"Софтбои" в скейтерских луках и девушки с разноцветными волосами и ярким розовым мейком на протяжении всего 2020 года мелькали на всех возможных Интернет-платформах.

#Буквы рассказывают, кто они и как появились.

Кто такие e-girls и e-boys?

Термины е-girls и e-boys образованы от слов “электронный мальчик” и “электронная девочка”, что отражает их непосредственную связь с Сетью. В словаре англоязычного сленга Urban Dictionary можно найти немало дефиниций для этих слов.

Первые словарные статьи о е-girls датированы 2009 годом, и определяют е-girl как слово-оскорбление в адрес девушки-геймера или стримера, пишет Vox.

Сейчас же так называют представителей относительно новой субкультуры, расцвет которой состоялся благодаря распространению приложения TikTok.

“E-girl — разновидность эмо, обычно встречается в TikTok, но часто проводит время на Tumblr”, — описывает один из авторов на UD.

По мнению Business Insider, термины е-girls и e-boys не зависят от пола, а касаются двух отдельных модных стилей, развивающихся одновременно.

Издание определяет “электронного мальчика”, как “уязвимого “софтбоя”, поддерживающего культуру скейтбординга”, а “электронную девушку”, как “милую и, казалось бы, невинную”.

Впрочем, первые и вторые имеют немало общих черт, поэтому некоторые и определяют их как людей разного пола, которые “пытаются возродить одновременно панков, готов, эмо, металлистов”.

Как узнать е-girls и e-boys?

Примечательной чертой е-girls и e-boys является то, что они, в отличие от молодежных движений нулевых, не имеют определенной идеи, которая передается через нестандартный внешний вид.

Представители и представительницы движения не образуют сообщества, но их стиль и способ репрезентации в соцсетях довольно распространенный, что позволяет легко отличить е-girls и e-boys в потоке Instagram-ленты. А вот на улице их встретить почти невозможно, что также отличает эту новую субкультуру от других.

Мода е-субкультуры вобрала в себя немало разнородных элементов, напоминающих о конце 90-х, эпохе эмо, хип-хопе, рейвах, скейтбординге, K-pop, BDSM и т.п., и сочетающихся с кокетливыми и довольно инфантильными образами в духе аниме.

Видео и фото девушек и мальчиков в своеобразных нарядах с узнаваемым мейкапом, которых теперь зовут e-girls и e-boys, начали массово появляться в начале 2019 года. Медиа нередко отмечают, что они возникли как ответ и определенный вызов для распространенной в Instagram культуры “отшлифованных” VSCO-girls.

“Если VSCO-девушки — это хиппи 2020 года, греющиеся на солнышке, то e-girls — наоборот”, — пишет CNN.

Это связано, в том числе с тем, что TikTok и Tumblr, где чаще всего можно встретить представителей субкультуры, не предлагают такого количества инструментов для обработки изображений, как Instagram.

Пик популярности е-girls и e-boys пришелся на январь 2019 года. Субкультура не теряла популярности и в этом году, а запрос “e-girl style” даже был одним из самых популярных фэшн-запросов в Google.

На фото на видео в соцсетях представители субкультуры обычно одеты в мешковатую одежду, нередко — из комиссионных магазинов и секонд-хенда.

Характерный лук для е-девушек состоит из сетчатых и укороченных топов, оверсайз футболок, юбок в клетку или джинсов/брюк с завышенной талией, что дополняется обувью на платформе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitória (@vitoriacuin)

Для парней характерны монохромные луки с массивными свитерами, брюки в стиле карго с большими карманами, комбинезоны, которые дополняют кроссовки или кеды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EBOY STYLE (@eboy.style)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EBOY STYLE (@eboy.style)

В качестве аксессуаров нередко и парни, и девушки используют чокеры, цепи (на шее или брюках), массивные серьги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EBOY STYLE (@eboy.style)

Среди обоих полов популярны наслоенные луки. Часто сочетают водолазки, рубашки или кофты с длинным рукавом и футболки с принтами (это могут быть логотипы популярных групп, брендов, аниме, мультфильмов — что угодно).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от e-boys world (@eboysworld)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🥑☁️Nyx Eiji ☁️🔪 (@nyxeiji)

Волосы обычно красят в яркие цвета (нередко в два разных) или отбеливают и красят только передние пряди. Это распространено как среди девушек, так и среди парней. Популярная прическа среди юношей — неопрятные кудри. Среди девушек — милые косы или гульки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ꪜⅈ𝕥ꪮ𝕣 ꪑⅈᧁꪊꫀꪶ (@vitormiguel_md)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🥀e-girl🥀 (@egirlsheaven)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EvaHair.com (@evahairofficial)

Также е-подростки носят яркий макияж, примечательные черты которого — большое количество румян на щеках и носу (как у аниме-персонажей), фейковые веснушки, нестандартный контур губ, рисунки под глазами в виде сердец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sydney Makeup Artist (@makeupbydylanphon)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alt Girls and Memes (@alts.r.us)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diego De Pascual Ramos (@diego.pasram)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Benja 🐾 (@bemjas.fantasy)

Довольно быстро в TikTok и других социальных сетях началась тенденция, когда люди загружали видеогайды по превращению в е-girls или e-boys.

Теперь в Сети можно найти немало инструкций о том, как одеваться, краситься и укладывать волосы как представитель субкультуры. Именно с распространением таких видео е-girls и e-boys стали мейнстримом, считают в Vox Media.

На развитие стиля этой онлайновой субкультуры повлияли как реальные персоны (к примеру, Аврил Лавин, которую некоторые называют первой из “электронных девушек”), так и вымышленные персонажи (как Рамона Флауэрс, Харли Квинн или Сейлор Мун).

Сама субкультура уже начинает оказывать определенное влияние на звезд. Они красят волосы как е-girls и выпускают модные коллекции вдохновленные e-boys.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DUA LIPA HD (@dualipahd)

Немало артистов и артисток определяют как представителей этой субкультуры. Среди таких называют певицу и репера ​​Джордж Кэт, певицу Билли Айлиш, американского стримера и TikTok-звезду Neekolul, певицу и возлюбленную Илона Маска Граймс, певца Yungblud и др.

Одна из интересных представительниц субкультуры — южноафриканская и британская интернет-знаменитость, модель, YouTube-блогер и порнозвезда Белль Дельфин. СМИ описывают ее как е-girl и сочетание интернет-тролля с перформанс-художницей. Сама она считает свои поступки не перформансами, а скорее шутками в Интернете.

Некоторые СМИ называют ее “символом первой волны e-girls” и “пиком самосознания e-girls”.

I can’t believe i’m ending 2020 with a ‘bang’ 💦 pic.twitter.com/AptqmDhDEb — Belle Delphine (@bunnydelphine) November 26, 2020

Что известно о Белль Дельфин?

Деятельность Белль в соцсетях началась в 2015 году, когда ей было 15 лет. Сначала она распространяла в Instagram контент, связанный с мейкапом и косплеем.

Так она выглядела тогда:

bruh, i cant believe this was me at 15 ahahaha pic.twitter.com/NFGYaA95rE — Belle Delphine (@bunnydelphine) November 9, 2020

Сейчас же неотъемлемыми чертами ее онлайн-творчества являются розовые парики, чулки, и кошачьи ушки и тому подобное.

В 2018 году Дельфин запустила Patreon, где сторонники могли вносить ежемесячные пожертвования и получать доступ к “неприличным фотосетам” в этом же стиле. Одновременно развивался ее YouTube-канал, где она, среди прочего, в чулках проводила экскурсию по своей комнате в розовых тонах.

В том же году Дельфин начала регулярно выкладывать фотографии, пронизанные эстетикой “странной эльфийской кошечки”, как это называла сама автор.

На фоне смены имиджа Интернет-звезды выросло и количество ее подписчиков в Instagram — с 850 тысяч осенью 2018 году до 4,2 млн в июле 2019 года.

С ростом количества подписчиков рос и уровень противоречивости ее контента. Ее образы становились все более сексуализированными, все чаще она фотографировалась с выражением лица ahegao, который в японской порнографии используют для изображения оргазма. При этом в ее адрес звучали обвинения, что она якобы использовала фото других секс-работниц и выдавала их за свои собственные. Обвиняли ее и в том, что она способствует эротизации маленьких девочек, в культурной апроприации и тому подобное.

В 2019 году Дельфин заявила, что создаст аккаунт на Pornhub, если ее пост соберет 1 млн лайков. Она получила почти 2 млн и выполнила обещание.

На своем аккаунте она выложила 12 роликов, которые стали настоящим разочарованием для ее фанатов. Названия и превью роликов вводили в заблуждение, а сами видео не были порнографического содержания. К примеру, в ролике с провокационным названием “PEWDIEPIE проникает внутрь Belle Delphine” девушка в кошачьих ушках ест фотографию ютубера.

Такой троллинг не пришелся по вкусу пользователям, соотношение лайков и дизлайков отнюдь не в пользу звезды. Pornhub даже объявил, что она стала самым нелюбимым автором на сайте, но несмотря на это она же стала самой популярной звездой ресурса. К тому же ее имя попало в топ слов, которые искали на сайте в 2019 году.

В июле 2019 Дельфин привлекла к себе внимание из-за запуска Интернет-магазина с одним единственным товаром — GamerGirl Bath Water. Этот продукт позиционировался как остатки воды из ее ванны и стоил 30 долларов. И, как ни странно, имел коммерческий успех: первую партию продали за три дня.

На этом фоне поползли фейки о якобы распространении среди фанатов, которые приобрели эту воду, герпеса. Имели место и попытки мошенников продать якобы мочу Белль на фоне успеха GamerGirl Bath Water. После этого сама девушка и этот продукт стали популярным в Сети мемом.

В том же месяце аккаунт Дельфин в Instagram с более 4,5 млн подписчиков удалили. Что именно было причиной, так и не стало известно. СМИ предполагали, что против нее началась скоординированная кампания в Сети, а представители платформы, что она могла нарушить правила сообщества.

После этого Дельфин и дальше использовала свои Patreon и Twitter для общения с фанатами. Вскоре она пропала на несколько месяцев и вернулась с новой выходкой — инсценировкой своего ареста, что произошло на фоне распространения слухов о ее возможном аресте за продажу скандального продукта GamerGirl Bath Water.

I got arrested lol pic.twitter.com/11GJXHpLqF — Belle Delphine (@bunnydelphine) October 7, 2019

С ноября 2019 по июнь 2020 Дельфин делала перерыв в своей онлайн-деятельности. Она вернулась в июне 2020 года в новом YouTube-видео. Этот ролик она использовала для продвижения своих новых аккаунтов в Instagram, TikTok и на сервисе для распространения эротического (и не только) контента OnlyFans.

Впоследствии ее аккаунт на TikTok удалили, а на OnlyFans она до сих пор имеет огромный успех. По оценкам журналистов, ежемесячно Белль получает на счет около 1,2 млн долларов.