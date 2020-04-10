Еще месяц назад лимоны в украинских супермаркетах стоили в среднем 40-50 грн за килограмм, цена за килограмм имбиря редко поднималась выше 100 грн. Однако сейчас сложно найти лимоны, дешевле 100 грн, а имбирь стоит 200 грн и выше. К тому же, эти продукты есть не в каждом магазине - их еще надо найти. Еще несколько недель в супермаркетах похожая ситуация была с поставками гречки и муки. "Буквы" узнавали, что происходит в супермаркетах с ценами и поставками

“Борщевой набор” – дорожает

Еще в конце марта, через неделю после объявления карантина в сети АТБ объявили, что поднимут цены на товары первой необходимости и продукты питания. В частности, продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар на 8%, макаронные изделия на 9,5%, пшеничная крупа на 11%, гречка на 51%, мука – 5%, яйца – 6%.

Подорожание товаров в сети объяснили стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли.

Подняли цены и другие торговые сети. Например, еще в начале марта килограмм гречки в “Великій кишені” стоил в среднем 30 грн. Сейчас же за килограмм гречневой крупы в супермаркетах просят от 40 грн, а недавно цены за килограмм гречки доходили иногда до 60-80 грн за килограмм.

Сейчас, как уверяет заместитель министра экономики Тарас Высоцкий, ситуация изменилась. 2 апреля он сообщил, что за последнюю неделю существенно упали объемы продаж сахара (-27%), сала (-30%) и сливочного масла (-50%).

Что касается топ-3 продуктов, вокруг которых было больше всего дискуссии последние дни, то ажиотаж и реализация тоже снижается: гречка (-17%), мука (10%), лук (22%), отмечает заместитель министра.

Сейчас килограмм муки в среднем в украинских супермаркетах стоит 30 грн за килограмм, килограмм сахара – 15-18 грн за килограмм, хотя еще пару недель назад цена на килограмм сахара иногда доходила до 23-24 грн за килограмм и более.

В торговых сетях отметили повышение спроса на эти группы товаров, однако уверяют, что ситуация на сегодня контролируемая.

“Наша оптовая бизнес-модель помогает нам обеспечивать постоянный уровень товарного запаса на 30 дней регулярных продаж. Учитывая усиленный спрос, мы сделали дополнительные заказы товара. В частности, это такие категории товара как крупы, рис, сахар, растительное масло, сливочное масло, питьевая вода, маски и дезинфицирующие средства “, – сообщили “Буквам” в сети METRO.

В сети “Сильпо” заверили, что делают все возможное, чтобы покупатели получали тот же ассортимент товаров, что и до кризиса.

Имбирь по цене золота

Сегодня килограмм имбиря в сети “Сильпо” стоит 234 грн, а килограмм лимонов в “АТБ” – 108 грн. За 100 грамм молодого чеснока в “Сильпо” просят 14,99 грн, то есть 150 грн за килограмм, в “АТБ” немного дешевле – 105 грн за килограмм.

В Национальном банке повышение цен на «продукты-антисептики» – чеснок, лук, лимоны и имбирь – объясняют влиянием курса гривны, поскольку лимоны и чеснок в Украине преимущественно импортируются из Турции и Китая.

Директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Екатерина Зверева видит в этом серьезные риски. По ее мнению, уже в середине апреля лимоны могут исчезнуть с полок украинских супермаркетов из-за закрытия рынка Турции и возможные трудности с поставками из Испании.

“Украина импортирует в год около 55 тыс. т лимонов. Поставки из Турции составляют более 60% общего объема. В связи с закрытием рынка Турции продукция из этой страны будет замещаться продукцией из Южной Америки, ведь Аргентина – второй после Турции поставщик лимонов в Украину”, – отмечает она.

Впрочем, сети супермаркерив уверяют, что такой ситуации не будет, ведь у них достаточно товарного запаса и есть прямые контакты с поставщиками.

“У нас есть централизованные контракты с Китаем, а также система трейдинг-офисов, которые обеспечивают поставки товаров из Европы и Азии на все рынки, в том числе и Украины. Важным фактором является то, что все сезонные продажи мы всегда начинаем первыми, поэтому все наши импортные непродовольственные товары были отгружены заранее и в полном объеме, что позволяет нам обеспечивать украинского потребителя необходимым ассортиментом без дефицита”, – рассказали “Буквам” в сети METRO.

Гигиена и санитарные меры в супермаркетах

С введением карантина супермаркеты стали больше внимания уделять дезинфекции, а также индивидуальной защите персонала магазинов. Кассиров обеспечили перчатками и масками, запретили вход в магазины без масок, а на входе поставили дезинфекторы.

В “Сильпо” еще с 11 марта усилили санитарно-гигиенические правила и дополнительно обрабатывают все поверхности: двери, ручки, тележки, кассы и тому подобное. “Мы стали уделять больше внимания самочувствию сотрудников. Они остаются дома, если чувствуют себя «не очень». При любых условиях проверяем температуру, прежде чем приступить к работе”, – рассказывают в сети.

В “АТБ” выделила более 3 млн грн для закупки индивидуальных средств защиты для работников торговой сети. Для этого из Китая закупить 200 тыс. средств индивидуальной защиты и передали их работникам корпорации. В дальнейшем компания планирует осуществлять закупку по 100 000 таких средств индивидуальной защиты еженедельно до полного урегулирования ситуации с распространением коронавируса.

В сети METRO усилили график влажной уборки торгового зала с использованием специальных дезинфицирующих средств (каждые 3:00). Все хлебобулочные товары и выпечка пока продаются в METRO только в упаковке, в кассовой зоне на полу нанесены специальные разделительные линии для того, чтобы клиенты придерживались безопасной дистанции в очередях.

В “Великій кишені” временно отменили дегустации, фестивали и Школу юного пекаря, которую проводили раз в месяц. Зато стали чаще – раз в 4-6 часов – мыть все поверхности.

Переход на режим доставки

После 17 марта в супермаркетах значительно вырос также спрос на доставку продуктов питания, потому что многие украинцы стараются реже выходить из дома.

Поэтому сети супермаркетов работают над различными способами доставки продуктов. Например, в «Сильпо» недавно запустили услугу онлайн-заказа и самовывоза товаров «Мы собрали – вы забрали!». Товары можно заказать на сайте shop.silpo.ua и забрать уже упакованную корзину в магазине. При этом в этот перечень входят не только продукты питания, но и детские и зоотовары, косметика, а также готовые блюда кулинарии.

Эта услуга бесплатная и действует во всех супермаркетах сети. Оплата за товары осуществляется на специальной кассе во время самовывоза.

В конце марта сеть АТБ запустила пилотную доставку продуктов в Днепре и Днепропетровской области. Для заказа доступны три варианта продуктовых наборов – 400 грн, 500 грн, 700 грн. Заказы отправляются на следующий день после оформления, но для этого надо успеть оформить заказ до 8:00 вечера. После пилотной реализации этого проекта в сети надеются, что он может быть масштабирован на всю территорию Украины.

В сети METRO для доставки продуктов сотрудничают с сервисом zakaz.ua. Всего на сайте можно выбрать 10 слотов доставки – с 7 утра до 10 вечера. Наиболее загружены утренние и вечерние слоты. Минимальная стоимость доставки составляет 69,9 грн.

Кроме METRO, zakaz.ua доставляет продукты из таких сетей, как АШАН, NOVUS, Мегамаркет и “Фуршет”.

По данным LUN, во время карантина в супермаркетах через сервис zakaz.ua украинцы больше всего заказывают мясо, овощи (картофель, огурцы, помидоры), туалетную бумагу, рыбу (свежую и замороженную), твердый сыр, макароны и пиво. При этом, если в Киеве заказывают преимущественно мясо, туалетную бумагу и овощи, то в Одессе на первом месте овощи, затем мясо и питьевая вода. Во Львове в тройку лидеров попала замороженная рыба, а в Харькове – сладкие напитки. Самое интересное, что гречки, сахара и соли среди топ-10 продуктов, которые заказывают через интернет, нет.