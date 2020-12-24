Буквы пообщались с психологом и психотерапевтом, чтобы узнать, как COVID-19 влияет на психику человека и что следует делать, чтобы оставаться в гармонии с собой

Наталья Погодина всегда держит телефон под рукой. Она работает психологом Международной организации по миграции (МОМ). Каждый раз на другой стороне провода кто-то, направленный операторами горячей линии эмоциональной поддержке МОМ для детальной консультации, ищет помощи, надежды и совета.

“Часто запросы от людей, которые позвонили на линию, касаются тревоги и страха, а также недоразумений с близкими. Кому-то достаточно одного разговора с психологом, чтобы почувствовать себя лучше. Другим, чтобы выговориться, стабилизировать свое состояние и вместе с специалистом разработать план действий, нужно несколько консультаций”, – рассказывает Наталья Погодина.

По словам Натальи, распространенными психологическими реакциями на пандемию являются: страх, тревога, растерянность, гнев, злость, чувство безысходности, нарушение сна, чувство потери контроля. “Люди могут волноваться за здоровье членов своей семьи или собственное здоровье, за то, что они не будут иметь доступа к лекарствам, из-за потери работы и средств к существованию. На эти опасения накладываются экономические проблемы, постоянное напряжение через уход за семьей, проблемы в семейных отношениях и социальное дистанцирование “, – говорит психолог.

По мнению президента Украинской ассоциации гештальт, психотерапевта Ларисы Дидковской, COVID-19 так сильно ударяет по психике людей, потому что есть неизвестность и неопределенность.

“Люди всегда болели респираторными вирусами и заболеваниями, но они имели более или менее понятный и типичный ход. Каждый имел такой опыт в своей жизни. Но поколение живущее ныне опыта пандемии не имело. Если они были, то они были локальные, как свиной грипп. И нас это не очень касалось. Чтобы вся планета закрыла границы, перешла на изоляцию и карантин, на поиски спасения – такого в опыте людей еще не было”.

Лариса рассказывает, что именно неизвестность, неопределенность и непредсказуемость в сочетании с напряжением и пугает сильно людей. Ведь гриппом болели все по многу раз. Знают что будет через несколько недель и когда вернутся на работу. Однако с COVID это не работает. У одних бессимптомное течение, которое не зависит от состояния здоровья человека. Другие – на искусственной вентиляции легких. Третьи – в реанимации. А кто-то уже переболел и даже не знает об этом. Все это и приводит к непредсказуемости и неуверенности. Ведь никто из нас не знает, как его организм отреагирует на вирус.

О влиянии COVID на психологическое состояние

“Любая тревога поднимает напряжение, а напряжение надо куда-то девать. – рассказывает Лариса. – Это как у собаки, когда она спокойна – она ​​лежит и машет хвостом. Напуганная – суетится. Так и у нас. Мы имеем три стратегии поведения в опасности. Бороться, бежать или цепенеть. И для всех трех стратегий организм имеет свою реакцию. Если бороться – это значит напряженные мышцы, учащенное сердцебиение, измененный ритм дыхания, чтобы бороться. Если бежать – это так же – должен быть тонус мышц и специальная готовность организма к реакции на стресс. Однако это в случае видимой и понятной опасности. А в случае, когда опасность непонятна – напряжение также присутствуют, но что с ним делать – непонятно. Это выливается в большую напряженность в отношениях, взаимодействии с миром. Ведь стресс в котором находится организм объективен, а объект, куда можно это напряжение разрядить – не очень понятен”.

Наталья отмечает, что в таких условиях важно понять, что подобные проблемы возникают у многих. Мы не одиноки в своих переживаниях. Первое, что стоит сделать в этой ситуации, – это поговорить. Каждому человеку важно быть услышанным. Это нормально – открыться, выговориться.

“Ситуации у людей, которые нам звонят на горячую линию, очень типичны, – рассказывает Наталья. – Звонит дама 30 лет. Назовем ее Татьяной. До пандемии – успешная владелица мини-бизнеса в сфере хендмейда, начало перспективных отношений с партнером. Диагноз COVID у партнера, замкнутость в ограниченном пространстве, сверхвысокий уровень тревоги, удаленность от поддержки близких – все это накалило атмосферу дома, сделав ее токсичной, как отравленный воздух. Хотя именно дом – это место, где каждый из нас должен чувствовать себя максимально защищенным и в полной безопасности. Сначала ссоры, затем сложности с бизнесом, потеря финансовой стабильности – все сплеталось в большой липкий пластилиновый шар. Затем произошло непоправимое – партнер поднял на нее руку. Пропал сон и аппетит, исчезает желание жить. В этот момент Татьяна и обратилась к нам. С этого момента начинается совместная терапевтическая работа “.

Для предупреждения такого состояния, нужно иметь контакт с реальностью. Это подчеркивает Лариса. Ведь страх сам по себе – это не что-то патологическое.

“От страха мы отдергиваем руку от горячей сковородки. Это инстинкт самосохранения. Поэтому идея о том, чтобы забрать страх, это не рациональная идея. Это наша безопасность. Однако если страха много, или если страха мало, и то и то мешает. Если его много, то его нужно уменьшать, мало – увеличивать. Потому что есть объективный уровень опасности в связи с коронавирусом. И для этого есть известные средства воздействия. Дистанция безопасности, маски, антисептики, избегание скопления людей, мест, где можно заразиться. Поэтому не пускают в больнице и нет публичных активностей, где собирается много людей. Это средства безопасности и их точно надо соблюдать», – уточняет Лариса.

Если же дорисовывать себекакие-то несуществующие страхи, то будет очень страшно безосновательно, отмечает Лариса. По ее словам, смертность от коронавируса не выше, чем при других респираторных заболеваниях. И что спасение уже есть. Это и протоколы, которые помогают в разных странах поправляться и публикации известных специалистов.

“Однако не следует забывать, что COVID влияет не только на мозг. Он интервент и поскольку вирус имеет своих целевых адресатов, имеет свою целевую аудиторию, места которые являются тонкими, то они будут скорее не выдерживать дополнительную нагрузку. Любая болезнь нагружает наиболее чувствительные части организма, те которые являются не самыми прочными. Так же и с этим интервентом. Просто есть те, которые поражают больше желудочно-кишечный тракт, есть те которые поражают дыхательные пути, сердечно-сосудистую систему. Если человек в этом месте имеет слабину, то скорее всего это и будет поражено. Если у него здесь все в порядке, а вирус имеет именно такие мишени, то тогда он с этим справится”, – делится Лариса.

Способы поддержки

Лариса рассказывает, что в любой ситуации тревоги, страха и стресса есть известные и очевидные способы спасения.

“Один из них называется трудотерапия. Начиная с 18 века, например, в психиатрических лечебных учреждениях, даже при эндогенных депрессиях назначали труд, заботу. Потому что в то время, когда вы заняты каким-то делом – вы не впадаете в отчаяние, страх или тревогу, – уточняет психотерапевт.

“У каждого из нас есть способы улучшить свое настроение и доставить себе удовольствие. Кто-то любит читать книги или слушать музыку, или путешествовать. Да, мы не можем сейчас попасть в места, куда ездили раньше. Оданк в Карпаты или в обычный лес можно доехать, или просто пройтись по парку. Это тоже ресурс. Можно любить вышивать, готовить пищу или заниматься спортом. Главное – это должно быть привычным для нас образом. Ведь это и есть наши ресурсы, которые улучшают нам настроение и поднимают самочувствие. Еще следует общаться. Да, общение не всегда может быть непосредственным, однако это все равно коммуникация и для этого можно использовать Viber, Whats App или Zoom “, – делится Лариса.

“Также стоит ограничить просмотр телепередач или чтение новостей, которые вас пугают, нагружают страхами, прогнозами или опасностями. Это все влияет на самочувствие. Это как с ребенком. Вы можете ему сказать не брать острого, чтобы он не порезался, и он будет напуган и будет сидеть рядом у ваших ног. Вам так выгодно. Поэтому когда вас пугают, то это для того, чтобы вами было легче управлять и вас контролировать. Именно поэтому контакт с реальностью означает прислушиваться к советам специалистов, специалистов в этой теме. Ведь большинство специалистов не рассказывает об ужасах, которые несет с собой вирус, они рассказывают как раз объективную картину реальности. И что надо делать, чтобы себя спасти “, – рассказывает Лариса.

Наталья уточняет, что иметь плохое настроение и изменение ритма сна при одновременном воздействии нескольких сильных стрессоров – это нормально, это действие естественных механизмов защиты нашего организма, и это «нормальная» реакция на кризисные обстоятельства. Когда человек долго находится в кризисных обстоятельствах, организм все время готовится к возможной опасности – и истощается. Поэтому важно вовремя обратиться к специалистам.

Конечно, психологи не волшебники, они не могут махнуть волшебной палочкой, и решить системные глобальные кризисы, нет. Однако психологи могут помочь в хаосе чувств понять потребности, смыслы, расставить приоритеты, изобрести новые стратегии и планы решения проблем. Могут подобрать и научить техникам саморегуляции стрессовых реакций, которые будут подходить и помогать именно вам. Также, психологи могут помочь: преодолеть навязчивые или неконструктивные мысли и прогнозы, разработать стратегию ресурсонаполнения с помощью которой вам будет легче и быстрее восстанавливаться. Психологи, могут быть рядом, когда человек горюет об утрате, разговаривать или молчать об очень болезненных темах … Разговаривать на те темы, на которые иногда трудно решиться с близкими …

Все это, и много других полезных поддерживающих техник позволяют помогать справиться с кризисными обстоятельствами максимально быстро без последствий для психического и физического здоровья.

Психотерапевт обращает внимание на то, что любой опыт, который человек проживает, который становится опытом преодоления – становится большим ресурсом.

“Мы помним классика, все что нас не убивает – делает нас сильнее. Конечно это не значит что сразу надо получить весь опыт, чтобы проверить будем мы крепче или нет. Но надо понимать, раз мы через это прошли, с этим справились, то это уже сделало нас более компетентными, толерантными, стресостойкими. И в этом смысле каким бы печальным или нелегким был подобный травматический опыт, тем не менее он добавляет нам этой жизнестойкости “, – говорит Дидковская.