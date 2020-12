#Буквы рассказывают, кто они и как появились.

Термины е-girls и e-boys образованы от слов “электронный мальчик” и “электронная девочка”, что отражает их непосредственную связь с Сетью. В словаре англоязычного сленга Urban Dictionary можно найти немало дефиниций для этих слов.

Первые словарные статьи о е-girls датированы 2009 годом, и определяют е-girl как слово-оскорбление в адрес девушки-геймера или стримера, пишет Vox.

Сейчас же так называют представителей относительно новой субкультуры, расцвет которой состоялся благодаря распространению приложения TikTok.

По мнению Business Insider, термины е-girls и e-boys не зависят от пола, а касаются двух отдельных модных стилей, развивающихся одновременно.

Издание определяет “электронного мальчика”, как “уязвимого “софтбоя”, поддерживающего культуру скейтбординга”, а “электронную девушку”, как “милую и, казалось бы, невинную”.

Впрочем, первые и вторые имеют немало общих черт, поэтому некоторые и определяют их как людей разного пола, которые “пытаются возродить одновременно панков, готов, эмо, металлистов”.

Примечательной чертой е-girls и e-boys является то, что они, в отличие от молодежных движений нулевых, не имеют определенной идеи, которая передается через нестандартный внешний вид.

Представители и представительницы движения не образуют сообщества, но их стиль и способ репрезентации в соцсетях довольно распространенный, что позволяет легко отличить е-girls и e-boys в потоке Instagram-ленты. А вот на улице их встретить почти невозможно, что также отличает эту новую субкультуру от других.

Мода е-субкультуры вобрала в себя немало разнородных элементов, напоминающих о конце 90-х, эпохе эмо, хип-хопе, рейвах, скейтбординге, K-pop, BDSM и т.п., и сочетающихся с кокетливыми и довольно инфантильными образами в духе аниме.

Видео и фото девушек и мальчиков в своеобразных нарядах с узнаваемым мейкапом, которых теперь зовут e-girls и e-boys, начали массово появляться в начале 2019 года. Медиа нередко отмечают, что они возникли как ответ и определенный вызов для распространенной в Instagram культуры “отшлифованных” VSCO-girls.

Это связано, в том числе с тем, что TikTok и Tumblr, где чаще всего можно встретить представителей субкультуры, не предлагают такого количества инструментов для обработки изображений, как Instagram.

Пик популярности е-girls и e-boys пришелся на январь 2019 года. Субкультура не теряла популярности и в этом году, а запрос “e-girl style” даже был одним из самых популярных фэшн-запросов в Google.

На фото на видео в соцсетях представители субкультуры обычно одеты в мешковатую одежду, нередко — из комиссионных магазинов и секонд-хенда.

Характерный лук для е-девушек состоит из сетчатых и укороченных топов, оверсайз футболок, юбок в клетку или джинсов/брюк с завышенной талией, что дополняется обувью на платформе.

Для парней характерны монохромные луки с массивными свитерами, брюки в стиле карго с большими карманами, комбинезоны, которые дополняют кроссовки или кеды.

В качестве аксессуаров нередко и парни, и девушки используют чокеры, цепи (на шее или брюках), массивные серьги.

Среди обоих полов популярны наслоенные луки. Часто сочетают водолазки, рубашки или кофты с длинным рукавом и футболки с принтами (это могут быть логотипы популярных групп, брендов, аниме, мультфильмов — что угодно).

Волосы обычно красят в яркие цвета (нередко в два разных) или отбеливают и красят только передние пряди. Это распространено как среди девушек, так и среди парней. Популярная прическа среди юношей — неопрятные кудри. Среди девушек — милые косы или гульки.

Также е-подростки носят яркий макияж, примечательные черты которого — большое количество румян на щеках и носу (как у аниме-персонажей), фейковые веснушки, нестандартный контур губ, рисунки под глазами в виде сердец.

Довольно быстро в TikTok и других социальных сетях началась тенденция, когда люди загружали видеогайды по превращению в е-girls или e-boys.

Теперь в Сети можно найти немало инструкций о том, как одеваться, краситься и укладывать волосы как представитель субкультуры. Именно с распространением таких видео е-girls и e-boys стали мейнстримом, считают в Vox Media.

На развитие стиля этой онлайновой субкультуры повлияли как реальные персоны (к примеру, Аврил Лавин, которую некоторые называют первой из “электронных девушек”), так и вымышленные персонажи (как Рамона Флауэрс, Харли Квинн или Сейлор Мун).

Сама субкультура уже начинает оказывать определенное влияние на звезд. Они красят волосы как е-girls и выпускают модные коллекции вдохновленные e-boys.

Немало артистов и артисток определяют как представителей этой субкультуры. Среди таких называют певицу и репера ​​Джордж Кэт, певицу Билли Айлиш, американского стримера и TikTok-звезду Neekolul, певицу и возлюбленную Илона Маска Граймс, певца Yungblud и др.

Одна из интересных представительниц субкультуры — южноафриканская и британская интернет-знаменитость, модель, YouTube-блогер и порнозвезда Белль Дельфин. СМИ описывают ее как е-girl и сочетание интернет-тролля с перформанс-художницей. Сама она считает свои поступки не перформансами, а скорее шутками в Интернете.

Некоторые СМИ называют ее “символом первой волны e-girls” и “пиком самосознания e-girls”.

I can’t believe i’m ending 2020 with a ‘bang’ 💦 pic.twitter.com/AptqmDhDEb

Деятельность Белль в соцсетях началась в 2015 году, когда ей было 15 лет. Сначала она распространяла в Instagram контент, связанный с мейкапом и косплеем.

Так она выглядела тогда:

bruh, i cant believe this was me at 15 ahahaha pic.twitter.com/NFGYaA95rE

— Belle Delphine (@bunnydelphine) November 9, 2020