Из-за пандемии весь мир застрял на карантине, который неизвестно сколько еще продлится и не возникнет ли в нем необходимость еще раз, осенью. А потом еще и еще. Транспортное сообщение ограничено до минимально возможного, все чаще заходит речь, что и в ближайшем будущем о путешествиях придется забыть, потому что противоэпидемические меры безопасности требуют соблюдения дистанции между людьми, а далеко не каждый вид транспорта может оставаться рентабельным, при условии заполнения от трети до половины имеющихся мест. О авиасообщение и говорить нечего, ряд лоукостов уже заявили, что либо будут летать заполненными, либо уйдут с рынка.

Кроме проблем с транспортом есть еще и проблема административная. Большинство из государств, пострадавших от пандемии, не спешит открывать границы и принимать потоки туристов, насколько бы масштабными финансовыми потерями это не грозило. Отдельные страны уже объявили, что туристического сезона 2020 не будет, ближайшая из ориентировочных дат – лето 2021, однако и здесь без гарантий, все будет зависеть от уровня заболеваемости, и того, не повторится ли ситуация с «испанским гриппом» – первая волна которого укладывала больных в кровать всего на 3 дня, а вторая – выкосила почти полмиллиарда человек.

Украина же в этой ситуации взяла все самое худшее из того, что делали в других странах, традиционно перенеся опыт развитых стран на наши реалии. Так, тотальный карантин был введен когда счет больных еще не шел даже на десятки. Любое транспортное сообщение, кроме такси, собственного авто, и маршруток по спецпропускам – запрещено до сих пор. Сорокамиллионная страна два месяца живет в режиме паралитика, который осознает, что происходит вокруг, но пошевелиться не может.

При этом в Кабинете министров не могут предоставить хоть сколько-нибудь четкого ответа относительно продолжительности такой ситуации. Карантин продолжается от даты к дате, в МОЗ пугают сотнями тысяч больных, хоть эффективной системы тестирования до сих пор не смогли наладить. В МИД вообще решили, что без них граждане не выживут в жестокой и опасной Европе, а потому нужно отдельное разрешение на каждый случай пересечения границы. Дошло даже до заявления британского посольства по поводу того, что украинская власть требует от украинцев получать разрешение на пересечение границы. МИД быстренько открестился от всяких запретов и разрешений, но …

Но все эти проблемы актуальны не для всех. Закрытые границы, отменённые путешествия, утраченные надежды на отдых, это все существует в вашей жизни только если у вас нет собственного самолета. Как и запрет выезжать за пределы Украины. Если же вам в жизни повезло и вы собрали на маленький самолетик – все дороги для вас открыты.

И это действительно так. Например, вот Cessna 525A CitationJet CJ2, вылетала из Киева в Цюрих в четверг.



А на следующем кадре мы видим Hawker 800 XP, стоимостью в среднем в $ 15 млн, который помчался по делам уже в пятницу.





Хотя, возможно и не по делам, возможно владелец просто решил отдохнуть. Стоит все же сказать, что наличие самолета еще не гарантия поездки за границу. Вот как, например, в случае с этим Bombardier Learjet 60xr, летел-летел и развернулся за какие-то пару десятков километров от границы.





Что ж, хоть во Львов прогулялся- это уже целый мир, когда сидишь в четырех стенах недели. А, может, владелец просто решил, что начинать выходные в четверг немного рано, потому что такой же Bombardier Learjet 60XR, уже в пятницу успешно пересек украинскую границу и помчался в направлении Адриатического моря (ах, море ….).







Остается пожелать им всем удачного полета и надеяться, что и нас власть прекратит омывать своей заботой и наконец перестанет хотя бы мешать, если уж оказалась неспособной сделать что-то действительно полезное и эффективное. А пока потолок наших возможностей – путешествие Туда и Обратно, только вместо горы золота и чужих краев, мы можем встретить лишь гору посуды и родные (но уже такие опостылевшие) стены.

Увидимся, надеюсь ….