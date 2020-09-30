Каждый день в Украине выявляют более 3000 новых случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 заболело более 200 000 украинцев, из них более 4 тысяч умерли. Украина является одним из лидеров по количеству летальных случаев в Европе. "Буквы" разбирались, как лечат от коронавируса в Украине и какие есть проблемы.

“С симптомами выписали домой”

30-летний Денис заразился коронавирусом после поездки на море в Бердянск. Сначала у него повысилась температура до 37,2, потом стал чувствовать слабость и головную боль. Как вспоминает Денис, он сначала хотел несколько дней отлежался дома, но друзья настояли, чтобы он сдал тест на коронавирус.

После положительного теста, мужчину отправили в Киевскую городскую клиническую больницу №17.

“Для тех у кого легкая форма – вообще ничего кроме жаропонижающего не прописывают. Больше всего естественно пациентов старшего возраста. И они на кислороде во многих случаях “, – вспоминает киевлянин.

Торакальный хирург, доцент кафедры хирургии №1 Киевского медицинского университета Евгений Симонец утверждает, что в Украине нет протокола лечения легкой формы коронавируса.

“Протокола для лечения легкой формы, которая не предусматривает госпитализации, нет в большинстве европейских стран. Лечение в основном симптоматическое и его приписывает семейный врач. Что же касается тяжелой формы с госпитализацией, то в Украине разработан протокол, которого должны придерживаться во всех больницах, где лежат больные COVID-19″?, – объясняет врач.

После 10 дней лечения Дениса выписали домой с симптомами коронавируса и долечиваться он должен уже дома, ведь мест в больнице не хватает.

Киевлянка Анастасия, которая лечилась от пневмонии в Александровской больнице, вспоминает об очередях скорых, а также о том, что в палатах не хватает мест, а больных с коронавирусом кладут даже в коридорах.

“Был случай, что один человек умер от коронавируса и на его место сразу положили нового пациента, ведь мест в больницах не хватает”, – рассказала девушка.

В МОЗ уверяют, что места в больницах есть. По данным главного санитарного врача Виктора Ляшко, сейчас в Украине есть 35 000 кроватей для госпитализации больных с коронавирусной болезнью, из них занято только 12 000. Однако министр здравоохранения Максим Степанов не исключает, что потенциально Украина может дойти до ситуации, когда будут заняты все кровати.

“Если сейчас прекратим соблюдать все правила, будет 4-5-7 000 больных в сутки, и есть предел, пока система выдержит. Она ограничена количеством коек и медиков”, – заявил он.

Евгений Симонец утверждает, что общее количество коек еще очень мало о чем говорит. “Положить пациента в больницу – это не самое главное. Ему нужно дать доступ к кислороду. Если в Киеве или в больших городах коек с доступом к кислороду может быть достаточно, то есть провинциальные больницы, где кислородный баллон есть только в операционной или в отделении интенсивной терапии”, – отмечает эксперт.

По данным главного санитарного врача Виктора Ляшко, на сегодня более 10 000 коек уже имеют централизованное подключение к кислороду, в том числе 3265 коек реанимационных коек или коек интенсивной терапии. Впрочем, по мнению Евгения Симонца, в случае значительного роста количества больных с коронавирусом в Украине этого может быть недостаточно.

Один врач на несколько десятков больных

Родственники совладелицы издания MC Today Веры Черныш в начале сентября попала в одесскую больницу с подозрением на коронавирус. По словам Веры Черныш, врачей не хватает.

“Один врач на 90 человек, его больная видела раз или два за все время. Ночью медсестры не приходят. Днем приходят иногда. Одна пациентка упала, разбила голову. Помощь ей ​​оказывали соседи по несчастью … Больная родственница попыталась дать врачу 200 грн в обмен на его номер телефона. Тот 200 грн взял ее обматерил, номера не дал”, – рассказала Черныш.

То, что персонала не хватает, отмечает и киевлянин Денис. Причиной этого он считает низкую зарплату.

“Медсестра получает в среднем 4 млн грн, фельдшер – 8000 грн. Медперсонала не хватает, особенно младшего. Осмотры часто очень формальные. Ситуация не способствует – все врачи в костюмах биозащиты. Им трудно даже просто отработать смену”, – рассказывает парень.

Врач Евгений Симонец подтверждает, что персонала в больницах не хватает, особенно это касается санитарок в красных карантинных зонах.

“В большинстве больниц Киева санитарки родом из пригорода. Есть и такие, которые ездят в Киев из Нежина – сутки отработала и потом двое-трое суток дома. Для них сейчас очень сложно доехать на работу. Поэтому вводя ограничения, правительство одновременно усложняет возможность доехать на работу младшему медицинскому персоналу “, – отмечает Симонец.

Министр Максим Степанов заявил, что врачи должны получать не менее 20-25 тысяч гривен в месяц.

“Я считаю, что минимальная заработная плата врача должна стартовать от 20-25 тысяч гривен, если мы хотим иметь профессиональных врачей с достойными условиями труда, от которых мы будем требовать качественно нас лечить”, – сказал Степанов.

Министр напомнил, что с 1 сентября текущего года заработная плата врачей должна вырасти на 3500 грн.

Количество тестирований возросла в 150 раз, но этого мало

Киевлянка Александра вместе с мужем и ребенком уже вторую неделю лечится от коронавируса. При этом подтвержденный диагноз коронавирус имеет только муж Александры – Алексей.

“Когда мы почувствовали симптомы коронавируса – слабость, боль в горле и повышение температуры, то сразу обратились к семейному врачу. Она нас направила сдавать анализ в государственную лабораторию, однако результата нужно ждать 10 дней. Муж сдал анализ в частной лаборатории за 1700 грн. У него положительный результат. Мы с ребенком не сдавали – дорого”, – объясняет женщина.

Сегодня бесплатно пройти тест на коронавирус в Киеве можно в одной из семи столичных больниц. это:

Александровская клиническая больница (ул. Шелковичная, 39/1)

Киевская городская клиническая больница №4 (ул. Соломенская, 17)

Киевская городская клиническая больница №9 (ул. Рижская, 1)

Киевская городская детская клиническая больница №1 (ул. Богатырская, 30)

Киевская городская детская клиническая больница №2 (ул. Алишера Навои, 3)

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница №23 (ул. Дегтяревская, 23).

Делают тесты на коронавирус и частные лаборатории – “Дила”, “Добробут”, “Синэво”, “Медиком”, “ДНК-Лаборатория”, Adonis, Universum Clinic и еще ряд других.

Тестирование на коронавирус в частных лабораториях стоит от 700 до 2500 гривен. Однако в отличие от государственных больниц, результат больной получает уже через день-два и не нужно ждать неделю.

Всего по данным Минздрава, в Украине проведено более 2,1 млн исследований методом ПЦР и почти 1,5 миллиона исследований методом ИФА. Ежедневно лаборатории проводят около 30 000 исследований.

По словам Максима Степанова, по сравнению с апрелем количество тестирований возросла в 150 раз – с 200 тестов в апреле до 25-30 000 на конец сентября. Причиной этого была нехватка оборудования, приходилось докупать. В планах министерства – увеличить количество тестирований до 50 000 в сутки. Всего по данным Минздрава, сейчас 118 лабораторий проводят диагностику методом ПЦР (тест показывает наличие / отсутствие в организме человека ДНК или РНК вируса. Его проводят путем забора образцов из носоглотки пациента) и 374 методом ИФА (иммуноферментный анализ, переболел ли человек коронавирусом. Для этого теста берут кровь из вены).

Одним из путей увеличения количества тестирований является привлечение частных лабораторий для проведения тестов на выявление COVID-19.

“Мы сейчас смотрим, чтобы привлечь частные лаборатории, чтобы они на аутсорсе тестировали по той же цене, что мы делаем в себя. Это в три раза меньше, чем берут частные лаборатории “, – утверждает Максим Степанов.

По мнению бывшего главы Национальной службы здоровья Олега Петренко, это было бы правильное решение с целью расширения доступа к тестированию, особенно тех, у кого есть подозрение на коронавирус и тех, кто контактировал с ними, а также для уменьшения очередей и контроля за пандемией.

“Главное – четкие и одинаковые для всех правила. Все цивилизованные страны сделали это с самого начала и получили хороший результат. Что касается стоимости анализов, то там возможна «экономия масштаба». Чем больше анализов, тем дешевле они стоят. Поэтому стоимость можно было существенно снизить, на мой взгляд. Быстрое тестирование всех подозрений и контактных лиц является ключом контроля за эпидемией. Насколько мне известно, частные лаборатории еще в апреле предлагали свою помощь. Но Минздрав и правительство не смогли найти решение”, – утверждает Петренко.