9 дней назад в Молдове среди бела дня был похищен судья Николай Чаус. Журналисты-расследователи заявляют, что к похищению может быть причастен Офис Зеленского и заместитель Ермака Андрей Смирнов, а Чауса могут использовать для дискредитации генерала Василия Бурбы и расследования агентством Bellingcat провала операции по задержанию "вагнеровцев".

В течение этого времени в Молдове разворачивался небывалый политический скандал, политики обвиняли правительство в неспособности обеспечить безопасность жителям страны и создали временную следственную комиссию для расследования вопиющего случая.

Президен Молдовы Майя Санду, которая начала свою каденцию с визита в Украину, назвала такой поступок недопустимым.

Министр внутренних дел Молдовы сообщил, что переписка между похитителями велась на украинском языке, то же подтвердили и свидетели похищения – злоумышленники общались на украинском.

Через несколько дней молдавским и украинским журналистам удалось получить копии документов похитителей, а с некоторыми даже пообщаться. Оказалось, что двое из них имеют отношение к военной разведке Украины, а еще один – экс-полицейский.

Между тем, украинская власть никак не реагирует на заявления официальных лиц Молдовы, в стиле “это не мы”, игнорируя все опубликованные доказательства причастности украинских спецслужб к похищению.

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С чего все началось

История похищения судьи Николая Чауса в Молдове 3 апреля 2021 началась с его побега в Молдову в августе-сентябре 2016-го.

Следователи НАБУ установили, что сбежать Чаусу помог человек с инициалами Смирнов А. А., в то время – адвокат Чауса.

Как следует из постановления Высшего антикоррупционного суда от 21 февраля 2020, господин Смирнов помог доставить судью в подземный паркинг на улице Протасов Яр, 8, в Киеве, откуда Чауса забрали для дальнейшего пересечения границы.

В 2019 году Тelegram-канал “Трубу прорвало” опубликовал материалы прослушивания кабинета бывшего руководителя ГБР Романа Трубы.

Господин Смирнов обсуждал с господином Трубой в том числе и дело судьи Чауса. Уже не как человек, который помог судье-коррупционеру сбежать от правосудия, а ставя руководителю ГБР задачу “окружить Чауса страхом”, допрашивать его родных, нового адвоката. Сам же господин Смирнов намеревался “заманить” судью Чауса назад в Украину, что ему, очевидно, не удалось и пришлось действовать гораздо более грубыми методами, последствия которых мы сейчас и наблюдаем.

Интересный факт – на тех же пленках есть запись о том, что Смирнов недоволен, что дело Чауса расследует не только ГБР, но и, отдельно, НАБУ. Именно в деле, которое находится в НАБУ, фигурирует господин Смирнов, как один из соучастников побега Чауса.

Как реагировали в Молдове

3 апреля о похищении Чауса сообщил его адвокат в Молдове.

5 апреля министр внутренних дел Молдовы рассказал детали.

Чауса похитила группа мужчин, которые общались между собой на русском и украинском языках. После похищения они отправились в сторону молдавско-украинской границы и пересекли ее, въехав на территорию Украины.

Президент Молдовы Майя Санду события осудила.

Чаус имел законные основания находиться в Молдове и пользоваться иммунитетом против экстрадиции до решения суда, которое должно быть вынесено 22 апреля.



Кто похитил Николая Чауса?

Мэр города Бельцы, руководитель “Нашей партии” Молдовы Ренато Усатый обвинил Владимира Зеленского и спецслужбы Украины в похищении Чауса.

Усатый связывает похищение Чауса с расследованием Bellingcat.

Депутаты молдавского парламента создали Временную следственную комиссию для расследования обстоятельств похищения Чауса. В парламенте Молдовы расследуют причастность спецслужб Украины и Молдовы к этому похищению.

Молдавские СМИ утверждают, что Чауса вывезли из Молдовы на авто украинского посольства в Молдове, и публикуют фото.

Между тем появились фото причастных к похищению лиц и их документов, в том числе и фальшивых. Среди причастных -двое имеют отношение к украинской разведке (непосредственно ГУР МО), еще один – экс-полицейский.

Реакция украинских властей

Реакции почти не было.

“Слуги народа” бегут с эфиров национальных телеканалов во избежание ответа на вопрос о Чауса.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил своему молдавскому коллеге, что Украина не причастна к похищению Чауса, проигнорировав все на тот момент уже опубликованные в молдавских и украинских СМИ доказательства обратного.

Офис президента Украины никаких комментариев не предоставил. Похищение Чауса совпало с пребыванием Зеленского в Катаре, однако спланировано это или нет – пока можно только предполагать.

Источники “Букв” в Офисе президента утверждают, что на звонки президента Молдовы у Зеленского несколько раз просто не отвечали.

Зачем похитили судью Чауса?

Причина первая, банальна – Чаус вполне мог получить в Молдове политическое убежище, особенно после обнародования записей, на которых представители действующей власти обсуждают не совсем законные действия в отношении него. В таком случае возникли бы вопросы к пребыванию господина Смирнова на его нынешней должности, а потенциально – могла идти речь о привлечении его к ответственности.

Причина вторая, менее очевидна. Дело в том, что в том же постановлении Высшего антикоррупционного суда, в котором фигурирует господин Смирнов, упоминается и сотрудник ГУР МО, который также помогал Чаусу покинуть Украину.

На время побега Чауса, в ГУР МО в должности заместителя начальника управления работал генерал Василий Бурба, с которого и начался скандал по срыву операции по задержанию российских наемников из ПВК Вагнера. Операция была отложена, а потом и провалена сразу после доклада о ней в Офисе президента. Кстати, ГУР МО тогда возглавлял Валерий Кондратюк, сейчас он возглавляет Службу внешней разведки Украины.

По информации СМИ, именно генерал Бурба и заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий докладывали Офису президента о проведении финальной стадии операции по задержанию “вагнеровцев”.

Слушали доклад Андрей Ермак, Владимир Зеленский, председатель комитета по разведке Руслан Демченко и заместитель председателя ОП по вопросам обороны Роман Машовец.

По окончании доклада в ОП решили операцию отложить, а через несколько дней стало известно о ее срыве поскольку “вагнеровцев” задержали в Беларуси и передали РФ.

После срыва операции генерала Бурбу уволили з ГУР, фактически отстранив от службы, а впоследствии в СМИ прокатилась волна скандалов о выселении его из дома и лишения охраны.

Провал операции по задержанию российских наемников является темой расследования международной журналистской группы Bellingcat.

Расследование очень волнует чиновников ОП. Есть попытки его сорвать, или хотя бы дискредитировать.

Уже была попытка дискредитации одного из участников расследования – Евгения Шевченко, который предоставил Bellingcat информацию по срыву операции по задержанию “вагнеровцев”. Впоследствии Шевченка задержала СБУ якобы из-за организации частной военной компании вместе с экс-депутатом Семенченко.

Чауса могли похитить, чтобы дискредитировать расследование Bellingcat и защитить заместителя председателя ОП Смирнова.

Вполне возможно, что похищение Чауса имело ту же цель -дискредитировать участника расследования Bellingcat генерала Бурбу, а также – получить от Чауса нужные показания для политической борьбы с представителями предыдущей власти, в частности – Петром Порошенко.

Где сейчас Чаус?

9 дней о местонахождении Николая Чауса и его состоянии ничего не известно.