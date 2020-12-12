«Суп? Боже, как скучно», скажете вы и ошибетесь. Потому что точно есть 1000 и 1 способ приготовить суп так, как вы никогда не пробовали. А пряный суп зимой не только согреет, но и добавит настроения. Буквы предлагают 5 новых рецептов.

Куриный суп с цельнозерновой горчицей

Ингредиенты

2 ст.ложки растительного масла

500 г куриного филе или бедер

1 луковица, мелко нарезанная

2 моркови, мелко нарезанные

2 стебля сельдерея, мелко нарезанного

1 литр куриного бульона, приготовленный из 2 кубиков

325 г банка сладкой кукурузы в воде, высушенной

4 нарезанных веточки тимьяна

2 столовые ложки цельнозерновой горчицы

В большой сковороде нагрейте столовую ложку масла на среднем или сильном огне и обжарьте куриные бедра с обеих сторон. Отложите в сторону.

Налейте еще 1 столовую ложку растительного масла на слабом или среднем огне и осторожно обжарьте лук, морковь и сельдерей примерно 10 минут, пока они не станут мягкими.

Добавьте курицу в сковороду вместе с примерно 700 мл бульона, чтобы почти полностью покрыть курицу и овощи. Доведите до кипения, затем добавьте кукурузу и тимьян.

Варите на медленном огне 45 минут, пока курицу не станет легко разделить, доливая еще немного бульона, если он слишком сильно уменьшился.

Выложите курицу на разделочную доску и нарежьте тонкими полосками, выбросив кости и кожу. Добавить обратно в суп и перемешайте с горчицей.

Сырный суп с тостами

Ингредиенты

2 ложки оливкового масла

1 кг репчатого лука, очищенного и мелко нарезанного

1 чайная ложка коричневого сахара

3 зубчика чеснока, раздавленные

1 ст.ложка муки

150 мл белого вина

1 кубик говяжьего бульона

4 ломтика хлеба на закваске

75 г полужирного чеддера, тертого

2 столовые ложки вустерширского соуса

1 столовая ложка свежей петрушки, нарезанной для подачи

Сбрызните большую кастрюлю оливковым маслом и добавьте лук и коричневый сахар. Варите на слабом огне 20 минут, пока не станет липким и карамелизированным.

Добавьте чеснок и готовьте еще минуту, прежде чем всыпать муку. Влейте вино и жарьте 2-3 минуты, пока спирт не испарится. Присыпьте бульонным кубиком, затем залейте 1 литром холодной воды.

Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты смешались, затем доведите до кипения. Варите на медленном огне 20 минут, пока суп не загустеет и немного не уменьшится.

Тем временем приготовьте начинку. Обрежьте хлеб так, чтобы он плотно прилегал к верхней части каждой сервировочной миски. Разогрейте гриль до высокой температуры и поджарьте хлеб с одной стороны до золотистой корочки.

Когда суп будет готов, разлейте его по жаропрочным мискам. Сверху выложите хлеб поджаренной стороной вниз, затем посыпьте сыром, убедившись, что миска полностью покрыта. Наконец, добавьте несколько капель вустерширского соуса и поместите под гриль, пока сыр не станет золотистым и не начнет пузыриться. Подавать, посыпав свежей петрушкой.

Суп из белой фасоли с засахаренным ванильным беконом

Ингредиенты

Для супа

300 г сушеной белой фасоли

2 столовые ложки оливкового масла

1 средний лук, нарезанный

4 измельченных зубчика чеснока

1 чайная ложка мелко нарезанного розмарина

½ ч.л. измельченных сушеных хлопьев чили

4 свежих лавровых листа

450 мл свежего куриного бульона

2 ст.ложки сливок (по желанию)

Немного оливкового масла первого холодного отжима для подачи

Для засахаренного ванильного бекона

1 стручок ванили

25 г мягкого светло-коричневого сахара

220 г вяленого копченого бекона с полосами

Замочите фасоль в воде на 24 часа.

Слейте воду с замоченной фасоли. Нагрейте масло в большой сковороде, затем добавьте лук, чеснок, розмарин, хлопья чили и лавровый лист и хорошо перемешайте. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне 10 минут, пока лук не станет мягким и полупрозрачным.

Добавьте в кастрюлю фасоль и 500 мл холодной воды. Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и оставьте вариться 1 час 30 минут или пока фасоль не станет очень мягкой.

Тем временем разогрейте духовку до 190 ° C / отметка для газа 5. Разрежьте стручок ванили вдоль и соскребите семена кончиком ножа. Кончиками пальцев смешайте в миске семена с мягким коричневым сахаром. Выложите ванильный сахар на противень или доску. Положите один кусочек бекона на ванильный сахар и надавите на него, чтобы он слегка покрылся сахаром, затем переверните и повторите с другой стороны. Выложите на решетку и повторите с остальными ломтиками бекона. Слегка посыпьте их оставшимся сахаром. Поставьте решетку на противень и запекайте бекон в течение 16-18 минут, пока он не станет хрустящим и коричневым. Снимите и дайте остыть, затем порежьте на мелкие кусочки.

Добавьте бульон в форму с вареной фасолью, доведите до кипения и тушите без крышки 10 минут, затем удалите лавровый лист. Дать немного остыть, затем взбейте порциями до однородной массы. Пропустить через мелкое сито обратно в кастрюлю. Добавьте сливки, если используете, и обильно приправьте. Снова доведите до слабого кипения.

Для подачи разлейте суп по разогретым мискам и украсьте оливковым маслом первого отжима, молотым черным перцем и раскрошенным засахаренным ванильным беконом.

Пряный суп с морковью

Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла

1 мелко нарезанная луковица

1 щепотка молотого тмина

1 щепотка измельченного перца чили

1 ¼ литра овощного или куриного бульона

500 г очищенной и крупно нарезанной моркови

1 столовая ложка мелко нарезанных свежих листьев кориандра плюс несколько веточек для украшения

20 г овощных чипсов, для украшения

Нагрейте масло в большой сковороде, добавьте лук и жарьте 3-5 минут, пока он не станет мягким.

Добавьте тмин и измельченный перец чили и жарьте, помешивая, еще 1 минуту. Добавьте бульон и морковь, доведите до кипения и тушите около 15 минут, пока морковь не станет мягкой.

Переложите суп в блендер и взбивайте до однородной массы. Перемешайте нарезанный кориандр, затем разлейте суп в сервировочные тарелки. Приправить свежемолотым черным перцем и украсить дополнительными листьями кориандра и овощными чипсами.

Суп из мускатной тыквы с клецками с рикоттой

Ингредиенты

Для супа:

1 средняя мускатная тыква

3 столовые ложки оливкового масла

4 нарезанных лука-шалот

2 нарезанных стебля сельдерея

25 г сливочного масла

750 мл овощного бульона

8 целых листьев шалфея

Для клецок с рикоттой:

250 г рикотты

1 большой яичный желток

3 столовые ложки тертого сыра пекорино

3 столовые ложки муки

1 столовая ложка мелко нарезанного шалфея

Разогрейте духовку до 200 ° C, вентилятор 180 ° C, газ 6. Очистите тыкву от кожуры и семян; нарежьте три четверти на куски и приправьте. Запекать 35-40 минут в жестяной форме с половиной масла. Нарежьте оставшуюся тыкву кубиками.

Поджарьте до мягкости е лук-шалот и сельдерей в сливочном и оставшемся масле. Приготовьте пюре из запеченной тыквы в блендере с половиной бульона; добавьте к луку-шалоту и сельдерею со всем бульоном и нарезанными кубиками тыквы; тушите 15 минут.

Смешайте ингредиенты для клецок. На сковороде обжарьте ложки смеси в масле на слабом-среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны. Обжарьте на сливочном масле целые листья шалфея.

Подавайте суп с клецками и листьями шалфея.

Рецепты из Sainsbury’s magazine