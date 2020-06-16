Наступило лето, и люди загорают на пляжах, ходят в ночные клубы и рестораны. Часто - без масок и соблюдение дистанции. Это увеличивает риски заболеть COVID-19. Объясняем, как отдыхать безопасно.

Несмотря на карантин, киевляне летом в жару массово отдыхают на территории Гидропарка. Согласно рекомендациям Минздрава, пляжи сейчас должны быть закрыты, но это мало кого пугает. Наоборот – в выходные киевские пляжи плотно заполнены людьми. Цифры по заболеваемости COVID-19 не снижаются. Из-за этого 10 областей Украины и Киев не готовы к дальнейшему ослаблению карантина, говорят в Минздраве. Там считают, что это все из-за игнорирования гражданами правил карантина.

Но летом все же хочется как-то отдохнуть. Что делать, чтобы при поездке в санаторий или на море не заболеть? #Буквы расспросили об этом врачей.

«Коронавирус передается не через воду. Но передается везде, где есть контакт с людьми »

Игнорируют люди карантин или нет – часто зависит от коммуникаций органов власти, говорит Федор Лапий – детский инфекционист, член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

«О карантине должны напоминать и те, кто отвечает за вверенную им территорию. За те же зоны отдыха. Там есть администрация, и они все это контролировать. Могут применить санкции за нарушение дистанции. Должны вести и разъяснительную работу. Потому что в других условиях люди не замечают меры рекомендаций и подвергаются рискам», – говорит он.

Безопасно летом отдыхать там, где нет людей, отмечает врач:

«Кроме COVID-19, есть и другие угрозы. Летом много клещей, которые могут инфицировать различными возбудителями. Коронавирус передается не через воду. Но он передается везде, где есть контакт с людьми. В очереди, в гостинице, и тому подобное. Санатории, пансионаты раз всегда были местами не очень безопасного отдыха. В санаториях и для детей, и для взрослых, есть условия передачи возбудителей инфекций, потому что там есть общие зоны обитания – зона питания, зона досуга. Такие контакты опасны».

Рисков для заражения нет, если вы отдыхаете в лесу, не контактируете с людьми, дышите свежим воздухом, самостоятельно готовите себе еду, говорит Лапий:

«Возможно, вместо санатория лучше арендовать отдельный домик или комнату. Само по себе открытое пространство снижает риск подхватить инфекцию. Но подтвержденных научных данных о том, что эти риски уменьшает морская вода, у меня нет».

«Едут в маршрутках, как селедки в банке. О каком карантине мы можем говорить? »

Карантин ослабляют, но физическую дистанцию ​​друг от друга никто не отменял, говорит председатель общественной организации «Инфекционный контроль в Украине» Андрей Александрин:

«С другой стороны, если люди идут на пляж с семьей, то как эту дистанцию ​​держать, если живешь с ними на одной площади? И все же надо быть подальше от других людей на расстоянии в два метра. Тогда риски заразиться на пляже минимальны. Не надо забывать и летом о гигиене рук. Потому что сейчас, плюс к коронавирусу, начнется распространение кишечных инфекций».

По его мнению, летом пусть лучше люди отдыхают на пляже, чем находятся в закрытом помещении и контактируют там с другими, увеличивают риск инфицирования. Постановление Кабмина от 6 апреля этого года обязало всех людей ходить на улице в масках и респираторах, и лучше их одевать в помещениях, говорит он:

«Государство должно сначала разработать правила, чтобы когда вы заходите в маршрутку или автобус, то там уже был бы нормальный обмен воздухом. Потому что под маской летом и так лицо потеет, а летом – тем более. В жару человек еще больше будет касаться лица. Я сегодня ехал на работу и видел, что люди едут в маршрутках, как селедки в банке. О каком карантине мы можем говорить? Людей поставили в такие условия, что они не могут его соблюдать. А при этом не имеют иного способа, как добраться на работу».

По мнению Александрина, отдыхать летом полезно где-то на свежем воздухе, если избегать скопления людей, держать физическую дистанцию ​​и следить за гигиеной рук.

«Если вы приехали куда-то на отдых и видите, что кто-то рядом кашляет или чихает – смените помещение, не сидите там. Часто проветривайте помещение, где находитесь – номер гостиницы или квартиру. Потому что сейчас, когда пришла жара, мы снова закрыли окна и сидим, где чистого воздуха нет», – говорит он.

«Когда дистанции между людьми нету, надо носить маску и на пляже»

Если хранить на отдыхе дистанцию ​​в 1-2 метра друг от друга, то летом на пляжах отдыхать безопасно, говорит семейная врач Марианна Когут.

«Когда при этом вы находитесь на свежем воздухе, то потребности надевать маску нет. Маска носится, только если вы находитесь в закрытом помещении. Но вот когда дистанция между людьми не сохраняется, то тогда надо носить маску даже на улице, и на пляже тоже».

Уставшая от карантина молодежь часто игнорирует правила безопасности. В соцсетях распространяют видео, где люди вечером стоят в очереди в ночной клуб. Практически все – без масок, все стоят плотно.

«Плотно стоять в очереди опасно. Кто-то может что-то громко сказать, а частицы слюны легко попадут на другого человека рядом. Если это лицо является носителем коронавируса, то можно быстро кого-то заразить. Эти микрочастицы не долетают дальше чем полтора метра. Поэтому в такой плотной очереди обязательно надо стоять в маске», – говорит Марианна Когут.

В последние дни заболеваемость растет еще и потому, что по стране стали делать больше тестов, добавляет она. Прогнозирует, что в ближайшие недели официальные цифры могут вырасти еще больше.

«Тестов стало больше, и плюс – затягиваются сами результаты. То есть это увеличение – показатель двух-трех недельной давности, а не свежие данные. Плюс – стали делать больше тестов частные учреждения, начали тестировать своих работников. Чаще тестируют медиков. Заболеваемость и так была высокая, но раньше она была недиагностированная. Не думаю, что цифры будут уж очень критичными. И все же несколько недель они вряд ли будут падать», – говорит врач.