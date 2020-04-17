Министерство экономразвития требует установить на всю сельскохозяйственную технику в стране специальное оборудование, которое будет регистрировать объем собранного урожая и передавать эти данные ведомству. Для частной компании-партнера министерства предусмотрено вознаграждение за сервисное обслуживание этого оборудования в размере 1 доллар с каждой собранной тонны, что в масштабах отрасли только на зерновых составляет 70 млн долларов

«Каждому президенту нужен свой ХлебИнвестБуд», – так один из участников рынка характеризует самую резонансную и одновременно тихую новацию, приводимую сейчас в аграрной отрасли. Упомянутая собеседником «Букв» компания ХлебИнвестбуд в 2010 году стала партнером государства в зерновом экспорте, благодаря админресурсу потеснила транснациональных зернотрейдеров и стремительно вошла в топ-3 экспортеров зерна, обогатив свих частных акционеров, чьи имена так никогда и не были названы.

Нынешняя власть идет еще дальше Виктора Януковича – она берет под контроль вообще весь рынок аграрной продукции в стране.

Минэкономразвития разработало проект контроля в сельском хозяйстве, который предусматривает установку на 100% уборочной сельхозтехники специального ревизионного оборудования – аналог кассовых аппаратов в торговле.

Программное обеспечения будет регистрировать количество собранного каждым комбайном урожая и площадь реально находящихся в обработке земель, что даст возможность затем сопоставить эти данные с заявленными объемами зерна и уплаченных налогов.

Со стороны государства в проекте участвуют МЭРТ, Госгеокадастр и Налоговая служба. Непосредственно установку оборудования будет проводить Госпотребслужба. В случае уборки урожая техникой без регистратора будет предусмотрена ответственность вплоть до запрета на осуществление сельскохозяйственной деятельности. Также аграрии должны будут подавать в контролирующие органы отчетность о площади посевов и их видах – в случае несовпадения этих данных с данными регистратора оборудование сможет блокировать работу комбайна.

В теории проект направлен на борьбу с серым рынком зерна. Однако по факту он гарантирует только сверхприбыль его участникам.

Проект реализуется в формате государственно-частного партнерства. Партнером государства выступает компания ООО «Менора-Агро», которое разрабатывает оборудование и затем получает эксклюзивные права на его последующее сервисное обслуживание.

В проекте договора между «Менора-Агро» и КМУ особо подчеркивается, что компания-разработчик является эксклюзивным партнером и осуществляет сервисное обслуживание всех регистраторов в стране без проведения конкурса по определению частного партнера. В проекте договора оговорено, что «вознаграждение компании-разработчика за передачу исключительно права на программное обеспечение и его сервисное обслуживание будет определяться исходя из расчета учтенного урожая, а именно 1 доллар за одну тонну урожая , который будет отражен в статистической и финансовой отчетности». Напомним, что в последние годы средний урожай только зерновых культур в Украине составляет 70 млн тонн.

Согласно сайту компании Менора-Агро, она владеет 15 тыс га в трех областях Украины и занимается выращиванием кукурузы, пшеницы, рапса. Общий объем продаж около 2 млн тонн зерна. Руководителем и бенефициаром компании заявлен Денис Юрьевич Бондарь. Этот человек также значится учредителем в компаниях разного профиля, в частности строительного.

Нужно оговориться, что реализация проекта по установлению контроля в АПК началась еще при предыдущем руководстве Минэкономики – первая заставочная встреча сторон произошла за две недели до отставки правительства Алексея Гончарука, 18 февраля. «Поэтому мы рассчитывали, что Петрашко просто свернет этот проект – но оказалось что нет, его насаживают с еще большим энтузиазмом», – сказал представитель одной из аграрных ассоциаций.

Проект планируется реализовать в июле-октябре 2020 года.

Полигон для тестовой отработки проекта- село Новые Воробьи, Житомирская область, земли «Овощной технологической компании».

Буквы публикуют проект договора между Кабмином и команией «Менора-Агро» и считают нужным выделить несколько моментов:

Явный конфликт интересов, так как компания- участник агрорынка становится владельцем данных о параметрах работы своих конкурентов, а также получает возможность влиять на них через оказание сервисных услуг обязательного оборудования. Непрозрачныймеханизм отбора контрагента. Публично нигде не было заявлено о планах внедрения такого проекта и привлечении партнера, таким образом IT-компании не имели возможности принять в нем участия. Колоссальный финансовый ресурс, которыйбудет аккумулировать игрок взымая премию с каждой тонны учтенного урожая в размере 1 доллар.

Отметим, что в стране действительно отсутствует внятная статистика относительно объемов урожая и состояния посевов. Однако виновато в этом само государство, ликвидировавшее управления АПК в обладминистрациях, которые аккумулировали эти данные по всей стране – и делали это качественно и бесплатно.

Если вернуться к аналогии с ХлебИнвестБудом, то этот проект несмотря на свою безусловную приыльность, стал одним из тех факторов, которые привели к Революции Достоинства.