для патриотом символом коллаборации с Кремлем.

Остановить этот зловещий план еще возможно. Но для этого увлеченный рейтингами и роликами Верховный главнокомандующий должен прийти в себя и в ускоренном темпе осознать то, что он был неспособен осознать за все 40 с лишним лет жизни – смысл, ценность и основы самого существования украинского государства. Что, честно говоря, представляется маловероятным.