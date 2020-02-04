Во вторник Верховная Рада провести первую ротацию в Кабмине – отправить в отставку министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначить на его место председателя Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля, работавшего в компании Рината Ахметова ДТЭК.

Есть две версии, почему министра отправляют отставку. В монобольшинстве говорят, что причина в том, что Бабак не справилась с децентрализацией. Есть и другая версия – министр стала не в ту сторону в борьбе за Государственную строительно-архитектурную инспекцию и миллиарды строительных долларов.

О том, что Бабак отправят в отставку окончательно стало известно 16 января, аккурат в разгар скандала с прослушкой премьер-министра и руководства Нацбанка. Именно поэтому история Бабак осталась в тени. Вопрос ее отставки профильный комитет рассмотрел в последний день прошлой сессии, без министра.

Депутаты «Слуги народа» поддержали отставку, другие хотели услышать от Бабак, почему она написала заявление и уходит. Решили ее пригласить с отчетом аж на 5 февраля. Хотя отставить могут 4-го.

При назначении на фоне других членов правительства Алексея Гончарука Алена Бабак выглядела одной из самых опытных. В Раде предыдущего созыва она была заместителем председателя комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. До этого с 2004 возглавляла Институт местного развития. Впрочем Бабак в основном специализировалась на теме ЖКХ, но не децентрализации.

Как рассказали источники Букв в Кабмине, в первые дни работы в министерстве Бабак выглядела немного растерянной. Но и со временем она не справилась с министерством.

«У нее были проблемы во всех сферах – она ​​не тянула министерство», – говорит собеседник издания.

Кроме того, она потеряла полномочия вице-премьера, которые до этого были на этой должности у Владимира Гройсмана и Геннадия Зубко.

«Когда Бабак пришла, активно побежала команда Зубко. В министерстве до сих пор куча вакансий не закрыта. Люди продолжают уходить. По строительству зама нет, по ЖКХ заместителя нет. Чаплинский заместитель по непонятно чему – пространственное планирование и европейская интеграция. Живицкий – первый заместитель, непонятно чем занимается», – рассказывает собеседник Букв.

Впрочем, возможно, Бабак еще и осталась бы министром, если бы не один нюанс. Она, кажется, стала не в ту сторону в борьбе за кресло ГАСИ.

ГАСИ – Государственная архитектурно-строительная инспекция предоставляет разрешительные и регистрационные услуги в сфере строительства. А заодно на этом неплохо зарабатывает. За закрытые глаза на нарушения строительных норм и сроки выполнения работ ГАСИ получает от 5 до 20 долларов взятки за квадратный метр.

«ГАСИ стало эпицентром коррупции с приходом в 2010 Януковича и в 2012 умножением на 2 всех коррупционных тарифов, после того, как команда Тигипко, Парцхаладзе написали закон« О регулировании градостроительной деятельности, которым полностью уничтожили старую систему согласований, контроля и надзора. Все это было разрушено под новую команду Рыбака-Кучера. Янукович-младший начал собирать кассу со всех областей, и это коснулось и строительной отрасли. А люди, которые с ними работали продолжали влиять на отрасль и при Яценюке, и при Гройсман и сейчас. И смотрящие Юры Иванющенко в теме и сейчас», – говорит эксперт в сфере строительства Виктор Глеба.

Последние 2 года за ведомство идет недетская борьба между 2 лагерями. Зимой 2018 правительство Гройсмана уволило с должности председателя ГАСИ Алексея Кудрявцева. Официальной причиной стало то, что у руководителя ГАСИ вдруг нашелся фальшивый молдавский диплом, который он подал в рамках конкурса еще на предыдущую должность. Неофициальной причиной называли то, что Кудрявцев вышел из-под контроля куратора сферы от тогдашнего премьера Максима Мартынюка и братьев Горовых, которых и называют за глаза смотрящими за ГАСИ.

На место Кудрявцева назначили Сергея Кузьмина, который якобы уже был вполне контролируемый упомянутыми выше смотрящими, но тот проработал недолго. Его уволили почти сразу после назначения правительства Алексея Гончарука.

Зато в сентябре на должность главы ГАСИ временно назначили директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Александра Строкача, которого связывали с Кудрявцевым.

О самом Кудрявцеве писали, что он может получить должность одного из заместителей Алены Бабак. Кстати, в свое время Бабак была в числе депутатов, которые вступились за Кудрявцева, когда его увольнял Гройсман.

Строкача не удалось сохранить на должности в ГАСИ, в декабре был назначен новый конкурс.

На нем комиссия отобрала трех претендентов. Но Бабак не утвердила ни одного. Временно исполняющий обязанности главы ведомства стала Елена Костенко – бывшая помощница Арсения Яценюка в правительстве, которая набрала больше всего баллов.

Виктор Глеба считает, что Костенко вообще незаконно победила на конкурсе, потому что полномочия одного из членов комиссии были прекращены Алексеем Гончаруком в день финального оценивания. А Бабак теряет должность, потому что не утвердила Костенко управлять ГАСИ.

Есть также версия, что результаты конкурса по ГАСИ были согласованы с Офисом президента. Следовательно министр перешла дорогу планам сверху.

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, который был одним из членов комиссии, комментировать результаты конкурса отказался, отметив, что все равно последнее слово было за правительством.

Сейчас Костенко работает и.о. председателя ГАСИ и 16 января объявила, что вновь подается на конкурс, чтобы стать главой.

17 января Гончарук провел совещание с представителями строительной отрасли. На ней премьеру задали вопрос, почему у Костенко советниками оказались Сергиенко и Воробьев, которые работали еще при Януковиче.

«А я один такой не знаю, кто эти люди?», – спросил Гончарук у зала, который в этот момент взорвался возмущением.

Александр Сергиенко в 2012-2014 годах возглавлял Управление разрешительных процедур ГАСИ, а Воробьев был его заместителем. Их обоих связывали с Сергеем Кучером- главой киевского ГАСИ, Януковичем-младшим и Рыбаком-младшим (сын тогдашнего председателя Верховной Рады).

«Именно эти люди писали под себя закон и выстраивали под себя систему 2010-2012 годов. Кучер – возглавлял ГАСИ Киева, Рыбак – ГАСИ Украины, а между ними был Сергиенко, который разрабатывал схемы. Все, кто в строительном бизнесе лет 10, это знают и озвучили на совещании в Гончарука », – говорит Глеба.

На совещании 17 января Костенко не смогла объяснить, почему именно эти люди ее советники, но потребовала доказательств их коррупции на сегодня.

Хотя очевидно, что вряд ли советники натворили бы тюрьму за несколько дней.

На том же совещании 17 января Гончарук высказал предложение, что если в ведомстве не прекратится коррупция, то ГАСИ ликвидируют. Но дальше слов эта инициатива не зашла.

А вот борьба за ведомство, судя по всему, продолжается и дальше. 3 февраля из забытья вышел телеграм- канал Джокера, где выложили разговор застройщика Максима Микитась в ресторане, на которой он подтверждает, что за уже упомянутым Кучером сегодня стоит Банковая, в частности заместитель председателя ОП Трофимов, помощник президента Александр Ермак и даже сам Богдан. И от их имени Кучер решает вопросы с застройщиками.

Таким образом, на сегодняшний день часть участников конфликта подсвечивает связи новой власти с командой Януковича, а другая – устраивает проверки НАБУ для предшественников.

На днях НАБУ получило доступ к серверам ГАСИ. Также 30 января 2020 детективы Национального бюро сообщили о подозрении бывшему главному архитектору города Киева и генеральному директору компании-застройщице в нанесении более 9,3 млн грн убытков территориальной общине столицы.

И, судя по всему, драки застройщиков еще покажут команду Зеленского не с лучшей стороны. И здесь вопрос не только в том, почему Шефир и Ермак защищают мэра Киева Кличко от Богдана. Здесь есть и вопрос, почему в Украине так активно легализуется сын Леонида Черновецкого Степан, который, как говорят, помогает Ермаку наводить контакты в Москве. Но это уже тема для другой статьи.