Все началось с того, что Кучер вложил в свою избирательную кампанию 400 000, а когда подал декларацию на должность главы ОГА, оказалось, что он в предыдущий год не имел доходов. В последние недели Кучер почему то спешно продает имущество.

Как попасть в поле зрения НАПК?

20 июля НАПК сообщило, что проводит проверку деклараций 13 топ-чиновников. В список попали 2 президента – Петр Порошенко и Владимир Зеленский, а также несколько действующих и бывших министров, председатель ОГА и руководитель областного автодора.

В списке министров бывшие члены правительств Дмитрий Дубилет, Илья Емец, Андрей Загороднюк и Евгений Нищук, а также действующий глава Минкульта Александр Ткаченко.

Председатель ОГА в списке на проверку один – это глава Харьковской области Алексей Кучер.

В связи с чем проводится проверка НАПК не уточнила, так же, как и то, что проверяют. Хотя там указано, что проверка проводится по обращениям граждан и организаций, либо материалам СМИ.

Например, ОО «Антикоррупционный штаб» в 2019 написал жалобу на Петра Порошенко, что он якобы не задекларировал в 2017 две компании – ООО «Калина-автолізинг» и ООО «Країна-асистанс». За тот год президент указал в декларации 102 компании.

В ноябре 2019 журналисты программы “Наши деньги с Денисом Бигусом” нашли, что Александр Ткаченко живет в доме на Трухановом острове (где в принципе запрещено строительство), который не указал в декларации.

Дом стоит на земле ООО “Учебно-спортивный коммерческий клуб” Украина “, о котором журналисты “1 + 1” в 2015 сделали серию расследований. А уже через год жена Ткаченко постила в инстаграм фото из дома в той же местности.

Ткаченко объяснил журналистам, что сначала просто гостил в доме, а потом его арендовал. В январе Ткаченко заявил, что выехал из дома и намекнул, что из всех жителей этой территории журналисты специально выбрали только его.

Еще один фигурант проверки председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер. Летом 2019 он был избран в парламент под брендом «Слуги народа» в 179 округе.

До выборов Кучер был адвокатом, в частности, был защитником в ряде «коррупционных дел»: в том числе, «Рюкзаков Авакова», деле судьи Лазюка.

Также, по информации СМИ, Кучер защищал депутата Харьковского горсовета Романа Сальникова (подозреваемого в получении взятки в размере 20 тыс. грн), следователя Шевченковского райотдела Михаила Сагайдака (подозревался в получении взятки в размере $ 1 тыс.) и подозреваемого в получении еще $ 3000 судьи Славянского горсуда Игоря Минаева.

Как Кучер попал в «Слуги народа»? Конечно, благодаря участию в защите Литвина в его назначении на должность многие видели руку Арсена Авакова. Но это не все. По данным ZN.UA, Кучер входит в группу влияния харьковских пограничников Павла Сушко и Вадима Слюсарева. Последний, вроде бы и возглавлял теневой избирательный штаб «Слуг» в 2019.

Слюсарев служил 25 лет в ДПСУ, там стал генералом, затем уволился в 2014 году в запас, занялся бизнесом. Был помощником народного депутата Артема Пшонки.

Именно Слюсарева летом 2019 называли вероятным главой области. Но Зеленский тогда опроверг, что рассматривал его кандидатуру. Отметив, что это слив и часть каких-то интриг.

После выборов Кучер не стал комментировать свои связи радио «Свобода», а вот Слюсарев в комментарии ZN.UA такое знакомство признал.

Став председателем области, Кучер не стал влиятельным игроком. О чем свидетельствует общие нападки на него Александра Ярославского и Геннадия Кернеса в пик коронавируса.

Тогда его называли клопом и посмешищем. Кучер в ответ обвинил Кернеса в публичном вымогательстве денег. На своей странице в Facebook он написал, что Александр Ярославский «решил дать заработать компании своего брата на поставке оборудования». На следующий день Кучер удалил сообщение. А уже через некоторое время все сделали вид, что помирились.

Как говорят местные журналисты, Кучер ни на что не влияет в области, разве что «ездит с экскурсиями по районам». Периодически ходят слухи, что ему ищут замену, а самого председателя ОГА пристроят в депутаты облсовета от какого-то из районов.

«Никому он не нужен, разве что троллят его периодически сильные люди области», – говорит собеседник Букв, отвечая на вопрос, мог ли быть у жалобы политический подтекст.

Почему же его проверяет Назка? Проблему увидели журналисты еще при назначении – глава области не задекларировал никакой прибыли за 2018. Хотя в том году он еще работал адвокатом, в частности, с тем же Литвином.

Что не так с декларациями Кучера?

Все началось с избирательной кампании Кучера. Точнее ее финансирования. Согласно отчету в НАПК она стоила будущем депутату чуть больше 800 000.

400 000 внесли 4 человека, по средствам которых тоже были вопросы, еще 400 – сам кандидат.

Проблема возникла, когда Кучер подал декларацию кандидата на главу ОГА.

При том что у кандидата было 3 квартиры, 4 автомобиля, офис и 77 биткойнов, у него не оказалось никаких доходов. Хотя в этом же 2018 году он приобрел 2 квартиры.

Тогда журналисты его спрашивали о доходах и об обращении антикоррупционнеров в НАПК.

«Если они видят какие-то нарушения, это их право обращаться. Я ничего в этом проблемного не вижу. Я считаю, что у меня нет никаких нарушений. А дальше мы увидим», – сказал Кучер на вопрос Суспільного.

По 2019 Кучер задекларировал 100 000 депутатской зарплаты и 35 зарплаты в ОГА. 22 000 «Слуга народа» потратила на обучение Кучера в Трускавце. Еще 49 000 его жена заработала за отчуждение имущества.

Среди имущества у семьи уже 4 квартиры в Харькове, дом на 100 квадратов в Люботине и еще один недостроенный там же, 3 земельных участка – 2 в Люботине и еще 6,2 гектара в Новорайске на Херсонщине, где Кучер родился.

Также Кучер указал в собственности пользование номером в гостинице «Киев».

Семья Кучера имеет в автопарке Lexus 2017 года, Audi 2011, Volkswagen 2011, ГАЗ-САЗ 1989.

В качестве сбережений Кучер имеет 84 000 долларов, а его жена 200 000.

В 2018 у Кучера так же значились 84 000 долларов сбережений и 77 биткойнов (эквивалент 299 000 долларов), его жена имела 205 000 долларов сбережений и очевидно 5 из них она потратила за 2019 Не очень много для семьи с 2 детьми. При этом она строила еще один дом.

При этом ноябре 2019 семья задекларировала еще одну квартиру в Харькове и продала автомобиль Mitsubishi 2003. Очевидно именно за него Виктория Кучер и получила 49 000 гривен.

Также Кучер с женой в сентябре 2018 несколько недель путешествовал по Испании, а весной 2019 побывал в Италии.

Интересно, что в марте 2017 жена Кучера Виктория подавала декларацию на должность помощницы судьи. В ней также не были указаны никакие доходы семьи. Только 10 000 помощи при рождении ребенка.

По этой декларации в 2016 у Кучера была только 1 квартира и автомобиль Volkswagen.

15 мая 2020 Кучер продал Ахмету Закирова недвижимое имущество на 867 000 гривен.

10 июня он внес еще одни изменения в декларацию, продал Андриане Мазур еще и движимое имущество за 800 000 гривен.

14 июня Виктория Кучер подала декларацию перед увольнением с должности помощника судьи.

В декларации уже указаны 3 квартиры, из которых две квартиры приобретены в 2018 (по 600 000 каждая) и одна самая большая (на 90 квадратных метров) получена в пользование в 2019 году.

В доходах семьи указаны деньги от отчуждения одной из квартир и автомобиля Lexus.

Судя по декларации, семья продала старую квартиру площадью 60 квадратных метров за 867 тысяч гривен, причем вдвое дороже ее стоимости, которую Кучер указывал в предыдущих декларациях (там она стоила 400 000).

Виктория Кучер отметила дважды одинаковый доход от продажи имущества Закирова.

Теперь у Кучера наличными кроме незыблемых 84 долларов есть 1,66 миллиона гривен. У его жены – уже упомянутые 200 000 долларов и 0,9 миллиона гривен.

«Наконец НАПК начало проверку его деклараций. Результат проверки покажет, действительно ли НАПК незаангажированная структура, которая не поддается влиянию со стороны высших должностных лиц государства», – прокомментировал проверку ОО «Антикоррупционный блок участников АТО».

Если у Кучера найдут нарушения на значительные суммы, за расследование его деятельности примется НАБУ, которое он так критиковал.

Пока же действия новых лиц, проданных год назад электорату под лозунгом «сделаем их еще раз», совершенно не отличаются от поведения старых, которых они победили. А их инстаграмы теперь скучные и сшитые по лекалам еще времен СССР – визиты, открытия, фото в каске, фото в поле. Надеемся, что хоть экскаватором не роют ямы, чтобы пшеница по пояс была. И троллят уже не они, а их. И совсем не по-детски.